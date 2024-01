Western racism laid the foundations for genocide in Gaza South Africa and Israel bear the trauma of Europe’s long history of racial supremacism, but each has drawn precisely opposite lessons

Ein palästinensischer Mann trauert um einen Verwandten, der bei einem israelischen Angriff im Nasser-Krankenhaus in Khan Younis im südlichen Gazastreifen getötet wurde, 28. Dezember 2023 (AFP)

Krieg gegen Gaza: Der westliche Rassismus legte den Grundstein für diesen Völkermord

Von Jonathan Cook

16. Januar 2024

Südafrika und Israel tragen das Trauma von Europas langer Geschichte des Rassenhasses, aber beide haben genau entgegengesetzte Lehren gezogen

Es dürfte niemanden überraschen, dass der Kampf um die Herrschaft des Völkerrechts vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag Israel und Südafrika gegeneinander ausspielt.

Die Welt ist gespalten zwischen denjenigen, die eine eigennützige globale und regionale Ordnung geschaffen haben, die ihnen Straffreiheit für ihre Verbrechen garantiert, und denjenigen, die den Preis für diese Vereinbarung zahlen.

Jetzt wehren sich die langjährigen Opfer vor dem so genannten Weltgerichtshof.

In der vergangenen Woche hat jede Seite ihre Argumente für und gegen eine völkermörderische Politik Israels im Gazastreifen in den letzten drei Monaten dargelegt.

Der Fall Südafrikas dürfte eindeutig sein. Bislang hat Israel fast 100.000 Palästinenser im Gazastreifen getötet oder schwer verwundet, also fast jeden 20. Es hat mehr als 60 Prozent der Häuser der Bevölkerung beschädigt oder zerstört. Es hat die winzigen „sicheren Zonen“ bombardiert, in die es etwa zwei Millionen Palästinenser hat fliehen lassen. Sie hat sie dem Hungertod und tödlichen Krankheiten ausgesetzt, indem sie die Versorgung mit Hilfsgütern und Wasser unterbunden hat.

In der Zwischenzeit haben hochrangige politische und militärische Vertreter Israels offen und wiederholt ihre völkermörderischen Absichten geäußert, wie der Beitrag Südafrikas so sorgfältig dokumentiert.

Bereits im September, vor dem Ausbruch der Hamas aus dem Gaza-Gefängnis am 7. Oktober, hatte der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu den Vereinten Nationen eine Karte gezeigt, auf der er seine Vorstellungen vom „Neuen Nahen Osten“ darlegte. Die palästinensischen Gebiete des Gazastreifens und des Westjordanlandes waren verschwunden und durch Israel ersetzt worden.

Trotz der zahlreichen Beweise, die gegen Israel sprechen, könnte es Jahre dauern, bis der Internationale Gerichtshof (IGH) zu einem endgültigen Urteil kommt – bis dahin könnte es, wenn die Dinge so weitergehen wie bisher, keine nennenswerte palästinensische Bevölkerung mehr geben, die es zu schützen gilt.

Südafrika hat daher auch dringend eine einstweilige Verfügung beantragt, die Israel dazu verpflichtet, seine Angriffe einzustellen.

Gegensätzliche Ecken

Die Völker Israels und Südafrikas tragen noch immer die Wunden der Verbrechen des systematischen europäischen Rassismus: im Falle Israels der Holocaust, bei dem die Nazis und ihre Kollaborateure sechs Millionen Juden auslöschten, und im Falle Südafrikas das weiße Apartheidregime, das der schwarzen Bevölkerung jahrzehntelang von einer kolonisierenden weißen Minderheit aufgezwungen wurde.

Sie stehen sich gegenüber, weil sie aus ihrem jeweiligen traumatischen historischen Erbe eine andere Lehre gezogen haben.

Israel hat seine Bürger in dem Glauben erzogen, dass sich die Juden den rassistischen Unterdrückernationen anschließen müssen, und vertritt gegenüber den Nachbarstaaten den Ansatz „Macht macht Recht“. Ein selbsternannter jüdischer Staat sieht die Region als Nullsummenspiel, in dem Vorherrschaft und Brutalität den Sieg davontragen.

