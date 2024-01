Israeli police repressing anti-war protests with ‚iron fist,‘ say activists Since October 7, Israel's police have systematically banned, restricted, and attacked protests against the army's assault on Gaza, instilling a sense of fear among Jewish and Palestinian citizens alike.

Israelische Aktivisten protestieren gegen die Verhaftung von Mitgliedern des Hohen Arabischen Follow-up-Komitees am 9. November 2023 auf dem Polizeirevier von Tel Aviv. (Oren Ziv)

Seit dem 7. Oktober hat die israelische Polizei systematisch Proteste gegen den Angriff der Armee auf den Gazastreifen verboten, eingeschränkt und angegriffen und damit sowohl jüdischen als auch palästinensischen Bürgern ein Gefühl der Angst eingeflößt.

Israelische Polizei unterdrückt Antikriegsproteste mit „eiserner Faust“, sagen Aktivisten

Von Oren Ziv

24. Januar 2024

Am Abend des 16. Januar versammelten sich mehrere Dutzend Aktivisten vor der Kirya in Tel Aviv, dem Sitz des israelischen Verteidigungsministeriums und des Armeehauptquartiers. Es war eine der ersten jüdisch-israelischen Demonstrationen, die den Angriff des Militärs auf den Gazastreifen seit Beginn des Krieges ausdrücklich verurteilten. Die Polizei handelte schnell, um sie zu unterdrücken: Dutzende von Beamten wurden im Vorfeld eingesetzt und weigerten sich, den Protest an seinem vorgesehenen Ort stattfinden zu lassen. Sie konfiszierten Schilder mit der Aufschrift „Stoppt das Massaker“ mit der Begründung, dass diese die öffentliche Meinung beleidigten. Ein Aktivist wurde verhaftet, und mehrere andere wurden von der Polizei angegriffen.

Diese Abfolge von Ereignissen ist alles andere als außergewöhnlich. Seit dem 7. Oktober verfolgt die israelische Polizei eine konsequente Politik der Verhinderung oder Einschränkung jeglicher Proteste gegen den Krieg – im Gegensatz zu den Solidaritätskundgebungen mit den Geiseln und ihren Familien, die in bestimmten Gebieten erlaubt waren. Diese Politik ist nach wie vor in Kraft, obwohl der Oberste Gerichtshof Israels Anfang des Monats eine einstweilige Verfügung erlassen hat, die es dem Minister für Nationale Sicherheit, Itamar Ben Gvir, untersagt, in die polizeiliche Überwachung von Demonstrationen einzugreifen; in weiten Teilen scheint die Polizei dennoch das vom Minister gewünschte harte Durchgreifen gegen die Meinungsfreiheit während des Krieges durchzusetzen.

Anti-Kriegs-Aktivisten im ganzen Land – palästinensische Bürger ebenso wie Juden -, die für diesen Artikel befragt wurden, nannten alle ein Wort: „Angst“. Selbst altgediente politische Aktivisten sagen, sie hätten noch nie so viel Angst gehabt, zu protestieren. Sie haben Angst, verhaftet zu werden, was für palästinensische Bürger Monate im Gefängnis bedeuten könnte. Mehr denn je sei es gefährlich, sich mit den Menschen in Gaza zu solidarisieren, und sie haben das Gefühl, dass die aggressive Rhetorik der Politiker das Verhalten der Polizei direkt beeinflusst.

„Von den ersten Tagen des Krieges an war klar, dass dies die Politik ist“, sagte Maysana Mourani, eine Anwältin des Menschenrechts- und Rechtszentrums Adalah in Haifa, gegenüber +972 und Local Call. „Die Polizei hat sich neue Befugnisse angeeignet, um Proteste sofort zu unterdrücken, auch wenn keine Protestgenehmigung erforderlich ist, weil sie angeblich ‚zu wenig Personal‘ hat.“

Adalah hat sich seit dem 7. Oktober mehrmals an den Obersten Gerichtshof gewandt, um solche polizeilichen Verbote des Rechts auf Protest anzufechten. Trotz des Eingreifens des Gerichts Anfang dieses Monats hat es jedoch bei zahlreichen anderen Gelegenheiten wiederholt nicht eingegriffen, was bedeutet, dass die Polizei einen großen Ermessensspielraum bei der Entscheidung hat, welche Proteste sie zulässt. „Es hängt von der Identität der Demonstranten und den Slogans ab“, sagte Mourani.

