Suspected Israeli reservist threatens mutiny over Gaza war plans Soldier declares he will not take orders from the defence minister, saying he wants to annihilate Palestinians



Mutmaßlicher israelischer Reservist, der ankündigt, er werde keine Befehle von Verteidigungsminister Yoav Gallant entgegennehmen (Screenshot/X-Account von Yinon Magal)

Soldat erklärt, er werde keine Befehle des Verteidigungsministers annehmen, und sagt, er wolle die Palästinenser vernichten

Krieg gegen Gaza: Mutmaßlicher israelischer Reservist droht mit Meuterei

Von MEE-Mitarbeitern

25. Mai 2024

Ein mutmaßlicher israelischer Reservist hat mit Meuterei gedroht, falls der Krieg gegen den Gazastreifen vor einem „vollständigen Sieg“ endet. Er wolle die Palästinenser in der belagerten Enklave vernichten.

Der maskierte Soldat, der nicht identifiziert wurde, sagte in einem am Freitag veröffentlichten Video, er werde den Befehlen von Verteidigungsminister Yoav Gallant nicht Folge leisten.

Er sagte, er und „100.000 Reservisten“ lehnten Pläne ab, den Gazastreifen an die Palästinenser zurückzugeben, einschließlich der Palästinensischen Behörde, der Hamas oder einer anderen „arabischen Entität“.

„Yoav Gallant, Sie können den Krieg nicht gewinnen. Treten Sie zurück. Sie können diesen Krieg nicht gewinnen. Sie können uns nicht befehligen“, sagte der mutmaßliche Reservist in dem Video.

„Ich sage Ihnen, Herr Yoav Gallant, wenn wir nicht bis zum Sieg weitermachen, werden 100.000 Reservisten am Zaun bleiben und wir werden die Bewohner des Staates Israel aufrufen, unter unserem Schutz nach Gaza zu kommen“, fügte er hinzu und bezog sich dabei auf den Grenzzaun zwischen Israel und Gaza.

Das israelische Militär hat eine Untersuchung des Videos eingeleitet und erklärt, das darin gezeigte Verhalten sei ein „schwerwiegender Verstoß“ gegen die Befehle und Werte der Armee und stelle eine mutmaßliche Straftat dar, wie israelische Medien berichteten.

Eine „sofortige Kommandositzung“ sei vom Generalstabschef einberufen worden, sagte ein Militärsprecher gegenüber Haaretz.

Der israelischen Zeitung zufolge bestätigte das Militär nicht, ob es sich bei dem Mann in dem Video um einen Soldaten handelt.

Der Mann trug jedoch eine israelische Militäruniform und schien aus einem verlassenen Gebäude im Gazastreifen zu sprechen, so die Times of Israel.

Das Video war an Premierminister Benjamin Netanjahu gerichtet und entstand, nachdem Gallant mit ihm wegen des so genannten „Nachkriegsplans“ im Gazastreifen aneinandergeraten war.

Anfang dieses Monats lehnte Gallant öffentlich eine unbefristete israelische Regierungsgewalt über den Gazastreifen ab und forderte, dass die zivilen Angelegenheiten von einem palästinensischen Gremium geregelt werden sollten.

Niemand wird am Leben bleiben, der dem israelischen Volk Schaden zufügt… wir wollen sie auslöschen“.

– Mutmaßlicher israelischer Reservist

Netanjahu hat es abgelehnt, der Palästinensischen Autonomiebehörde eine Rolle im Gazastreifen zuzuweisen, was Anlass zur Sorge über seine mangelnde Nachkriegsplanung gibt.

„Premierminister Benjamin Netanjahu, dieses Video ist für Sie bestimmt. Wir sind Reservesoldaten, die nicht die Absicht haben, die Schlüssel des Gazastreifens an irgendeine Entität zu übergeben, sei es die Hamas, die PLO [Palästinensische Befreiungsorganisation] oder eine andere arabische Entität“, so der Soldat in dem Video.

„Die Reservesoldaten stehen hinter Ihnen, und wir wollen gewinnen. Wir haben eine einmalige Gelegenheit. Sie haben 100.000 Soldaten, die bereit sind, ihre Seele für das Volk Israel zu opfern … Wir werden bis zum Ende hier bleiben, bis zum Sieg.“

Der Soldat fuhr fort, dass sie nur Befehle von Netanjahu entgegennehmen würden, nicht von Gallant oder dem Generalstabschef.

„Überlegen Sie also sehr genau, wem Sie die Schlüssel [von Gaza] nachher übergeben wollen“, sagte er an Netanjahu gewandt.

Dann fügte er hinzu, dass die Soldaten „jeden in Stücke reißen wollen, der hier noch übrig ist“.

„Wer auch immer gefeiert hat, als wir abgeschlachtet wurden, all die kleinen Kinder, die auf die Köpfe unserer Soldaten und Brüder getreten sind, als sie den Boden des Gazastreifens betreten haben, all diese Menschen wollen wir töten“, sagte er.

„Niemand wird am Leben bleiben, wer auch immer dem israelischen Volk wehgetan hat, wer auch immer unseren Brüdern wehgetan hat, den Juden, den Drusen, den Beduinen, wir wollen sie auslöschen.

„Sie [Gallant] wollten einen Militärputsch? Also sage ich Ihnen, wir sind Reservisten, die nicht nach Hause gehen können – wir werden Ihnen zeigen, was Kapitulation und Sieg sind, und wir werden Ihnen zeigen, wie echte Juden gewinnen.“

Das von der rechtsextremen Journalistin Yinon Magal veröffentlichte Video wurde von Netanjahus Sohn Yair Netanjahu geteilt, was zu Verurteilungen führte.

Nach Angaben von Haaretz könnten die Äußerungen in dem Video und die Verbreitung durch Yair Netanyahu den Tatbestand der Volksverhetzung erfüllen, der mit bis zu fünf Jahren Gefängnis bestraft werden kann.

PM Netanyahu’s son shares clip of apparent IDF reservist threatening military coup in Gaza ‚We’ll Show You How Real Jews Win‘: A Masked Man Threatened Israel’s Defense Minister and IDF Chief in a Video That if the Gaza War Ends With Hamas or Palestinian Authority Rule, 100,000 IDF Reservists Will Refuse to Obey Orders

Übersetzt mit deepl.com

