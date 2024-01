Paris Fashion Week protest designers say industry scared of speaking out on Gaza Benjamin Huseby and Serhat Isik, founders of GmbH, call for ceasefire and an end to the occupation of Palestine before their show at Paris Fashion Week

Die türkische Modedesignerin Dilara Findikoglu modelliert auf dem Laufsteg bei der Pariser Modewoche der GmbH, 21. Januar 2024 (mitgeliefert)

Benjamin Huseby und Serhat Isik, die Gründer der GmbH, fordern vor ihrer Show auf der Pariser Modewoche einen Waffenstillstand und ein Ende der Besetzung Palästinas



Krieg gegen Gaza: Designer der Pariser Modewoche protestieren, weil die Industrie Angst hat, sich zu äußern

Von Oscar Rickett

23. Januar 2024

Die Berliner Gründer des Modelabels GmbH, die am Sonntag während ihrer Show auf der Pariser Modewoche eine Solidaritätsrede für Palästina hielten, haben gegenüber Middle East Eye geäußert, dass ihre Branchenkollegen Angst haben, sich zum Krieg Israels gegen Gaza zu äußern.

„Ja, es herrscht ein ohrenbetäubendes Schweigen“, sagten Benjamin Huseby und Serhat Isik auf die Frage nach der Reaktion der Modeindustrie auf den Krieg im Gazastreifen, in dem mehr als 25.000 Palästinenser, die meisten von ihnen Frauen und Kinder, getötet wurden.

„Wir wissen, dass wir viele Verbündete hinter den Kulissen haben, aber alle haben Angst. Sie haben Angst, ihr Geschäft und ihre Existenzgrundlage zu verlieren. Wir verstehen diese Angst, aber wir haben keine andere Wahl, als Widerstand zu leisten“, erklärten die Designer gegenüber MEE per E-Mail.

Während der letzten Show der Pariser Männermodewoche am Sonntag eröffneten Huseby und Isik ihre Herbst/Winter-Präsentation mit einer Rede, in der sie zu einem Waffenstillstand aufriefen.

„Wir haben einen Waffenstillstand, die Freilassung aller Geiseln, ein freies Palästina und ein Ende der Besatzung gefordert – alles Forderungen, die unserer Meinung nach unumstritten sein sollten“, sagte das Berliner Duo in der französischen Hauptstadt.

„Als Modedesigner ist es uns normalerweise überlassen, unsere Gedanken durch Kleidung auszudrücken und den Rest der Fantasie zu überlassen. Aber wir leben in gefährlichen Zeiten, in denen die Präzision von Worten gefragt ist“, sagte Isik in der Show.

An einem Punkt während der 10-minütigen Rede brach Huseby zusammen, und auch einige Zuhörer waren den Tränen nahe.

„Während die Rechtsextremen – und die tatsächlichen Nazis und Faschisten – in ganz Europa und in vielen anderen Teilen der Welt wieder an Macht gewinnen, nehmen auch Antisemitismus und Islamophobie zu“, sagte Huseby.

„Wie praktisch, dass man uns ablenkt, um uns glauben zu machen, dass es sich um einen Kampf zwischen zwei bereits marginalisierten Völkern handelt, während es sich in Wirklichkeit eher um einen Kampf zwischen Macht und Gerechtigkeit, ausgrenzendem Nationalismus und wahrer universeller Menschlichkeit, Unterdrückung und Freiheit handelt.“

Die Designer zitierten dann aus dem Vortrag „Come September“ der indischen Schriftstellerin Arundhati Roy, der sich auf abfällige Äußerungen des ehemaligen britischen Premierministers Winston Churchill bezieht, der die Palästinenser mit einem „Hund in einer Krippe“ verglich, und der ehemaligen israelischen Premierministerin Golda Meir, die sagte: „Palästinenser existieren nicht“.

Die Schau enthielt Entwürfe voller Solidaritätssymbole, darunter Anzüge, die von palästinensischen Keffiyeh-Schals inspiriert waren, die in Zusammenarbeit mit palästinensischen und syrischen Flüchtlingen über das Social Enterprise Project (SEP) handgefertigt wurden.

Vor fast zwei Jahren fiel der Beginn der Mailänder Modewoche mit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine zusammen. Große Modelabels, darunter Balenciaga, bekundeten schnell ihre Solidarität mit den Ukrainern, während Demonstranten mit Transparenten zu einer ungewöhnlich feierlichen und ernsten Atmosphäre beitrugen.

GmbH

Die Mitbegründer des Modelabels GmbH bei ihrer Show auf der Pariser Modewoche (mitgeliefert)

In diesem Jahr gab es in Paris nur wenige Solidaritätsbekundungen mit den angegriffenen Palästinensern. Der US-Designer Rick Owens verlegte seine Show in sein Haus und verwies auf die „barbarischen“ Zeiten, in denen wir leben, aber sonst gab es wenig zu bemerken.

