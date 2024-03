Torture, executions, babies left to die, sexual abuse… These are Israel’s crimes Why is the same western media obsessively reheating five-month-old allegations against Hamas so reluctant to focus on Israel’s current, horrifying atrocities?

Israelische Soldaten in einem geräumten Gebäude des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge (UNRWA) in Gaza-Stadt am 8. Februar 2024 (AFP)

Krieg gegen Gaza: Folter, Hinrichtungen, dem Tod überlassene Babys, sexueller Missbrauch … Das sind Israels Verbrechen

Von Jonathan Cook

15. März 2024

Warum sind dieselben westlichen Medien, die wie besessen fünf Monate alte Anschuldigungen gegen die Hamas aufwärmen, so abgeneigt, sich auf Israels aktuelle, entsetzliche Grausamkeiten zu konzentrieren?

Geiseln zu Tode gefoltert. Eltern vor den Augen ihrer Kinder hingerichtet. Ärzte verprügelt. Babys ermordet. Sexuelle Übergriffe als Waffe eingesetzt.

Nein, keine Verbrechen der Hamas. Dies ist Teil einer immer länger werdenden Liste dokumentierter Gräueltaten, die Israel in den fünf Monaten seit dem 7. Oktober begangen hat – ganz abgesehen von der Bombardierung von 2,3 Millionen Palästinensern in Gaza und einer Hungersnot, die durch Israels Behinderung von Hilfslieferungen ausgelöst wurde.

Letzte Woche enthüllte eine Untersuchung der israelischen Zeitung Haaretz, dass etwa 27 Palästinenser, die in den letzten fünf Monaten auf den Straßen von Gaza aufgegriffen wurden, bei Verhören in Israel gestorben sind.

Einigen wurde die medizinische Behandlung verweigert. Die meisten jedoch wurden wahrscheinlich zu Tode gefoltert.

Vor drei Monaten warnte ein Leitartikel in Haaretz, dass israelische Gefängnisse „nicht zu Hinrichtungsstätten für Palästinenser werden dürfen“.



Israelische Fernsehsender haben ihre Zuschauer mit Begeisterung auf Besichtigungstouren durch Haftanstalten mitgenommen und dabei die entsetzlichen Bedingungen, unter denen Palästinenser festgehalten werden, sowie die psychischen und physischen Misshandlungen, denen sie ausgesetzt sind, gezeigt.

Ein israelischer Richter bezeichnete kürzlich die behelfsmäßigen Käfige, in denen Palästinenser festgehalten werden, als „für Menschen ungeeignet“.

Es sei daran erinnert, dass ein großer Teil der etwa 4.000 Palästinenser, die Israel seit dem 7. Oktober als Geiseln genommen hat – wahrscheinlich die überwiegende Mehrheit – Zivilisten sind, wie die Männer und Jungen, die durch die Straßen von Gaza paradiert oder in einem Stadion ohne Kleidung festgehalten werden, bevor sie in eine dunkle Zelle in Israel verschleppt werden.

Misshandelte Frauen

Israelischen Medien zufolge wurden auch Dutzende von palästinensischen Frauen – darunter auch schwangere Frauen – festgenommen, allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Vermutlich wollte Israel vermeiden, dass seine vorsichtige Behauptung, nur die Hamas wende Gewalt gegen Frauen an, in Frage gestellt wird.

Nach Angaben von Rechtsexperten der Vereinten Nationen sind palästinensische Frauen jedoch den entwürdigendsten Formen des Missbrauchs durch das israelische Militär ausgesetzt.

Es wird auch vermutet, dass Soldaten Fotos von weiblichen Gefangenen unter erniedrigenden Bedingungen gemacht und diese dann ins Internet gestellt haben

Die Experten stellten fest, dass palästinensische Frauen und Mädchen in Haft Berichten zufolge „zahlreichen Formen sexueller Übergriffe ausgesetzt waren, wie etwa der nackten Entkleidung und Durchsuchung durch männliche israelische Armeeoffiziere.

„Mindestens zwei weibliche palästinensische Gefangene wurden Berichten zufolge vergewaltigt, während andere mit Vergewaltigung und sexueller Gewalt bedroht wurden.“

Es wird auch vermutet, dass Soldaten Fotos von weiblichen Gefangenen in erniedrigenden Situationen gemacht und diese dann ins Internet gestellt haben.

