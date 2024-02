https://english.almayadeen.net/news/politics/israeli-invading-forces-burning-gaza-homes-to-make-strip-inh

Israelische Invasionstruppen brennen Häuser in Gaza nieder, um den Streifen bewohnbar zu machen

Von Al Mayadeen Englisch

1. Februar 2024

Israelische Medien berichten, dass dies zu einer „üblichen Taktik“ der israelischen Besatzungstruppen geworden ist, die an der Invasion des Gazastreifens teilnehmen.

Die israelische Zeitung Haaretz berichtet, dass das israelische Militär absichtlich Hunderte von Häusern im Gazastreifen verbrannt hat, zusammen mit all ihrem Besitz. Offiziere der israelischen Besatzungstruppen bestätigten, dass das Verbrennen von Häusern zu einer „üblichen Taktik“ geworden ist, um Wohnungen und Gebäude zu zerstören.

Nach Angaben der Zeitung erklärten Offiziere, die an der Führung des israelischen Krieges gegen den Gazastreifen beteiligt waren, dass die Hausverbrennungen auf Befehl von Feldkommandeuren durchgeführt wurden.

Drei Offiziere, die die Bodenoffensive befehligten, bestätigten, dass diese Praxis während ihrer Operationen zum Standardverfahren geworden war, und in einigen Fällen brannten die Soldaten Häuser nieder, in denen sie während ihrer Operationen stationiert waren.

In einem Fall war eine Einheit des israelischen Militärs im Begriff, ihre Operationen in einem Kampfgebiet zu beenden, als einer der Führer der Einheit die Soldaten anwies: „Nehmt eure Sachen aus dem Haus und bereitet es zum Verbrennen vor“.

In einem Fall hinterließen sie vor dem Verlassen eines Hauses eine Nachricht für ihre Kollegen, die nach ihnen kommen würden, mit den Worten: „Wir haben das Haus nicht angezündet, bis ihr es genießen könnt; wenn ihr geht, wisst ihr, was zu tun ist.“

Israelische Spitzenbeamte haben wiederholt öffentlich erklärt, dass sie planen, im Gazastreifen Siedlungen zu errichten, nachdem sie alle Bewohner gewaltsam vertrieben haben.

Der israelische Sender N12 enthüllte, dass „Israel“ etwa 1.100 Häuser abgerissen hat, um eine Pufferzone im Gazastreifen einzurichten.

Die Financial Times berichtete letzte Woche, dass die israelischen Streitkräfte daran arbeiten, eine Pufferzone innerhalb des Gazastreifens einzurichten und Gebäude an den Grenzen des Streifens abzureißen, um „dieses Gebiet völlig frei von [Widerstandskämpfern] oder Infrastruktur, Raketenwerfern, Mörsern … zu halten und uns die Freiheit zu geben, in diesem Raum zu operieren“, so eine mit der Angelegenheit vertraute Person gegenüber der Zeitung.

Domizid

Zu den bedeutenden öffentlichen Gebäuden, die von den israelischen Besatzungstruppen absichtlich verbrannt oder zerstört wurden, gehörten die Universität von Palästina, die Khalifa-Schule des UNRWA, die Al-Azhar-Universität, ganze Wohnviertel im Norden, im Zentrum und im Süden des Gazastreifens sowie Hunderte von archäologischen und historischen Stätten in der Region.

Im vergangenen Dezember erklärten Analysten gegenüber der Nachrichtenagentur Associated Press (AP), dass der Krieg Israels gegen den belagerten Gazastreifen zu den blutigsten und verheerendsten in der jüngeren Geschichte gehört.

Die Zeitung The Guardian enthüllte Anfang dieser Woche, dass das Ausmaß der Zerstörung im Gazastreifen Experten dazu veranlasst hat, den Völkermord als „Domizid“ zu bezeichnen, da er die Palästinenser nicht nur aus ihren Häusern und Unterkünften vertreibt, sondern es ihnen auch unmöglich macht, dorthin zurückzukehren.

Nach einer von der British Broadcasting Corporation (BBC) durchgeführten Analyse von Satellitenbildern wurden seit Beginn des Krieges im Oktober 2023 bis heute zwischen 144.000 und 177.000 Gebäude im Gazastreifen beschädigt.

Eine weitere Untersuchung von Satellitenbildern durch Corey Scher von der City University of New York und Jamon Van Den Hoek von der Oregon State University ergab, dass 50 bis 62 Prozent aller Gebäude in Gaza zerstört sind.