Viele große Modemarken – darunter Louis Vuitton, Ralph Lauren und Chanel – haben Berichten zufolge ihre Unterstützung für Israel zum Ausdruck gebracht oder unterhalten finanzielle Verbindungen zu Geschäftsinteressen in diesem Land.

Im Jahr 2021 investierte Bernard Arnault, der Vorsitzende und CEO des Luxusgüterriesen LVMH, dem Louis Vuitton, Dior und eine Reihe anderer Marken gehören, in das israelische Cybersicherheitsunternehmen Wiz.

In der Berichterstattung über die Show der GmbH und die Rede der Designer erwähnte die Modezeitschrift Vogue weder Israel noch Palästina.

Die „Macht der Kunst

„Als Kreative haben wir immer an die Kraft von Kunst, Kultur und Mode geglaubt, die Welt wirklich zu verändern, wenn sie sich authentisch mit Themen auseinandersetzt“, so Huseby und Isik gegenüber MEE.

„Als zwei Menschen, die schon immer an die Idee eines freien Palästinas geglaubt haben, haben uns die letzten Monate zutiefst berührt, und in vielerlei Hinsicht hatten wir das Gefühl, dass wir keine andere Wahl hatten, als unsere Plattform zu nutzen, um unsere Stimme zu erheben.“

Die Designer fügten hinzu, dass „ein Teil des Völkermords in Gaza auch die Zerstörung der Kultur beinhaltet, etwas, das wir als Kreative zu schützen verpflichtet sind“.

Die Gründer der GmbH sagten, sie hofften, dass die „größtenteils positive Resonanz, die wir erhalten haben, andere ermutigen wird, ebenfalls ihre Stimme zu erheben“.

keffiyeh gmbh

Ein von der palästinensischen Keffiyeh inspirierter Look bei der Show der GmbH am 21. Januar 2024 (mitgeliefert)

Jad Salfiti, ein britisch-palästinensischer Journalist, der in Berlin lebt, sagte gegenüber Middle East Eye: „Die GmbH ist einzigartig in ihrer zielsicheren Würdigung marginalisierter Menschen – sowohl in ihrer Arbeit als auch in ihrer Botschaft – von Palästinensern bis hin zu LGBTQ+ Menschen. Mit ihrer Rede haben sie gezeigt, dass sie nicht nur reden, sondern auch gehen.“

Deutschlands Staatsraison

Seit dem Beginn des israelisch-palästinensischen Krieges am 7. Oktober nach dem von der Hamas geführten Angriff auf Israel werden Solidaritätsbekundungen mit den Palästinensern in Deutschland mit aller Härte bekämpft.

Proteste wurden verboten, und führende deutsche Politiker haben die „Staatsräson“ des Landes bekräftigt, ein Prinzip, das die Unterstützung Israels zum Kern der nationalen Identität Deutschlands macht.

Wir sollten alle erschrecken, wenn Deutschland wieder anfängt, Juden und andere abweichende Stimmen zum Schweigen zu bringen“.

– Benjamin Huseby und Serhat Isik, die Gründer der GmbH

Kurz nach Kriegsbeginn wandte sich Robert Habeck, der deutsche Vizekanzler, in einer Videobotschaft an die Israelis und versprach ihnen, dass „wir an eurer Seite stehen und nichts vergessen haben“, eine offensichtliche Anspielung auf die Rolle seines Landes im Holocaust.

Zwischen 1941 und 1945 ermordeten die deutsche Nazi-Regierung und ihre Kollaborateure systematisch rund sechs Millionen Juden.

Salfiti sagte, dass der Stand der GmbH in diesem deutschen Kontext zu sehen sei, „in dem die Menschenrechte der Palästinenser zu einer Art nationaler Angst geworden sind und die Solidarität mit dem Gaza-Streifen ständig unterdrückt wird – was zum Teil auf Deutschlands eigene dunkle Geschichte zurückzuführen ist“.

Das sagten die Designer bei ihrer Show in Paris: „In Deutschland, wo wir leben, haben wir in den letzten Monaten Dutzende von Absagen von Künstlern, Schriftstellern und Musikern erlebt, weil sie nicht mit der deutschen Staatspolitik übereinstimmen. Die meisten von ihnen sind Palästinenser, Juden, Schwarze oder Braune.

„Wir sollten alle entsetzt sein, wenn Deutschland wieder anfängt, Juden und andere abweichende Stimmen zum Schweigen zu bringen.“

Huseby und Isik, beide Kinder muslimischer Einwanderer, „repräsentieren ein neues, vielfältiges Berlin, das im Entstehen begriffen ist“, so Salfiti gegenüber MEE.

„Als Menschen sind sie gelehrt und dem Nachrichtenzyklus extrem auf der Spur – wenn nicht sogar voraus -. Von der Klimakrise bis zu Trumps Einreiseverbot für Muslime erzählen sie in jedem ihrer Entwürfe die Geschichte der Gesellschaft.“