Palästinensische Frauen und Mädchen im Gazastreifen werden von ihren Familien auch als vermisst gemeldet, nachdem sie mit der israelischen Armee in Kontakt gekommen sind.

„Es gibt beunruhigende Berichte über mindestens einen weiblichen Säugling, der von der israelischen Armee gewaltsam nach Israel gebracht wurde, und über Kinder, die von ihren Eltern getrennt wurden und deren Verbleib unbekannt ist“, hieß es.

Schläge, Waterboarding

Ein separater Bericht der UNO von letzter Woche enthüllte, dass 21 ihrer Mitarbeiter – humanitäre Helfer – von Israel entführt worden waren. Sie wurden dann gefoltert, um ihnen Geständnisse zu entlocken, die höchstwahrscheinlich falsch waren, nämlich dass sie an dem Hamas-Anschlag vom 7. Oktober beteiligt waren. Zu den Folterungen gehörten Schläge, Waterboarding und Drohungen gegenüber Familienangehörigen.

Diese Geständnisse wurden von den westlichen Verbündeten als Grund – eigentlich als einziger bekannter Grund – für die Streichung der Mittel für die UN-Hilfsorganisation Unrwa angeführt, die die letzte Rettungsleine für die hungernde Bevölkerung des Gazastreifens darstellt. Diese durch Folter erpressten Behauptungen halfen Israel, die Verhängung einer Hungersnot in Gaza zu begründen.

Palästinensische Männer werden von israelischen Streitkräften in Gaza zusammengetrieben und entkleidet, bevor sie an einen unbekannten Ort gebracht werden (Screengrab/X)

Von den 1.000 Gefangenen, die anschließend freigelassen wurden, waren 29 Kinder, eines davon im Alter von sechs Jahren, und 80 Frauen. Einige von ihnen litten Berichten zufolge an Krebs und chronischen Krankheiten wie Alzheimer.

Laut der UN-Untersuchung berichteten die Palästinenser von schweren Schlägen zur Bestrafung, von der Einsperrung mit Kampfhunden und von sexuellen Übergriffen. Physische Beweise – wie gebrochene Rippen, ausgekugelte Schultern, Bisswunden und Verbrennungen – waren noch viele Wochen später sichtbar.

Exekutionen, menschliche Schutzschilde

Diese Gräueltaten finden natürlich nicht nur in den Zellen und Verhörräumen innerhalb Israels statt. Der Gazastreifen wird von den israelischen Truppen mit erstaunlicher Brutalität und Sadismus heimgesucht – ganz abgesehen von den Bombenteppichen und dem erzwungenen Aushungern der Zivilbevölkerung.

Israelische Scharfschützen haben auf Krankenhäuser in Gaza geschossen und dabei medizinisches Personal und Patienten getötet.

Das israelische Militär hat Palästinenser als menschliche Schutzschilde benutzt, darunter auch einen Mann, der mit gefesselten Händen in ein Krankenhaus geschickt wurde, um den israelischen Befehl zur Räumung des Geländes zu verkünden. Bei seiner Rückkehr wurde er von den israelischen Streitkräften hingerichtet.

Diejenigen, die versuchten, solchen Evakuierungsbefehlen zu folgen und dabei weiße Fahnen schwenkten, wurden beschossen.

Medizinische Einrichtungen wurden wiederholt vom israelischen Militär unter eklatanter Verletzung des Völkerrechts gestürmt. Diejenigen, die nicht evakuiert werden konnten, wie z. B. Frühgeborene, wurden unbeaufsichtigt zum Sterben zurückgelassen, sogar während israelische Soldaten das Gebäude besetzten.

Diese Woche interviewte die BBC medizinisches Personal, das berichtete, dass es im Nasser-Krankenhaus in Khan Younis gefoltert und brutal geschlagen wurde und dass Kampfhunde auf es gehetzt wurden, nachdem israelische Soldaten das Krankenhaus gestürmt hatten.

Einem, Dr. Ahmed Abu Sabha, wurden die Hände gebrochen. Er berichtete der BBC: „Sie setzten mich auf einen Stuhl und es war wie ein Galgen. Ich hörte Geräusche von Seilen und dachte, ich würde hingerichtet werden“.

Die BBC befragte medizinisches Personal, das berichtete, dass es im Nasser-Krankenhaus in Khan Younis gefoltert und brutal geschlagen wurde und dass Kampfhunde auf es gehetzt wurden.

Zu einem anderen Zeitpunkt wurden er und andere Gefangene auf dem Rücksitz eines Lastwagens geschlagen, während sie nur ihre Unterwäsche trugen. Sie wurden zu einer Kiesgrube gebracht, wo man sie mit verbundenen Augen knien ließ. Sie glaubten, dass sie gleich hingerichtet werden sollten.

Während seiner achttägigen Geiselhaft wurde Sabha nie befragt.

Dutzende weiterer Mediziner gelten als vermisst und befinden sich vermutlich noch in israelischer Haft.

Von der BBC veröffentlichte Fotos zeigen auch Patienten auf dem Gelände des Nasser-Krankenhauses in Betten, deren Hände über dem Kopf gefesselt sind.

Diejenigen, die starben, wurden von israelischen Soldaten der Verwesung überlassen. Ein Arzt dort, Dr. Hatim Rabaa, sagte der BBC: „Die Patienten schrien: ‚Bitte schaffen Sie sie [die Leichen] von hier weg‘. Ich habe ihnen gesagt: ‚Es liegt nicht in meiner Hand‘.“

Andere Beispiele mörderischer Grausamkeit werden täglich dokumentiert. Unbewaffnete Palästinenser, auch solche, die weiße Fahnen schwenkten, wurden von israelischen Soldaten erschossen. Palästinensische Eltern wurden vor den Augen ihrer Kinder kaltblütig hingerichtet. Wiederholt haben israelische Streitkräfte auf verzweifelte Palästinenser geschossen, die versuchten, Hilfsgüter zu erreichen, wie auch in dieser Woche wieder geschehen. Und sogar israelische Geiseln, die versuchten, ihren Entführern zu entkommen, wurden von den israelischen Soldaten getötet, denen sie sich ergeben wollten.

Dies sind nur einige der Fälle von israelischem Sadismus und Barbarei, die kurz in der westlichen Medienberichterstattung auftauchten und bald wieder vergessen werden.

Gaza von der Landkarte tilgen

Die erschütternde Doppelmoral ist nicht zu übersehen.

Die Medien des westlichen Establishments sind voll von den reißerischsten Behauptungen über die Grausamkeiten der Hamas, manchmal mit wenig oder gar keinen Beweisen. Behauptungen, die Hamas habe Babys geköpft oder in Öfen gesteckt – die auf den Titelseiten prangten – erwiesen sich später als Unsinn.

Ein behelfsmäßiges Schild mit der hebräischen Aufschrift „Hilfe, 3 Geiseln“ mit Essensresten, die israelische Geiseln gezeigt haben sollen, bevor sie von israelischen Soldaten erschossen wurden, 17. Dezember 2023 (AFP)

Die Anschuldigungen gegen die Hamas wurden immer wieder aufgewärmt, um das Bild einer äußerst gefährlichen und bestialischen militanten Gruppe zu zeichnen und die Bombenteppiche und das Aushungern der Bevölkerung des Gazastreifens zu rechtfertigen, um sie als terroristische Organisation „auszurotten“.

Aber ebenso barbarische Gräueltaten, die von Israel begangen wurden – nicht in der Hitze des Gefechts, sondern kaltblütig – werden als unglückliche, isolierte Vorfälle behandelt, die nicht miteinander in Verbindung gebracht werden können, die kein Bild zeichnen und die nichts Wichtiges über das Militär verraten, das sie begangen hat.

Wenn die Verbrechen der Hamas so grausam und sadistisch waren, dass sie auch Monate später noch berichtet werden müssen, warum haben die etablierten Medien dann nie das Bedürfnis, das gleiche Entsetzen und die gleiche Empörung über die Grausamkeiten und den Sadismus zum Ausdruck zu bringen, die Israel dem Gazastreifen zufügt – nicht vor fünf Monaten, sondern gerade jetzt?

