Kinder spielen zwischen Zelten, die das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge (Unrwa) in Khan Younis im südlichen Gazastreifen am 19. Oktober 2023 aufgebaut hat (AFP)

Auch Italien, Australien, Kanada, Finnland, die Schweiz und die Niederlande stoppen die Finanzierung der UN-Agentur, nachdem Israel 12 ihrer 13.000 Mitarbeiter beschuldigt hat, an Hamas-Anschlägen beteiligt gewesen zu sein

Kinder spielen zwischen Zelten, die das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge (Unrwa) am 19. Oktober 2023 in Khan Yunis im südlichen Gazastreifen für vertriebene Palästinenser aufgebaut hat (AFP)

Krieg gegen Gaza: Palästinensische Beamte verurteilen die Entscheidung der USA und Großbritanniens, die Finanzierung der Unrwa einzustellen

Von Rayhan Uddin

27. Januar 2024

Mehrere Länder, darunter die USA und Großbritannien, haben am Freitag die Finanzierung der UNO-Agentur für palästinensische Flüchtlinge (Unrwa) ausgesetzt.

Dies geschah, nachdem Israel 12 der 30.000 Mitarbeiter der Unrwa beschuldigt hatte, an den von der Hamas angeführten Angriffen auf Südisrael am 7. Oktober beteiligt gewesen zu sein.

Am Freitag teilte Unrwa mit, dass es sich von einer Reihe von Mitarbeitern getrennt und eine Untersuchung eingeleitet habe.

„Die israelischen Behörden haben der Unrwa Informationen über die angebliche Beteiligung mehrerer Unrwa-Mitarbeiter an den schrecklichen Angriffen auf Israel am 7. Oktober übermittelt“, sagte Philippe Lazzarini, Generalkommissar der Unrwa, am Freitag.

„Um die Fähigkeit der Organisation, humanitäre Hilfe zu leisten, zu schützen, habe ich die Entscheidung getroffen, die Verträge dieser Mitarbeiter sofort zu kündigen und eine Untersuchung einzuleiten, um die Wahrheit unverzüglich zu ermitteln.“

Er fügte hinzu, dass jeder Mitarbeiter, der in „Terrorakte“ verwickelt sei, zur Rechenschaft gezogen werde, auch durch strafrechtliche Verfolgung.

Washington kündigte später am Freitag an, dass es die Finanzierung der Agentur aussetzen werde, bis die Vorwürfe, die sich auf 12 Mitarbeiter der Unrwa beziehen, geklärt seien.

Die britische Regierung hat durch die Aussetzung der Finanzierung der Unrwa denjenigen nachgegeben, die israelische Verbrechen und möglichen Völkermord ermöglichen.

– Chris Doyle, CAABU

„Das Außenministerium hat die weitere Finanzierung von Unrwa vorübergehend ausgesetzt, während wir diese Anschuldigungen und die Schritte der Vereinten Nationen zu ihrer Behebung prüfen“, sagte der Sprecher des US-Außenministeriums, Matthew Miller.

Inzwischen haben auch Australien, Kanada, Italien, Finnland, das Vereinigte Königreich, die Schweiz und die Niederlande angekündigt, dass sie die Finanzierung der Unrwa einstellen werden.

„Das Vereinigte Königreich ist entsetzt über die Anschuldigungen, dass Unrwa-Mitarbeiter in den Anschlag vom 7. Oktober gegen Israel verwickelt waren, einen abscheulichen Terrorakt, den die britische Regierung wiederholt verurteilt hat“, so das Außenministerium in einer Erklärung vom Samstag.

In der Zwischenzeit bestätigten Norwegen und Irland, dass sie dem Beispiel nicht folgen und die Mittel für die Agentur kürzen würden.

„Die Situation für die Bevölkerung im Gazastreifen ist katastrophal, und die Unrwa ist die wichtigste humanitäre Organisation dort“, sagte der norwegische Außenminister Espen Barth Eide und fügte hinzu, dass Oslo die Ermittlungen der Organisation unterstütze.

Der irische Außenminister Micheal Martin sagte, er habe volles Vertrauen in die Entscheidung Lazzarinis, verdächtige Mitarbeiter zu suspendieren und eine Untersuchung einzuleiten.

„Die 13.000 Mitarbeiter der Unrwa leisten lebensrettende Hilfe für 2,3 Millionen Menschen, und das zu unglaublichen persönlichen Kosten – in den letzten vier Monaten wurden über 100 Mitarbeiter getötet. [Irland hat der Unrwa im Jahr 2023 18 Millionen Euro (19,5 Millionen US-Dollar) zur Verfügung gestellt und wird diese Unterstützung auch 2024 fortsetzen“, schrieb Martin auf X, früher bekannt als Twitter.

Ein hoher palästinensischer Beamter verurteilte die Entscheidung mehrerer Länder, die Finanzierung auszusetzen.

„Zu diesem besonderen Zeitpunkt und angesichts der anhaltenden Aggression gegen das palästinensische Volk brauchen wir die maximale Unterstützung für diese internationale Organisation und nicht die Einstellung der Unterstützung und Hilfe für sie“, schrieb Hussein al-Sheikh, der Minister für zivile Angelegenheiten der Palästinensischen Autonomiebehörde, auf X.

„Wir fordern die Länder, die angekündigt haben, ihre Unterstützung für die Unrwa einzustellen, auf, ihre Entscheidung unverzüglich rückgängig zu machen, die große politische und humanitäre Risiken birgt.“

Die Entwicklung wurde auch von der Hamas verurteilt, die Israel eine „Hetzkampagne“ gegen UN-Organisationen vorwarf, die den Palästinensern im Gazastreifen lebenswichtige Hilfsgüter liefern.

„Wir fordern die UN und die internationalen Organisationen auf, den Drohungen und Erpressungen Israels nicht nachzugeben“, so die Hamas in einer Erklärung auf Telegram.

Was ist die Unrwa?

Das UNRWA wurde 1949 gegründet – ein Jahr nach der Nakba (oder Katastrophe), bei der 750 000 Palästinenser während der Gründung Israels aus ihrer Heimat vertrieben wurden -, um den Palästinensern im Gazastreifen, im besetzten Westjordanland, in Jordanien, Syrien und im Libanon medizinische Versorgung, Bildung und humanitäre Hilfe zukommen zu lassen.

Heute ist das UNRWA nach der Hamas der zweitgrößte Arbeitgeber in Gaza. Das Hilfswerk hat insgesamt 30 000 Beschäftigte, von denen 13 000 im Gazastreifen arbeiten.

In der belagerten Enklave unterhält das Hilfswerk 183 Schulen, 22 Gesundheitseinrichtungen, sieben Frauenzentren und zahlreiche andere Einrichtungen.

Ihre Schulen werden von 286.645 Schülern in Gaza besucht, während ihre medizinischen Einrichtungen nach UN-Angaben durchschnittlich 3,4 Millionen Mal pro Jahr aufgesucht werden.

Israelisch-palästinensischer Krieg: Krankheiten grassieren in Gaza Unrwa-Schulen beherbergen Tausende

Seit Ausbruch des Krieges am 7. Oktober wurden mindestens 136 der 13.000 Mitarbeiter der Organisation in Gaza durch israelische Angriffe getötet.

Die Schulen, Einrichtungen und Unterkünfte der Organisation wurden wiederholt von israelischem Bombardement getroffen, wobei zahlreiche vertriebene palästinensische Zivilisten getötet wurden, während sie in den Einrichtungen von Unrwa Zuflucht suchten.

„Die Unrwa hat 13.000 Mitarbeiter, die in 350 Einrichtungen in Gaza für 1,7 Millionen palästinensische Flüchtlinge arbeiten. Derzeit beherbergt sie 1 Million [Vertriebene]. Sie hat 12 Mitarbeiter aufgrund von Anschuldigungen entlassen“, schrieb Chris Doyle, Direktor des Council for Arab-British Understanding, am Samstag auf X.

„Wie kann man von einer so großen Organisation, die in einem Kriegsgebiet unter israelischer Besatzung tätig ist, erwarten, dass sie 24 Stunden an sieben Tagen in der Woche Polizeiaufgaben wahrnimmt“, fügte er hinzu.

„Die britische Regierung hat durch die Aussetzung der Finanzierung der Unrwa denjenigen nachgegeben, die israelische Verbrechen und einen möglichen Völkermord ermöglichen.“

Die israelische Regierung hat die Unrwa seit einiger Zeit angegriffen und ihr vorgeworfen, anti-israelische Hetze zu betreiben – ein Vorwurf, den die Organisation bestreitet.

Der israelische Außenminister Israel Katz sagte am Samstag, die Regierung werde versuchen, die Agentur nach dem Krieg daran zu hindern, in Gaza zu arbeiten.

„Wir haben seit Jahren gewarnt: Die Unrwa hält das Flüchtlingsproblem aufrecht, behindert den Frieden und dient als ziviler Arm der Hamas im Gazastreifen“, schrieb Katz auf X. „Wir werden daran arbeiten, in den USA, der Europäischen Union und anderen Ländern weltweit parteiübergreifende Unterstützung für diese Politik zu gewinnen, die darauf abzielt, die Aktivitäten der Unrwa im Gazastreifen zu beenden“, fügte er hinzu.

Bei den israelischen Angriffen auf den Gazastreifen wurden seit dem 7. Oktober mindestens 26.257 Palästinenser getötet und 64.797 weitere verwundet.