Israelische Aktivisten protestieren gegen den Krieg Israels gegen den Gazastreifen vor der Kirya, Tel Aviv, 16. Januar 2024. (Oren Ziv)

„Die Gerichte sehen in jeder Protestaktion eine Gefahr“, fuhr sie fort. „Die Leute werden automatisch für ein paar Tage in Gewahrsam genommen, und ziemlich schnell wird daraus eine Anklage und eine Entscheidung, sie bis zum Ende des Verfahrens in Haft zu halten. Das ist völlig abwegig, das ist ein neuer Standard.

„Die Regel ist, dass die Polizei jeden Protest unterdrückt“, sagte Amjad Shbita, der nationale Sekretär der linken Hadash-Partei, gegenüber +972. Am 9. Januar versuchte Hadash, eine Demonstration in der nördlichen Stadt Kabul zu organisieren. Da die Teilnehmerzahl unter 50 Personen lag, musste keine Genehmigung eingeholt werden. Trotzdem war der Protest beendet, bevor er überhaupt begonnen hatte: „Die Polizei nahm den Sekretär des örtlichen Hadash-Zweigs fest und bedrohte ihn, also gaben wir auf. Der Ortsverband hat den Protest abgesagt.

Einige der strengen Auflagen scheinen sich in den letzten Wochen etwas gelockert zu haben. In Arraba, einer anderen arabischen Stadt im Norden, fand am 12. Januar eine Anti-Kriegs-Kundgebung mit etwa 150 Teilnehmern statt, die damit die größte von Palästinensern organisierte Kundgebung innerhalb Israels seit Beginn des Krieges war.

Am vergangenen Wochenende wurden größere Demonstrationen in Haifa und Tel Aviv, die die Polizei ursprünglich mit der Begründung verboten hatte, sie verfüge nicht über genügend Personal, um sie abzusichern, auf Antrag beim Obersten Gerichtshof zugelassen. An der Kundgebung in Tel Aviv, die von der jüdisch-arabischen Bewegung „Standing Together“ organisiert wurde, nahmen über 1.000 Menschen teil, während die Polizei die von Hadash geleitete Kundgebung in Haifa auf 700 beschränkte.

Dennoch haben die Befragten das Gefühl, dass es sich nur um Veränderungen am Rande handelt. „Die Polizei hat etwas nachgelassen“, sagte Shbita, „aber man spürt immer noch ihre eiserne Faust“.

Mehrere hundert jüdische und palästinensische Aktivisten protestieren gegen den israelischen Angriff auf Gaza, Haifa, 20. Januar 2024. (Oren Ziv)

Sie versuchen, uns einzuschüchtern“.

Die Unterdrückung von Protesten, sowohl im Krieg als auch in anderen Situationen, ist für die israelische Polizei nichts Neues. Doch der aktuelle Angriff auf die Meinungsfreiheit wird mit einer noch nie dagewesenen Geschwindigkeit und Gewalt durchgeführt.

Eine Woche nach Kriegsbeginn verkündete Polizeipräsident Kobi Shabtai ein Verbot von Demonstrationen zur Solidarität mit den Palästinensern in Gaza. „Jeder, der sich mit dem Gazastreifen identifizieren will, kann das gerne tun“, sagte er in einem Video, das auf den arabischen Social-Media-Seiten der israelischen Polizei veröffentlicht wurde; „ich werde ihn in die Busse setzen, die jetzt dorthin fahren.“

