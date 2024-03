Why Biden’s humanitarian aid plan for Gaza is a sham The maritime operation will not circumvent Israeli obstacles, even as Palestinians become increasingly desperate for food

Die US-amerikanische Schauspielerin und Aktivistin Cynthia Nixon tritt gemeinsam mit Abgeordneten und Aktivisten vor dem Weißen Haus am 27. November 2023 in einen Hungerstreik, um einen dauerhaften Waffenstillstand in Gaza zu fordern (AFP)

Krieg gegen Gaza: Warum der US-Plan für humanitäre Hilfe eine Farce ist

Von Richard Silverstein

13. März 2024

Die maritime Operation wird die israelischen Hindernisse nicht umgehen, auch wenn die Palästinenser immer verzweifelter nach Nahrung suchen

US-Präsident Joe Biden steht bei den Vorwahlen der Demokraten vor einem Scherbenhaufen. Obwohl er keine Gegenkandidaten hat, haben sich fast 400.000 Wähler in mehreren Bundesstaaten von ihm abgewandt und stattdessen „uncommitted“ gewählt.

Die Protestbewegung begann im kritischen Bundesstaat Michigan, wo mehr als 100.000 Wähler eine Erklärung gegen Bidens Unterstützung für Israels Krieg gegen Gaza abgaben. In den folgenden Vorwahlen folgten Hunderttausende weitere Wähler diesem Beispiel; allein in Minnesota gaben 20 Prozent der Wähler an, sich nicht zu engagieren.

Viele Demokraten missbilligen diesen Krieg und den Präsidenten, der ihn unterstützt. Landesweit sind 57 Prozent der Amerikaner unzufrieden mit Bidens Umgang mit dem israelisch-palästinensischen Konflikt, und 67 Prozent wünschen sich einen dauerhaften Waffenstillstand im Gazastreifen.

Zweiundfünfzig Prozent sind der Meinung, dass die USA die Waffenlieferungen an Israel stoppen sollten, bis die aktuellen Feindseligkeiten beendet sind; unter denjenigen, die 2020 für Biden gestimmt haben, steigt diese Zahl auf 62 Prozent. Sogar eine Mehrheit der amerikanischen Juden (50 Prozent) befürwortet nach jüngsten Umfragen einen dauerhaften Waffenstillstand.

Biden zahlt bereits den Preis dafür, dass er nicht mehr mit der demokratischen Basis übereinstimmt. Er muss etwas tun, und zwar schnell – andernfalls könnte sich dies zu einer Lawine auswachsen. So entstehen Bewegungen, und so scheitern sichere Kandidaturen.

Die täglichen Beteuerungen des Präsidenten und hochrangiger Beamter, dass die USA alles in ihrer Macht Stehende tun, um die Zahl der zivilen Opfer zu minimieren, sind nicht mehr glaubwürdig. Bidens Versprechen, ein Treffen mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu abzuhalten, um „zu Jesus zu kommen“, klingt hohl. Berichte, wonach Biden zunehmend verärgert über Netanjahu ist, wirken eher wie Theatralik als wie Substanz.

Biden verfügt über Instrumente, um Israel in die Schranken zu weisen, z. B. den Stopp von Waffenexporten im Wert von Milliarden Dollar. Er könnte einen sofortigen, dauerhaften Waffenstillstand fordern und entsprechende Resolutionen des UN-Sicherheitsrats unterstützen. Aber er weigert sich, dies zu tun, während er gleichzeitig damit prahlt: „Ich glaube nicht, dass man Jude sein muss, um Zionist zu sein, und ich bin Zionist.“

Um dem Unbehagen der Wähler entgegenzuwirken, hat der Präsident vor kurzem ein weiteres Pflaster aufgespannt, das sich als Heilmittel für Krebs tarnt. Während seiner Rede zur Lage der Nation in der vergangenen Woche kündigte Biden eine „Notfallmission“ zum Bau eines Piers an der Küste des Gazastreifens an, der es ermöglichen würde, „die Menge der humanitären Hilfe, die jeden Tag nach Gaza gelangt, massiv zu erhöhen“. Die Demokraten im Publikum erhoben sich und jubelten, als sei dies eine wundersame Lösung für den Welthunger.

Unwirksame Maßnahme

Während seiner Rede begrüßte Biden die Familien der israelischen Geiseln auf der Besuchertribüne. Die Familien aus dem Gazastreifen, deren Angehörige seit mehr als fünf Monaten unter der Belagerung und den Bombardierungen leiden oder gestorben sind, fehlten jedoch völlig.

In seiner Rede sagte Biden, dass die USA bei den internationalen Bemühungen, humanitäre Hilfe nach Gaza zu bringen, eine führende Rolle spielen. Nachdem Israel Ende letzten Monats das Feuer auf einen Hilfskonvoi in Gaza-Stadt eröffnet hatte, begannen die USA mit dem Abwurf von Hilfspaketen aus der Luft in das belagerte Gebiet, was jedoch von vielen Beobachtern als ineffektiv kritisiert wurde. Ein einziger Luftabwurf brachte 38.000 einzelne Mahlzeiten, ein Hungerlohn für mehr als zwei Millionen Menschen, die hungern.

Der größte Engpass für die Hilfslieferungen ist die israelische Armee, die sich routinemäßig weigert, die auf der ägyptischen Seite des Grenzübergangs Rafah anstehenden Lastwagen durchzulassen. Israel setzt die Hungersnot als Kriegswaffe ein, um sich an der gesamten Bevölkerung des Gazastreifens zu rächen. Dies dient auch als nützliches politisches Instrument für Israels rechtsextreme Regierung: Umfragen zeigen, dass zwei Drittel der Israelis die Verweigerung von Nahrungsmitteln für den Gazastreifen unterstützen.

Diejenigen, die aus dem Norden geflohen sind, hungern nun im Süden. Wenn sie schon hungern müssen, dann lieber in ihren eigenen Häusern als in behelfsmäßigen Zeltlagern.

Bidens Plan für den Seekorridor wird die israelischen Hindernisse nicht umgehen. Das Weiße Haus stellt fest, dass die Israelis „seit Monaten sehr eng mit den Zyprioten zusammengearbeitet haben, um den Mechanismus im Hafen von Larnaca einzurichten, der unerlässlich sein wird“. Israelische Beamte werden die Fracht im zyprischen Hafen inspizieren, bevor sie nach Gaza verschifft wird.

In Gaza wird die Ladung an einem von der US-Armee errichteten Pier entladen. Sie wird dann an humanitäre Organisationen zur Verteilung an die hungernden Palästinenser übergeben. Doch die israelische Armee, die die Küstenlinie des Gazastreifens kontrolliert, könnte sich an dieser Stelle erneut einmischen.

Als ein Journalist einen Pentagon-Beamten fragte, wie die USA garantieren könnten, dass Israel den Hilfsplan nicht sabotieren würde, antwortete dieser: „Wir konzentrieren uns darauf, die Hilfe zu leisten. Ich werde nicht für die Israelis sprechen.“ Das ist nicht gerade eine beruhigende Antwort.

Berichten zufolge würde die tägliche Verteilung über den Seeweg bei etwa 200 Lkw-Ladungen an Hilfsgütern enden, weniger als die Hälfte der benötigten Menge; vor dem Krieg erhielt die Bevölkerung des Gazastreifens etwa 500 Lkw-Ladungen pro Tag. Auch wenn über Jordanien und Ägypten weitere Dutzende von Hilfslieferungen zu erwarten sind, wird die Gesamtmenge immer noch nicht ausreichen, um den Bedarf des Gazastreifens zu decken.

Verzögerungstaktik

Melanie Ward, die Leiterin der Organisation Medical Aid for Palestinians, erklärte gegenüber Al Jazeera: „Luftabwürfe, vorübergehende Seehäfen und die Bereitstellung von Hilfsgütern für den Gazastreifen sind nicht ausreichend: „Luftabwürfe, temporäre Seehäfen und ähnliches sind keine realistischen oder dauerhaften Lösungen, um die drohende Hungersnot abzuwenden und das Leben in Gaza zu erhalten … Nur ein sofortiger und dauerhafter Waffenstillstand wird es uns ermöglichen, die massive humanitäre Hilfe zu leisten, die erforderlich ist.“

Biden verspricht seit Wochen einen baldigen Waffenstillstand, ohne dass ein solcher in Sicht wäre. In letzter Zeit haben sowohl Israel als auch die USA der Hamas die Schuld gegeben und behauptet, der Rahmen für eine Einigung sei vorhanden, während die palästinensische Gruppe das einzige Hindernis sei. Die Hamas fordert einen dauerhaften Waffenstillstand, den Abzug der israelischen Truppen und die Rückkehr der vertriebenen Palästinenser in den nördlichen Gazastreifen.

Die USA haben wiederholt erklärt, dass die Vertriebenen „so schnell wie möglich in ihre Häuser im Norden zurückkehren müssen“, aber Israel hat sich geweigert, dies zu erlauben. Das Weiße Haus rechtfertigte letzte Woche einen Aufschub ihrer Rückkehr mit den Worten: „Um die Menschen in den Norden zu bringen … muss man im Norden zuverlässige humanitäre Hilfe haben.“

Damit wird das Pferd von hinten aufgezäumt. Diejenigen, die aus dem Norden geflohen sind, hungern nun im Süden. Wenn sie schon hungern müssen, dann lieber in ihren eigenen Häusern als in behelfsmäßigen Zeltlagern.

Darüber hinaus sollte die Entscheidung über die Rückkehr nicht von den USA getroffen werden. Sie sollte in den Händen der vertriebenen Palästinenser selbst liegen. Die Bedingung der USA ist eine Verzögerungstaktik, die es der Regierung ermöglicht, zu sagen, dass sie die Rückkehr unterstützt, aber noch nicht jetzt. Dies sind leere Versprechungen.

In der Zwischenzeit lenken Regierungsvertreter den Fokus auf die Hamas und erklärten Reportern, dass der Anführer der Gruppe „während des Ramadan zu Gewalt aufgerufen hat, so dass wir erkennen, dass sie dies sehr wohl versuchen könnten. Und das ist immer eine unberechenbare Zeit“. Und doch schürt Israel die Gewalt, indem es Siedlern erlaubt, die Al-Aqsa-Moschee zu betreten und für ihre Zerstörung und den Bau eines dritten Tempels zu beten, während die israelische Polizei palästinensische Gläubige verprügelt.

Biden hat in diesem Krieg auf Schritt und Tritt versagt, wenn es darum ging, seine erklärten Ziele – Waffenstillstand und humanitäre Hilfe für Gaza – zu erreichen. Die amerikanischen Wähler werden ihn am Wahltag zur Rechenschaft ziehen.

Richard Silverstein schreibt den Blog Tikun Olam, der sich der Aufdeckung der Exzesse des israelischen Sicherheitsstaates widmet. Seine Arbeiten sind in Haaretz, The Forward, der Seattle Times und der Los Angeles Times erschienen. Er trug zu der Essaysammlung A Time to Speak Out (Verso) bei, die dem Libanonkrieg 2006 gewidmet ist, und hat einen weiteren Essay in der Sammlung Israel and Palestine: Alternate Perspectives on Statehood (Rowman & Littlefield) Foto von RS von: (Erika Schultz/Seattle Times)

Übersetzt mit deepl.com

