Can I „move on“ at a time of genocide? My fear of being displaced has become reality.

Kann ich in einer Zeit des Völkermords „weitermachen“?

Von Alaa Abu Shammala

Die elektronische Intifada

5. Januar 2024

Die Menschen in Gaza haben keine andere Wahl, als aus ihren Häusern zu fliehen. Naaman Omar APA images

Meine größte Angst in diesem Krieg war, dass wir aus dem Haus unserer Familie fliehen müssten. Dieser Albtraum ist nun Wirklichkeit geworden.

Nach der Karte, die die israelische Armee im Dezember veröffentlicht hat, gilt unser Wohnblock in der südlichen Hälfte des Gazastreifens jetzt als Kampfgebiet.

Als die israelischen Panzer unserem Haus sehr nahe kamen, wurde uns klar, dass wir unser Leben nicht riskieren konnten, indem wir an Ort und Stelle blieben. Also trafen wir die unglaublich schwierige Entscheidung, nach Rafah, der südlichsten Stadt des Gazastreifens, zu fliehen.

Warum fiel Ihnen diese Entscheidung so schwer?

Ich war schon immer jemand, der an den kleinsten Details in seinem Leben hängt. Ich liebe meine Besitztümer genauso wie die Menschen in meinem Leben.

Mein Bett war nicht nur ein Ort, an dem ich schlafen konnte. Es war der Ort, an dem all meine Pläne und Wünsche aufbewahrt wurden, die ich vor dem Einschlafen schmiedete.

Es war der Ort, an dem meine Träume stattfanden.

Mein Kopfkissen war Zeuge all meiner Gefühle. Glück, Traurigkeit, Wut, Gelassenheit.

All die Gefühle, die niemand außer meinem Kopfkissen kennt.

Mein Schreibtisch beherbergt meine Erinnerungen an mein fünfjähriges Studium der Zahnmedizin.

All die Bücher, die ich gelesen habe. All die Tassen Kaffee, die ich getrunken habe, um die ganze Nacht wach zu bleiben und mein Studium zu beenden.

All die Prüfungen, auf die ich mich vorbereitet habe.

Deshalb liebe ich meinen Schreibtisch.

Mein Kleiderschrank enthielt meine schönen Kleider. Alles, was ich zum Anziehen gekauft habe, war sorgfältig arrangiert.

Jedes Kleidungsstück bedeutet mir viel.

Diese Dinge haben nicht nur einen materiellen Wert. Sie haben einen geistigen und emotionalen Wert für mich.

Warum hat die Tasche, die ich gepackt habe, nicht alles in meinem Zimmer aufnehmen können?

Ich will leben

In einer Krise muss das Nötigste mit vielen Menschen geteilt werden.

Wie würde ich ein Badezimmer mit vielen anderen teilen? Wie würde ich mit dieser massiven, noch nie dagewesenen Veränderung umgehen?

Einen Moment lang dachte ich daran, zu Hause zu bleiben, egal was passiert. Aber ich liebe das Leben, und ich möchte es in vollen Zügen genießen.

Ich möchte Zeuge des Endes dieses Völkermordes sein, nicht Opfer. Ich bin erst Mitte zwanzig und habe der Welt noch so viel zu geben.

Als wir unser Haus verließen, waren wir von der Größe der Menschenmassen schockiert. Menschen, die aus verschiedenen Teilen des Gazastreifens flohen, füllten die Straßen.

Normalerweise würde es 30 Minuten dauern, um von unserem Haus nach Rafah zu fahren.

Es gab keine Polizei, die den Verkehr regelte, und das trug zu dem Gefühl des Chaos bei.

Wir brauchten vier Stunden, um die Mitte unserer Reise zu erreichen.

Wir hatten nur eine kleine Menge Benzin für unser Auto und waren besorgt, dass uns das Benzin ausgehen und wir mitten auf der Straße festsitzen könnten.

Mein Bruder schlug vor, dass wir nach Hause zurückkehren und eine andere Route nach Rafah nehmen sollten.

Das war riskant. Aber die Straße war leer.

