https://www.aljazeera.com/opinions/2024/3/13/criticism-of-israels-war-and-occupation-is-not-anti-semitism

Aktivisten der Jüdischen Stimme für den Frieden besetzen den Sockel der Freiheitsstatue am 6. November 2023 in New York City. Die Gruppe hat hochrangige Orte in New York City besetzt, um einen Waffenstillstand in Gaza zu fordern [Stephanie Keith/Getty Images/AFP].

Meinungen

|

Israels Krieg gegen Gaza

Die Behauptung, sie sei antisemitisch, schadet dem Kampf gegen die sehr reale und wachsende Bedrohung durch Antisemitismus.

Kritik an Israels Krieg und Besatzung ist kein Antisemitismus

Von Maximilian Hess

13. März 2024

Antisemitismus ist eine Plage. Wie mir nach dem schrecklichen Terroranschlag der Hamas in Israel am 7. Oktober klar geworden ist, ist er weitaus verbreiteter, als ich zuvor zu akzeptieren bereit war, obwohl ich mich als Kind eines amerikanisch-jüdischen und katholisch-deutschen Paares mein ganzes Leben lang mit diesem Hass auseinandergesetzt habe.

Antisemitismus, seine Allgegenwärtigkeit und die Scham und Schuld am Holocaust, die im Zentrum der deutschen Erinnerungskultur stehen, haben mein Leben unauslöschlich geprägt.

Meine verstorbene Großmutter hat nie zugegeben, von den deutschen Verbrechen an den europäischen Juden gewusst zu haben. Ich habe ihr nicht geglaubt, aber das war auch nicht wichtig. Wenn wir zu Besuch kamen, bestand sie immer darauf, dass meine Geschwister und ich den jüdischen Friedhof in Worms besuchten, den ältesten Europas, auf dem sie ihre letzten Jahre verbrachte.

Meine Eltern trennten sich, als ich noch klein war, aber meine Mutter erzählte uns oft die Geschichte, wie mein älterer Bruder und ich in derselben katholischen Kirche getauft wurden, in der mein Vater zur Schule gegangen war, weil mein atheistischer Vater seiner gläubigen Mutter gefallen wollte. Erst als Erwachsener erfuhr ich von meinem Vater, dass es in Wirklichkeit meine jüdische Mutter war, die darauf bestanden hatte. Weniger als 50 Jahre zuvor gaben europäische Juden ein Vermögen für gefälschte Taufscheine aus, um den Nazis zu entkommen. Meine Mutter wusste, wie unzählige andere auch, dass das Wiederaufleben dieses alten Hasses immer eine Bedrohung darstellte.

Heute jedoch scheint sich die Welt auf den Kopf gestellt zu haben. Der Kampf gegen die Geißel des Antisemitismus wird von denjenigen bedroht, die sich weigern, das Vorgehen Israels im Gazastreifen zu kritisieren, weil sie dieses Vorgehen mit Antisemitismus gleichsetzen.

Nirgendwo wird dies deutlicher als in den Reaktionen auf einen inzwischen berüchtigten Tweet des Kongressabgeordneten Mike Collins vom 3. März. An diesem Tag postete ein offen antisemitischer rechtsextremer Account einen Tweet, in dem er andeutete, dass der Autor eines Artikels in der Washington Post, in dem er augenzwinkernd darauf hinwies, dass die USA auf „gestohlenem Land“ gebaut wurden, Jude sei. Collins antwortete daraufhin mit dem Tweet „Never was a second thought“. Bis heute weigert sich Collins, sich zu entschuldigen – er warf seinen zahlreichen Kritikern sogar vor, „nach Strohhalmen zu greifen“.

Damit ist Collins das zweite Mitglied der neunköpfigen republikanischen Kongressdelegation in Georgia, das sich in eklatantem Antisemitismus geübt hat und sich weigert, sich dafür zu entschuldigen.

Ein anderes Mitglied der Delegation, Marjorie Taylor Greene, wurde durch einen Facebook-Post bekannt, den sie 2018 vor ihrer Wahl veröffentlichte und in dem sie andeutete, dass „jüdische Weltraumlaser“ (obwohl sie diesen Begriff nie verwendet hat) hinter den Waldbränden in Kalifornien von 2018 stecken.

Führende Vertreter der Republikanischen Partei haben sich geweigert, Collins zu kritisieren, und sind längst dazu übergegangen, Greene nicht mehr zu meiden, sondern sie als eine der führenden Köpfe der Partei zu akzeptieren. Selbst Elise Stefanik, die drittälteste Republikanerin im Repräsentantenhaus, hat sich geweigert, Collins oder Greene zurechtzuweisen, obwohl es ihre Befragung der Präsidenten der Universität von Pennsylvania (UPenn) und Harvard über deren Reaktion auf Proteste gegen Israels Vorgehen im Gazastreifen war, die schließlich zu deren Rücktritt führte.

Stefaniks Schweigen mag damit zu tun haben, dass sie sich selbst mit der Verschwörungstheorie der „Großen Verdrängung“ beschäftigt hat, ebenso wie Greene – obwohl letztere die unsinnige und zutiefst antisemitische Behauptung aufstellte, dass „zionistische Supremacisten“ hinter einem imaginären Komplott steckten, den Westen mit Migranten zu überschwemmen. Und dennoch bezeichnet sich Greene heute als „pro-israelisch“.

