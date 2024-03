China and Russia veto US draft Gaza ceasefire motion at UN Security Council Moscow accuses Washington of hypocrisy over resolution that said a ceasefire was ‚imperative‘ in Gaza

Der algerische UN-Vertreter Amar Bendjama und der chinesische UN-Botschafter Zhang Jun stimmen während einer Sitzung des Sicherheitsrats am 22. März 2024 gegen eine Waffenstillstandsresolution der USA für den Gaza-Krieg (Eduardo Munoz Alvarez/Getty Images via AFP)

Krieg gegen Gaza: China und Russland legen Veto gegen US-Entwurf für Waffenstillstand im UN-Sicherheitsrat ein

Moskau wirft Washington Heuchelei in Bezug auf eine Resolution vor, in der ein Waffenstillstand im Gazastreifen als „zwingend erforderlich“ bezeichnet wird

Von MEE-Mitarbeitern

22. März 2024

China und Russland haben im UN-Sicherheitsrat ihr Veto gegen einen von den USA unterstützten Resolutionsentwurf eingelegt, in dem die „Notwendigkeit eines sofortigen und dauerhaften Waffenstillstands“ im Gazastreifen angemahnt wurde.

Moskau warf Washington ein „heuchlerisches Schauspiel“ vor, das keinerlei Druck auf Israel ausübe, seinen Angriff auf die Enklave einzustellen.

Der Resolutionsentwurf forderte auch die Freilassung der Israelis, die von der Hamas während des Angriffs vom 7. Oktober im Süden Israels gefangen genommen wurden.

Algerien stimmte ebenfalls dagegen und Guyana enthielt sich der Stimme, während die anderen 11 Mitglieder des Rates dafür stimmten, darunter die ständigen Mitglieder Frankreich und Großbritannien.

Der russische Botschafter Wassili Nebensia sagte, die Vereinigten Staaten täten nichts, um ihren engen Verbündeten Israel zu zügeln, und wies darauf hin, dass der Gazastreifen bereits „praktisch vom Erdboden verschluckt“ worden sei.

„Das amerikanische Produkt ist in hohem Maße politisiert, mit dem einzigen Ziel, den Wählern einen Knochen zuzuwerfen, indem ein Waffenstillstand in Gaza erwähnt wird“, sagte er.

Er fügte hinzu, dass die Resolution „die Straflosigkeit Israels sicherstellen würde, dessen Verbrechen in dem Entwurf nicht einmal bewertet werden“.

Als Reaktion auf das Veto erklärte Frankreich, es werde seine eigene Resolution weiter ausarbeiten.

„Nach dem Veto Russlands und Chinas vor wenigen Minuten werden wir die Arbeit auf der Grundlage des französischen Resolutionsentwurfs im Sicherheitsrat wieder aufnehmen und mit unseren amerikanischen, europäischen und arabischen Partnern zusammenarbeiten, um eine Einigung zu erzielen“, sagte Präsident Emmanuel Macron am Ende eines Gipfels der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union in Brüssel.

Warnung an Biden

Die US-Regierung, die Israel seit dem 7. Oktober standhaft unterstützt, gerät zunehmend unter nationalen und internationalen Druck, angesichts der sich abzeichnenden humanitären Katastrophe in Gaza Maßnahmen zu ergreifen.

Anfang dieser Woche hat eine Gruppe von mehr als 100 Spendern der Demokratischen Partei einen Brief an US-Präsident Joe Biden geschickt und ihn gewarnt, dass seine „bedingungslose Unterstützung“ für Israels Krieg gegen den Gazastreifen seine Chancen erhöhe, die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen zu verlieren.

In dem Brief, über den die New York Times berichtet, heißt es, dass die derzeitige Militärkampagne im Gazastreifen, bei der die israelischen Streitkräfte mehr als 32.000 Palästinenser getötet haben, ihre eigenen erklärten Ziele – die Ausschaltung der palästinensischen Gruppe Hamas und die Befreiung der verbleibenden israelischen Geiseln im Gazastreifen – nicht erreicht hat.

„Als Spender und Aktivisten haben wir viel Zeit und Geld investiert, um die Wahlbeteiligung der wahrscheinlichen Biden-Wähler zu erhöhen, insbesondere bei jungen und farbigen Wählern“, heißt es in dem Brief.

„Viele dieser Wähler fragen sich nun, ob die Demokratische Partei ihre Werte teilt. Wenn sie zu Hause bleiben oder für einen Kandidaten einer dritten Partei stimmen, besteht die sehr reale Gefahr, dass Präsident Biden im November eine Niederlage erleidet.“

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …