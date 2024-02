Krieg gegen Gaza: Der jüdische Widerstand gegen Israel ist so alt wie der Zionismus selbst Von Joseph Massad

Demonstranten demonstrieren am 22. Februar 2024 vor dem New Yorker Büro des American Israel Public Affairs Committee (Aipac), einer pro-israelischen Lobbygruppe, wegen ihrer Rolle bei der Beeinflussung der US-Unterstützung für Israel während des laufenden Angriffs auf Gaza (John Lamparski/Reuters)

Von Joseph Massad

29. Februar 2024Europäische und amerikanische Juden stehen an der Spitze der Opposition gegen den Zionismus seit seiner Geburt als Kolonial- und Siedlerbewegung am Ende des 19.Letzte Woche protestierten Hunderte von Menschen vor dem Hauptsitz des American Israel Public Affairs Committee (Aipac) in Manhattan, der größten pro-israelischen Lobbygruppe in den Vereinigten Staaten, sowie vor den Büros von US-Senatoren, die von Aipac finanziert werden, und forderten einen Waffenstillstand. Die New Yorker Polizei verhaftete 12 Personen.Die Aktion wurde von der New Yorker Sektion der antizionistischen Gruppe Jewish Voice for Peace (JVP) organisiert und war die jüngste von Dutzenden jüdischer Proteste gegen Israels völkermörderischen Krieg gegen Gaza.

Im November besetzten jüdische Aktivisten die Freiheitsstatue, forderten einen sofortigen Waffenstillstand und skandierten „Nicht in unserem Namen“. Die anhaltenden Proteste seit dem 7. Oktober 2023 bestätigen, was Pro-Israel-Gruppen in den letzten zwei Jahrzehnten befürchtet haben: dass die Unterstützung für Israel unter den amerikanischen Juden schwindet.

Eine im Juni und Juli 2021 vom Jewish Electorate Institute durchgeführte Umfrage ergab, dass 22 Prozent der Juden glauben, dass Israel „Völkermord an den Palästinensern begeht“, während 25 Prozent der Meinung sind, dass „Israel ein Apartheidstaat ist“, und 34 Prozent meinen, dass „Israels Behandlung der Palästinenser dem Rassismus in den USA ähnelt“. Von den unter 40-Jährigen glaubten 33 Prozent, dass Israel einen Völkermord an den Palästinensern begeht. Diese Zahlen wurden zwei Jahre vor dem aktuellen Völkermord erhoben.

Wie die JVP hatte sich auch die 2015 gegründete jüdische Gemeinde Tzedek zunächst als „nicht-zionistisch“ bezeichnet, sich aber später als „antizionistisch“ neu definiert. Die überwiegend jüngere Mitgliedschaft in solchen Organisationen signalisiert auch einen Generationswechsel innerhalb des US-Judentums.

Amerikanische Juden, die Israels Völkermord am palästinensischen Volk ablehnen, sind nicht allein. Auch britische jüdische Organisationen haben sich aktiv an den massiven Demonstrationen beteiligt, die seit Oktober im Vereinigten Königreich stattgefunden haben. Dazu gehören Jewish Voice for Labour und das Jewish Network for Palestine, deren Mitglieder ebenfalls unter Bannern wie „Not in our Name“ demonstriert haben. Die britisch-jüdische Gruppe Na’amod hat sich aktiv gegen die israelische Besatzung und Apartheid gewandt und ebenfalls Demonstrationen und Mahnwachen zur Unterstützung der Palästinenser veranstaltet.

Im ultrazionistischen Frankreich haben sich Dutzende prominenter jüdischer Persönlichkeiten aktiv gegen den anhaltenden Völkermord eingesetzt und einen Waffenstillstand oder sogar ein Ende der Besetzung des Westjordanlands und des Gazastreifens gefordert. Dies ist keine neue Entwicklung in Frankreich. Im Jahr 2018 forderte die jüdische französische Union für den Frieden einen vollständigen Boykott Israels, obwohl es in Frankreich Bestrebungen gibt, solche Boykotte zu verbieten. Daraufhin verlor die Gruppe, die nach wie vor aktiv an Demonstrationen gegen den Völkermord teilnimmt, ihre staatliche Finanzierung.

In Deutschland haben sich jüdische Aktivisten, darunter Künstler, Schriftsteller und Fachleute, und Organisationen wie die Judische Stimme an vorderster Front gegen Israels Angriffe gewehrt und das harte Vorgehen des deutschen Staates gegen Kritiker Israels und die Verurteilung der muslimischen und arabischen Gemeinschaften in Deutschland als Sündenböcke verurteilt.

