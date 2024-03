Live blog: UN rapporteur urges accountability in Gaza for Israeli crimes Israeli war on besieged Palestinians of Gaza – now in its 168th day – has killed at least 31,988 people and wounded 74,188 others, as Blinken huddles on Gaza with Arab diplomats in Cairo.

Live-Blog: Israel behauptet, 150 Palästinenser in der Nähe des Al Shifa Krankenhauses getötet zu haben

Der israelische Krieg gegen die belagerten Palästinenser im Gazastreifen, der nun schon 168 Tage andauert, hat mindestens 31.988 Menschen getötet und 74.188 weitere verwundet, während Blinken mit arabischen Diplomaten in Kairo über Gaza berät.

Ein Mann steht in der Leichenhalle des Al-Shifa-Krankenhauses in Gaza-Stadt inmitten der Leichen von Palästinensern, die bei israelischen Bombardierungen getötet wurden. / Foto: AFP

Freitag, 22. März 2024

0811 GMT – Die Zahl der palästinensischen Todesopfer im Gebiet des Al-Shifa-Krankenhauses im westlichen Gazastreifen ist nach Angaben der israelischen Armee auf 150 gestiegen.

„Die israelische Armee und die Shin Bet-Kräfte setzen die Kämpfe in der Gegend des Shifa-Krankenhauses fort“, teilte die israelische Armee am X mit.

Israelische Soldaten töteten etwa 150 Palästinenser und nahmen Hunderte von „Verdächtigen“ fest, so die Armee.

Sie behauptete auch, in dem Gebiet Waffen gefunden zu haben.

Aus palästinensischen Quellen verlautete unterdessen, dass unter den Getöteten und Verhafteten auch vertriebene Zivilisten waren, die im Krankenhaus Zuflucht gesucht hatten.

0820 GMT – Video zeigt israelische Drohne, die 4 palästinensische Zivilisten in Khan Younis verfolgt und tötet

Eine israelische Militärdrohne hat in der Gegend von Al Sekka in Khan Younis im südlichen Gazastreifen vier palästinensische Zivilisten mit Raketen beschossen und getötet, wie der Sender Al Jazeera in einem am Donnerstagabend ausgestrahlten Video zeigt.

Die Szenen wurden von einer israelischen Drohne in Khan Younis im Februar aufgenommen und zeigen die Verfolgung der vier palästinensischen Jugendlichen und ihren Beschuss mit mehreren Raketen.

Zwei von ihnen wurden mit der ersten Rakete getötet, der dritte und vierte mit zwei weiteren Raketen.

0800 GMT – Israelisches Militär nimmt nach eigenen Angaben Hunderte von Kämpfern im Gazastreifen fest

Die israelischen Streitkräfte haben bei ihrer ausgedehnten Razzia im Hauptkrankenhaus des Gazastreifens Hunderte von Kämpfern der Hamas und des Palästinensischen Islamischen Dschihad festgenommen, darunter auch eine Reihe von Sicherheitsbeamten und militärischen Befehlshabern, wie der Hauptsprecher des Militärs erklärte.

Konteradmiral Daniel Hagari sagte, die israelischen Truppen hätten Hunderte von Kämpfern getötet und über 500 Verdächtige festgenommen, darunter 358 Mitglieder der palästinensischen Widerstandsgruppen Hamas und Islamischer Dschihad – die größte Zahl seit Beginn des Krieges vor fast sechs Monaten.

0813 GMT – China unterstützt „sinnvolle“ Maßnahmen des UN-Sicherheitsrats zum Gaza-Krieg

China sagte, es unterstütze Schritte des UN-Sicherheitsrats zur Beendigung der Kämpfe im Gazastreifen, sagte aber nicht, ob Peking, ein ständiges Ratsmitglied mit Vetorecht, einen US-Resolutionsentwurf über die Notwendigkeit eines sofortigen Waffenstillstands unterstützen würde.

„China unterstützt den Sicherheitsrat dabei, so schnell wie möglich weitere verantwortungsvolle und sinnvolle Maßnahmen zu ergreifen, um die Kämpfe im Gazastreifen so schnell wie möglich zu beenden“, sagte der Sprecher des Außenministeriums, Lin Jian.

Die Vereinigten Staaten, die wiederholt Forderungen nach einem Waffenstillstand im Gazastreifen blockiert haben, werden dem Sicherheitsrat am Freitag einen Entwurf über die Notwendigkeit einer sofortigen Waffenruhe“ zur Abstimmung vorlegen.

0815 GMT – Israel beschränkt den Zugang der Palästinenser zur Al-Aqsa-Moschee am zweiten Freitag des muslimischen heiligen Monats

Die israelischen Behörden haben Palästinensern aus dem besetzten Westjordanland den zweiten Freitag in Folge im heiligen Monat Ramadan den Zugang zur Al-Aqsa-Moschee im besetzten Ostjerusalem verwehrt.