Polizeisprecher Eli Levy schloss sich dieser Meinung kurz darauf an und sagte dem IDF-Radio: „Jeder, der es auch nur wagt, um Erlaubnis zu bitten, eine Demonstration zur Unterstützung des Gazastreifens oder der Nazi-Terrororganisation, die hier einen Holocaust begangen hat, abzuhalten – das werden wir natürlich nicht erlauben. Wer auch immer Demonstrationen ohne Erlaubnis abhält – wir werden kommen und mit allen Mitteln, die wir haben, gegen die Demonstration vorgehen.“ Er fügte hinzu: „Jeder, der es wagt, auf die Straße zu gehen und auch nur ein Wort zum Lob des Gazastreifens zu sagen, wird hinter Gittern landen.“

Am 7. November lehnte der Oberste Gerichtshof die Petition von Adalah gegen die Entscheidung der Polizei ab, Palästinensern in den Städten Umm al-Fahm und Sakhnin keine Demonstrationsgenehmigung zu erteilen, und begründete dies mit einem „Mangel an Arbeitskräften“. Das Gericht stellte jedoch fest, dass „ein pauschales und allgemeines Verbot von Demonstrationen im Voraus aufgrund ihres Inhalts nicht in die Zuständigkeit des Polizeipräsidenten fällt“, und bestand darauf, dass jeder Genehmigungsantrag gebührend geprüft wird. Trotz dieser Leitlinien wurden seit dem 7. Oktober mit einer Ausnahme alle von palästinensischen Bürgern Israels unabhängig organisierten Demonstrationen verboten.

Rula Daood, eine palästinensische Staatsbürgerin Israels und nationale Ko-Direktorin von Standing Together, die letzte Woche in Tel Aviv die bisher größte Demonstration gegen den Krieg organisierte, erläuterte die außerordentlichen Schwierigkeiten bei dem Versuch, unter den derzeitigen Bedingungen Proteste zu organisieren. „Die Polizei hat uns eine Genehmigung erteilt, die sie dann aber wieder zurückgezogen hat. Zuerst hieß es, der Marsch sei genehmigt, aber der Ort sei nicht geeignet und die Reden seien verboten. Die Dinge änderten sich ständig.

Über 1.000 Menschen nehmen an einer Demonstration gegen Israels Krieg gegen Gaza in Tel Aviv teil, 18. Januar 2024. (Oren Ziv)

„Zuvor hieß es, es dürfe nicht marschiert, nur gestanden und nicht gesprochen werden“, so Daood weiter. „Wir wollten, dass Tausende von Menschen in Tel Aviv demonstrieren und ein Ende des Krieges, ein Waffenstillstandsabkommen und die Rückkehr der Geiseln fordern. Wir wollen diese Stimme stärken und über den Tag danach sprechen.“

Die Begründung der Polizei für die Verbote – sie habe nicht genügend Personal, um den Protest vor Gegendemonstranten zu schützen – scheint unbegründet zu sein. Bei keiner dieser Kundgebungen kam es zu nennenswerten Gegenprotesten, abgesehen von einigen Passanten, die die Demonstranten mit Flüchen bedachten.

„Sie versuchen, uns einzuschüchtern: Sie wollen den Eindruck erwecken, dass die Polizei souverän ist, dass sie tut, was sie will, und dass niemand etwas gegen sie unternehmen kann“, sagte Daood. „Das ist politische Polizeiarbeit, und sie ist sehr beängstigend. Wenn man palästinensischer Staatsbürger ist, verdoppelt sich die Angst mehr als nur. Die Leute haben sogar Angst, an kleinen Kundgebungen teilzunehmen, auf Fotos zu erscheinen oder etwas zu schreiben.

Am 9. November plante das High Follow-Up Committee – eine Dachorganisation, die palästinensische Bürger Israels vertritt – eine friedliche Demonstration in Nazareth, an der eine begrenzte Anzahl von Personen teilnehmen sollte. Die Polizei nahm jedoch präventiv Verhaftungen vor – darunter auch der ehemalige Knessetabgeordnete Mohammad Barakeh, der Vorsitzende des Komitees – und verhinderte damit die Durchführung der Demonstration.

