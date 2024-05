War on Gaza: The ICC must seize this moment to hold Israel accountable Long criticised for double standards and inaction, the court now has a genuine opportunity to take Netanyahu to task



Krieg gegen Gaza: Der IStGH muss den Moment nutzen, um Israel zur Rechenschaft zu ziehen

Von Richard Falk

6. Mai 2024

Der Gerichtshof, der lange Zeit für seine Doppelmoral und Untätigkeit kritisiert wurde, hat nun eine echte Chance, Netanjahu zur Rechenschaft zu ziehen

Seit seiner Gründung im Jahr 2002 hat der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) um seine Legitimität gerungen.

Seine Gründung war ein Triumph für den Globalen Süden, da er die potenzielle Reichweite des internationalen Strafrechts ausweitete, obwohl er von Anfang an durch seine Existenz außerhalb des formellen UN-Rahmens und durch das Scheitern der geopolitischen „großen Drei“ (USA, China und Russland), ihm beizutreten, eingeschränkt war. In Bezug auf die gegenwärtigen Anliegen ist er auch durch die Weigerung Israels, dem Gerichtshof beizutreten, eingeschränkt.

Trotz seiner breiten Vertretung, die 124 Mitgliedstaaten umfasst, hat der IStGH um Anerkennung, Einfluss und Legitimität gekämpft.

In den ersten Jahren wurde ihm vorgeworfen, sich auf die angeblichen Verfehlungen afrikanischer Führer zu konzentrieren, was auf eine rassistische Voreingenommenheit schließen ließ.

Später, als es um die angeblichen Verbrechen der USA in Afghanistan und Israels im besetzten Palästina ging, saß der IStGH auf Akten, die eine Fülle von Beweisen enthielten, die zumindest sorgfältige Untersuchungen rechtfertigten, um festzustellen, ob Anklagen und Strafverfolgung rechtlich gerechtfertigt waren.

Da das Gericht nichts unternahm, entstand der Eindruck, dass der IStGH zu schwach sei, um dem westlichen Druck zu widerstehen. Seine Untätigkeit wurde zum Teil dem radikalen Ultranationalismus der Trump-Präsidentschaft zugeschrieben, die die Frechheit besaß, Sanktionen gegen seinen Ankläger zu verhängen, um Ermittlungen gegen die USA und Israel zu verhindern.

Die Geschichte geht weiter, aber mit Wendungen. Als Russland im Jahr 2022 die Ukraine angriff, wurde der IStGH von der Nato aufgefordert, in ungewohnter Eile zu handeln. Der IStGH kam dieser Aufforderung nach, indem er seine Verfahren beschleunigte, um zu entscheiden, ob der russische Präsident Wladimir Putin wegen Kriegsverbrechen angeklagt werden sollte – was wiederum den Interessen des Westens zu dienen schien – und er erließ rasch einen Haftbefehl.

Ruf der Schwäche

Derartige Eile war bei der Reaktion des IStGH auf die rechtliche Initiative Chiles und Mexikos im Zusammenhang mit der sich abzeichnenden humanitären Katastrophe im Gazastreifen nicht zu beobachten. Die beiden Regierungen hatten den Gerichtshof gebeten, Israels Verstöße gegen die Zivilbevölkerung zu untersuchen.

Bisher hat der IStGH noch nicht auf diese dringende Initiative reagiert, obwohl er nach allgemeiner Auffassung kurz davor steht, dies zu tun. Der Ankläger Karim Khan, der westlicher Sympathien verdächtigt wird, steht angesichts der sich verschärfenden humanitären Katastrophe im Gazastreifen unter zunehmendem Druck zu handeln.

Dieser Unterschied in der Reaktion des IStGH hat den Eindruck verstärkt, dass das Tribunal bei der Behandlung von Vorwürfen internationaler Verbrechen mit zweierlei Maß misst.

Der IStGH wird weithin als schwache Institution angesehen, vor allem weil er nicht von Anfang an die Beteiligung oder Zusammenarbeit der wichtigsten Staaten erreicht hat. In dieser Hinsicht wurde er in ungünstiger Weise mit dem Internationalen Gerichtshof (IGH) verglichen, dem alle UN-Mitglieder automatisch angehören.

Der IGH ist weithin dafür bekannt, dass er bei der Beurteilung der Begründetheit von Rechtsstreitigkeiten, die ihm zur Entscheidung vorgelegt werden, ein hohes Maß an Professionalität an den Tag legt. Dieser positive Ruf wurde durch seine nahezu einstimmigen einstweiligen Verfügungen im Januar und März, mit denen mehrere von Südafrika beantragte vorläufige Maßnahmen zur Verhinderung von Israels „plausiblem Völkermord“ in Gaza bewilligt wurden, erheblich gestärkt.