Es war unvermeidlich, dass Israel mit der Hamas und Gruppen wie der Hisbollah im Libanon bewaffnete Gegner hervorbringen würde, die ihren Konflikt mit Israel in einem ähnlichen Licht sehen.

Südafrika hingegen strebte danach, den Mantel des „moralischen Leuchtturms“ zu tragen, den westliche Staaten ihrem atomar bewaffneten Klientenstaat im Nahen Osten, Israel, so gerne zuschreiben.

Südafrikas erster Präsident nach der Apartheid, Nelson Mandela, bemerkte 1997: „Wir wissen nur zu gut, dass unsere Freiheit ohne die Freiheit der Palästinenser unvollständig ist.“

Israel und das Apartheid-Südafrika waren bis zum Ende der Apartheid vor 30 Jahren enge diplomatische und militärische Verbündete. Mandela wusste, dass die ideologischen Grundlagen des Zionismus und der Apartheid auf einer ähnlichen Logik der Rassenvorherrschaft beruhen.

Einst wurde er als terroristischer Schurke hingestellt, weil er sich den südafrikanischen Apartheid-Herrschern widersetzte, so wie es heute die palästinensischen Führer in Israel tun.

Der Stiefel des Kolonialismus

Es sollte uns auch nicht überraschen, dass sich der größte Teil des Westens auf die Seite Israels stellt – allen voran Washington und Deutschland, das Land, das den Holocaust angezettelt hat. Berlin beantragte letzten Freitag, als dritte Partei in Israels Verteidigung in Den Haag betrachtet zu werden.

In der Zwischenzeit wird die Klage Südafrikas von einem Großteil der so genannten „Entwicklungsländer“ unterstützt, die seit langem den Stiefel des westlichen Kolonialismus – und Rassismus – auf ihrem Gesicht spüren.

Der Internationale Gerichtshof in Den Haag am 12. Januar 2024 vor der Verhandlung der von Südafrika angestrengten Völkermordklage gegen Israel (Remko de Waal/AFP)

Jahrhunderts Zehntausende von Namibiern in die Todeslager trieb und damit den Grundstein für den Völkermord an Juden und Roma legte, den es später im Holocaust verfeinern sollte.

Der namibische Präsident, Hage Geingob, erklärte: „Deutschland kann sich nicht moralisch zur Konvention der Vereinten Nationen gegen Völkermord bekennen, einschließlich der Sühne für den Völkermord in Namibia, und gleichzeitig das Äquivalent eines Holocausts und Völkermords in Gaza unterstützen.“

Die Richter – insgesamt 17 an der Zahl – leben nicht in einer abgehobenen Blase der juristischen Abstraktion. Der intensive politische Druck in diesem polarisierten Kampf wird auf sie einwirken.

Wie der ehemalige britische Botschafter Craig Murray, der den beiden Verhandlungstagen beiwohnte, feststellte, sahen die meisten Richter so aus, als ob sie „wirklich nicht in diesem Gerichtssaal sein wollten“.

Niemand wird uns aufhalten

Die Realität ist, dass die erdrückende Macht des Westens, seinen Willen durchzusetzen, das weitere Vorgehen bestimmen wird, ganz gleich, wie die Mehrheit des Gerichts entscheiden wird.

Wenn die Mehrheit der Richter es für plausibel hält, dass die Gefahr besteht, dass Israel Völkermord begeht, und auf einer Art vorläufigem Waffenstillstand besteht, bis das Gericht eine endgültige Entscheidung treffen kann, wird Washington die Durchsetzung durch sein Veto im UN-Sicherheitsrat blockieren.

Erwarten Sie, dass die USA und auch Europa härter denn je daran arbeiten werden, das Völkerrecht und die es unterstützenden Institutionen zu untergraben. Der Vorwurf des Antisemitismus seitens der Richter, die Südafrikas Fall unterstützen – und der Staaten, denen sie angehören – wird großzügig verbreitet werden.

Israel hat Südafrika bereits der „Blutverleumdung“ beschuldigt und unterstellt, dass seine Motive vor dem IGH von Antisemitismus bestimmt sind. Tal Becker vom israelischen Außenministerium argumentierte in seiner Rede vor dem Gericht, dass Südafrika als juristischer Stellvertreter für die Hamas agiere.

Die USA haben Ähnliches angedeutet, indem sie Südafrikas akribische Sammlung von Beweisen als „unverdient“ bezeichneten.

Am Samstag schwor Netanjahu in einer mit Täuschungen gespickten Rede, die Entscheidung des Gerichts zu ignorieren, sollte sie nicht nach Israels Geschmack ausfallen. „Niemand wird uns aufhalten – nicht Den Haag, nicht die Achse des Bösen und auch sonst niemand“, sagte er.

Andererseits werden Israel und die Regierung Biden das Urteil nutzen, um Israels Angriff auf den Gazastreifen so darzustellen, als habe der Weltgerichtshof einen Persilschein ausgestellt, wenn der IGH in diesem Stadium etwas anderes entscheidet, als dass es einen plausiblen Fall von Völkermord gibt.

Das wird eine Lüge sein. Die Richter sind lediglich aufgefordert, über den Völkermord zu entscheiden, das schwerste aller Verbrechen gegen die Menschlichkeit, bei dem die Messlatte für die Beweisführung wirklich sehr hoch liegt.

In einem internationalen Rechtssystem, in dem Nationalstaaten weitaus mehr Rechte zugestanden werden als gewöhnlichen Menschen, geht es in erster Linie darum, den Staaten die Freiheit zu geben, Kriege zu führen, in denen die Zivilbevölkerung wahrscheinlich den höchsten Preis zahlen muss. Die gigantischen Gewinne des militärisch-industriellen Komplexes des Westens hängen von dieser absichtlichen Lücke in den so genannten „Kriegsregeln“ ab.

Sollte das Gericht – sei es aus politischen oder rechtlichen Gründen – zu dem Schluss kommen, dass Südafrika keinen plausiblen Fall vorgebracht hat, wird es Israel nicht von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit freisprechen. Unbestreitbar begeht es beides.

Zaudern

Dennoch wird jede Zurückhaltung des IGH vom Internationalen Strafgerichtshof (IStGH), seinem stark kompromittierten Schwestergericht, gebührend zur Kenntnis genommen werden. Seine Aufgabe ist es nicht, wie der Weltgerichtshof zwischen Staaten zu entscheiden, sondern Beweise für die strafrechtliche Verfolgung von Personen zu sammeln, die Kriegsverbrechen anordnen oder begehen.

Es sammelt derzeit Beweise, um zu entscheiden, ob gegen israelische und Hamas-Beamte wegen der Ereignisse der letzten drei Monate ermittelt werden soll.

Doch seit Jahren zögert derselbe Gerichtshof, israelische Beamte wegen Kriegsverbrechen zu belangen, die lange vor dem aktuellen Angriff auf Gaza begangen wurden, wie etwa Israels jahrzehntelanger Bau illegaler jüdischer Siedlungen auf palästinensischem Land und Israels 17-jährige Belagerung des Gazastreifens – der selten erwähnte Kontext für den Ausbruch der Hamas am 7. Oktober.

Der IStGH scheute auch davor zurück, Beamte der USA und Großbritanniens wegen der Kriegsverbrechen anzuklagen, die ihre Staaten bei der Invasion und Besetzung Afghanistans und des Irak begangen haben.

Dies geschah nach einer Einschüchterungskampagne Washingtons, das Sanktionen gegen die beiden ranghöchsten Beamten des Gerichtshofs verhängte, darunter das Einfrieren ihrer US-Gelder, die Sperrung ihrer internationalen Finanztransaktionen und das Verbot, sie und ihre Familien in die USA einzulassen.

Terrorkampagne

Israels zentrales Argument gegen den Völkermord in der vergangenen Woche war, dass es sich nach dem Angriff vom 7. Oktober selbst verteidigt und dass der eigentliche Völkermord von der Hamas gegen Israel verübt wird.