Nach seiner Verhaftung reichte Barakeh eine Petition beim Obersten Gerichtshof ein, die von den Richtern jedoch abgelehnt wurde. Am folgenden Tag schickte der Kommandant der Polizeistation von Nazareth, Eyal Kihati, Barakeh eine Nachricht, in der er ihn vor der Durchführung der Demonstration warnte: „Wie gesagt, die Botschaft ist klar und unmissverständlich. Wir werden keine Verstöße gegen gerichtliche Entscheidungen oder lokale Entscheidungen von mir als Stationskommandant dulden, und jede Organisation durch Sie oder Vertreter des Hohen Folgekomitees wird mit Null-Toleranz und in Übereinstimmung mit den Instrumenten, die uns das Gesetz gibt, geahndet.“

Die Polizei beschlagnahmt Schilder während eines Protestes gegen Israels Krieg gegen Gaza, Tel Aviv, 18. November 2023. (Oren Ziv)

Im Dezember wurde Barakeh von Polizeifahrzeugen verfolgt. Der Protest wurde schließlich später im selben Monat genehmigt, ohne dass es zu weiteren Verhaftungen kam.

Es herrscht ein Gefühl der Hilflosigkeit“.

Am 19. Oktober fand in Umm al-Fahm eine Antikriegsdemonstration statt. Das heftige Vorgehen der Polizei – die Demonstration wurde mit Betäubungsgranaten, Knüppeln und Schwammkugeln aufgelöst, und die Polizei nahm 12 Demonstranten fest – machte sie zu einem Symbol für die polizeiliche Repression seit Beginn des Krieges.

Die Polizei beantragte, 11 der Festgenommenen, darunter vier Minderjährige, in Untersuchungshaft zu nehmen, und das Amtsgericht genehmigte den Antrag ohne Anhörung der Festgenommenen, da der Schabbat bereits begonnen hatte. Nach einer Anhörung am Samstagabend wurden neun der Festgenommenen unter Auflagen freigelassen, zwei weitere – Ahmad Khalifa und Muhammad Jabarin, die von der Polizei als Organisatoren des Protests angesehen werden – blieben in Haft.

Die beiden wurden angeklagt, weil sie politische Slogans gerufen hatten, die das Gericht als Aufwiegelung ansah, und ihre Inhaftierung wurde bis zum Ende des Verfahrens verlängert – möglicherweise das erste Mal, dass dies allein aufgrund von Slogans geschehen ist. Mourani, der Anwalt von Adalah, vertritt Jabarin. „Sie behaupten, es ginge um Aufwiegelung und Slogans und nicht um die Demonstration, aber man kann das eine nicht vom anderen trennen“, sagte sie.

„Dies ist eine Änderung der Politik“, fuhr Mourani fort. „Als wir eine Alternative zur Inhaftierung diskutierten, argumentierten sie, dass Hausarrest und Fernüberwachung unmöglich seien, weil [die Inhaftierten] theoretisch in der Lage wären, dagegen zu verstoßen und das Haus zu verlassen, um zu demonstrieren. Letztendlich geht es also wirklich um die Demonstrationen. Es geht um politische Verfolgung. Das sind keine neuen Slogans, und es hat nichts mit dem 7. Oktober zu tun.

Israelische Aktivisten protestieren gegen den Krieg Israels gegen Gaza vor der Kirya, Tel Aviv, 16. Januar 2024. (Oren Ziv)

Ihr Fall ist kein Einzelfall. Seit dem 7. Oktober hat die Staatsanwaltschaft die Ermittler in Dutzenden von Fällen ermutigt, beim Gericht eine Verlängerung der Haft bis zum Ende des Verfahrens zu beantragen, darunter auch Fälle, in denen es um „Aufwiegelung“ in sozialen Medien geht.