Meine liebe Freundin Evelyn Hecht-Galinski, eine unermüdliche deutsch-jüdische antizionistische Aktivistin, die Mitglied der Anti-Okkupations-Koalition jüdischer Gruppen ist, die sich European Jews for a Just Peace nennt, ist nur ein Beispiel dafür. Evelyns Vater, Heinz Galinski, ein Holocaust-Überlebender von Auschwitz, war von 1954 bis 1962 und erneut von 1988 bis zu seinem Tod 1992 Vorsitzender des Zentralrats der Juden in Westdeutschland. Ein israelfreundlicher deutscher Christ hat Evelyn wegen ihres Antizionismus vorgeworfen, „antisemitisch“ zu sein.

Aber das ist alles nicht neu. Die europäischen und amerikanischen Juden stehen an der Spitze der Opposition gegen den Zionismus, seit er Ende des 19. Jahrhunderts als Kolonial- und Siedlerbewegung entstand.

Frühe jüdische Opposition

Im August 1897 versuchte Theodor Herzl, den ersten Zionistenkongress in München einzuberufen. Doch erst die vereinten Kräfte einer großen Zahl orthodoxer und reformierter Rabbiner – die sich in der Regel nur in wenigen Punkten einig waren – vertrieben ihn und seine ketzerische Organisation aus München. Er war gezwungen, die Konferenz jenseits der Grenze in Basel, Schweiz, einzuberufen, wo er die antizionistischen Rabbiner als „Protestrabbiner“ beschimpfte.

Sechs Wochen nach der Gründung der Zionistischen Organisation gründeten russische Juden den Bund (die Allgemeine Jüdische Arbeiterunion in Litauen, Polen und Russland) und lehnten den Zionismus vehement ab und machten ihn lächerlich. Der Bund behielt diese Position bei, bis seine Mitglieder während des Zweiten Weltkriegs in der Glut der Gaskammern und Krematorien Nazi-Deutschlands ausgelöscht wurden. Ganz abgesehen von den osteuropäischen und sowjetischen jüdischen Kommunisten, die den Zionismus rundweg verurteilten.

Bevor und nachdem Lord Arthur Balfour, der britische evangelisch-protestantische Außenminister, im November 1917 seine berüchtigte Erklärung abgab, widersetzten sich die wichtigsten britischen jüdischen Persönlichkeiten und Organisationen entschieden seinen Plänen.

Der ehemalige Staatssekretär für Indien und damals einziges jüdisches Mitglied des britischen Kabinetts, Lord Edwin Montagu, erklärte: „Mein ganzes Leben lang habe ich versucht, aus dem Ghetto herauszukommen. Ihr wollt mich dorthin zurückzwingen.“

Auch britische Juden protestierten gegen die ihrer Ansicht nach pro-zionistische und antisemitische britische Politik. Zu ihnen gehörten Sir Philip Magnus, ein Mitglied des Parlaments, und Claude G. Montefiore, eine britische jüdische Persönlichkeit und Großneffe von Sir Moses Montefiore. Der jüngere Montefiore, der das britische „liberale Judentum“ begründete, diente als Präsident der Anglo-Jüdischen Vereinigung und gründete 1918 die antizionistische „Liga der britischen Juden“.

Weitere prominente antizionistische Juden, die sich gegen die Balfour-Erklärung aussprachen, waren der jüdische Journalist Lucien Wolf, ein weiterer Präsident der Anglo-Jewish Association, und Sir Leonard Lionel Cohen, ein Bankier und Vorsitzender der Jewish Colonisation Association.

Das Board of Deputies of British Jews und die Anglo-Jewish Association, die beiden wichtigsten britischen jüdischen Organisationen zu dieser Zeit, schrieben einen Brief, der in der Times veröffentlicht wurde und in dem es hieß, dass „die Einrichtung einer jüdischen Nationalität in Palästina, die auf dieser Theorie der jüdischen Heimatlosigkeit beruht, in der ganzen Welt den Effekt haben muss, die Juden als Fremde in ihrem Heimatland abzustempeln und ihre hart erkämpfte Position als Bürger und Staatsangehörige dieses Landes zu untergraben“.

In den USA liefen prominente amerikanische Juden Sturm, als der rassistische, gegen Schwarze und amerikanische Ureinwohner gerichtete Präsident Woodrow Wilson die Balfour-Erklärung befürwortete. Bereits 1919 übergab Julius Kahn, ein jüdischer Kongressabgeordneter aus San Francisco, Wilson eine Erklärung, die von 299 Juden, sowohl Rabbinern als auch Laien, unterstützt wurde. Das Dokument, das den Zionisten vorwarf, die Juden auszugrenzen und den historischen Trend zur Emanzipation umzukehren, wandte sich gegen die Schaffung eines rein jüdischen Staates in Palästina, da dies „den Grundsätzen der Demokratie“ zuwiderlaufe.

