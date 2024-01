Israeli police having difficulty finding sexual assault victims from 7 October attack: Report Haaretz report says police are unable to link existing evidence with victims described in the evidence

Israelische Soldaten sichern ein Gebiet, während Freiwillige des Katastrophenschutzes Häuser im Kibbutz Kfar Aza nahe der Grenze zum Gazastreifen durchsuchen, am 14. November 2023 (Gil Cohen-Magan/AFP)

Laut einem Bericht von Haaretz ist die Polizei nicht in der Lage, die vorhandenen Beweise mit den in den Beweisen beschriebenen Opfern in Verbindung zu bringen

Israelische Soldaten sichern das Gebiet, während Freiwillige des Zaka-Notfallteams am 14. November 2023 Häuser und Grundstücke im Kibbuz Kfar Aza, nahe der Grenze zu Gaza, durchsuchen.

Krieg gegen Gaza: Israelische Polizei hat laut Bericht Schwierigkeiten, Opfer sexueller Übergriffe vom 7. Oktober zu finden

Von MEE-Mitarbeitern

4. Januar 2024

Einem Bericht von Haaretz zufolge hat die israelische Polizei Schwierigkeiten, die Opfer sexueller Übergriffe oder Zeugen solcher Taten ausfindig zu machen, die während der Angriffe der Hamas und anderer bewaffneter palästinensischer Gruppen auf Israel am 7. Oktober stattgefunden haben sollen.

In dem Bericht, der auf der hebräischen Seite von Haaretz veröffentlicht wurde, heißt es, dass die Polizei auch nicht in der Lage ist, die vorhandenen Beweise mit den darin beschriebenen Opfern in Verbindung zu bringen.

Adi Edri, ein Ermittler, der für die Untersuchung der mutmaßlichen Sexualverbrechen während des Angriffs zuständig ist, sagte gegenüber Haaretz, die Polizei habe „Indizien“ dafür, dass es noch lebende Opfer gebe, mit denen sie noch keinen Kontakt aufgenommen habe.

Die Polizei appelliert nun an die israelische Öffentlichkeit, sich zu melden, wenn sie Beweise für sexuelle Gewalt durch die Hamas und andere Gruppen aus Gaza hat.

Die Ankündigung der Polizei erfolgt eine Woche nach der Veröffentlichung eines ausführlichen Untersuchungsberichts durch die New York Times, in dem ein Muster sexueller Übergriffe und Vergewaltigungen beschrieben wird, die angeblich von palästinensischen Kämpfern nach einem Angriff auf den Süden Israels am 7. Oktober begangen wurden.

Der Bericht der New York Times dreht sich im Wesentlichen um den Fall einer Frau, Gal Abdush, die die Zeitung als „die Frau im schwarzen Kleid“ bezeichnete und die in einem Video zu sehen ist, das Beweise für eine Vergewaltigung einer Frau zeigt.

Nach der Veröffentlichung des Berichts berichtete Mondweiss jedoch, dass Mitglieder von Abdushs Familie den Behauptungen widersprachen und sagten, es sei noch nicht bekannt, ob sie vergewaltigt wurde oder nicht. Einige Familienmitglieder bestritten, dass sie vergewaltigt wurde, und sagten, dass die Reporter, die an der Geschichte arbeiteten, sie manipulierten.

Verfolgen Sie die Live-Berichterstattung von Middle East Eye über den Krieg zwischen Israel und Palästina

Die Polizei erklärte gegenüber Haaretz, sie habe bisher eine kleine Anzahl von Augenzeugenberichten über angebliche Sexualverbrechen gesammelt, zusammen mit vielen Zeugenaussagen von Militärangehörigen, dem israelischen Such- und Rettungsdienst Zaka und anderen freiwilligen Nothelfern.

Adri sagte, dass es zwar Unterlagen über Leichen gibt, die offenbar sexuell missbraucht wurden, die Ermittler aber weiterhin nach zusätzlichen, stützenden Beweisen suchen.

„Wir suchen nach mehr als nur einem Zeugen. Für jeden Tatort suchen wir nach Beweisen für das, was dort passiert ist“, sagte sie.

Haaretz berichtete bereits im November, dass der Mangel an forensischen Beweisen es den Ermittlern erschwert, das Ausmaß der Ereignisse vom 7. Oktober zu verstehen.

In dem Bericht vom November wird detailliert beschrieben, wie ungeprüfte und ungenaue Berichte über den Hamas-Angriff vom 7. Oktober zur Veröffentlichung von Geschichten führten, die offensichtlich falsch waren.

Einige der Details hinter diesen Berichten, in denen Gräueltaten beschrieben wurden, die angeblich von palästinensischen Kämpfern begangen wurden, stammten von israelischen Beamten und Soldaten sowie von freiwilligen Such- und Rettungskräften.

Nachdem Haaretz einige dieser Behauptungen überprüft hatte, stellte sie fest, dass sie nicht stimmten.

Die israelische Armee gab zu, dass mindestens ein Soldat, der eine der Geschichten an die Medien weitergab, Fehler gemacht hatte.

Die Rettungsorganisation Zaka, die am Ort der Anschläge tätig war und den Medien Zeugenaussagen zur Verfügung stellte, erklärte ebenfalls, dass einige ihrer Mitglieder das, was sie sahen, möglicherweise „falsch interpretiert“ hätten und dass sie keine professionellen Pathologen seien.

Übersetzt mit Deepl.com