In einer der Anhörungen schilderte Khalifa – einer der beiden Angeklagten – einem Richter die Bedingungen im Megiddo-Gefängnis, wo er als Sicherheitshäftling festgehalten wird: „Die Menschen werden in Handschellen gehalten … Sie werden herumgeschleift, als wären sie Tiere. Wenn man den Kopf hebt, bekommt man einen Schlag auf den Kopf. Ich habe das täglich gesehen. Wenn eine der Wachen jemanden beim Lächeln erwischt, nehmen sie ihn mit; es gibt dort einen Bereich mit einem ‚toten Winkel‘ [außerhalb der Sichtweite der Überwachungskameras], den das ganze Gefängnis kennt.“

Khalifa sagte auch aus, dass ein Häftling in der Zelle neben ihm geschlagen wurde und später an seinen Verletzungen starb, was sich mit Aussagen deckt, über die +972 letzten Monat berichtete.

Laut Shbita haben die Menschen aufgrund solcher Geschichten, die sie von den Verhafteten hören, Angst zu protestieren. „Politische Aktivisten haben sich in der Vergangenheit gesagt: ‚Wir werden für ein oder zwei Tage inhaftiert, das ist nicht das Ende der Welt'“, sagte er. „Aber jetzt gibt es das Gefühl, dass dies das Ende der Welt ist, sogar unter Leuten, die regelmäßig an Protesten teilnehmen, wegen der physischen Gewalt während der Verhaftungen“.

Während in den letzten Wochen kleinere Proteste in arabischen Ortschaften im Norden stattgefunden haben, gab es im Naqab/Negev im Süden keine derartigen Demonstrationen. „Es schmerzt mich, dass überall auf der Welt für uns demonstriert wird – in Europa gehen die Menschen zu Hunderttausenden auf die Straße – aber dass wir hier nicht für uns selbst demonstrieren können“, sagte Huda Abu Obeid, ein politischer Aktivist aus dem Naqab. „Es herrscht ein Gefühl der Hilflosigkeit. Das Einzige, was wir vor dem Krieg tun konnten, war protestieren, und jetzt können wir nicht einmal das tun.“

Aktivisten protestieren gegen den Krieg Israels gegen Gaza in Tel Aviv, 11. November 2023. (Oren Ziv)

Abu Obeid zufolge gab es zunächst keine Proteste, weil die Menschen von den Ereignissen des 7. Oktober so überrascht waren. „Es war ein echter Schock“, sagte sie. „Wir sind es gewohnt, dass Israel angreift, aber es war das erste Mal, dass die Palästinenser so massiv angreifen. Wir wussten nicht, wie wir reagieren sollten.“

Abu Obeid führt das Ausbleiben der Proteste auch auf die abschreckende Wirkung zurück, die die Massenverhaftungen gegen palästinensische Bürger Israels im Zuge der „Einheitsintifada“ vom Mai 2021 hatten. „Der Shin Bet hat es geschafft, alle zu verängstigen“, sagte sie. „Sie haben Aktivisten [zu Verhören] vorgeladen, sie haben sie eingeschüchtert, sie kamen zu Orten politischer Aktivitäten. Man hat das Gefühl, dass man immer verfolgt wird, egal was man tut, auch wenn es nichts mit Demonstrationen zu tun hat.“

Wir werden von allen Seiten zum Schweigen gebracht

In Ermangelung größerer Proteste bestanden die meisten Anti-Kriegs-Aktivitäten aus kleinen, lokalen Mahnwachen, für die keine Genehmigungen erforderlich sind – aber selbst diese wurden von der Polizei und Passanten angegriffen. Die Mahnwachen werden in der Regel nicht öffentlich in den sozialen Medien beworben, sondern finden in geschlossenen Gruppen statt. Um die Bildung eines rechten Gegenprotests zu vermeiden, dauern sie in der Regel weniger als eine Stunde, und die Aktivisten kommen und gehen gemeinsam, weil sie befürchten, unterwegs angegriffen zu werden.