Zahlreiche israelische Soldaten und Polizisten sind in der ganzen Stadt im Einsatz, um muslimischen Gläubigen den Zugang zur Moschee zu verwehren, wie Zeugen gegenüber der Nachrichtenagentur Anadolu erklärten.

Ein Korrespondent von Anadolu wies darauf hin, dass mehreren Männern und Frauen der Zutritt von den israelischen Streitkräften mit der Begründung verweigert wurde, sie hätten nicht die erforderlichen Genehmigungen erhalten.

Der Palästinenser Abdullah Hamayel, 63, sagte gegenüber der Agentur Anadolu, dass die israelischen Behörden ihm die Einreise nach Jerusalem mit der Begründung verweigerten, er habe keine Genehmigung erhalten, obwohl er seinen amerikanischen Pass bei sich hatte.

0346 GMT – Blinken drängt Israel zu „sofortigem“ Waffenstillstand im Gaza-Krieg

Außenminister Antony Blinken reist nach Israel, um auf einen Waffenstillstand im Gazastreifen zu drängen, bevor der UN-Sicherheitsrat über einen US-Resolutionsentwurf abstimmt, der einen „sofortigen“ Waffenstillstand fordert.

Israels wichtigster Unterstützer, die Vereinigten Staaten, kündigten an, sie würden dem Sicherheitsrat am Freitag einen Resolutionsentwurf zur Abstimmung vorlegen, in dem ein „sofortiger Waffenstillstand als Teil eines Geiselabkommens“ gefordert wird, nachdem sie wiederholt von ihrem Vetorecht Gebrauch gemacht hatten, um andere, ähnlich formulierte Resolutionen zu blockieren.

Nach Gesprächen in Saudi-Arabien und Ägypten fliegt Blinken nach Israel, seine sechste Reise in die Region seit Beginn des Krieges am 7. Oktober.

Israel teilte mit, dass sein Spionagechef am Freitag zu weiteren Waffenstillstandsgesprächen mit US-amerikanischen, ägyptischen und katarischen Vermittlern, die versuchen, eine sechswöchige Pause auszuhandeln, nach Katar zurückkehren werde.

0537 GMT – Großbritannien und Australien fordern „sofortige Einstellung der Kämpfe“ im Gazastreifen

Großbritannien und Australien haben eine „sofortige Einstellung der Kämpfe“ im Gazastreifen gefordert, um den diplomatischen Druck auf Israel zu erhöhen, einen geplanten Bodenangriff auf die südliche Stadt Rafah abzubrechen.

Nach einem Treffen der australischen und britischen Außen- und Verteidigungsminister in Adelaide gaben die Verbündeten eine Erklärung ab, in der sie die Dringlichkeit einer sofortigen Einstellung der Kämpfe im Gazastreifen betonten, damit Hilfsgüter fließen und Geiseln freigelassen werden können“.

0241 GMT – Es gibt kein moralisches Argument, das Waffenverkäufe an Israel rechtfertigt: UN-Berichterstatter

Die Lieferung von Waffen an Israel, die mehr palästinensische Zivilisten töten, ist ein „Krieg gegen die Menschenrechte“, und nichts rechtfertigt die Fortsetzung der Waffenverkäufe, so der UN-Sonderberichterstatter für Menschenrechtsverteidiger.

In einem von der britischen Tageszeitung The Guardian veröffentlichten Meinungsartikel bewertet Mary Lawlor die fortgesetzten Waffenverkäufe an Israel angesichts der sich verschlechternden humanitären Lage in Gaza.

„Es gibt keine moralischen Argumente, die den fortgesetzten Verkauf von Waffen an Israel durch Staaten, die das Prinzip der Universalität der Menschenrechte respektieren, rechtfertigen können“, sagte die UN-Sonderberichterstatterin für Menschenrechtsverteidiger.

Lawlor sagte, Israel habe im Laufe der Zeit bewiesen, dass es solche Waffen „wahllos gegen Palästinenser“ einsetze, und merkte an, dass alle Behauptungen Israels über Selbstverteidigung als Reaktion auf die Angriffe der Hamas vom 7. Oktober längst durch die Unverhältnismäßigkeit der Reaktion „entkräftet“ worden seien.

0137 GMT – Video eines französisch-israelischen Soldaten, der sich über palästinensische Folteropfer lustig macht, schockierend und ekelhaft

Das in den sozialen Medien kursierende Video eines französisch-israelischen Soldaten, der Palästinenser beleidigt, die von seiner Einheit gefoltert wurden, ist „schockierend und widerlich“, so der Sprecher des französischen Außenministeriums, Christophe Lemoine.

„Dieses Bildmaterial ist schockierend und widerlich. Wie ich bereits zu den möglichen rechtlichen Konsequenzen gesagt habe, ist die französische Justiz die zuständige Behörde für die Verfolgung von Verbrechen, die von französischen Staatsbürgern im Ausland begangen werden.

„In Übereinstimmung mit dem Verfassungsprinzip der Gewaltenteilung wird diese Befugnis unabhängig ausgeübt“, fügte er hinzu.

