Russland und China legen im UN-Sicherheitsrat ihr Veto gegen die ineffiziente Waffenstillstandsresolution der USA für den Gazastreifen ein

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Agenturen

22. März 2024

Russland und China haben gemeinsam ihr Veto gegen die Waffenstillstandsresolution der USA für den Gazastreifen eingelegt, da sie ineffizient und voller „einseitiger Verurteilungen“ sei.

Russland und China haben am Freitag ihr Vetorecht genutzt, um eine von den USA entworfene Resolution zur Waffenruhe im Gazastreifen im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen zu blockieren.

Die Resolution, die nicht ausdrücklich zu einem Waffenstillstand aufruft, wurde sowohl von Moskau als auch von Peking wegen ihrer vermeintlichen Unzulänglichkeiten kritisiert.

Einem Sputnik-Korrespondenten zufolge wurde die Resolution von elf Mitgliedern des UN-Sicherheitsrates unterstützt, drei waren dagegen und eines enthielt sich der Stimme.

Während der Resolutionsentwurf die Notwendigkeit eines „sofortigen und anhaltenden Waffenstillstands“ im Gazastreifen anerkennt, bleibt er bei der Forderung nach einer solchen Aktion stehen.

Resolution bezeichnet Al-Aqsa-Flutung als „terroristischen Akt

Einer der Hauptstreitpunkte war die Formulierung der Resolution, die lediglich „die Notwendigkeit“ eines Waffenstillstands feststellte, ohne ein klares Mandat zu erteilen.

Darüber hinaus werden in dem Dokument die laufenden diplomatischen Bemühungen um einen Waffenstillstand unterstützt und die Freilassung aller verbleibenden Gefangenen gefordert. Gleichzeitig werden terroristische Akte“ verurteilt, darunter auch die Operation al-Aqsa-Flut“ des palästinensischen Widerstands vom 7. Oktober.

Vor allem Russland lehnte die Resolution entschieden ab und kritisierte, dass sie nicht eindeutig zu einem Waffenstillstand aufrief.

Die russische Mission bei den Vereinten Nationen bezeichnete das Dokument als Ausdruck „vergangener Verzerrungen und inakzeptabler einseitiger ‚Verurteilungen'“ und bezeichnete es als „üblichen amerikanischen Betrug“.

Die USA haben bisher alle bisherigen Resolutionen für Gaza blockiert

Der Schritt der Vereinigten Staaten erfolgte aufgrund der internationalen Verurteilung, die sie wegen ihres fehlenden Aufrufs zu einem Waffenstillstand sowie ihrer zahlreichen Vetos gegen frühere Waffenstillstandsresolutionen, die eigentlich ausdrücklich einen Waffenstillstand forderten, erfahren haben.

Im Februar blockierten die USA eine von Algerien unterstützte Resolution des UN-Sicherheitsrats, in der ein humanitärer Not-Waffenstillstand im Gazastreifen gefordert wurde.

13 Mitglieder des UN-Sicherheitsrats stimmten dafür, während sich das Vereinigte Königreich der Stimme enthielt und die USA ihr Veto einlegten.

In der vorgeschlagenen Resolution wird „eine sofortige humanitäre Waffenruhe gefordert, die von allen Parteien eingehalten werden muss“.

In der Resolution werden alle am Krieg Beteiligten aufgefordert, „ihren völkerrechtlichen Verpflichtungen nachzukommen“, insbesondere in Bezug auf Zivilisten und Geiseln, und die sofortige Freilassung aller Gefangenen zu fordern.

