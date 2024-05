War on Gaza: Why ICC bid for arrest warrants is a bold and historic move Unsurprisingly, the announcement has fuelled a misplaced rhetoric of outrage from Israel and its allies

ICC-Ankläger Karim Khan kündigt seinen Antrag auf Haftbefehle am 20. Mai 2024 an (ICC)

Krieg gegen Gaza: Warum der Antrag des ICC auf Haftbefehle ein mutiger und historischer Schritt ist

Von Richard Falk

22. Mai 2024

Es überrascht nicht, dass die Ankündigung eine unangebrachte Rhetorik der Empörung seitens Israels und seiner Verbündeten ausgelöst hat

Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) hat diese Woche den ersten wirklich historischen Schritt seit seiner Gründung im Jahr 2002 unternommen: Sein Chefankläger empfahl Haftbefehle gegen zwei hochrangige israelische Beamte, Premierminister Benjamin Netanjahu und Verteidigungsminister Yoav Gallant, sowie drei prominente Hamas-Führer.

Wie erwartet, haben beide Seiten dieses Vorgehen des IStGH auf das Schärfste verurteilt. Aufgrund der Voreingenommenheit der westlichen Medien haben die wütenden Reaktionen Israels und seiner Verbündeten den Nachrichtenzyklus dominiert, während die offizielle Erklärung der Hamas weitgehend ignoriert wurde.

Obwohl beide Seiten eine ähnliche Argumentationslinie gewählt haben, unterscheiden sich ihre inhaltlichen Standpunkte um 180 Grad.

Der grundlegendste Einwand Israels gegen das Vorgehen der Staatsanwaltschaft ist die vermeintliche Gleichsetzung zwischen der Hamas, die den barbarischen Anschlag vom 7. Oktober verübt hat, und der demokratisch gewählten Regierung Israels, die behauptet, sie habe gehandelt, um sich zu verteidigen und die Sicherheit ihrer Bevölkerung wiederherzustellen.

Die Hamas und ihre Unterstützer sind auch entsetzt über die Gleichsetzung, die die Forderung nach Haftbefehlen impliziert, die „das Opfer mit dem Henker gleichsetzt“ im Kontext einer unterdrückerischen israelischen Besatzung, die das Recht der Palästinenser auf Widerstand, einschließlich des bewaffneten Kampfes, bekräftigt.

Meines Erachtens ist die israelische Antwort rhetorisch und polemisch. Sie besagt, dass Israel und seine Führer in einem Kontext, der von den Ereignissen des 7. Oktobers geprägt ist, die als der schlimmste Angriff auf das jüdische Volk seit dem Holocaust bezeichnet werden, niemals der Kriminalität beschuldigt werden können.

Netanjahu bezeichnete die Empfehlung für Haftbefehle als „moralischen Skandal von historischem Ausmaß“ – eine „Travestie der Justiz“, die „einen gefährlichen Präzedenzfall“ schaffe und in das Recht demokratischer Staaten eingreife, sich selbst zu verteidigen.

Fehlende Verteidigung

Was in der israelischen Antwort fehlt, ist jegliche Verteidigung gegen die Besonderheiten des israelischen Verhaltens, das weltweit als Völkermord angesehen wird, wie die zunehmenden Proteste selbst in den USA, Israels unerschütterlichstem Unterstützer, zeigen.

Die Verbrechen und die Beweise sind in der Sprache des Gesetzes abgegrenzt, und sie sind sicherlich von einem Ausmaß und einer Schwere, die eine ernsthafte und substantielle Antwort Israels erfordern. Nur so kann die Weltöffentlichkeit davon überzeugt werden, dass der IStGH-Ankläger seine Befugnisse überschritten hat, indem er Haftbefehle vorschlug.

Es ist besonders wichtig, auf die fast einstimmige einstweilige Verfügung des Internationalen Gerichtshofs vom Januar zu verweisen, die beweist, dass die Anklage gegen Israels Führer weder eine Schande noch ein gefährlicher Präzedenzfall ist. Dieses Urteil liefert einen festen, wenn auch vorläufigen Grund für die Annahme, dass die israelische Gewalt nach dem 7. Oktober einen bedauerlichen Fall von anhaltendem Völkermord an der gesamten Zivilbevölkerung des Gazastreifens darstellt.