2046 GMT – EU fordert „humanitäre Pause“ im Gazastreifen, während UN auf US-Resolution wartet

Die Staats- und Regierungschefs der EU haben eine „sofortige humanitäre Pause“ im Gazastreifen gefordert und auf Maßnahmen gedrängt, um angesichts der anhaltenden israelischen Aggression in der belagerten palästinensischen Enklave die Vertreibung der Bevölkerung zu verhindern.

„Die EU ruft zu einer sofortigen humanitären Pause auf, die zu einem dauerhaften Waffenstillstand führt. Der uneingeschränkte und sichere Zugang der humanitären Organisationen zum Gazastreifen ist unabdingbar, um der Zivilbevölkerung angesichts der katastrophalen Lage im Gazastreifen lebensrettende Hilfe zukommen zu lassen“, erklärte der Präsident des Europäischen Rates, Charles Michel, bei der Veröffentlichung eines gemeinsamen Textes, auf den sich die 27 Staats- und Regierungschefs der EU geeinigt haben.

„Der Europäische Rat ruft zu einer sofortigen humanitären Pause auf, die zu einem dauerhaften Waffenstillstand, der bedingungslosen Freilassung aller Geiseln und der Bereitstellung von humanitärer Hilfe führt“, so der Block in dem vom Rat veröffentlichten Text.

Umfrage zeigt, dass junge Amerikaner Israel kritischer gegenüberstehen als andere Bürger

2038 GMT – USA bringen UN-Resolution zur Abstimmung, die einen Waffenstillstand im Gazastreifen fordert

Die Vereinigten Staaten werden einen UN-Resolutionsentwurf, der einen sofortigen Waffenstillstand im Gazastreifen und ein Geiselabkommen zwischen Israel und der Hamas fordert, am Freitagmorgen zur Abstimmung in den Sicherheitsrat einbringen, sagte ein US-Sprecher.

Die letzte Version des Resolutionsentwurfs, die der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt, besagt, dass ein „sofortiger und anhaltender Waffenstillstand“ von etwa sechs Wochen die Zivilbevölkerung schützen und die Lieferung von humanitärer Hilfe ermöglichen würde.

Die Resolution „unterstützt eindeutig die laufenden internationalen diplomatischen Bemühungen, einen solchen Waffenstillstand in Verbindung mit der Freilassung aller verbleibenden Geiseln zu erreichen“, heißt es in dem Entwurf, der sich auf die laufenden Gespräche bezieht, die von den USA, Ägypten und Katar vermittelt wurden.

Um eine Resolution zu verabschieden, sind mindestens neun Stimmen und kein Veto der USA, Frankreichs, Großbritanniens, Russlands oder Chinas erforderlich.

Während des fünfmonatigen Krieges hat Washington drei Resolutionsentwürfe mit seinem Veto belegt, von denen zwei einen sofortigen Waffenstillstand gefordert hätten. Zuletzt begründeten die USA ihr Veto damit, dass ein solches Vorgehen des Rates die Bemühungen der USA, Ägyptens und Katars gefährden könnte, eine Pause im Krieg und die Freilassung der Geiseln zu vermitteln.

Die USA stellen sich bei den Vereinten Nationen traditionell auf die Seite Israels, haben sich aber auch zweimal der Stimme enthalten und damit dem Rat die Verabschiedung von Resolutionen ermöglicht, die darauf abzielten, die Hilfe für den Gazastreifen zu verstärken und eine längere Pause der Kämpfe zu fordern.

1958 GMT – Vertreibung aus Rafah würde „Wochen“ dauern: CENTCOM-Chef

Der Chef des US-Zentralkommandos (CENTCOM) hat erklärt, die Vertreibung der Palästinenser aus der südlichen Stadt Rafah im Gazastreifen werde „Wochen“ dauern.

Das war die Antwort von Michael „Erik“ Kurilla auf die Frage eines Abgeordneten des Ausschusses für Streitkräfte des Senats, ob 1,3 Millionen Einwohner für eine mögliche israelische Invasion „in zwei Wochen“ aus Rafah verlegt werden könnten.

Er sagte, er könne keinen Zeitrahmen nennen, „ohne ihren [Israels] endgültigen Plan zu sehen“.

Auf die Frage, ob es in Gaza einen Ort gebe, der für die Aufnahme von 1,3 Millionen Menschen eingerichtet sei, wenn sie aus Rafah vertrieben würden, antwortete Kurilla: „Ich wüsste im Moment keinen Ort.“

Israel hat nach der Zwangsumsiedlung von Palästinensern in den Westen der Stadt angekündigt, in Rafah einzumarschieren.

Kurilla sagte, er spreche „routinemäßig“ mit dem israelischen Verteidigungsminister und fügte hinzu: „Ich berate sie nicht über die tatsächlichen täglichen Operationen“.

Er sagte, israelische Militärs hätten ihm gesagt, dass sie erst dann etwas unternehmen würden, wenn sie in der Lage seien, die Zivilisten zu schützen und sie aus dem Gebiet zu bringen.

