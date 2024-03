Al Jazeera’s new documentary tells the 7 October story the British media will not New documentary reveals how false and inflammatory allegations made their way into the journalistic mainstream

Dieser Screenshot aus dem Al Jazeera-Film „Der 7. Oktober“ zeigt ein Gebäude in Israel, das nach dem Einmarsch der Hamas durch israelische Waffen beschädigt worden zu sein scheint (Al Jazeera Screenshot)

Krieg gegen Gaza: Al Jazeera erzählt die Geschichte vom 7. Oktober, die britische Medien nicht erzählen wollen

Peter Oborne

22. März 2024

Neue Dokumentation enthüllt, wie falsche und hetzerische Behauptungen ihren Weg in den journalistischen Mainstream fanden

Forensisch. Nüchtern. Klarsichtig. Skrupulös. Die investigative Abteilung von Al Jazeera hat einen Film produziert, der die Geschichte dessen erzählt, was am 7. Oktober wirklich geschah.

Dieser maßgebliche Dokumentarfilm scheut nicht davor zurück, die von der Hamas begangenen Gräueltaten und Kriegsverbrechen detailliert darzustellen. Er zeigt jedoch zweifelsfrei, dass viele der reißerischen Berichte, die aus israelischen Quellen stammten, falsch waren.

Die aufrührerischen Geschichten, sei es über angebliche Massenvergewaltigungen oder die Enthauptung und Verbrennung von Säuglingen, wurden entweder nicht durch Beweise gestützt oder waren schlichtweg gelogen. Dennoch bereiteten sie den Weg für die mörderische Grausamkeit des anschließenden israelischen Angriffs auf Gaza, der vom Internationalen Gerichtshof als wahrer Völkermord bezeichnet wurde.

Al Jazeera analysiert akribisch, wie diese Berichte an die Öffentlichkeit gelangten. Dabei wird auch ein Blick auf Zaka geworfen, Israels Notfalleinheit, die aus ausgebildeten Sanitätern besteht, die sich um Terroranschläge und Tötungsdelikte kümmern.

Al Jazeera zeigt, wie Zaka Details über Gräueltaten lieferte, die nie stattgefunden haben, einschließlich verbrannter und enthaupteter Babys, die weltweit Schlagzeilen machten und von Israel für einen maximalen Propagandaeffekt genutzt wurden, um Sympathien zu gewinnen.

Ein Mitarbeiter von Zaka, Yossi Landau, erzählte Reportern, dass die Hamas in einem Haus im Kibbuz Be’eri „zwei Haufen mit je 10 Kindern“ verbrannt habe.

Dieser Bericht wurde von den Medien aufgegriffen, und eine Version wurde vom israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu in einem Gespräch mit US-Präsident Joe Biden wiederholt: „Sie nahmen Dutzende von Kindern, fesselten sie, verbrannten sie und richteten sie hin.“

Wichtige Berichterstattung

Doch wie Al Jazeera zeigt, waren diese Berichte unwahr. Eine Untersuchung der Liste der Toten ergab, dass zwei 12-jährige Zwillinge auf tragische Weise ums Leben kamen, als Polizei und Soldaten das Haus in Be’eri stürmten, aber es befanden sich keine anderen Kinder an diesem Ort, wie die Dokumentation feststellt.

Ganz allgemein geht aus der Liste hervor, dass am 7. Oktober zwei Säuglinge starben. Eines wurde durch eine Kugel getötet, die durch eine Tür abgefeuert wurde, das andere starb nach einem Notkaiserschnitt, nachdem die Mutter angeschossen worden war. Keines der Kinder wurde verbrannt oder geköpft.

Al Jazeera zeigt auch, dass es keine ernstzunehmenden Beweise für die Behauptung einer weit verbreiteten und systematischen Vergewaltigung gibt, indem es die bekannten Fakten darlegt, bevor es die britische Anwältin Madeleine Rees von der Women’s International League for Peace and Freedom zitiert, die sagt: „Nichts, was ich bisher gesehen habe, deutet darauf hin, dass [Vergewaltigung] weit verbreitet und systematisch war.“

Es ist allein den nicht dem Mainstream angehörenden Medien überlassen, genau hinzuschauen, Skepsis zu üben und sich wie professionelle Journalisten zu verhalten

Dies ist eine seriöse, maßvolle und wichtige Berichterstattung. Sie wirft einen interessanten und wichtigen Punkt auf: Warum wurde diese Arbeit Al Jazeera überlassen?