Dies ist Teil eines Verhaltensmusters der westlichen Medien, das nur eine mögliche Schlussfolgerung zulässt: Über den seit fünf Monaten andauernden Angriff Israels auf Gaza wird nicht berichtet. Vielmehr wird selektiv darüber berichtet – und zwar zu den obszönsten Zwecken.

Durch konsequente und eklatante Fehler in der Berichterstattung haben die etablierten Medien – einschließlich vermeintlich liberaler Medien wie BBC, CNN, Guardian und New York Times – Israel den Weg für das Massenschlachten in Gaza geebnet, das der Weltgerichtshof als Völkermord einstuft.

Die Rolle der Medien bestand nicht darin, uns, ihr Publikum, über eines der größten Verbrechen seit Menschengedenken zu informieren. Vielmehr ging es darum, US-Präsident Joe Biden Zeit zu verschaffen, damit er seinen nützlichsten Klientenstaat im ölreichen Nahen Osten weiter aufrüsten kann, ohne seine Aussichten auf eine Wiederwahl bei den US-Präsidentschaftswahlen im November zu gefährden.

Wenn der russische Präsident Wladimir Putin ein Verrückter und ein barbarischer Kriegsverbrecher ist, weil er in die Ukraine einmarschiert ist, wie alle westlichen Medien übereinstimmend berichten, was bedeutet das dann für die israelischen Offiziellen, wenn jeder von ihnen weitaus schlimmere Gräueltaten im Gazastreifen unterstützt, die überwiegend gegen Zivilisten gerichtet sind?

Und vor allem, was macht das aus Biden und der politischen Klasse der USA, die Israel bis zum Äußersten unterstützen: Sie schicken Bomben, legen bei den Vereinten Nationen ihr Veto gegen Forderungen nach einem Waffenstillstand ein und frieren dringend benötigte Hilfe ein?

Der Präsident macht sich Sorgen um die Optik und bringt sein Unbehagen zum Ausdruck, aber er hilft Israel trotzdem weiter.

Während sich westliche Politiker und Kommentatoren Sorgen über eine imaginäre existenzielle Bedrohung machen, die diese kurzen Ereignisse vor fünf Monaten für den atomar bewaffneten Staat Israel darstellen, löscht Israel den Gazastreifen im wahrsten Sinne des Wortes Tag für Tag und völlig ungestört von der Landkarte.

Die Hamas hat angefangen

Für dieses eklatante Ungleichgewicht in den westlichen Prioritäten gibt es zwei weitgehend implizite Rechtfertigungen. Keine davon hält auch nur einer flüchtigen Prüfung stand.

Das eine ist das Argument, dass die Hamas „angefangen“ habe – unterstellt in der endlosen Behauptung, Israel habe mit der Zerstörung des Gazastreifens auf die Gewalt vom 7. Oktober „reagiert“ oder „Vergeltung geübt“.

Dies ist eine Rechtfertigung für die Tötung von Zehntausenden von Palästinensern und das Verhungern von zwei Millionen weiteren, die niemals hätten auf den Spielplatz gelassen werden dürfen. Aber schlimmer noch, es ist blanker Unsinn. Die Hamas hat am 7. Oktober nichts initiiert, außer dass sie Israel einen Vorwand lieferte, den Gazastreifen zu zerstören.

Die Hamas hat am 7. Oktober nichts begonnen. Es handelte sich lediglich um eine neue, besonders grausame Phase in dem jahrzehntelangen palästinensischen Widerstand gegen die kriegerische Besetzung des Gazastreifens durch Israel

Die Enklave befindet sich seit 17 Jahren in einer erdrückenden Belagerung, in der Land, See und Luft ständig von Israel patrouilliert wurden. Der Bevölkerung wurde das Lebensnotwendige verwehrt. Außer innerhalb ihres Käfigs konnten sie sich nicht frei bewegen.

Schon lange vor der aktuellen, von Israel verursachten Hungersnot sorgten die israelischen Handelsbeschränkungen für ein hohes Maß an Unterernährung bei den Kindern des Gazastreifens. Die meisten wiesen auch die Narben eines tiefen psychologischen Traumas durch die ständigen und massiven Angriffe Israels auf Gaza auf.