James N. Rosenberg vom American Jewish Committee prangerte die zionistischen Pläne zur Gründung eines ausschließlich jüdischen Staates als undemokratisch an. In einem Artikel, in dem er die Argumente der Zionisten widerlegte, wandte er sich gegen die Aufhebung der Rechte von Nicht-Juden als Folge der Gründung eines jüdischen Staates.

Im Jahr 1944 erklärte Lessing J. Rosenwald, der Präsident des American Council for Judaism, Folgendes: „Das Konzept eines Rassenstaates – das Hitlersche Konzept – ist der zivilisierten Welt zuwider, wie der furchtbare globale Krieg beweist, in den wir verwickelt sind … Ich fordere, dass wir nichts tun, was uns auf den Weg in die Vergangenheit zurückwirft. In dieser Zeit die Schaffung eines jüdischen Staates oder Gemeinwesens zu projizieren, bedeutet, eine einzigartige Neuerung im Weltgeschehen in Gang zu setzen, die unabsehbare Folgen haben könnte.“

Unter den deutschen Juden veröffentlichte der Philosoph Hermann Cohen 1915 die Schrift Deutschtum und Judentum, in der er sich gegen das zionistische Projekt aussprach und argumentierte, dass die Juden kein Heimatland benötigten, da sie ein integraler Bestandteil Europas seien.

Als der österreichische Jude Sigmund Freud gebeten wurde, eine Petition zur Unterstützung der Ansiedlung von Juden in Palästina zu unterzeichnen, lehnte er ab: „Ich kann nicht … Ich glaube nicht, dass Palästina jemals ein jüdischer Staat werden könnte … Es wäre mir vernünftiger erschienen, ein jüdisches Heimatland auf einem weniger geschichtsbelasteten Boden zu gründen.“ Angesichts des Versuchs der Zionisten, die Klagemauer in den zentralen heiligen Ort für Juden zu verwandeln, was sie vor der zionistischen Kolonisierung nie gewesen war, fügte Freud hinzu: „Ich kann überhaupt kein Verständnis für die fehlgeleitete Frömmigkeit aufbringen, die ein Stück einer herodianischen Mauer in ein nationales Relikt verwandelt und damit die Gefühle der Einheimischen verletzt.“

1939, auf dem Höhepunkt des großen palästinensischen Aufstandes und des Einsatzes zionistischer Todesschwadronen zur Unterdrückung der Palästinenser, schrieb Albert Einstein: „Es könnte kein größeres Unglück geben als eine dauerhafte Zwietracht zwischen uns und dem arabischen Volk … Wir müssen uns um einen gerechten und dauerhaften Kompromiss mit dem arabischen Volk bemühen … Erinnern wir uns daran, dass in früheren Zeiten kein Volk in größerer Freundschaft mit uns lebte als die Vorfahren dieser Araber.“

Auch die französischen Juden schienen immun gegen die Verlockungen des Zionismus. Herzl hatte sie in seinen Tagebüchern in der folgenden verächtlichen und antisemitischen Weise beschrieben: „Ich warf einen Blick auf die Pariser Juden und sah eine Familienähnlichkeit in ihren Gesichtern: kühne, missgestaltete Nasen; verstohlene und listige Augen.“ Herzl war entsetzt über den Patriotismus der französischen Juden, der sie dem Zionismus gegenüber noch abgeneigter machte, was er beklagte und verurteilte.

Auch viele chassidische Juden konnten den Zionismus nicht tolerieren. Abgesehen von der kleinen Sekte Naturei Karta, die den Zionismus von ganzem Herzen und militant ablehnt, lehnt heute die größte chassidische Gemeinschaft in den USA, die Satmar, mit etwa 100.000 Juden den Zionismus aus religiösen und humanitären Gründen ab.

Antisemitismus“-Verleumdungen

Wie die heutigen antizionistischen Juden, eine wachsende Minderheit in den jüdischen Gemeinden, war auch die Mehrheit der Juden in Europa und den USA in der Anfangszeit gegen den Zionismus. Die Enthüllungen über den nationalsozialistischen Holocaust brachten jedoch viele Juden dazu, den Zionismus als mögliches Mittel gegen den Antisemitismus zu betrachten.

Die Zionisten nutzten den Holocaust optimal aus, um ihre Sache voranzutreiben. Juden, die nach dem Krieg von 1967 begannen, sich gegen Israel auszusprechen, wurden von Israel und seinen Propagandisten als „selbsthassend“ abgestempelt, ebenso wie jüdische Intellektuelle wie Noam Chomsky und IF Stone. Die zionistischen Verleumdungen und Angriffe auf Juden, die sich gegen Israel und seine Gräueltaten stellen, halten bis heute an.