Die letzte derartige Aktion, die von der Polizei gewaltsam aufgelöst wurde, war eine kleine Versammlung letzte Woche in der arabischen Stadt Al-Batuf in der Nähe von Nazareth. Anfang des Monats veranstalteten Aktivisten in Tel Aviv eine Straßenausstellung mit aktuellen Fotos aus dem Gazastreifen; Passanten, einige von ihnen bewaffnet, griffen die Aktivisten an und rissen die Bilder weg, während die Polizei zusah.

Während die internationalen und lokalen arabischen Medien großes Interesse an diesen Protesten und Mahnwachen gezeigt haben, werden die Ereignisse von den israelischen Medien fast vollständig ignoriert. „Unsere Stimme wird in Israel kaum gehört“, sagte Michal Sapir, ein Aktivist des „radikalen Blocks“, der die Straßenausstellung organisiert hat. „Wir werden aus allen Richtungen zum Schweigen gebracht. Der Staat zeigt nicht, was in Gaza passiert, deshalb ist es wichtig, dass wir aufstehen und sagen, dass das Töten von Zivilisten in Gaza, das in unserem Namen geschieht, aufhören muss und dass es keine militärische Lösung gibt.“

Aktivisten protestieren gegen den Krieg Israels gegen Gaza in Tel Aviv, 16. Dezember 2023. (Oren Ziv)

Als der Krieg begann, mussten die Aktivisten herausfinden, wie sie das Demonstrationsverbot umgehen konnten. „Wir haben es schrittweise gemacht“, sagt Sapir. „Wir wussten nicht, wie die Reaktion ausfallen würde. Zuerst schlossen wir uns nur den Familien der Geiseln an. Wir versuchten zu sehen, ob es möglich war, mit Schildern, die einen Waffenstillstand forderten, dort zu stehen, und wir sahen, dass wir es konnten. Langsam gingen wir zu radikaleren Slogans über und marschierten von HaBima [einem großen öffentlichen Platz in der Innenstadt von Tel Aviv] aus. Wir merkten, was gesagt werden konnte und was mit [Polizei-]Gewalt beantwortet werden würde.

„Bis zur Niederschlagung der Schilder [beim Protest am 16. Januar vor der Kirya] hat uns die Polizei nicht wirklich behelligt, aber jetzt haben sie eine neue Politik“, so Sapir weiter. „Sie sind es leid, dass wir uns in der Nähe des Militärhauptquartiers aufhalten“.

Von Zeit zu Zeit, fügte Sapir hinzu, werden die Aktivisten von Passanten angegriffen. „Ein Lieferwagenfahrer hat uns mit Eiern beworfen. Aber normalerweise gibt es Toleranz und manchmal auch Unterstützung.“

In den letzten Wochen haben Aktivisten in Jerusalem mehrere kleine Demonstrationen gegen den Krieg abgehalten, darunter auch einige vor dem US-Konsulat. Eine davon, eine Mahnwache für die in Gaza Getöteten, die Anfang Januar stattfand, wurde von der Polizei gewaltsam aufgelöst, wobei zwei Demonstranten festgenommen und Fotos der in Gaza Getöteten beschlagnahmt wurden. Letzte Woche wurde eine andere Mahnwache in Jerusalem von der Polizei angegriffen, die Schilder konfiszierte und die Demonstranten wegschob.

„Alles ist beängstigend“, sagte ein Aktivist der linken Gruppe Free Jerusalem, der namentlich nicht genannt werden wollte, gegenüber +972 und Local Call. „Es steht mehr auf dem Spiel. Anders als in der Vergangenheit, als wir Veranstaltungen offen ankündigten, sind wir jetzt vorsichtiger. Die öffentliche Meinung und die Äußerungen der gesamten politischen Führung Israels haben sich nach rechts verschoben, und das hat den Grad der Angst und Beunruhigung erhöht.“

Aktivisten halten während einer Mahnwache vor dem US-Konsulat in Jerusalem Fotos von Palästinensern hoch, die im israelischen Krieg gegen den Gazastreifen getötet wurden, 22. Dezember 2023. (Yonatan Sindel/Flash 90)

Ihm zufolge forderten die Aktivisten von Free Jerusalem bei einer der ersten Demonstrationen für die Freilassung der Geiseln die Beendigung des Krieges, um deren Freilassung zu erreichen, und wurden dabei von Passanten angegriffen. „Es ging nicht einmal direkt gegen den Krieg, aber es gab Gewalt“, sagte er.