Vor diesem Hintergrund hat der IStGH die Möglichkeit, in Übereinstimmung mit seinem Mandat zu handeln und seinen Ruf der Rückgratlosigkeit wiederherzustellen

Israel wurde rechtlich dazu verurteilt, humanitäre Hilfe ungehindert an die palästinensische Zivilbevölkerung weiterzuleiten, zumindest solange, bis der IGH ein endgültiges Urteil über die Begründetheit der Völkermordbehauptung gefällt hat – ein Prozess, der voraussichtlich mehrere Jahre dauern wird.

Zusätzlich zu der Feststellung des IGH, dass Israel in Gaza einen Völkermord begehen könnte, hat die UN-Sonderberichterstatterin für Palästina, Francesca Albanese, kürzlich einen Bericht über die „Anatomie eines Völkermords“ veröffentlicht.

Trotz der rechtlichen Aufforderung an Israel, den Völkermord einzustellen, stellen die israelischen Führer täglich dessen blutige Fortsetzung in Aussicht. Sie sind bereit, einen Angriff auf Rafah zu befehlen und ihrem Angriff auf das moralische Empfinden der Menschheit – und die Überlebenschancen der Palästinenser – den letzten Schliff zu geben.

Politische Verlockung

Hätte man mich noch vor einer Woche gefragt, hätte ich gesagt, dass der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu der Letzte wäre, der dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) zu Hilfe käme, wenn auch auf eine hinterhältige Art. Aber er reagierte sofort, nachdem Gerüchte durchgesickert waren, der IStGH stehe kurz davor, Haftbefehle gegen Netanjahu, Verteidigungsminister Yoav Gallant und Armeechef Herzi Halevi zu erlassen.

Netanjahu ging in die Offensive. Seine vierminütige Videotirade gegen den IStGH ist schon allein deshalb sehenswert, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie mächtig das Gericht werden könnte, wenn es seine Aufgaben erfüllt. Wenn er Netanjahu zur Rechenschaft zieht, würde der IStGH endlich seine Arbeit tun.

Vor diesem Hintergrund hat der IStGH die Möglichkeit, gemäß seinem Mandat zu handeln und seinen Ruf der Rückgratlosigkeit wiederherzustellen. Es ist zweifellos politisch verlockend für den Ankläger des Gerichtshofs, diese Erwartungen zu enttäuschen, indem er das Vorgehen des IStGH gegen israelische und Hamas-Führer auf deren angebliche Verbrechen vor dem 7. Oktober beschränkt.

Ein solches Ausweichen wäre eine doppelte Enttäuschung für diejenigen, die den Druck auf Israel erhöhen wollen, damit es einen Waffenstillstand akzeptiert, gefolgt von Richtlinien zur Rechenschaftspflicht, Wiedergutmachung und Wiederaufbau.

Wir stehen vor dem Rätsel, warum der IStGH mit seinem geringen institutionellen Ansehen offenbar als so viel bedrohlicher für Israel empfunden wird als die gezielten Richtlinien des weitaus etablierteren IGH. Könnte es sein, dass der persönliche Charakter der möglichen Haftbefehle einen eher emotionalen Rückstoß ausgelöst hat?

Netanjahu sagte, die Haftbefehle würden eine tödliche Bedrohung für das Recht der Demokratien darstellen, sich gegen ihre bösen Feinde zu verteidigen, und nannte dabei den Iran. Aber wir sollten inzwischen alle wissen, dass Israel nicht die Absicht hat, sich an internationales Recht zu halten, ganz gleich, aus welcher Quelle die Autorität stammt.

In diesem Sinne besteht die Bedeutung des IGH und möglicherweise auch des IStGH darin, die wachsende Unterstützung für die Rechte der Palästinenser in der ganzen Welt zu stärken, neben einem sich abzeichnenden Konsens, wie er zur amerikanischen Niederlage in Vietnam beigetragen und das südafrikanische Apartheidregime zum Scheitern gebracht hat. Wenn das palästinensische Volk endlich seine Grundrechte wahrnimmt, wird es dem Widerstand der Opfer zu verdanken sein, der durch den transnationalen Aktivismus von Menschen überall auf der Welt verstärkt wird.

Besonders ermutigend ist der Ausbruch pro-palästinensischer Proteste und ihre häufige umstrittene Unterdrückung in den Vereinigten Staaten und in führenden europäischen Ländern, die auf ein verstärktes Engagement der Zivilgesellschaft im Kampf für einen Waffenstillstand und eine veränderte Haltung der westlichen liberalen Demokratien gegenüber Israel hinweisen.

Richard Falk ist ein Wissenschaftler für internationales Recht und internationale Beziehungen, der vierzig Jahre lang an der Princeton University lehrte. Im Jahr 2008 wurde er von der UNO für eine sechsjährige Amtszeit zum Sonderberichterstatter für die Menschenrechte der Palästinenser ernannt.