Warum konnte es nicht die BBC tun? ITN? Sky News? Die berühmte investigative Abteilung der Sunday Times? Kampagnenorientierte Boulevardzeitungen wie die Daily Mail oder der Daily Express? Knallharte Broadsheets wie die Times of London?

Die Antwort ist vielleicht ganz einfach: Die britischen Mainstream-Medien haben selbst eine wichtige Rolle bei der Förderung und Unterstützung fabrizierter israelischer Berichte über den 7. Oktober gespielt. Der Express, die Daily Mail, die Times, der Independent und die Metro brachten alle Titelgeschichten, die die israelischen Behauptungen über 40 tote Babys verstärkten. Auf der Titelseite der Daily Mail war zu lesen: „Das war ein Holocaust, ganz einfach“.

Selbst wenn man diese erschreckenden Berichte in Frage stellte, wurde man der Bösgläubigkeit bezichtigt. So lautete eine Schlagzeile des Telegraph: „Israel hätte nicht beweisen müssen, dass die Hamas Babys abgeschlachtet hat“.

Entmenschlichung der Palästinenser

Die ersten Berichte über verbrannte und enthauptete Babys stellten die Hamas als untermenschliche Barbaren dar, vergleichbar mit dem Islamischen Staat.

Diese Berichte konnten dazu benutzt werden, Israels eigene Grausamkeit gegenüber der palästinensischen Bevölkerung in Gaza zu rechtfertigen. „Ich höre die Rufe nach einem Waffenstillstand“, sagte der damalige israelische Außenminister Eli Cohen bei den Vereinten Nationen. „Sagen Sie mir, was ist eine verhältnismäßige Antwort auf die Tötung von Babys? Für die Vergewaltigung und Verbrennung von Frauen? Für die Enthauptung eines Kindes? Die verhältnismäßige Antwort auf das Massaker vom 7. Oktober ist die totale Zerstörung, die totale Zerstörung, bis zum letzten der Hamas.“

Mit den Worten des republikanischen US-Senators Marco Rubio: „Ich glaube nicht, dass man von Israel erwarten kann, dass es mit diesen Wilden koexistiert oder einen diplomatischen Ausweg findet.“

Laut dem Forscher Marc Owen Jones, der in dem Al Jazeera-Film zitiert wird, „werden sexuelle Gewalt und andere Formen der Gewalt als Waffe eingesetzt, um einen Feind zu entmenschlichen, und Entmenschlichung ist in Konflikten wichtig. Warum ist das so? Weil die Entmenschlichung die Schwelle senkt, ab der man bereit ist, eine andere Gruppe von Menschen anzugreifen oder zu schädigen. Und wie machen Sie das? Man sieht sie als Untermenschen an.“

Dieser Film von Al Jazeera stellt nicht nur die Ereignisse vom 7. Oktober richtig. Er gibt auch Anlass zu ernster Besorgnis darüber, dass die britischen Medien es versäumt haben, die israelische Darstellung zu hinterfragen.

Es wurde ausschließlich den nicht dem Mainstream angehörenden Medien überlassen, genau hinzuschauen, Skepsis zu üben und sich wie professionelle Journalisten zu verhalten. Nennen wir sie: Hervorragende Arbeit wurde geleistet von Grayzone, Intercept, Electronic Intifada, Yes! Magazine, Mondoweiss und bis zu einem gewissen Grad auch die israelische Zeitung Haaretz.

In der Zwischenzeit haben sich die britischen Mainstream-Medien dem Vorwurf ausgesetzt, an der Entmenschlichung der Palästinenser mitschuldig zu sein, was wiederum den Weg für das geebnet hat, was jeden Tag mehr nach einem Völkermord in Gaza aussieht.

Peter Oborne gewann sowohl 2022 als auch 2017 den Preis für den besten Kommentar/Blogging und wurde 2016 bei den Drum Online Media Awards für seine Artikel für Middle East Eye zum Freiberufler des Jahres gekürt. Außerdem wurde er 2013 bei den British Press Awards zum Kolumnisten des Jahres ernannt. Im Jahr 2015 trat er als leitender politischer Kolumnist des Daily Telegraph zurück. Sein neuestes Buch ist The Fate of Abraham: Why the West is Wrong about Islam, erschienen im Mai bei Simon & Schuster. Zu seinen früheren Büchern gehören The Triumph of the Political Class, The Rise of Political Lying, Why the West is Wrong about Nuclear Iran und The Assault on Truth: Boris Johnson, Donald Trump and the Emergence of a New Moral Barbarism.

