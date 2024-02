Israeli board game calls on players to ‚Come Build Your House in Gaza!‘ An interactive game handed out at a right-wing conference in Israel, attended by ministers and parliament members, proposes new Hebrew names for neighbourhoods in Gaza

„Come Build Your House in Gaza!“ auf der Konferenz „Victory of Israel“ in Jerusalem, am 28. Januar 2024 (Oren Ziv/MEE)

Ein interaktives Spiel, das auf einer rechtsgerichteten Konferenz in Israel verteilt wurde, an der Minister und Parlamentsmitglieder teilnahmen, schlägt neue hebräische Namen für Stadtteile in Gaza vor

Krieg gegen Gaza: Israelisches Brettspiel fordert die Spieler auf: „Komm und baue dein Haus in Gaza!

Von MEE-Mitarbeitern

31. Januar 2024

Den Teilnehmern einer israelischen Konferenz, die sich für die Wiederansiedlung von Israelis im Gazastreifen aussprach, wurde ein Brettspiel in die Hand gedrückt, mit dem die Spieler scheinbar planen konnten, wo sie nach der Eroberung der Enklave ihre Häuser errichten würden.

Das Spiel mit dem Titel „Come Build Your House in Gaza!“ zeigt einen Grundriss des Gazastreifens, der in verschiedene Stadtteile unterteilt ist, mit hebräischen Namen und Erklärungen zur Bedeutung der einzelnen Stadtteile.

Das Spiel wurde auf der Konferenz „Victory of Israel“ gezeigt, einer Veranstaltung, die am Sonntag in Jerusalem von rechtsgerichteten israelischen Politikern, Aktivisten und religiösen Persönlichkeiten veranstaltet wurde, die den Bau israelischer Siedlungen im Gazastreifen nach dem Ende des Krieges forderten.

An der Konferenz nahmen 11 Minister des Kabinetts und 15 Abgeordnete der Koalition teil.

Die Spieler des Spiels sind aufgefordert, hölzerne, hausförmige Blöcke mit ihren Namen auf Aufklebern in den Vierteln zu platzieren, in denen sie sich niederlassen möchten.

Darunter befindet sich auch das Viertel „Heroes of Gaza Neighbourhood“, das über dem Viertel Shujaiya errichtet werden soll. Bei einem einzigen israelischen Angriff auf einen Wohnblock in Shujaiya im Dezember letzten Jahres wurden schätzungsweise 300 Menschen getötet.

„Die Übersetzung ins Hebräische lautet ‚Nachbarschaft der Tapferen'“, heißt es in der Bildunterschrift, die sich auf den derzeitigen Namen bezieht.

„Der Name stammt von den Muslimen, die im Gaza-Gebiet gegen die Kreuzritter kämpften. Der Name kann auch auf die Kämpfer der [israelischen Armee] zurückgeführt werden, die in der Stadt kämpften“, heißt es dort.

Ein weiterer Stadtteil wird als „Gavish-Viertel“ aufgeführt, derzeit al-Nasser, das laut Spiel nach dem ägyptischen Präsidenten Gamal Abdel Nasser benannt ist, der wiederholt mit Israel kämpfte, unter anderem im Krieg von 1967, der zur Einnahme von Gaza führte.

„Sein Name wird geändert, um den Oberkommandierenden des Südkommandos im 6-Tage-Krieg, Yeshayahu Gavish, zu ehren“, heißt es in der Bildunterschrift, die einen anderen Namen für den Krieg von 1967 verwendet.

Israel hat den Gazastreifen seit 1967 besetzt und in dieser Zeit zahlreiche Siedlungen in dem Gebiet errichtet, in denen sich israelische Juden niederließen.

Im Jahr 2005 ordnete Ministerpräsident Ariel Scharon jedoch die Zerstörung und Räumung der Siedlungen im Gazastreifen an, ein Schritt, der von vielen rechtsgerichteten Israelis abgelehnt wurde und den sie nach wie vor für einen Fehler halten, der korrigiert werden muss.

Kontrollgebiet

Die Konferenz fand nur wenige Tage nach dem Urteil des Internationalen Gerichtshofs (IGH) in der Völkermordklage Südafrikas gegen Israel statt, für die Anfang des Monats eine Beweisaufnahme durchgeführt wurde.

Das Gericht erteilte Israel sechs Anweisungen bezüglich der Belagerung und Bombardierung des Gazastreifens. Eine davon lautete, dass Israel „im Rahmen seiner Möglichkeiten Maßnahmen ergreifen muss, um die direkte und öffentliche Aufforderung zum Völkermord an den Mitgliedern der palästinensischen Gruppen im Gazastreifen zu verhindern und zu bestrafen“.

Das Gericht führte auch eine Reihe von Äußerungen führender israelischer Politiker als Beweis für Aufwiegelung und entmenschlichende Äußerungen gegen Palästinenser an, darunter auch Äußerungen des israelischen Präsidenten Isaac Herzog.

Während der Konferenz forderte Israels rechtsextremer Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben Gvir, die Palästinenser dazu auf, den Gazastreifen „freiwillig zu verlassen“.

Auf die Forderung aus dem Publikum, die Palästinenser aus dem Gazastreifen zu vertreiben, reagierte Ben Gvir mit den Worten: „Sie haben Recht, freiwillige Ermutigung, lassen Sie sie von hier weggehen.

„Wir müssen nach Gush Katif und Nordsamaria zurückkehren… wenn Sie nicht wollen, dass dies zum siebten oder zehnten Mal geschieht, müssen wir nach Hause zurückkehren und das Gebiet kontrollieren, die Einwanderung fördern und die Todesstrafe für Terroristen verhängen“, fügte er hinzu.

Gush Katif war ein Block von 17 israelischen Siedlungen im südlichen Gazastreifen. Auf der Konferenz unterzeichnete Ben Gvir zusammen mit anderen Ministern eine Petition für den „Sieg und die Erneuerung der Siedlungen im Gazastreifen“ während der Veranstaltung.

Darin verpflichten sich die Unterzeichner, „jüdische Siedlungen voller Leben im Gazastreifen wachsen zu lassen“.

Anschließend wurden die Anwesenden gefilmt, wie sie die israelische Flagge schwenkten und jubelten. Nach der Rede von Ben Gvir waren Rufe wie „Tod den Arabern“ zu hören.

Einige der auf der Konferenz abgegebenen Erklärungen haben zu Gegenreaktionen geführt, wobei einige darauf hinwiesen, dass sie gegen die Anordnungen des IGH verstoßen könnten.

Itay Epshtain, ein in Israel ansässiger Sonderberater des Norwegischen Flüchtlingsrats, veröffentlichte ein Video, auf dem Ben Gvir und Finanzminister Bezalel Smotrich Arm in Arm beim Tanzen auf der Konferenz zu sehen sind.

Der Menschenrechtsanwalt sagte, dass das Bild „Teil des zwingenden Beweises für die Nichteinhaltung“ der jüngsten Aufforderung des IGH sei, alle in seiner Macht stehenden Maßnahmen zur Verhinderung von Völkermord und zur Bestrafung von Aufwiegelungshandlungen zu ergreifen.

Übersetzt mit Deepl.com

