After Palestinians, Zionism’s next victim is the Jewish faith Israel’s use of religious symbols in its genocide of Palestinians is an affront to Judaism and has robbed Jews of a faith practice divorced from nationalist barbarism

Eine Chanukka-Menora steht neben einer israelischen Flagge im Zentrum von Gaza nach einem Luftangriff, vom Süden Israels aus gesehen, am 11. Dezember 2023 (Amir Cohen/Reuters)



Krieg gegen Gaza: Nach den Palästinensern ist der jüdische Glaube das nächste Opfer des Zionismus

Von Amanda Gelender

24. Dezember 2023

Israels Verwendung religiöser Symbole in seinem Völkermord an den Palästinensern ist ein Affront gegen das Judentum und hat Juden einer Glaubenspraxis beraubt, die von nationalistischer Barbarei losgelöst ist

Israel hat jüdische Symbole, die uns lieb und teuer sind, gestohlen und angeeignet und sie als Zeichen für staatlich geförderten Völkermord politisiert. Unter dem Deckmantel des Schutzes des jüdischen Volkes leiden die Palästinenser weiterhin unter der Beute des westlichen Imperiums.

Nach den Palästinensern ist das nächste Opfer des Zionismus der jüdische Glaube.

Israel und Zionisten auf der ganzen Welt setzen jüdische Symbole als Waffen ein, um einzuschüchtern, zu demütigen und Anspruch auf das zu erheben, was sie für ihr Eigentum halten. Israelische Soldaten haben das Gesicht eines palästinensischen Gefangenen mit dem Davidstern gebrandmarkt. Die israelischen Streitkräfte zwingen entführte Palästinenser mit verbundenen Augen, die israelische Flagge mit dem blauen Davidstern zu schwenken oder zu tragen, und nehmen die Demütigung auf Video auf, um sie im Internet zu verbreiten, damit die Zionisten in den Spott einstimmen können.

Israelis verhöhnen die Palästinenser mit „Frohes Chanukka“, während sie Luftangriffe auf Gemeinden fliegen, die an Hunger und Krankheiten sterben. Wie soll das den jüdischen Glauben ehren?

Wie soll das jüdische Volk, das untrennbar mit Massenmord verbunden ist, weltweit „das jüdische Volk schützen“?



‚Symbol der Gewalt‘

Während sich Juden auf der ganzen Welt auf den Beginn des diesjährigen Chanukka-Festes vorbereiteten, ermordete Israel einen beliebten Intellektuellen, einen palästinensischen Professor, der die erhabene Stimme des Gazastreifens repräsentierte. Der Dichter und Pädagoge Dr. Refaat Alareer – und sechs Mitglieder seiner Familie – wurden von Israel im Haus seiner Schwester in Gaza-Stadt „gezielt operiert“ und ermordet.

Zionistische Soldaten haben in der ersten Chanukka-Nacht eine riesige Menora in den Trümmern der zerstörten Häuser errichtet, in denen noch immer Leichen liegen.

Während ich und viele andere Juden Vorbereitungen für unser jährliches Lichterfest trafen, ermordete Israel Refaat brutal als Teil einer laufenden Kampagne zur Auslöschung der Geschichtenerzähler und Journalisten in Gaza. Sie behaupten, sie täten dies in unserem Namen.

In der Nähe des Ortes, an dem Israel Refaat ermordet hat, errichteten zionistische Soldaten in der ersten Chanukka-Nacht eine gigantische Menora in den Trümmern zerstörter Häuser, in denen die Leichen geliebter Menschen noch immer nicht geborgen wurden.

Anstatt dass die Menora die Hoffnung und den Geist unseres Volkes in diesem Moment repräsentiert, verkündet sie der Welt einen kolonialen militärischen Sieg – ein Symbol der gewaltsamen Eroberung an einem Ort, an dem der leidenschaftliche Widerspruch eines Dichters von Israels Todesmaschinerie ausgelöscht wurde.

In der legendären Geschichte, die wir an Chanukka feiern, sorgte eine winzige Menge Öl auf wundersame Weise dafür, dass die Makkabäer acht Nächte lang ihren Tempel beleuchten konnten. Es ist zu einer Feier ihres Glaubens und ihrer Beharrlichkeit als jüdische Freiheitskämpfer geworden, die sich der gewaltsamen Tyrannei widersetzten. Refaat und so viele andere von Israel Gefallene erinnern an den Widerstand dieser jüdischen Rebellen – unsterbliche Symbole des Lichts im Angesicht des Staatsterrors und eine Erinnerung daran, dass der palästinensische Geist niemals ausgelöscht werden kann.

Der Zionismus war einst eine nationalistische politische Randbewegung innerhalb des Judentums: Erst als sich seine Interessen mit denen des westlichen Imperialismus deckten, erhielt er die notwendige Unterstützung für die Kolonisierung Palästinas. Aber so lange es den zionistischen Nationalismus gibt, gibt es auch antizionistische Juden, die die Vorstellung ablehnen, dass unser Volk Palästinenser ermorden und vertreiben sollte, um eine vom Westen unterstützte Siedlerkolonie zu errichten.