„Bei den beiden Demonstrationen, die wir an zwei aufeinanderfolgenden Samstagabenden [6. und 13. Januar] abhielten, wurden wir von der Polizei schon nach wenigen Minuten gewaltsam auseinandergetrieben und durften nicht weiter protestieren“, fuhr er fort. „Sie nahmen uns unsere großen Schilder mit der Aufschrift ‚Nein zum Krieg in Gaza‘ und ‚Waffenstillstand jetzt‘ weg.“

Die Polizei beschimpfte uns, nannte uns Schlampen und sagte uns, wir sollten zurück nach Gaza gehen“.

In Haifa haben sich Aktivisten kreative Wege einfallen lassen, um der aggressiven Unterdrückung von Anti-Kriegs-Aktivitäten durch die Polizei in der Stadt zu entgehen. Am 28. Dezember veranstaltete eine kleine Gruppe von Aktivisten eine so genannte „springende“ Demonstration, bei der sie sich von Ort zu Ort bewegten, bevor die Polizei sie aufhalten konnte.

„Wir haben es nicht in großen [Social Media]-Gruppen bekannt gemacht, weil wir wissen, dass die Polizei diese überwacht“, sagte Gaia Dan, eine Aktivistin aus Haifa. „Es hat eigentlich ganz gut funktioniert. Wir standen 20 Minuten lang in der deutschen Kolonie [in der Innenstadt von Haifa], und als die Polizei eintraf, waren wir bereits an einem anderen Punkt. Dort traf die Polizei innerhalb von fünf Minuten ein, also flohen wir zum dritten Punkt. Wir versuchen, präsent zu sein, ohne dass es zu Gewalt kommt“.

Dan war einen Monat zuvor bei einer anderen Demonstration in der Stadt verhaftet worden, bei der Aktivisten mit Klebeband über dem Mund schweigend dastanden, um gegen die politische Verfolgung derjenigen zu protestieren, die sich gegen den Krieg aussprachen. „Als wir ankamen, waren bereits drei Polizeiautos vor Ort, und innerhalb weniger Augenblicke rief der Bezirkskommandant durch ein Megaphon, dass sie uns gewaltsam auseinander treiben würden, wenn wir uns nicht innerhalb von zwei Minuten auflösen würden.

Die Polizei unterdrückt einen Protest gegen Israels Krieg gegen Gaza in Haifa, 15. Dezember 2023. (Yair Gil)

Laut Dan stürzte sich die Polizei dann auf den Protest. „Sie verhafteten einen Demonstranten und begannen, Schilder zu zerreißen und die Leute überall hin zu schubsen. Sie rissen mein Schild herunter, das sehr zahm war: ‚Stoppt das Schweigen‘. Ich wurde gezerrt und getreten. Auf diese Weise wurde ich verhaftet.“

Im Polizeiauto mit zwei weiteren Verhafteten sagte Dan, die Polizisten „beschimpften uns, nannten uns Schlampen, sagten uns, wir sollten zurück nach Gaza gehen, und fragten, warum wir uns nicht schämten, in Kriegszeiten so zu demonstrieren. Während wir auf dem Bahnhof warteten, schimpften die Polizisten weiter und sangen Lieder über die Rückkehr nach Gush Katif [der Block jüdischer Siedlungen in Gaza, der 2005 aufgelöst wurde] und die Zerstörung des Gazastreifens. Nach drei Stunden wurden wir ohne Auflagen freigelassen.

