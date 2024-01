Pharmacies in Gaza forced to shut because of lack of medicines Residents of Khan Younis and Rafah are struggling to find medicines amid the ongoing Israeli blockade

Angehörige von Palästinensern, die während des israelischen Bombardements getötet wurden, trauern um ihre Angehörigen im europäischen Krankenhaus in Khan Younis im südlichen Gazastreifen, 6. Januar 2024 (AFP)

Die Bewohner von Khan Younis und Rafah haben angesichts der anhaltenden israelischen Blockade Schwierigkeiten, Medikamente zu finden

Krieg gegen Gaza: Apotheken in Gaza müssen wegen Medikamentenmangels schließen

Von Ruwaida Amer in Gaza, besetztes Palästina

: 29. Januar 2024

In den Städten Rafah und Khan Younis im südlichen Gazastreifen mussten die Apotheken wegen eines akuten Medikamentenmangels geschlossen werden, da Israel seine Angriffe auf die Enklave im vierten Monat fortsetzt.

Die Bevölkerung von Rafah hat sich seit Beginn des Krieges am 7. Oktober fast vervierfacht. Schätzungsweise 1,2 Millionen Menschen leben heute in der Stadt, die meisten von ihnen sind Vertriebene.

Muhammad Salem, ein 25-jähriger Palästinenser in Khan Younis, findet keine Medikamente mehr für seine Mutter, die an Osteoporose leidet und wöchentlich mit Medikamenten versorgt werden muss.

Zu Beginn des Krieges konnte er noch eine Apotheke in der Innenstadt von Khan Younis aufsuchen, um sich einen Monatsvorrat zu besorgen, in der Hoffnung, dass der Konflikt bald beendet sein würde. Aufgrund der Belagerung durch die israelische Armee und der Präsenz von Panzern ist das Gebiet jedoch nicht mehr zugänglich.

Daraufhin begab er sich nach Rafah, um dort nach Apotheken zu suchen, aber das letzte Mal, dass er Medikamente fand, war vor drei Wochen.

„Meine Mutter braucht dringend eine kontinuierliche Behandlung, da sie langsam geht und an Osteoporose leidet“, erklärte er gegenüber Middle East Eye.

Während des Krieges war sie zahlreichen Schocks durch ständige Bombardierungen ausgesetzt, die ihr Nervensystem beeinträchtigten und Krämpfe auslösten, fügte er hinzu. Die Krankenhäuser sind jedoch nicht in der Lage, Fälle wie den ihren zu behandeln, da die Zahl der Opfer nach dem Einmarsch der israelischen Armee in die Stadt Khan Younis stark angestiegen ist, und sie ist nun ausschließlich auf Schmerzmittel angewiesen.

Warum dürfen keine Medikamente nach Gaza eingeführt werden? Ist es ihre Absicht, dass wir sterben?

– Fayza Hajo, Diabetikerin

Auch Fayza Hajo, eine 62-jährige Einwohnerin von Khan Younis, berichtete von ihrem Kampf als Diabetikerin, die keinen Zugang zu einer Behandlung in den Unrwa-Kliniken hat.

„Ich kann keine offenen Apotheken finden. Wir befinden uns im belagerten Al-Fukhari-Gebiet und können nur über Rafah-Stadt dorthin gelangen.“

Die hohe Konzentration von Vertriebenen in Rafah hat dazu geführt, dass die Medikamentenvorräte erschöpft sind, so dass selbst grundlegende Behandlungen gegen Kopfschmerzen unerreichbar sind. Hayo wendet sich häufig an die nahe gelegene Unrwa-Schule, um Hilfe zu erhalten, doch dort wird ihm mitgeteilt, dass die Medikamente nicht verfügbar sind und er auf Lieferungen über den Grenzübergang Rafah wartet.

„Für uns chronisch Kranke ist eine kontinuierliche medizinische Versorgung unerlässlich, um eine Verschlechterung unseres Gesundheitszustands zu verhindern. Ein deutlicher Anstieg des Blutzuckerspiegels könnte zu einem Koma führen“, sagte sie gegenüber MEE.

Monate vor dem Krieg wurde Hayo am Fuß operiert und benötigt ständige Physiotherapie, doch die Abwesenheit von Ärzten aufgrund der Vertreibung behindert ihren Fortschritt.

„Warum dürfen keine Medikamente nach Gaza gelangen? Ist es ihre Absicht, dass wir sterben?“, fragte sie.

Israel verhängt strenge Beschränkungen für die Einfuhr von Hilfsgütern und Treibstoff in den Gazastreifen über den Rafah-Übergang mit Ägypten, den einzigen Zugang zum Gazastreifen, der nicht direkt von Israel kontrolliert wird.

Seit dem 9. Oktober hat Israel eine „totale Belagerung“ des Gazastreifens angekündigt, die die Einfuhr von Treibstoff, Lebensmitteln, Medikamenten und anderen lebenswichtigen Gütern für die belagerte Bevölkerung des Gazastreifens verhindert.

