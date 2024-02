Columbia’s crackdown on Palestine protests serves imperialism America’s universities assist the war economy.

Columbias Niederschlagung der Palästina-Proteste dient dem Imperialismus

Von Ahmed Zakarya Mitiche

Die elektronische Intifada

29. Februar 2024

Columbia will Demonstrationen gegen Israels Verbrechen verhindern. Michael Nigro SIPA USA

Universitäten in den USA unterdrücken die freie Meinungsäußerung zu Palästina.

Dieser Angriff auf die Meinungsfreiheit ist weder neu noch einzigartig. Er spiegelt die seit langem bestehende Rolle der amerikanischen Universität als Apparat des Imperiums wider, dessen Wurzeln im Siedlerkolonialismus und der weißen Vorherrschaft liegen.

Heute bedeutet dies eine Mitschuld am Völkermord Israels am palästinensischen Volk.

An der Columbia University – wo ich studiere – hat die Verwaltung Äußerungen zum Schweigen gebracht und kriminalisiert, die sich gegen Israel und seine Staatsideologie, den Zionismus, sowie gegen das breitere imperiale Projekt in der Region richten.

Die Columbia behauptet zwar, sie sei „einer freien und offenen Debatte verpflichtet“, hat aber gezeigt, dass eine solche Debatte nur dann willkommen ist, wenn sie die vom Staat gesetzten ideologischen Grenzen nicht überschreitet. Wann immer der Diskurs diese Grenzen überschreitet, kommen schnell Gewalt und Repression ins Spiel.

Dies wurde in den jüngsten „Reformen“ der Columbia-Verwaltung, wie der „Interim University Policy for Safe Demonstrations“, anschaulich demonstriert.

Sie zielen eindeutig auf von Studenten organisierte Demonstrationen ab, die sich gegen den von Israel und den USA unterstützten Völkermord am palästinensischen Volk wenden, und sind als Reaktion auf den zunehmenden Druck zionistischer Geber und der Regierung entstanden. Diese verschiedenen Regelungen kodifizieren explizite Grenzen für eine „freie und offene Debatte“, einschließlich der Zeit und des Ortes einer akzeptablen Demonstration, und legen ideologische Grenzen fest, bis zu denen eine Sprache als akzeptabel gilt.

Sicherheit?

Obwohl die Verwaltung von Sicherheit spricht, hat sie die Sicherheit von Studenten, die wegen ihrer prinzipientreuen Haltung ins Visier genommen wurden, grob vernachlässigt und einen weithin dokumentierten chemischen Angriff ehemaliger Soldaten des israelischen Militärs auf pro-palästinensische Studenten sowie eine rassistische „Doxxing“-Kampagne, bei der arabische und muslimische Studenten als Antisemiten beschimpft wurden, praktisch ignoriert.

Noch bevor die „Vorläufige Universitätspolitik für sichere Demonstrationen“ herausgegeben wurde, suspendierte die Verwaltung Studenten für Gerechtigkeit in Palästina und Jüdische Stimme für Frieden.

Unter Berufung auf angebliche Verstöße gegen die Richtlinien stellte sich später heraus, dass diese Richtlinien nur wenige Wochen zuvor von der Verwaltung geändert worden waren, um der Verwaltung die Möglichkeit zu geben, Palästina-Solidaritätsgruppen und Proteste zu unterbinden. Studenten- und Fakultätsvertreter wurden zu diesen Änderungen nicht konsultiert.

An Universitäten in den USA, wie an der Columbia, wurde eine lange Liste repressiver Taktiken gegen antiimperialistische, pro-palästinensische Äußerungen angewandt. Dazu gehören die Zusammenarbeit mit der Anti-Terror-Polizei auf dem Campus und die Duldung des brutalen Vorgehens der Polizei gegen studentische Demonstranten, die Suspendierung oder der Ausschluss von Studenten, die an Protesten teilnehmen, sowie die Sanktionierung und Androhung der Entlassung von Fakultätsmitgliedern.

Die Liste ließe sich fortsetzen.

Wenn die Universitätsleitung eine Diskussion über Israels Angriff auf den Gazastreifen zulässt, dann nur, nachdem die vorgeschlagenen Veranstaltungen durch die Zensur gegangen sind, oder wenn vorab genehmigte Redner von der Verwaltung ausgewählt wurden, die darauf bedacht sind, der imperialen ideologischen Linie zu folgen. Diejenigen, die dies nicht tun, werden von der Verwaltung eilig abgesagt.