In weitaus geringerem Maße gilt diese Kritik auch für die Reaktion der Hamas. Obwohl der Staatsanwalt den Kontext einer langen missbräuchlichen Besetzung und Viktimisierung unter Verletzung des humanitären Völkerrechts hätte ansprechen müssen, verleiht dies keine Straffreiheit für solche kriminellen Exzesse, wie sie am 7. Oktober begangen wurden.

Eine solche Doppelmoral zeugt von moralischer Heuchelei und juristischem Nihilismus, wenn die USA internationale Verfahren als außenpolitische Instrumente einsetzen

Die Forderung, Haftbefehle gegen die Hamas-Führer zu erlassen, ist zweifelhaft, da es bisher keine unparteiische internationale Untersuchung der Geschehnisse vom 7. Oktober gibt und auch keine Beweise dafür, dass die Hamas-Führer – im Gegensatz zu anderen palästinensischen Widerstandsgruppen wie dem Islamischen Dschihad – ordnungsgemäß ermittelt wurden.

Es sollte nicht überraschen, dass die USA sich auf die Verteidigung Israels stürzten und sich an einem ziemlich sinnlosen Angriff auf die Glaubwürdigkeit dieses auf einem Vertrag basierenden globalen Tribunals beteiligten, das den Auftrag hat, internationale Verbrechen zu untersuchen und gegen die Täter vorzugehen.

Obwohl sich US-Beamte jetzt über gerichtliche Hindernisse bei der Anklage von Staatsangehörigen von Ländern beschweren, die dem Römischen Statut des IStGH nicht beigetreten sind, hat Washington die übereilte Anklage des russischen Präsidenten Wladimir Putin kurz nach der Invasion in der Ukraine im Jahr 2022 enthusiastisch unterstützt. Diese Doppelmoral zeugt von moralischer Heuchelei und juristischem Nihilismus, denn die USA berufen sich auf internationale Verfahren als außenpolitische Instrumente und nicht auf universell gültige Normen.

Irrelevante Aussage

In einem markanten Satz, der auch von der israelischen Regierung hätte stammen können, sagte US-Präsident Joe Biden am Montag: „Was auch immer dieser Staatsanwalt andeuten mag, es gibt keine Gleichwertigkeit – keine – zwischen Israel und der Hamas.“ Er untermauerte diese rechtlich irrelevante Aussage mit der kategorischen Behauptung, dass „wir immer an der Seite Israels gegen Bedrohungen seiner Sicherheit stehen werden“.

Auch dies ist irrelevant. Die einzige Frage ist, ob die Beweise den Erlass von Haftbefehlen rechtfertigen. Mit der Wiederholung einer solch einseitigen Haltung verstärkt Biden die Beschwerden von Demonstranten überall, dass Washington an dem am deutlichsten berichteten Völkermord beteiligt ist, der in Echtzeit bestätigt wurde, und nicht im Nachhinein oder abstrakt, wie es sogar beim Holocaust der Fall war.

Ironischerweise hat die unangebrachte Empörungsrhetorik Israels und seiner Verbündeten den Verlautbarungen des IStGH eine Bedeutung verliehen, die die Institution nie zuvor besaß.

US-Präsident Joe Biden verurteilte den Antrag auf einen Haftbefehl des IStGH gegen die israelische Führung (Miriam Alster/Pool/AFP)

Hinter dem Rauch der Kontroverse verbirgt sich das Feuer einer massiven Kampagne des Staatsterrorismus, die zunächst als defensive und reaktive Gewalt dargestellt wurde, aber schnell ihr wahres Gesicht zeigte, als vorsätzliche Gewalt und Zwangsumsiedlung von Palästinensern im Gazastreifen, die immer weiter von Israels wirklichen Sicherheitsbedenken entfernt sind.

In den Kontroversen der letzten Monate wurde auch der Kontext vergessen, den die Regierung Netanjahu vor dem Hamas-Angriff geschaffen hatte. Selbst im Westen wurde diese Regierungskoalition als die extremste in der Geschichte Israels bezeichnet. Der Grund dafür war ihr unverhohlenes Bemühen, eine von Siedlern geführte Kampagne zu starten, um den Palästinensern im besetzten Westjordanland das Leben so schwer wie möglich zu machen, was sich in der auf verschiedene Weise vermittelten Botschaft ausdrückte „Geht oder wir werden euch töten.“

Die israelische Regierung, einschließlich der extremistischen Kabinettsminister Itamar Ben Gvir und Bezalel Smotrich, gab grünes Licht für diese Gewalt als Teil ihres vorrangigen Ziels, einseitig Groß-Israel zu errichten und alle palästinensischen Aussichten auf einen eigenen Staat oder irgendeine sinnvolle Form der Selbstbestimmung zu beenden.

Mehrfaches Versagen

Die Tatsache, dass Israel im Voraus vor einem geplanten und geprobten Hamas-Anschlag gewarnt wurde, über ausgefeilte Überwachungs- und Spitzelkapazitäten verfügte und auf den Anschlag mit untypischer Inkompetenz reagierte, lässt kaum glauben, dass die israelische Führung nicht schon vor der Geiselnahme ein massives Vergeltungsszenario vereinbart hatte.

Als die israelischen Vergeltungsmaßnahmen begannen, waren sie sofort von völkermörderischen Taktiken und Formulierungen durchdrungen, einschließlich der Politik, den Palästinensern in Gaza Lebensmittel, Treibstoff, Strom und Wasser vorzuenthalten. Am aufschlussreichsten waren die Zwangsumsiedlung von Palästinensern aus dem nördlichen in den südlichen Gazastreifen, die grausamen Angriffe auf Krankenhäuser und Bevölkerungszentren, der Einsatz von Hunger als Kriegswaffe und die anhaltenden Bemühungen, Ägypten und andere Länder zur Aufnahme einer großen Zahl palästinensischer Flüchtlinge zu bewegen.

Diese anhaltende Kampagne scheint aus Sicht der israelischen Sicherheit zunehmend selbstzerstörerisch zu werden. Viele Israelis sind inzwischen der Meinung, dass die Netanjahu-Führung für mehrere Misserfolge verantwortlich ist: die Zerstörung der Hamas, die sichere Rückkehr der Geiseln und die Wahrung des Rufs des Landes als legitimer souveräner Staat.

Die Biden-Führung hat mit ihrer Haltung der bedingungslosen Unterstützung Israels und der unverantwortlichen Anprangerung des Internationalen Strafgerichtshofs der eigenen jungen Generation den Rücken gekehrt und Polizeibrutalität und Strafmaßnahmen gegen pro-palästinensischen Aktivismus entfesselt. Es war völlig unverantwortlich, so zu tun, als ob die gegen Israel erhobenen Vorwürfe des Völkermordes rechtlich nicht haltbar wären; das Verhalten Israels in der UNO hat das Völkerrecht und den Charakter selbstgerechter liberaler Demokratien beschädigt.

Auch der Ankläger des ICC verdient Kritik. Der einmalige Angriff vom 7. Oktober ist trotz seiner Grausamkeiten nicht mit der siebenmonatigen israelischen Kampagne des Todes und der Verwüstung in Gaza gleichzusetzen.

Ich vermute, dass das Versäumnis, den Begriff „Völkermord“ anzusprechen, im Laufe der Zeit als die schockierendste Schwäche in der offiziellen Erklärung des Staatsanwalts angesehen werden wird.

Zumindest hätte Khan erklären sollen, warum es rechtlich verfrüht gewesen wäre, diesen schwerwiegendsten und am weitesten verbreiteten Vorwurf gegen Israel zu den Gründen für die Empfehlung an den IStGH zu zählen, Haftbefehle gegen Netanyahu und Gallant zu erlassen. Indem er jeder Erwähnung des Völkermords ausweicht, kann man Khan zu Recht vorwerfen, dass er das Thema ignoriert.

In der Zwischenzeit sollten wir hoffen, dass das Richtergremium die Empfehlung der Staatsanwaltschaft annimmt und Haftbefehle gegen israelische und Hamas-Führer erlässt – und gleichzeitig sein Bestes tut, um den Eindruck der Gleichwertigkeit zu beseitigen. Wenn der IStGH an seiner grundsätzlichen Position festhält, wird er seinen Ruf als eine Dimension der Global Governance stärken, die nicht durch parteipolitische Geopolitik befleckt ist.

Richard Falk ist ein Wissenschaftler für internationales Recht und internationale Beziehungen, der vierzig Jahre lang an der Princeton University lehrte. Im Jahr 2008 wurde er von der UNO für eine sechsjährige Amtszeit zum Sonderberichterstatter für die Menschenrechte der Palästinenser ernannt.

Übersetzt mit deepl.com