Es geht um Leben und Tod

Die Alternativroute war in der Anfangsphase des Krieges mehrfach bombardiert worden. Wir waren besorgt, dass sie erneut angegriffen werden könnte, während wir auf der Straße waren.

Welche Wahl hatten wir?

Es bestand die Möglichkeit, dass wir ins Visier geraten könnten. Es bestand aber auch die Möglichkeit, dass wir nicht angegriffen wurden und Rafah erreichten.

Es schien unmöglich zu sein, Rafah von der anderen Straße aus zu erreichen – der Straße, die wir anfangs genommen hatten.

Es war buchstäblich eine Frage von Leben und Tod.

Eine Minute lang waren wir still. Dann sagte ich meinem Vater, dass wir es versuchen müssten.

Mein Bruder und ich bestanden darauf und ließen unserem Vater keine andere Wahl.

Also nahmen wir den gefährlichen Weg.

Sie war völlig leer.

Ich beobachtete den Himmel genau. Meine Finger waren wie eingefroren.

Das Gesicht meines Vaters wurde blass, während er fuhr.

Mein Bruder hörte während der ganzen Fahrt nicht auf zu beten.

Schließlich kamen wir an.

Wir kamen sicher in Rafah an. Wir haben überlebt.

In den zwei Nächten nach dieser beängstigenden Reise konnte ich nicht schlafen.

Ich versuche mein Bestes, um über das Geschehene hinwegzukommen und weiterzumachen, in der Hoffnung, dass ich mich an die neuen Umstände anpassen kann.

Ich hoffe, dass ich zu denen gehöre, die leben, um die Geschichte zu erzählen, und nicht zu denen, deren Geschichte erzählt wird.

Teufelskreis

Ein Aspekt unserer Krise ist, dass die Preise in die Höhe geschossen sind. Viele Dinge kosten jetzt ein Vielfaches von dem, was sie noch vor einigen Wochen gekostet haben.

Die Preise stiegen bereits zu Beginn des Krieges. Jetzt sind sie in die Höhe geschnellt.

Fast niemand ist in der Lage, diese Preise zu bezahlen. Sowohl die Menschen mit mittlerem Einkommen als auch die Armen sind davon betroffen.

Eine Tüte Nudeln, die früher etwas mehr als 1,30 Dollar gekostet hat, wird jetzt für 5,50 Dollar verkauft.

Es ist schwer, durch den Tag zu kommen.

Da eine große Zahl von Menschen ihre Arbeit verloren hat, sprechen wir von einem Anstieg der Preise und gleichzeitig von Armut.

Nachdem viele Wochen lang nichts in den Gazastreifen gelangt ist, kommt nun etwas humanitäre Hilfe an. Im Vergleich zu dem, was die Menschen brauchen, ist das sehr wenig.

Einige Empfänger von Hilfsgütern haben einen Teil davon verkauft, um Bargeld zu bekommen, mit dem sie sich andere Dinge kaufen können, die sie brauchen. Dinge, die nicht in den Hilfspaketen enthalten sind.

Menschen, die keine Hilfspakete erhalten, sind somit gezwungen, Konserven von Hilfsempfängern zu kaufen.

Es ist ein Teufelskreis.

Sie verkaufen Hilfsgüter, damit Sie etwas anderes kaufen können. Ich kaufe bei Ihnen, was ich brauche.

Vor kurzem ging ich auf einen kleinen Markt und stand vor einem Regal mit Keksen.

Ich hatte seit mehr als zwei Monaten keine Kekse mehr gegessen und konnte nicht glauben, dass ich endlich welche sah.

Ein Kind kam herein und bot 30 Cents. Das war der Preis vor dem Krieg.

Der Mann auf dem Markt lehnte ihr Angebot ab und sagte ihr, dass die Kekse jetzt 1,30 Dollar kosteten.

Das Kind wollte gerade gehen, als ich ihre Hände in meine nahm.

Ich kaufte einen Keks für sie und einen für mich.

Wird es beim nächsten Mal jemanden geben, der ihr Kekse kauft?

Alaa Abu Shammala ist Zahnarzt in Gaza.

Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …