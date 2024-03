Dozens dead, wounded as Israeli helicopter opens fire on Gaza aid seekers Death toll expected to rise as many of the 150 injured are in critical condition, Gaza Health Ministry says.

Ein palästinensischer Mann trägt die verhüllte Leiche eines Kindes, das bei einem israelischen Angriff getötet wurde

Israels Krieg gegen Gaza live: Hamas legt Vorschlag zur Beendigung des Krieges vor

Von Stephen Quillen, Umut Uras und Federica Marsi

15. März 202415. März 2024

Die Hamas erklärt, sie habe den Vermittlern in Ägypten und Katar einen neuen Vorschlag für einen Waffenstillstand unterbreitet, der ihren „Standpunkt zum Gefangenenaustausch“ darlegt.

Mindestens 20 Palästinenser werden getötet und mehr als 150 verletzt, als Israel im Norden von Gaza-Stadt eine Menschenmenge angreift, die auf humanitäre Hilfe wartet.

Das Gesundheitsministerium von Gaza bezeichnet den Angriff als „ein neues, vorsätzliches Massaker“.

US-Senator Chuck Schumer drängt auf Neuwahlen in Israel und bezeichnet die „extremistische“ Regierung und Premierminister Benjamin Netanjahu als „Hindernisse für den Frieden“.

Seit dem 7. Oktober sind bei israelischen Angriffen auf den Gazastreifen mindestens 31.341 Palästinenser getötet und 73.134 verletzt worden. Die Zahl der Todesopfer in Israel infolge des Hamas-Angriffs vom 7. Oktober beläuft sich auf 1.139, Dutzende wurden gefangen genommen.

Vor 6m (09:55 GMT)

Alles, was wir wollen, ist in unserer Al-Aqsa-Moschee zu beten

Palästinensische Gläubige, die am ersten Freitag des Ramadan versuchen, die Al-Aqsa-Moschee zu betreten, sagen, dass die israelische Armee sie abweist.

„Ich wurde schon mehrmals weggeschickt. Jedes Mal überprüfen sie unsere Dokumente, als ob wir Terroristen wären“, sagte eine Person, die nicht identifiziert werden wollte, gegenüber Al Jazeera. „Alles, was wir wollen, ist, in unserer Al-Aqsa-Moschee zu beten. Es ist das Freitagsgebet, möge Allah uns die Geduld geben, all das zu ertragen, was wir ertragen müssen.“

„Die Zahl der Soldaten ist größer als die Zahl der Betenden“, sagte ein anderer Betender. „Ich bin 62 und habe meinen Ausweis vorgelegt, aber mir wurde der Zugang verweigert… obwohl [die israelische Armee] sagte, dass diejenigen, die über 55 sind, die Moschee ohne Erlaubnis betreten können. “

Ein 50-jähriger Mann sagte, er habe versucht, das Gelände zu betreten, sei aber weggeschickt worden, weil er keine Genehmigung hatte. „Wir haben versucht, durch das andere Tor einzutreten, aber sie haben uns auch weggeschickt. Wir werden sehen, ob wir eine Genehmigung bekommen können“, sagte er.

Vor 16m (09:45 GMT)

Angespannte Situation“ am Kontrollpunkt im Westjordanland vor dem Freitagsgebet

Nida Ibrahim

Bericht vom Qalandiya Checkpoint, besetztes Westjordanland

Etwa 45 Minuten vor Beginn der Gebete hoffen die Menschen, die hier am Kontrollpunkt außerhalb Jerusalems warten, immer noch, dass sie die Al-Aqsa-Moschee betreten können.

Es gibt neue Beschränkungen: Männer müssen mindestens 55 Jahre alt sein, um die Moschee betreten zu dürfen, und Frauen müssen mindestens 50 Jahre alt sein. Zuvor gab es keine Altersbeschränkung für Frauen, und die Altersbeschränkung für Männer lag bei 45 Jahren.

Alle Gläubigen müssen außerdem eine gültige Einreiseerlaubnis vorweisen, ein Dokument, von dem viele Palästinenser nicht wussten, dass sie es benötigen. Wir haben gesehen, wie Menschen aus diesem Grund am Kontrollpunkt abgewiesen wurden, und israelische Soldaten umstellen das nahe gelegene Gebiet.

Für Palästinenser, die Al-Aqsa verlassen wollen, gibt es weitere Einschränkungen. Sie müssen beim Verlassen Jerusalems an einem Kontrollpunkt ihre Papiere vorlegen oder sogar ein Selfie machen und es über eine von der israelischen Regierung verwaltete Anwendung einreichen.

Gebete in der Al-Aqsa-Moschee nach dem ersten Tag des Ramadan

vor 25m (09:35 GMT)

Was man über den Waffenstillstandsvorschlag der Hamas wissen sollte

Die Hamas hat Vermittlern und den USA einen Waffenstillstandsvorschlag unterbreitet, der die Freilassung israelischer Geiseln im Gegenzug für die Freiheit palästinensischer Gefangener vorsieht, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters nach Einsicht in eine Kopie des Vorschlags.