Dieser Völkermord ist ein unaufhörlicher Alptraum mit erschreckenden Anklängen an den Holocaust. Die zionistische Bewaffnung des Davidsterns erinnert an die johlenden Nazis, die das (gestohlene und angeeignete) Hakenkreuzsymbol benutzten, um Juden zu demütigen, bevor sie sie auf der Straße niedermähten.

Ich bin immer wieder erstaunt, mit welcher Freude die Zionisten Palästinenser beschimpfen und unsere heiligen Symbole und Gebete verhöhnen. Vor kurzem haben die israelischen Besatzungstruppen eine Moschee gestürmt, Palästinenser festgenommen und misshandelt, während sie die Lautsprecheranlage der Moschee gekapert haben, um hebräische Gebete zu singen.

Dies ist ein Affront gegenüber den muslimischen Palästinensern, die in ihrem heiligen Gotteshaus beten, und eine Beleidigung für jeden einzelnen überzeugten Juden, der die Bewaffnung unseres Glaubens durch israelische Faschisten ablehnt.

Politisierung des Judentums

Die Zionisten ziehen das Judentum durch den Dreck, indem sie den Davidstern beschmieren und versengen, um ihre Vorherrschaft über die Palästinenser zu behaupten, während sie unseren Thorarollen buchstäblich ein Messer an den Hals halten. Doch der symbolische Tod der Seele des Judentums verblasst im Vergleich zur materiellen, andauernden Verwüstung durch den palästinensischen Völkermord.

Der Zionismus ist nicht länger eine Randideologie innerhalb des Judentums: Wir müssen uns mit Völkermord und Besatzung auseinandersetzen, die von der Mehrheit unserer Gemeinschaft unterstützt werden.

Israel hat mehr als 20.000 Palästinenser ermordet, Tendenz steigend. Es hat fast zwei Millionen Menschen vertrieben und absichtlich Häuser, das Ökosystem und die Infrastruktur zerstört, um den Gazastreifen für diejenigen unbewohnbar zu machen, die es geschafft haben, Hunger, Austrocknung und Bombenteppiche zu überleben.

Solange Israel Palästina massakriert und dabei den jüdischen Glauben als Kriegswaffe einsetzt, werden die Menschen die weltweite jüdische Gemeinschaft fälschlicherweise mit Israel in Verbindung bringen.

Durch die Politisierung des Judentums haben die Zionisten die Juden einer Glaubenspraxis beraubt, die von der nationalistischen Barbarei losgelöst ist.

Antisemitische westliche Länder sind völlig zufrieden damit, dass jüdische Menschen als moralische Deckung und menschliche Schutzschilde für ihren Imperialismus dienen. Es sind dieselben Länder wie die USA, die jüdischen Holocaust-Flüchtlingen die Einreise verweigerten, aber ohne zu zögern Milliarden in Israels militärisches Expansionsprojekt steckten.

Der Zionismus ist nicht länger eine Randideologie innerhalb des Judentums: Wir setzen uns mit Völkermord und Besatzung auseinander, die von der Mehrheit unserer Gemeinschaft unterstützt werden. Dies ist das Ergebnis der ständigen zionistischen Indoktrination, die palästinensisches Leben entmenschlicht und auslöscht, Anspruch auf palästinensisches Land lehrt, Angst und Islamophobie schürt und die Brutalität Israels schönredet.

Ein Teil des jüdischen Antizionismus besteht darin, die Tatsache zu akzeptieren, dass unsere Religion von Faschisten gekapert wurde, die im Namen von Kolonialmächten fortlaufend Völkermord begehen.

Wenn jüdische Menschen nicht fälschlicherweise mit Israels Tyrannei in Verbindung gebracht werden wollen, besteht die Antwort darin, lautstark antizionistisch zu sein und daran zu arbeiten, sowohl den Zionismus als auch Israels Siedlerkolonie abzubauen. Als antizionistischer Jude begrüße ich es, die Befreiung Palästinas in meine Glaubenspraxis zu integrieren.

Die Entkopplung des Zionismus von meinen jüdischen Ritualen ist keine Last: Sie füllt mein Judentum mit der göttlichen Energie des Tikkun Olam – dem jüdischen moralischen Imperativ, die Welt zu reparieren.

Die Loslösung des Zionismus vom Judentum vertieft meine Verbindung zu meinen jüdischen Vorfahren, die wie die Palästinenser bis zum letzten Atemzug gegen die Vernichtung gekämpft haben. Das Judentum wird den gewalttätigen zionistischen Nationalismus überdauern, und wenn Palästina sich selbst befreit, wird es uns alle befreien.

Amanda Gelender ist eine jüdisch-amerikanische antizionistische Schriftstellerin, die in den Niederlanden lebt. Seit 2006 ist sie Teil der palästinensischen Solidaritätsbewegung. Sie twittert @agelender.

Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …