Ein schockierendes Video wurde vom palästinensischen Widerstand veröffentlicht. (Foto: Videoaufnahme)

Die Würde der Gefangenen“ – Die verborgene Bedeutung des Widerstands in Gaza Aktuelles Video

25. Mai 2024

Von der Redaktion der Palestina Chronicle

Die Al-Qassam-Brigaden, der militärische Flügel der palästinensischen Widerstandsbewegung Hamas, haben am Samstag, den 25. Mai, ein besonders schockierendes Video veröffentlicht.

Es zeigt die vernarbten und oft verwesten Überreste von israelischen Gefangenen, die bei den unerbittlichen israelischen Bombardements, die seit dem 7. Oktober einen Großteil des Gazastreifens zerstört haben, getötet wurden.

Auf den ersten Blick sieht es so aus, als ob es sich bei den Leichen, deren Identität verschleiert wurde, um palästinensische Zivilisten handelt, die beim israelischen Völkermord im Gazastreifen getötet wurden.

Bisher wurden fast 36.000 Palästinenser getötet, zusätzlich zu den 11.000, die unter den Trümmern der zivilen Infrastruktur des Gazastreifens noch vermisst werden.

Dies sind einige der beabsichtigten Bedeutungen des gerade veröffentlichten Hamas-Videos:

Erstens: Die Zielgruppe ist die israelische Öffentlichkeit selbst, weder die extremistische Regierung von Benjamin Netanjahu noch die Führung der Opposition. Dies war von Anfang an klar, denn das Video beginnt mit kurzen Erklärungen von Netanjahu, Kriegsminister Benny Gantz und dem Armeesprecher Daniel Hagari.

Die drei wiederholen im Wesentlichen das Gleiche, nämlich dass Israel die Gefangenen mit militärischer Gewalt nach Hause bringen wird, in den Worten Netanjahus „sie alle“.

Doch keiner wurde gerettet, nur ein paar Leichen von toten Gefangenen, obwohl der Krieg seit 232 Tagen andauert.

Die erste Botschaft des Videos lautet also: Wenn der Krieg weitergeht, werden alle israelischen Gefangenen, die sich in den Händen des Widerstands befinden, von der israelischen Armee selbst getötet, „sie alle“.

Die zweite Botschaft ist der Zustand der Leichen selbst, der eindringlich an den Zustand der palästinensischen Opfer erinnert, die unter den Trümmern der palästinensischen Häuser ausgegraben wurden.

Dies sollte die israelische Öffentlichkeit schockieren, insbesondere die Familien der Gefangenen, die die von Netanjahu geführte extremistische Regierung oder den Kriegsrat noch nicht zu einem Kurswechsel in Bezug auf ihre Kriegsstrategie oder ihre Haltung zum Gefangenenaustausch gezwungen haben.

Drittens, der Verbleib der Leichen. Die Leichen der getöteten Gefangenen befanden sich in einem schrecklichen Zustand, der darauf hindeutet, dass sie in früheren Phasen des Krieges getötet und nach dem Rückzug des israelischen Militärs unter den Trümmern zerstörter Gebäude hervorgeholt worden waren.

Dies deutet auf zwei Ebenen des israelischen Versagens hin: das Militär, weil es seine eigenen Bürger tötet, und der Geheimdienst, weil er nicht einmal erkennt, dass auch Gefangene getötet wurden, in diesen Fällen vor langer Zeit.

Viertens weist die politische Botschaft des Videos auf die frühe Behauptung der Sprecher des palästinensischen Widerstands in Gaza hin, die behaupteten, dass ohne ein Abkommen alle israelischen Gefangenen durch das israelische Militär getötet werden.

Diese Behauptung mag damals übertrieben gewesen sein, aber sie hat sich bewahrheitet, wenn man bedenkt, dass die israelische Armee selbst mehrere der Gefangenen zurückgebracht hat, und wenn man die Videos des Widerstands, einschließlich des letzten, betrachtet.

Und schließlich der Zeitpunkt. Die israelische Zeitung Yedioth Ahronoth berichtet, dass derzeit in Paris ernsthafte Gespräche stattfinden, an denen CIA-Chef William Burns und andere Spitzenbeamte aus Israel und dem Nahen Osten teilnehmen.

Der Zeitung zufolge ist Israel möglicherweise bereit, ernsthafte Kompromisse anzubieten, um einen Gefangenenaustausch zu erreichen.

Obwohl derartige Ausdrücke bereits in der Vergangenheit verwendet wurden, folgt dieses besondere Ereignis auf ein klares und entscheidendes Urteil des Internationalen Gerichtshofs vom Freitag, in dem Israel aufgefordert wird, seine Militäroperation in Rafah sofort einzustellen, die laut Netanjahu die entscheidendste in seinem völkermörderischen Krieg sein soll.

Dies geschieht fünf Tage nach der historischen Entscheidung des Chefanklägers des Internationalen Strafgerichtshofs, Karim Khan, Haftbefehle gegen zwei israelische Führer, darunter Netanjahu selbst, zu beantragen.

Es ist offensichtlich, dass die israelische Kriegsstrategie gescheitert ist, ebenso wie die des israelischen Militärs und Geheimdienstes am 7. Oktober.

Aber Israel scheitert auch politisch und strategisch, während die Unterstützung für die Palästinenser in der ganzen Welt sprunghaft ansteigt.

Das Al-Qassam-Video soll Israel an all diese Versäumnisse erinnern und einmal mehr zeigen, dass die einzige Möglichkeit, auch nur einen einzigen lebenden israelischen Gefangenen zu befreien, nur in Verhandlungen bestehen kann.

(The Palestina Chronicle)

Übersetzt mit deepl.com