Seit Beginn der Feindseligkeiten im Oktober wurde nur eine sehr begrenzte Menge an Hilfsgütern in den Gazastreifen gelassen. Die Weltgesundheitsorganisation bezeichnete die Lieferungen als „ein Tropfen auf den heißen Stein“ im Vergleich zu den durchschnittlich 500 humanitären Hilfslieferungen pro Tag, die vor dem Krieg in den Gazastreifen gelangten.

Kritische Knappheit

Im Europakrankenhaus leiden die Patienten unter einem Mangel an Medikamenten in der Krankenhausapotheke.

Ziad Al-Khor, ein Bewohner des Lagers Jabalia, sagte, er habe sich beim Einmarsch der israelischen Armee in das Lager eine Fußverletzung zugezogen. Zunächst war er über drei Wochen lang im Al-Shifa-Krankenhaus im Norden des Gazastreifens untergebracht, wo er mit Wassermangel zu kämpfen hatte, und durfte später in das Europäische Krankenhaus im Süden verlegt werden.

„Leider waren die Bedingungen dort ähnlich wie in Al-Shifa, und es herrschte ein kritischer Mangel an Medikamenten. Da ich unter starken Schmerzen leide, habe ich nur Schmerzmittel zur Verfügung“, sagte er gegenüber MEE.

Al-Khor erklärte, dass er dringend eine Fußoperation benötige und auf eine Anmeldung für eine Behandlung außerhalb des Gazastreifens warte.

„Ich fürchte mich vor der Aussicht auf eine Amputation, da es in Gaza keine angemessene Behandlung gibt.“

In der Gegend von Al-Fukhari, nördlich von Rafah in Khan Younis, kämpft eine Apotheke in der Nähe des Europäischen Krankenhauses mit dem Mangel an Medikamenten.

Der Apotheker Suleiman Al-Amour sagte, dass es in seiner Apotheke vor dem Krieg nie zu Engpässen kam, da sie sowohl Anwohner als auch Krankenhauspatienten belieferte.

Mit dem Ausbruch des Konflikts und der anhaltenden Vertreibung hat die Bevölkerung jedoch erheblich zugenommen, und die Vertriebenen suchen ständig nach einer Behandlung für Krankheiten, die sich aufgrund der Überbelegung und der mangelnden sanitären Bedingungen in den Lagern unter ihnen ausgebreitet haben.

„Die Patienten fragen verzweifelt nach Medikamenten für chronische Krankheiten, einschließlich Antibiotika für Kinder, sowie nach Medikamenten gegen Grippe, hartnäckigen Husten und Durchfall bei Kindern aufgrund der strengen Kälte in ihren Zelten“, sagte er.

„Den Krankenhäusern sind die Medikamente ausgegangen, so dass die erste Filiale unserer Apotheke in diesem Gebiet geschlossen werden musste, und nun steht auch die zweite Filiale aufgrund des Medikamentenmangels kurz vor der Schließung“, erklärte er gegenüber MEE.

Im Gazastreifen herrsche ein kritischer Medikamentenmangel, da die Medikamente ausschließlich für Krankenhäuser bestimmt seien, während die Bürger und Apotheken nicht ausreichend versorgt würden.

Echte Gesundheitskatastrophe

Dr. Youssef Al-Akkad, der Direktor des European Hospital, erklärte gegenüber MEE, dass das Krankenhaus mit einem alarmierenden Defizit konfrontiert sei, da 95 Prozent der benötigten Medikamente fehlten. Er wies auf den kritischen Mangel an grundlegenden Medikamenten wie Antibiotika, Schmerzmitteln, Medikamenten für chirurgische Eingriffe, einschließlich Narkosemitteln, und anderen lebenswichtigen Medikamenten für Nierenpatienten und Pflegepersonal hin.

„Schwere Verletzungen werden nur mit einfachen Schmerzmitteln behandelt“, sagte er.

Al-Akkad warnte vor einer drohenden Verknappung der antibiotischen Medikamente, die auch zu einem Anstieg der Wundinfektionen führen könnte. Er stellte klar, dass die Menge, die das Gesundheitsministerium über den Rafah-Übergang erhält, unzureichend ist und nur drei Prozent des Gesamtbedarfs deckt.

Selbst wenn sich die Patienten an private Apotheken wenden, finden sie keine Medikamente.

„Es ist eine echte Gesundheitskatastrophe“, sagte er.

Das palästinensische Gesundheitsministerium teilte am Montag mit, dass durch die anhaltenden israelischen Angriffe auf den Gazastreifen mindestens 26.422 Palästinenser getötet wurden, die meisten von ihnen Frauen und Kinder.

Mindestens 65.087 Menschen wurden bei Angriffen des israelischen Militärs verwundet, und mehr als 8.000 Vermisste gelten als tot und unter den Trümmern begraben.

Bei dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober kamen 1.139 Menschen ums Leben, darunter 695 israelische Zivilisten und 373 Kämpfer, wie aus den jüngsten Daten der israelischen Sozialversicherungsanstalt hervorgeht. Mehr als 200 Menschen, darunter Zivilisten und Soldaten, wurden als Gefangene nach Gaza zurückgebracht.

Nach einer Reihe von Gefangenenaustauschen mit der Hamas befinden sich nach Angaben der israelischen Regierung noch schätzungsweise 130 israelische Gefangene im Gazastreifen.

Übersetzt mit Deepl.com