In einer Erklärung vom Donnerstag teilte die Hamas mit, sie habe „eine umfassende Vision vorgelegt, die auf den Prinzipien und Grundlagen beruht, die wir für jede Vereinbarung für wesentlich halten“. Diese Vision basiere auf einem „Gefangenenaustausch“, hieß es weiter, bevor sie erklärte, dass „die Rechte und Anliegen unseres Volkes unsere oberste Priorität bleiben werden“.

Reuters berichtete, dass die anfängliche Freilassung von Israelis auch Frauen, Kinder, ältere und kranke Gefangene einschließen würde, im Gegenzug für die Freilassung von 700-1.000 Palästinensern, die in israelischen Gefängnissen festgehalten werden, so der Vorschlag.

In einer zweiten Phase des Plans sollen alle Gefangenen beider Seiten freigelassen werden.

Die Hamas erklärte, dass nach dem anfänglichen Austausch von Gefangenen und Gefangenen ein Datum für einen dauerhaften Waffenstillstand sowie eine Frist für den israelischen Rückzug aus dem Gazastreifen vereinbart werden würde.

Vor 46m (09:15 GMT)

Tausenden“ palästinensischer Gläubiger wird der Zugang zur Al-Aqsa verwehrt: Bericht

Ein von der Nachrichtenagentur Wafa veröffentlichtes Video zeigt, wie Palästinenser an einem Militärkontrollpunkt in der Nähe von Bethlehem Schlange stehen, um zum Freitagsgebet in die Al-Aqsa-Moschee im besetzten Ost-Jerusalem zu gelangen.

Dies ist einer von zahlreichen Militärkontrollpunkten, die eingerichtet wurden, um Palästinenser zu kontrollieren, die nach Jerusalem einreisen wollen. Bisher haben die Beamten an den Kontrollpunkten Tausende von Gläubigen zurückgewiesen, „unter dem Vorwand, dass sie nicht die erforderlichen Genehmigungen haben“, so Wafa.

Vor 1 Stunde (09:00 GMT)

Fotos: Die Folgen der israelischen Angriffe auf den Hamad City Komplex, westlich von Khan Younis

Hamad Gebiet, westlich von Khan Yunis

(AFP)

Israelische Kabinettsmitglieder treffen sich nach Waffenstillstandsvorschlag der Hamas

Willem Marx

Bericht aus dem besetzten Ost-Jerusalem

Das Büro des israelischen Premierministers sagt, dass heute eine Sitzung des israelischen Kriegskabinetts und des etwas größeren Sicherheitskabinetts stattfinden wird, nachdem die Hamas einen neuen Waffenstillstand vorgeschlagen hat. Wann das sein wird, wurde nicht bekannt gegeben.

Der zentrale Knackpunkt in den Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas – der in den letzten Wochen eine unüberwindbare Herausforderung für beide Parteien darstellte – ist im Wesentlichen die Forderung Israels nach einem absoluten Sieg über die Hamas, der der Wunsch der Hamas nach einem dauerhaften Waffenstillstand gegenübersteht.

Die Israelis sagen auch, dass sie sich eine mögliche Invasion von Rafah als Option offen halten wollen, während die Hamas, falls sie die Verhandlungen vorantreibt, alle Feindseligkeiten so schnell wie möglich beendet sehen möchte.

Vor 1 Stunde (08:50 GMT)

Qassam-Kämpfer stoßen in Tubas mit israelischen Truppen zusammen, sagt die Gruppe

Die Qassam-Brigaden, der bewaffnete Flügel der Hamas, haben erklärt, dass ihre Kämpfer im Far’a-Lager in Tubas im besetzten Westjordanland auf israelische Truppen und Fahrzeuge getroffen sind, die die Einrichtung am Morgen gestürmt haben.

Kämpfer der Gruppe, die von anderen Fraktionen unterstützt wurden, „lieferten sich heftige Gefechte mit den eindringenden Truppen, bei denen auch mehrere Sprengsätze in den Fahrzeugen gezündet wurden, bevor sich der Feind zurückzog“, heißt es in einer Erklärung auf Telegram.

Vor 1h (08:40 GMT)

Tötungen von Hilfesuchenden „vermeidbar

Shaina Low, Kommunikationsberaterin des Norwegischen Flüchtlingsrats, sagt, die anhaltenden Tötungen von Hilfesuchenden im Gazastreifen seien ein Zeichen für die fehlende Kommunikation zwischen Hilfsorganisationen und israelischen Behörden.

„Es ist ein klares Zeichen dafür, dass das Dekonfizierungssystem, in dem die humanitären Organisationen und die UNO Israel benachrichtigen und mit ihm korrespondieren, völlig versagt“, sagte sie gegenüber Al Jazeera und fügte hinzu, dass dieses System den Hilfsorganisationen ermöglichen soll, Israel über die Routen zu informieren, die sie nehmen werden, um sicherzustellen, dass sie nicht ins Visier genommen werden.

„Dies ist etwas, das vermeidbar ist und nicht passieren sollte“, sagte sie.