Biden spricht vom Bau eines „provisorischen Piers“ – Wochen oder Monate später – um Hilfsgüter nach Gaza zu bringen, die jetzt dringend benötigt werden. Es gibt jedoch einen Grund dafür, dass die Enklave weder über einen Seehafen noch über einen Flughafen verfügt. Israel hat den einzigen Flughafen im Jahr 2001 bombardiert, lange bevor die Hamas die Kontrolle über Gaza übernahm. Seit Jahren greift sie Fischer an, die vor der Küste des Gazastreifens fischen, und tötet sie.

Israel hat sich seither geweigert, den Gazastreifen mit der Welt zu verbinden – und sich von der israelischen Kontrolle zu lösen.

Die Hamas hat am 7. Oktober nichts begonnen. Es handelte sich lediglich um eine neue, besonders grausame Phase in dem seit Jahrzehnten andauernden palästinensischen Widerstand gegen die kriegerische Besetzung des Gazastreifens durch Israel.

Falsches Narrativ

Die andere implizite Verteidigung der westlichen Institutionen, die ständig die Barbarei der Hamas gegenüber der Israels hervorheben, besteht darin, dass die Art dieser Gräueltaten kategorisch unterschiedlich sein soll – im Sinne von Äpfeln und Birnen.

Angeblich hat die Hamas bei ihrem Amoklauf am 7. Oktober innerhalb Israels ein Maß an Sadismus an den Tag gelegt, das sich von Israels weitaus größerem Amoklauf in Gaza unterscheidet.

Das war die Grundlage für jedes Medieninterview, das von den Gästen verlangt, die Hamas zu „verurteilen“, bevor sie ihre Besorgnis über das Abschlachten der Palästinenser in Gaza äußern dürfen. Niemand wird gebeten, Israel zu verurteilen.

Dies ist auch die Grundlage dafür, dass israelische Sprecher unwidersprochen behaupten können, dass Israel nur die Hamas und keine Zivilisten angreift, obwohl etwa drei Viertel der Toten in Gaza Frauen und Kinder sind.

In den BBC-Abendnachrichten am Wochenende stellte der Moderator Clive Myrie genau diese absurde Behauptung auf, als er sagte, dass „Israel seit dem 7. Oktober eine unerbittliche Bombenkampagne gegen Mitglieder der Hamas führt“.

Doch die jüngsten Enthüllungen über die 27 gemeldeten Todesfälle in israelischen Folterzentren und die Aussagen von geschlagenen Ärzten aus dem Nasser-Krankenhaus bestätigen, wie falsch diese ganze von den westlichen Medien verbreitete Darstellung ist – eine Darstellung, die das Publikum in die Irre führen und falsch informieren soll.

Israel behauptet, die Hamas ins Visier zu nehmen, aber seine Handlungen erzählen eine ganz andere Geschichte. Die Hungersnot wird die Kranken und Schwachen töten, lange bevor sie die Hamas-Kämpfer tötet.

Die Wahrheit ist, dass Israel nicht in erster Linie die Hamas ausrottet. Es rottet den Gazastreifen aus. Seine Verbrechen sind mindestens so grausam und brutal wie alles, was die Hamas am 7. Oktober getan hat – und seine Gräueltaten werden in einem viel größeren Maßstab und schon viel länger durchgeführt.

Das westliche Establishment und seine Medien haben in den letzten fünf Monaten eine gigantische Kampagne der Irreführung geführt, wie sie es auch in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten gegen die Palästinenser getan haben. Die westliche Öffentlichkeit wurde ermutigt, in die falsche Richtung zu schauen.

Solange sich das nicht ändert, werden die Männer, Frauen und Kinder des Gazastreifens weiterhin den höchsten Preis für ein rachsüchtiges, sadistisches israelisches Militär zahlen müssen.

Jonathan Cook ist Autor von drei Büchern über den israelisch-palästinensischen Konflikt und Gewinner des Martha Gellhorn Special Prize for Journalism. Seine Website und sein Blog sind zu finden unter www.jonathan-cook.net

Übersetzt mit deepl.com