Das harte Durchgreifen der Polizei gegen Andersdenkende in Haifa erfolgte unmittelbar nach Ausbruch des Krieges. Am 18. Oktober plante die Hirak-Bewegung eine Demonstration in der Stadt. Stunden vor dem geplanten Beginn gab die Polizei eine Erklärung heraus, in der es hieß, dass keine Genehmigung erteilt worden sei und dass sie „keine Demonstration der Unterstützung oder Solidarität mit der terroristischen Hamas-Organisation zulassen werde“ und „mit harter Hand und in Übereinstimmung mit dem Gesetz handeln werde, um die Demonstration aufzulösen, einschließlich des Einsatzes von Massenauflösungsmaßnahmen, falls erforderlich“.

Dutzende von Polizeibeamten kamen und erklärten die Demonstration für illegal, lösten die Demonstranten gewaltsam auf und verhafteten fünf Aktivisten, die sich weigerten, den Ort zu verlassen. Adalah, deren Anwälte drei der Festgenommenen vertraten, wurde mitgeteilt, dass die Festgenommenen auf Anweisung des Polizeipräsidenten die ganze Nacht in Gewahrsam bleiben würden. Am nächsten Tag ordnete das Amtsgericht von Haifa ihre Freilassung an.

Am 29. Oktober wurde der Aktivist Yoav Bar in seiner Wohnung mit „aufrührerischem Material“ verhaftet, das sich als politische Plakate entpuppte, bevor er ohne Auflagen freigelassen wurde.

Seit den Verhaftungen bei der Demonstration am 28. Dezember haben die Menschen in Haifa Angst, auf die Straße zu gehen, meint Dan. „Bei der ersten Demonstration waren wir 20 Leute, jetzt ist es schwer, fünf zu finden“, sagte sie. „Die Leute sehen auch, was in Tel Aviv und Jerusalem passiert – sie wollen nicht zu einer Demonstration kommen und geschlagen werden, und ich verstehe sie. Es ist hart und anstrengend, jedes Mal, wenn man ankommt und denkt, es könnte mit einer Verhaftung enden oder man wird auf dem Bürgersteig zerquetscht. Ich habe auch Angst. Aber letzten Endes haben wir als Juden das Privileg, dass wir in der Regel nicht mit einer längeren Verhaftung rechnen müssen, und es ist wichtig, zu demonstrieren, wo immer wir können.“

Ein Aktivist wird während einer Demonstration gegen Israels Angriff auf Gaza verhaftet, Haifa, 20. Januar 2024. (Oren Ziv)

Shbita, die Hadash-Sekretärin, hofft, dass jetzt, drei Monate nach dem Krieg, auch der jüdische Mainstream verstehen wird, warum sie protestieren. „Der Schock am 7. Oktober war echt, aber ich denke, mit der Zeit stellen die Leute Fragen“, sagte er. „Leider fangen die Menschen in Israel erst dann an, schwierige Fragen zu stellen, wenn ihre eigene Seite geschädigt wird. Die 20-30.000 palästinensischen Opfer sind ihnen egal, aber die Gefahr für das Leben der Geiseln, die getöteten Soldaten, die diplomatischen Probleme, die Wirtschaftskrise – all das wird die Öffentlichkeit veranlassen, Fragen zu stellen.“

+972 und Local Call baten die israelische Polizei um Stellungnahme zu ihrer Politik der Verhinderung von Protesten gegen den Krieg, zu ihrer Befugnis, Schilder zu konfiszieren, und zur Behandlung von Gefangenen in Haifa durch Polizeibeamte.

Ein Polizeisprecher erklärte daraufhin: „Ohne auf den einen oder anderen Fall einzugehen, stellen wir fest, dass die israelische Polizei im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen und den in der Richtlinie des Generalstaatsanwalts festgelegten Bedingungen handelt. Die israelische Polizei wird das legitime Recht auf freie Proteste zulassen, aber sie wird keine gewalttätigen Äußerungen gegen Polizeibeamte, die für die Sicherheit und die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung zuständig sind, und keine Störungen der öffentlichen Ordnung jeglicher Art zulassen.“

Oren Ziv ist Fotojournalist, Reporter für Local Call und Gründungsmitglied des Fotokollektivs Activestills.