Eine solche Behauptung sollte vom Weltgerichtshof entschieden zurückgewiesen werden. Israel hat kein Recht, seine jahrzehntelange Besetzung und Belagerung des Gazastreifens zu verteidigen, die den Hintergrund der Ereignisse vom 7. Oktober bilden. Und es kann sich nicht darauf berufen, ein paar tausend Hamas-Kämpfer ins Visier zu nehmen, wenn es die gesamte Zivilbevölkerung des Gazastreifens bombardiert, vertreibt und aushungert.

Auch wenn Israels Militäraktion nicht darauf abzielt, die Palästinenser im Gazastreifen auszulöschen, wie alle Erklärungen des israelischen Kabinetts und der Militärs zeigen, so richtet sie sich doch in erster Linie gegen die Zivilbevölkerung.

Bei wohlwollender Betrachtung der Fakten werden palästinensische Zivilisten massenhaft bombardiert und getötet, um Terror zu verbreiten. Sie werden ethnisch gesäubert, um Gaza zu entvölkern. Und sie werden einer schrecklichen Form der kollektiven Bestrafung durch Israels „vollständige Belagerung“ ausgesetzt, die ihnen Nahrung, Wasser und Strom verweigert – was zu Hunger und tödlichen Krankheiten führt -, um ihren Willen zum Widerstand gegen die Besatzung und zur Befreiung von der absoluten israelischen Kontrolle zu schwächen.

Wenn all dies der einzige Weg ist, wie Israel die Hamas „ausrotten“ kann – sein erklärtes Ziel -, dann offenbart dies etwas, das Israel und seine westlichen Gönner lieber ignorieren würden: dass die Hamas gerade deshalb so tief in Gaza verwurzelt ist, weil ihr unerbittlicher Widerstand die einzig vernünftige Antwort auf eine palästinensische Bevölkerung zu sein scheint, die immer mehr unter dem immer enger werdenden Würgegriff der Unterdrückung leidet, den Israel Gaza seit Jahrzehnten auferlegt.

Israels wochenlange Bombenteppiche haben den Gazastreifen für die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung unbewohnbar gemacht, die keine Häuser hat, in die sie zurückkehren kann, und kaum eine funktionierende Infrastruktur vorfindet. Ohne massive und kontinuierliche Hilfe, die Israel blockiert, wird die Bevölkerung nach und nach an Dehydrierung, Hunger, Kälte und Krankheiten sterben.

Unter diesen Umständen ist Israels tatsächliche Verteidigung gegen Völkermord eine völlig bedingte: Es begeht nur dann keinen Völkermord, wenn es richtig eingeschätzt hat, dass der Druck auf Ägypten so groß wird, dass es sich gezwungen – oder genötigt – fühlt, seine Grenze zu Gaza zu öffnen und der Bevölkerung die Flucht zu ermöglichen.

Wenn Kairo sich weigert und Israel seinen Kurs nicht ändert, sind die Menschen in Gaza dem Untergang geweiht. In einer rechtmäßig geordneten Welt sollte die Behauptung, es sei rücksichtslos gleichgültig, ob die Palästinenser in Gaza unter den von Israel geschaffenen Bedingungen sterben, keine Verteidigung gegen Völkermord sein.

Kriegsgeschäft wie üblich

Die Schwierigkeit für den Weltgerichtshof besteht darin, dass er ebenso vor Gericht steht wie Israel – und verlieren wird, egal wie er entscheidet. Die rechtlichen Fakten und die Glaubwürdigkeit des Gerichts stehen in direktem Konflikt mit den politischen Prioritäten des Westens und den Profiten der Kriegsindustrie.

Das Risiko besteht darin, dass die Richter der Meinung sind, der sicherste Weg sei es, „den Unterschied zu teilen“.

Sie könnten Israel aufgrund einer Formalität vom Vorwurf des Völkermords freisprechen und gleichzeitig darauf bestehen, dass Israel mehr von dem tut, was es überhaupt nicht tut: die „humanitären Bedürfnisse“ der Menschen in Gaza zu schützen.