Viel zu viele, die es besser wissen sollten, sind auf diese Argumente eingegangen. Der Streit um das Schicksal der Präsidenten von UPenn und Harvard hat in den Medien weitaus mehr Aufmerksamkeit erregt als die Kommentare von Collins oder die Volten von Greene. Eines der Vorstandsmitglieder der UPenn, der Hedgefonds-Investor Bill Ackman, beteiligte sich öffentlich an den Bemühungen, den Präsidenten von Harvard zu stürzen, und warnte davor, dass seine Alma Mater antisemitisch werde. In Bezug auf den Antisemitismus von Collins und Greene hat er sich jedoch bedeckt gehalten.

Dies ist nicht nur ein Problem im politischen Leben, sondern in der gesamten Gesellschaft. Ja, Kanye West verlor im Oktober 2022 seinen milliardenschweren Adidas-Vertrag, nachdem er sich in einer Reihe von antisemitischen Äußerungen geäußert hatte, aber es hat sich inzwischen herausgestellt, dass das Unternehmen schon fast ein Jahrzehnt zuvor von ebenso beunruhigenden, wenn auch weniger öffentlichen Kommentaren wusste. Und er ist nach wie vor ein meistverkaufter Headliner auf Welttournee.

Auch Elon Musk musste sich nur kurz mit den Folgen seiner öffentlichen Behauptung auseinandersetzen, dass „jüdische Gemeinden“ im vergangenen November „dialektischen Hass gegen Weiße“ schürten. Musks Antwort, sein Tweet sei „dumm“ gewesen, kam einer Entschuldigung gleich, und dennoch wurde er 12 Tage später bei einem Besuch in Israel von keinem Geringeren als Premierminister Benjamin Netanjahu gefeiert.

Heutzutage scheinen viele von denen, die behaupten, den Antisemitismus zu bekämpfen, nur daran interessiert zu sein, den Antizionismus zu bekämpfen und jegliche Kritik an Israel zum Schweigen zu bringen.

Für viele der eifrigsten Befürworter Israels ist in der Debatte kein Platz für diejenigen, die Israels Handeln kritisieren, auch nicht für diejenigen, die ihre Kritik auf ihre eigene jüdische Identität gründen. Nirgendwo wird dies deutlicher als in Deutschland, wo deutsche Juden, viele von ihnen Israelis, einen unverhältnismäßig hohen Prozentsatz derjenigen ausmachen, die festgenommen werden, weil sie gegen Tel Avivs Kriegskurs protestiert haben.

Ja, einige haben sich von Israels rücksichtsloser Reaktion auf den 7. Oktober und seiner jahrzehntelangen Besetzung des Westjordanlandes das Urteilsvermögen vernebeln lassen und in ihrer Kritik am Zionismus die Grenze zum Antisemitismus überschritten. Und zahlreiche echte Antisemiten sind auf den Zug der Verteidigung Palästinas aufgesprungen, um ihre eigene Agenda voranzutreiben.

Aber jede Kritik an Israel und insbesondere die Kritik an der Art und Weise, wie Israel seinen Krieg gegen die Hamas in Gaza führt, ist kein Antisemitismus, und sie als solchen zu behandeln, schadet dem dringenden, entscheidenden Kampf gegen die wachsende Bedrohung durch diese alte Geißel.

Israels Bombenkampagne und die ethnische Säuberung des Gazastreifens könnten letztlich zum Tod aller militärischen Führer der Hamas führen. Die Hamas könnte aufhören, als Organisation zu existieren. Aber all dies wird das Problem nicht lösen. Die Hamas wurde in den 1980er Jahren gegründet und regiert den Gazastreifen erst seit 2007. Die Gewalt zwischen Israelis und Palästinensern besteht schon lange vor der Gründung der Gruppe.

Terroranschläge, bei denen viele Zivilisten ums Leben kommen, Anschläge, die ganze Gesellschaften traumatisieren, wecken natürlich den Wunsch nach Rache – als New Yorker, der in der Zeit nach dem 11. September 2001 aufgewachsen ist, kenne ich dieses Gefühl nur allzu gut. Und doch bin ich mir auch der zerstörerischen, verheerenden Folgen dieses Wunsches nach Rache sehr bewusst. Saddam Hussein war ein Tyrann, der seinem Volk und den Menschen in der Region unermessliches Leid zugefügt hatte, aber er war in keiner Weise an den Anschlägen auf die Vereinigten Staaten am 11. September beteiligt. Dennoch nutzte George W. Bush das Trauma und die Rachegelüste der amerikanischen Bevölkerung nach diesen Anschlägen, um das Land zum Einmarsch in den Irak zu bewegen. Diese Invasion und die anschließende Besetzung kosteten Hunderttausende unschuldiger Menschen das Leben, verwüsteten die Region für Generationen und brachten den ISIL (ISIS) hervor.

Gewalt erzeugt Gewalt.

„Nie wieder“ muss heißen: Nie wieder, von wem auch immer, gegen wen auch immer. Wenn dieser Aufruf nicht auf die Palästinenser angewandt wird, kann es realistischerweise keine Hoffnung geben, dass andere ihn auf die Juden anwenden werden – insbesondere in einer Zeit, in der so viel Antisemitismus ignoriert wird, weil er nicht in die Pro-Israel/Pro-Palästina-Dichotomie passt. Der Hass muss überall und in all seinen Erscheinungsformen bekämpft werden, auch bei denjenigen, deren Kampf gegen den Antisemitismus davon abhängt, wie er sich auf Israel bezieht.

Maximilian Hess ist Fellow am Foreign Policy Research Institute und Berater für politische Risiken mit Sitz in London.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …