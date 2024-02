War on Gaza: Israel’s deadliest weapon is time The conflict has dragged on for more than four months, as Israel works to normalise its brutality against Palestinians

Eine palästinensische Frau in Gaza beklagt den Tod von Verwandten bei israelischen Angriffen auf Rafah, am 10. Februar 2024 (Reuters)

Krieg gegen Gaza: Israels tödlichste Waffe ist die Zeit

Von Bahzad al Akhras

13. Februar 2024

Der Konflikt zieht sich seit mehr als vier Monaten hin, während Israel daran arbeitet, seine Brutalität gegen Palästinenser zu normalisieren

Wenn Sie mich bitten würden, die gefährlichste Waffe zu nennen, die Israel besitzt, wäre meine Antwort nicht Bomben, Granaten oder gar Atomwaffen.

Vielmehr wäre es die Zeit. Nach vier Monaten Krieg und dem eisernen Schweigen der internationalen Gemeinschaft haben die Palästinenser und ihre Unterstützer in aller Welt die verheerenden Auswirkungen des Krieges gesehen. Aber wie funktioniert das, und wie können wir uns dagegen wehren, zur Zielscheibe von Israels Bewaffnung der Zeit zu werden?

Die wirksamste Taktik besteht darin, sich der israelischen Methoden bewusst zu werden. Seit Monaten setzen die israelischen Streitkräfte ihren unerbittlichen Angriff auf den Gazastreifen fort, trotz erheblicher globaler Opposition und Aufrufen zu einem Waffenstillstand.

Dies hat dazu beigetragen, die Brutalität des israelischen Krieges zu normalisieren, da die Nachrichten von der Titelseite verschwinden und die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit sich auf andere Bereiche richtet.

Diese Strategie zielt darauf ab, das Niveau der Gewalt im Laufe der Zeit konstant zu halten und den Eindruck zu erwecken, dass der Krieg durch nichts vom Kurs abgebracht werden kann. Um dies zu rechtfertigen, wiederholen israelische Beamte ihre Behauptung, die Palästinenser seien „menschliche Tiere“, und weisen darauf hin, dass der Krieg und die Belagerung so lange andauern werden, wie Israel es für notwendig hält.

Die israelische Armee hat Krankenhäuser, Schulen und Flüchtlingsunterkünfte angegriffen. Jeder Angriff bildet die Grundlage für den nächsten, denn auf Empörungsbekundungen folgen keine Taten. Die Zeit schreitet voran, und Israel greift ein weiteres ziviles Viertel, ein weiteres Lager, ein weiteres Krankenhaus an.

Keine dieser Aktionen wird in irgendeiner Weise verheimlicht oder vertuscht. Die Soldaten brüsten sich damit in den sozialen Medien. Dies alles spiegelt die zentrale Strategie der Besatzung wider, die darin besteht, ein konstantes Maß an Gewalt aufrechtzuerhalten, während man auf Zugeständnisse der anderen Seite wartet.

Den Geist besetzen

Eines der erschreckendsten Beispiele für diese Strategie sind die bereits erwähnten Social-Media-Inhalte, die von israelischen Soldaten gepostet werden: das Lächeln, wenn sie auf Zivilisten zielen, die Witze, wenn sie ganze Wohnblocks zerstören.

Das ist nicht nur zum „Spaß“. Es handelt sich um eine Technik des Tötens, Zerstörens und Besetzens, die nicht nur Bevölkerungen oder Gebäude, sondern auch den menschlichen Geist betrifft.

Mit der Zeit fühlen sich die Menschen, die sich anfangs für die Palästinenser eingesetzt und Proteste zur Beendigung des Krieges organisiert haben, hilflos und hoffnungslos. Stellen Sie sich vor, wie Sie sich in den ersten Wochen des völkermörderischen Angriffs Israels gefühlt haben könnten, als Sie zusammen mit Millionen anderer Menschen auf der ganzen Welt marschierten, um einen sofortigen Waffenstillstand zu fordern.

Nachdem Sie nach Hause zurückgekehrt sind, sehen Sie, dass Israel einen weiteren Wohnturm bombardiert hat, und beobachten, wie die Zahl der palästinensischen Todesopfer um mehrere hundert Menschen steigt. Sie sind wütend und kehren zum nächsten Marsch zurück.

Diesen Zustand der Hoffnungslosigkeit bei den Palästina-Befürwortern zu erzeugen, ist noch verheerender als das Töten selbst

Aber wenn sich dieser Kreislauf immer und immer wieder wiederholt, während die Medien weiterhin das israelische Narrativ wiederkäuen, das die Palästinenser entmenschlicht, beginnt man, sich machtlos zu fühlen. Auf diese Weise nutzt Israel die Zeit als Waffe.

Wenn sich äußerlich nichts ändert, neigen die Menschen dazu, ihre eigene Perspektive unbewusst zu verändern. Schock und Wut weichen der Hoffnungslosigkeit, die manchmal sogar in eine Opferbeschuldigung umschlagen kann, oder in den Wunsch, das unmittelbare Blutvergießen möge auf irgendeine Weise enden – selbst durch eine Rückkehr zum Elend der Vorkriegszeit mit Belagerung und Besetzung.

Auf diese Weise können die weltweiten Forderungen nach einem freien Palästina schrumpfen und sich verändern. Und das ist Israels ultimatives Ziel, da es weiterhin die Zeit als Waffe einsetzt. Diesen Zustand der Hoffnungslosigkeit unter den Palästina-Befürwortern zu schaffen, ist sogar noch verheerender als das Töten selbst.

In diesem Zusammenhang ist das Bewusstsein ein Schutzschild, das gegen die israelische Strategie wirken kann. Es ist in Ordnung, sich manchmal hoffnungslos zu fühlen; erinnern Sie sich einfach daran, dass dies keine Schande ist. Und während der Krieg weitergeht, gibt es immer noch einen starken Impuls zu marschieren, zu posten, zu boykottieren, sich zu äußern und die Geschichte Palästinas zu erzählen.

Bahzad Al Akhras ist ein palästinensischer Arzt und Forscher im Bereich Gesundheitspolitik, der sich auf Kindheitstraumata und psychische Gesundheit in Gemeinden spezialisiert hat. Er erhielt 2019-2020 das Chevening-Stipendium für aufstrebende Führungskräfte, um im Vereinigten Königreich einen Master-Abschluss zu machen. Im Jahr 2020 erhielt er seinen MSc in Child and Adolescent Mental Health mit Auszeichnung vom King’s College London. Er strebt eine berufliche Laufbahn in der Kinderpsychiatrie an.

Übersetzt mit deepl.com