Die juristischen Fakten und die Glaubwürdigkeit des Gerichts stehen in direktem Konflikt mit den politischen Prioritäten und den Profiten der westlichen Kriegsindustrie.

Israel hat den Richtern letzte Woche eine solche Formalität wie eine saftige Karotte vorgesetzt. Die israelischen Anwälte argumentierten, dass es keinen Streit zwischen den beiden Staaten gebe, da Israel zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht auf die von Südafrika vorgebrachte Völkermordklage geantwortet habe. Der Weltgerichtshof sei daher nicht zuständig, da seine Aufgabe darin bestehe, solche Streitigkeiten zu schlichten.

Wenn dies angenommen wird, würde dies bedeuten, wie der ehemalige Botschafter Murray anmerkte, dass Staaten absurderweise vom Vorwurf des Völkermordes freigesprochen werden könnten, indem sie sich einfach weigern, sich mit ihren Anklägern auseinanderzusetzen.

Aeyal Gross, Professor für internationales Recht an der Universität Tel Aviv, erklärte gegenüber der Zeitung Haaretz, er erwarte, dass das Gericht jegliche Beschränkung der militärischen Operationen Israels ablehnen werde. Stattdessen werde es sich auf humanitäre Maßnahmen konzentrieren, um die Notlage der Bevölkerung im Gazastreifen zu lindern.

Er wies auch darauf hin, dass Israel darauf bestehen werde, dass es die Auflagen bereits erfüllt habe – und weitermachen werde wie bisher.

Der einzige Knackpunkt, so Gross, wäre die Forderung des Weltgerichtshofs, dass Israel internationalen Ermittlern Zugang zu der Enklave gewährt, um zu prüfen, ob Kriegsverbrechen begangen wurden.

Es ist genau diese Art von „Kriegsgeschäft wie üblich“, die den Gerichtshof in Misskredit bringen wird – und das humanitäre Völkerrecht, das er eigentlich schützen soll.

Führungsvakuum

Wie immer ist es nicht der Westen, an den sich die Welt wenden kann, wenn es darum geht, in den schwersten Krisen, mit denen sie konfrontiert ist, eine Führungsrolle zu übernehmen oder sich um eine Deeskalation des Konflikts zu bemühen.

Die einzigen Akteure, die eine gewisse Neigung zeigen, die moralische Verpflichtung der Staaten, einzugreifen, um Völkermord zu verhindern, in die Praxis umzusetzen, sind die „Terroristen“.

Die Hisbollah im Libanon übt Druck auf Israel aus, indem sie schrittweise eine zweite Front im Norden aufbaut, während die Houthis im Jemen ihre eigene Form von Wirtschaftssanktionen gegen die internationale Schifffahrt durch das Rote Meer improvisieren.

Die USA und Großbritannien reagierten am Wochenende mit Luftangriffen auf den Jemen, wodurch sich die Lage noch weiter zuspitzte und die Region in einen größeren Krieg zu stürzen drohte.

Da seine eigenen Investitionen im Suezkanal bedroht sind, scheint China, anders als der Westen, verzweifelt zu versuchen, die Lage zu beruhigen. Peking schlug diese Woche eine israelisch-palästinensische Friedenskonferenz vor, an der ein viel größerer Kreis von Staaten teilnehmen sollte.

Ziel ist es, den bösartigen Würgegriff Washingtons zu lockern, der die „Friedensstiftung“ vorgibt, und alle Parteien auf die Schaffung eines palästinensischen Staates zu verpflichten.

Für den Westen ist jeder, der nicht zu seinem Club gehört – von Südafrika und China bis zur Hisbollah und den Houthis – der Feind, der Washingtons „regelbasierte Ordnung“ bedroht.

Doch genau diese Ordnung scheint zunehmend eigennützig und diskreditiert – und die Grundlage für einen Völkermord, der den Palästinensern in Gaza am helllichten Tag angetan wird.

Jonathan Cook ist Autor von drei Büchern über den israelisch-palästinensischen Konflikt und Gewinner des Martha Gellhorn Special Prize for Journalism. Seine Website und sein Blog sind zu finden unter www.jonathan-cook.net

Übersetzt mit Deepl.com