Eine Veranstaltung, die sich mit dem Vermächtnis des berühmtesten palästinensischen Intellektuellen der Columbia, des verstorbenen Edward Said, befasste, wurde ebenfalls abgesagt.

Es war Said, der in der Einleitung zu seiner monumentalen Studie Orientalism erklärte, dass „der politische Imperialismus ein ganzes Feld von Studien, Vorstellungen und wissenschaftlichen Institutionen beherrscht“ und dass der Imperialismus „in … Bereiche … der Akademie hineinreicht und sie mit einer Bedeutung durchtränkt, die ihn direkt betrifft“.

Es ist eine bittere, wenn auch nicht überraschende Ironie, dass die Columbia-Universität – die Saids Erbe für ihr Branding nutzt – seinen Standpunkt so anschaulich demonstriert.

Eine solche ideologische Überwachung sollte nicht als anomal angesehen werden. Vielmehr sollte das, was oft als „palästinensische Ausnahme von der Meinungsfreiheit“ bezeichnet wird, auch als Teil der umfassenderen Logik des Imperialismus verstanden werden.

Dies zeigt sich in der Geschichte der universitären Unterdrückung, die sich gegen alle richtet, die sich den imperialen Interessen der USA widersetzen, wie bei den Protesten gegen die illegale US-Invasion in Vietnam, gegen die Segregation auf dem Campus in den 1960er Jahren und gegen die Unterstützung der USA für das Apartheidregime in Südafrika in den 1980er Jahren.

Während dieser Kämpfe verhängte die Verwaltung der Columbia, wie auch heute, Disziplinarstrafen und Ausschlüsse gegen diejenigen, die sich der imperialen Politik widersetzten, und kooperierte mit der Polizei bei der Massenverhaftung von Studentendemonstranten. Als die Columbia sich schließlich von der südafrikanischen Apartheid trennte, leugnete ihre Führung, dass die Studentenbewegung irgendetwas mit der Entscheidung zu tun hatte, und versuchte sogar, sich fälschlicherweise die Lorbeeren für die Veräußerung zu holen.

Gerade weil die Forderungen nach palästinensischer Befreiung direkt gegen imperiale Interessen gerichtet sind, werden sie gewaltsam unterdrückt. Das erklärt, wie schnell liberale Behauptungen über die Meinungsfreiheit auf vermeintlich liberalen Universitäten ins Leere laufen.

Imperiale Logik

Diese repressiven Praktiken sind eine Fortführung der grundlegenden Logik der imperialen Universität.

Columbia wurde 1754 unter der britischen Kaiserkrone gegründet und von König Georg II. zum Nutzen der weißen männlichen „Einwohner der Provinz New York … und aller unserer Kolonien und Territorien in Amerika“ gechartert.

Damals wurde das King’s College, Columbia, auf gestohlenem, nicht eingefordertem Land des Lenape-Volkes von Manahata (dem heutigen Manhattan) errichtet.

Dieses Land wurde von Europäern kolonisiert, die die indigene Bevölkerung nach und nach durch die Einschleppung von Krankheiten, die systematische Zerstörung der sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Ordnung, Zwangsumsiedlungen, militärische Invasionen und den Bruch von Verträgen enteigneten.

In diesem Zusammenhang hat der Historiker Craig Wilder argumentiert, dass die frühen kolonialen Colleges „die Verwaltungen der Kolonien belieferten“ und „Instrumente des christlichen Expansionismus, Waffen für die Eroberung der indigenen Völker und Hauptnutznießer des afrikanischen Sklavenhandels und der Sklaverei“ waren.

Der erste Campus von Columbia wurde auf dem Gelände der ersten kolonialen Trennmauer errichtet, dem heutigen Zentrum des Raubtierkapitalismus, das als Wall Street bekannt ist. Die Mauer wurde errichtet, um den Widerstand der Lenape gegen den kolonialen Landraub der Siedler zu verhindern.

Bei der Gründung der Columbia war dieses Gebiet zum Standort des New Yorker Sklavenmarktes geworden und wurde von der Sklavenhaltergemeinschaft der Columbia frequentiert.

Den Aufzeichnungen der Universität zufolge versklavten die Präsidenten, Verwalter, Treuhänder und Professoren der Columbia in den Jahren nach der Gründung der Universität Hunderte von Menschen.

Die Universität zog im späten 19. Jahrhundert auf ihren heutigen Campus in Morningside Heights um. Der Campus wurde zum Teil mit dem Vermögen von Marcellus Hartley gebaut, einem Waffenhändler, der mit seiner Arbeit den Völkermord an den Ureinwohnern begünstigte.

Sein Name ziert noch heute das erste Studentenwohnheim der Columbia, Hartley Hall.

Während und nach dem Bau des Campus sorgte die Verwaltung dafür, dass das Viertel in Zonen eingeteilt und so erschlossen wurde, dass die Universitätselite von den benachbarten schwarzen Harlemer Gemeinden getrennt war. Im Laufe der Jahre setzte die Universität diese Gentrifizierung fort, die von einem Verwalter in typisch rassistischer, inversiver, kolonialer Logik als Schutz gegen das „Vordringen von Harlem“ in die Universität begründet wurde.

Kriegswirtschaft

Im 20. Jahrhundert spielte die Columbia eine wichtige Rolle in der imperialistischen Politik und Propagandaproduktion in Verbindung mit der CIA und dem US-Außenministerium sowie in der Rüstungs- und Militärforschung.

Im Rahmen des Manhattan-Projekts, das teilweise auf dem Columbia-Campus in Manhattan stattfand und von Columbia-Physikern geleitet wurde, wurden die ersten Atombomben der Welt entwickelt, mit denen die US-Regierung schätzungsweise 200 000 japanische Zivilisten tötete. Die Columbia feiert auch heute noch die Rolle, die sie bei der Entwicklung von Kernwaffen gespielt hat.

Und heute wird die materielle Beteiligung der Columbia am Imperialismus durch direkte finanzielle Gewinne aus der Kriegswirtschaft aufrechterhalten. Die Treuhänder der Columbia halten über das 13,6 Milliarden Dollar schwere Stiftungskapital der Columbia Investitionen in Unternehmen, die direkt von Israels militärischer Besetzung des Westjordanlandes und des Gazastreifens, dem Bau illegaler Siedlungen und dem Apartheidsystem profitieren.

Columbia hat auch zwei Programme in Israel ins Leben gerufen: ein duales Studienprogramm mit der Universität Tel Aviv und das zukünftige Columbia Global Center in Tel Aviv. Israels Universitäten sind mitschuldig an der Verweigerung palästinensischer Rechte.

Israel ist ein kolonialer Vorposten der Siedler in einem größeren imperialen Projekt unter Führung der USA.

Israels imperiale Unterstützer haben seine völkermörderische Kampagne gegen den Gazastreifen als Gelegenheit genutzt, um ihre militärische Präsenz auszuweiten, aus der Rohstoffgewinnung in der Region Kapital zu schlagen und die Waffenverkäufe durch die fortgesetzte Finanzierung und Bewaffnung des israelischen Völkermordes zu steigern.

Die Verantwortlichen von Columbia könnten sich dafür entscheiden, die historische Rolle der Universität in Frage zu stellen.

Ein erster Schritt wäre es, die Forderungen der verschiedenen und vorausschauenden Studentenvereinigungen zu erfüllen. Dies bedeutet, dass die systematische Unterdrückung der freien Meinungsäußerung und des Aktivismus beendet wird, der Campus entmilitarisiert wird, die Forderung der Studentenschaft nach einem Ausstieg aus Unternehmen, die das israelische Siedlerkolonialprojekt unterstützen und von ihm profitieren, unterstützt wird und die Programme der Universität in Tel Aviv beendet werden.

Wenn die Verantwortlichen der Columbia diesen Schritt nicht tun, wird die Universität das bleiben, was sie schon immer war: ein Apparat imperialer Macht, repräsentiert durch die Krone, die noch immer ihr Wappen ziert.

Ahmed Zakarya Mitiche ist Doktorand in Anthropologie an der Columbia University, New York. Seine Forschungsarbeit beschäftigt sich mit dem Erbe des Befreiungskampfes gegen den französischen Siedlerkolonialismus in Algerien.

Übersetzt mit deepl.com