Wenn die Tochter von Holocaust-Überlebenden, wie meine Freundin Evelyn, von einem deutschen Christen in einem fanatischen Pro-Israel-Deutschland des Antisemitismus beschuldigt werden konnte, war es für die New York Post ein Leichtes, im Zusammenhang mit einer Auseinandersetzung an der Columbia University zwischen einem amerikanischen jüdischen Studenten, der gegen Völkermord ist, und einem israelischen Studenten, der gegen Palästina ist, „Antisemitismus“ zu behaupten. Der gegen Völkermord eingestellte amerikanisch-jüdische Student wurde wegen eines Hassverbrechens gegen den anti-palästinensischen israelischen Studenten, der in der israelischen Armee gedient hatte, angeklagt.

Zwei weitere Columbia-Studenten, die in der israelischen Armee gedient hatten und auf dem Campus mit chemischen Waffen gegen Völkermörder vorgehende Studenten, darunter auch jüdische Studenten, angriffen, wurden noch nicht wegen ähnlicher Hassverbrechen angeklagt. Der „Antisemitismus“ scheint in diesem zweiten Fall nicht sein hässliches Haupt erhoben zu haben.

Wie ich in einem Artikel vor etwa acht Monaten dargelegt habe, haben die Befürworter Israels auch jüdische Professoren, die Israel kritisieren, als „selbsthassend“ bezeichnet und sind entsetzt darüber, dass es unter den Unterstützern der Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung „eine noch größere Anzahl selbsthassender Juden“ gibt. Selbst zionistische Rabbiner, die der israelischen Politik kritisch gegenüberstehen, wurden als „selbsthassend“ angegriffen, ebenso wie jüdische Spitzenberater im Weißen Haus, die trotz ihrer glühenden Unterstützung Israels angegriffen wurden, weil sie Israel aufgefordert hatten, den Siedlungsbau in den besetzten Gebieten „einzufrieren“.

Doch das Blatt hat sich bereits gewendet, und die zionistischen Organisationen in den USA haben bereits vor der Gefahr gewarnt.

Heute gibt es überall antizionistische Juden, die sich weder von den schmutzigen Taktiken Israels noch von denen seiner Unterstützer in den USA einschüchtern lassen – einschließlich Doxing, Diffamierung und dem Vorwurf des Antisemitismus oder Selbsthasses. Diese Aktivisten setzen die große jüdische antizionistische Tradition fort, die bis zum Ende des 19. Jahrhunderts zurückreicht.

Der Antisemitismus, die höchste Stufe des Zionismus

Der Hauptunterschied besteht darin, dass es in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts prominente und ältere etablierte Juden aus den USA und Europa, Politiker, Geschäftsleute, Intellektuelle und Rabbiner waren, die sich gegen den Zionismus stellten. In den letzten zwei Jahrzehnten war es jedoch die jüngere Generation, die sich entschieden gegen die jüdische Siedlerkolonie aussprach. Damit liegen sie nicht im Widerspruch zum Rest der amerikanischen Bevölkerung, von der mehr als ein Drittel glaubt, dass Israel einen Völkermord an den Palästinensern begeht, darunter 49 Prozent der Amerikaner in der Altersgruppe der 18- bis 29-Jährigen.

Universitätsverwaltungen, die sich angesichts des israelischen Völkermords am palästinensischen Volk über die Zunahme des Antisemitismus an den Universitäten in den USA aufregen, kümmern sich um diese antizionistischen Juden vielleicht genauso wenig wie um farbige Studenten.

Sie unterdrücken weiterhin ihre Stimmen, indem sie ihre führenden Campus-Organisationen, die JVP und die Students for Justice in Palestine, verbieten, wie es an meiner eigenen Columbia University geschehen ist, der vielleicht repressivsten US-Universität für jüdische und nichtjüdische Gegner des Völkermords (keine schlechte Leistung, denn viele andere Universitäten wetteifern um diese Position).

Es scheint, dass die einzige jüdische Stimme, die die Universitätsverwalter unter dem Deckmantel der „Bekämpfung des Antisemitismus“ auf dem Campus hören wollen, die jüdische Stimme für Krieg und Völkermord an den Palästinensern ist. Es ist eine Stimme, von der sie behaupten wollen, dass sie alle Juden repräsentiert – eine Haltung, die den Gipfel des Antisemitismus verkörpert.

Doch wenn die aktuellen Proteste ein Hinweis darauf sind, können und wollen jüdische Antizionisten nicht zum Schweigen gebracht werden.

Joseph Massad ist Professor für moderne arabische Politik und Geistesgeschichte an der Columbia University, New York. Er ist Autor zahlreicher Bücher sowie akademischer und journalistischer Artikel. Zu seinen Büchern gehören Colonial Effects: The Making of National Identity in Jordan; Desiring Arabs; The Persistence of the Palestinian Question: Essays on Zionism and the Palestinians, und zuletzt Islam in Liberalism. Seine Bücher und Artikel sind in ein Dutzend Sprachen übersetzt worden.

Übersetzt mit deepl.com