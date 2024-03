US to review Israeli assurances it is not violating international law If US believes Israel lacks the assurances it needs, Biden could suspend some weapons transfers to Israel

Ein israelischer Soldat signiert eine Bombe im oberen Galiläa in Nordisrael, während eine Artillerieeinheit den Südlibanon beschießt, am 4. Januar 2024 (Jalaa Marey/AFP)

Wenn die USA der Meinung sind, dass Israel nicht die nötigen Zusicherungen hat, könnte Biden einige Waffentransfers an Israel aussetzen

Krieg gegen Gaza: USA wollen israelische Zusicherungen überprüfen, dass es nicht gegen internationales Recht verstößt

Von MEE-Mitarbeitern

21. März 2024

Das Außenministerium hat ein Schreiben von Israel erhalten, in dem es versichert, dass der Einsatz von Waffen, die von den USA geliefert werden, nicht gegen das humanitäre Völkerrecht oder die amerikanischen Menschenrechte verstößt, wie mehrere US-Nachrichtenagenturen berichten.

Der Brief wurde am Freitag mit einer Unterschrift des israelischen Verteidigungsministers Yoav Gallant zugestellt, berichtete die Washington Post unter Berufung auf amerikanische und israelische Beamte. Axios berichtete zuerst über den Brief.

Die Regierung Biden hat nun bis Anfang Mai Zeit, um formell zu bewerten, ob diese Zusicherungen „glaubwürdig und verlässlich“ sind, und dem Kongress über die Ergebnisse zu berichten.

US-Präsident Joe Biden gab im Februar ein Sicherheitsmemorandum heraus, in dem dieser Prozess beschrieben wird. Sollte das israelische Schreiben nicht die von der Regierung geforderten Zusicherungen enthalten, könnte dies zur Aussetzung der Waffentransfers führen.

Middle East Eye hat das Außenministerium um eine Stellungnahme zu dem Schreiben gebeten. MEE fragte auch, ob sich die „Zusicherungen“ auf zukünftige Aktionen Israels im Gazastreifen oder auf alle militärischen Aktionen seit Ausbruch des Krieges am 7. Oktober beziehen. Das Außenministerium hat bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht geantwortet.

Israel ist einer der größten Empfänger von US-Militärhilfe und erhält jedes Jahr fast 4 Mrd. Dollar aus Washington. Seit Oktober haben die USA Waffenlieferungen an Israel beschleunigt und dabei gelegentlich auch die Befugnisse des Kongresses umgangen.

Biden will Israel nach dem Gaza-Krieg weitere 14 Milliarden Dollar an Militärhilfe zukommen lassen.

Zu den an Israel gelieferten Rüstungsgütern gehören auch 2.000-Pfund-Bomben, obwohl Menschenrechtsgruppen große Bedenken über die Art und Weise der israelischen Kriegsführung geäußert haben.

Bidens Sicherheitsmemorandum verlangt auch, dass Israel „den Transport oder die Lieferung von humanitärer Hilfe der Vereinigten Staaten erleichtert und nicht willkürlich verweigert, einschränkt oder anderweitig direkt oder indirekt behindert“.

Eine Aussetzung der Waffentransfers würde jedoch nicht für „defensive“ Waffen gelten, und das Weiße Haus erklärte Anfang des Monats, dass die Regierung Israel keine „roten Linien“ für seine Militärkampagne in Gaza gesetzt habe.

Die USA befürchten, bei Netanjahu „an Einfluss zu verlieren“.

Der Krieg im Gazastreifen begann am 7. Oktober, als die Hamas und andere bewaffnete palästinensische Gruppen einen Angriff auf den Süden Israels starteten, bei dem 1.200 Menschen, darunter auch Angehörige des israelischen Militärs, getötet und über 200 Menschen als Geiseln nach Gaza verschleppt wurden.

Israel reagierte mit voller Wucht, erklärte den Krieg und startete eine wahllose Bombenkampagne, gefolgt von einer Bodeninvasion in der belagerten Enklave.

Die israelischen Streitkräfte haben Krankenhäuser, Schulen und UN-Unterkünfte angegriffen und bisher fast 32.000 Palästinenser getötet, die meisten von ihnen Frauen und Kinder.

Eine wachsende Zahl von US-Gesetzgebern fordert die USA auf, Israel wegen seiner Militäroperationen im Gazastreifen nicht mehr zu bewaffnen.

Senator Chris Van Hollen, ein gemäßigter Demokrat, sagte, dass die amerikanischen Waffenlieferungen an Israel gestoppt werden sollten, falls Israel eine Invasion von Rafah, der südlichsten Stadt des Gazastreifens, starten würde.

Am 11. März schickten Van Hollen und eine Gruppe von Senatoren ein Schreiben an Biden, in dem sie ihn aufforderten, die Waffenlieferungen an Israel auszusetzen, falls es die humanitäre Hilfe der USA weiterhin an der Einreise nach Gaza hindere. Rechtsgruppen und Hilfsorganisationen haben Israel beschuldigt, die Einreise von Hilfsgütern nach Gaza zu blockieren. Israel bestreitet dies.

Human Rights Watch und Oxfam veröffentlichten einen gemeinsamen Bericht, in dem sie Israels eindeutige Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht, den Entzug von für das Überleben der Zivilbevölkerung wichtigen Dienstleistungen und die willkürliche Verweigerung und Einschränkung humanitärer Hilfe“ dokumentierten.

Die beiden Gruppen forderten die Regierung Biden außerdem auf, Israels Zusicherungen als „nicht glaubwürdig“ einzustufen und eine Aussetzung der Waffentransfers zu fordern.

US-Beamte sagten der Post, dass sie unter vier Augen eine Einschränkung der Waffenlieferungen in Betracht gezogen hätten. Diese Bedenken werden jedoch von der Sorge überwogen, „Einfluss auf die Netanjahu-Regierung zu verlieren“.

