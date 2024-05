Why campus protests are seen as a threat to the global order Students demonstrating against Israel’s onslaught in Gaza are facing a crackdown by authorities aiming to preserve the status quo



Studenten, die gegen die israelische Offensive im Gazastreifen demonstrieren, sehen sich mit einem harten Durchgreifen der Behörden konfrontiert, die den Status quo erhalten wollen



Krieg gegen Gaza: Warum die Proteste auf dem Campus als Bedrohung für die globale Ordnung gesehen werden

Khaled Alqazzaz

14. Mai 2024

Als ehemaliger Student der Universität von Toronto schloss ich mich kürzlich einem Studentenprotest an, um die Forderungen der Studenten zu unterstützen, dass die Universität ihre finanziellen Beteiligungen offenlegt, ihre Verbindungen zu israelischen Universitäten kappt und sich von Investitionen trennt, die mit Apartheid, Besatzung und illegalen Siedlungen verbunden sind.

Als ich mich dem Protest näherte, wurde ich an die 18 Tage erinnert, die ich 2011 auf dem ägyptischen Tahrir-Platz verbracht hatte, was schließlich zum Sturz von Präsident Hosni Mubarak führte. Ich erlebte die Höhen und Tiefen der ägyptischen Revolution, vom Aufstand am 25. Januar bis zum Putsch am 3. Juli.

Als ich diese Studenten und viele andere in Nordamerika sah, hatte ich ein starkes Déjà-vu-Gefühl.

Wie ein Nutzer von X (früher Twitter) treffend feststellte: ‚Proteste bringen nichts‘ und ‚Wir müssen alle Proteste gewaltsam unterdrücken‘ sind in sich widersprüchliche Positionen. Wenn Proteste wirklich nichts bewirken, dann soll man sie sein lassen. Wenn sie stark genug sind, um Veränderungen herbeizuführen, ist ihre Unterdrückung ein klarer Akt des Autoritarismus im Namen eines despotischen Staates.“

Die Realität ist, dass Proteste die Macht haben, Veränderungen zu bewirken. Das hat der Arabische Frühling gezeigt, als die Ägypter nach jahrzehntelanger Unterdrückung durch das Militär auf die Straße gingen und Freiheit und Würde forderten.

Trotz einer kurzen Periode der Hoffnung und eines Anflugs von Demokratie wurden diese Bestrebungen von den etablierten Mächten gewaltsam zunichte gemacht: dem Militärstaat, regionalen Einflussnehmern und internationalen Akteuren. Gemeinsam haben sie die demokratischen Fortschritte in Ägypten zunichte gemacht.

Solche Beispiele zeigen, dass die Bemühungen zur Unterdrückung von Protesten auf die Angst vor ihrem transformativen Potenzial zurückzuführen sind. Die Staaten wissen, dass Demonstranten, wenn sie eine gemeinsame Vision und Entschlossenheit haben, den Status quo in Frage stellen und zu grundlegenden Veränderungen führen können. Aus diesem Grund ist die Unterdrückung oft die Taktik der Machthaber, um ihre Privilegien aufrechtzuerhalten.

Kampf für bürgerliche Freiheiten

Studentische Demonstranten, die sich an nordamerikanischen Universitäten für Desinvestitionen und Solidarität mit Palästina einsetzen, wissen, was auf dem Spiel steht. Ursprünglich begann die Bewegung an der Columbia University und anderen Universitäten als Protest gegen die Unterstützung der USA für den Völkermord in Gaza und die israelische Besatzung. Doch die anschließende Niederschlagung der Camps verwandelte sie in einen breiteren Kampf für bürgerliche Freiheiten.

Heute umfasst die Bewegung fast 140 Universitäten in ganz Nordamerika und zielt darauf ab, sowohl das Recht auf freie Meinungsäußerung und Versammlungsfreiheit als auch das Recht, sich gegen den Völkermord in Gaza zu stellen, zu verteidigen.

Aber warum haben die Institutionen und die Polizei so aggressiv auf diese friedlichen Proteste reagiert? Was steht auf dem Spiel, und warum reagieren die Universitätsverwaltungen so heftig auf diese Camps?

Studierende und Lehrkräfte erkennen schnell, dass die Ereignisse in Gaza eng mit dem Einfluss zionistischer Gruppen auf die Universitäten verwoben sind, die eine Zusammenarbeit mit Israel fördern. In ganz Nordamerika investieren diese Institutionen über milliardenschwere Stiftungsfonds in Unternehmen, die das israelische Militär beim anhaltenden Völkermord in Gaza aktiv unterstützen.

Proteste in Nordamerika zu unterdrücken und gleichzeitig den israelischen Völkermord zu unterstützen, wird unvorhersehbare Auswirkungen auf die Weltordnung haben

Die harte Reaktion der Universitäten und Behörden auf die Studentenproteste geht über die Sorge um die öffentliche Ordnung oder den finanziellen Ertrag hinaus; hier geht es um die Wahrung der mächtigen Interessen derjenigen, die vom Status quo profitieren. Die Aufrufe zur Veräußerung von Anteilen stellen tief verwurzelte Systeme von Macht und Einfluss in Frage.

Studierende stellen auffällige Ähnlichkeiten zwischen dem Zionismus und früheren kolonialen Bestrebungen fest und erkennen Muster von Rassendiskriminierung, Apartheid und Gewalt.

Die Unterdrückung des Arabischen Frühlings führte zu zwei klaren Ergebnissen: Erstens entwickelten sich Ägypten und die Staaten der Region von aufstrebenden Demokratien zu scheiternden autoritären Staaten zurück. Zweitens wartet eine junge Generation, die einen Vorgeschmack auf die Freiheit erlebt hat, nun auf eine Gelegenheit zur Revolution. Dies ist eine tickende Zeitbombe mit einer unvorhersehbaren Entwicklung.

In ähnlicher Weise wird die Unterdrückung von Protesten in Nordamerika bei gleichzeitiger Unterstützung des israelischen Völkermords unvorhersehbare Auswirkungen auf die Weltordnung haben. „Free Palestine“ steht heute als Symbol für die weltweite Befreiung von den Fesseln des Kolonialismus und Zionismus und vereint diejenigen, die eine Zukunft anstreben, in der Gerechtigkeit über Unterdrückung triumphiert und Freiheit nicht durch Grenzen oder Machtstrukturen eingeschränkt wird.

Die Bewegung ist ein Zeugnis für den unbeugsamen Geist des Widerstands und weist den Weg zu einer gerechteren Welt.

Khaled Alqazzaz ist geschäftsführender Direktor des Canadian Muslim Public Affairs Council und ehemaliger Außenminister der ägyptischen Präsidentschaft (2012-2013). Er arbeitete als Berater in den Bereichen Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit, Bildung und Technologie. Er wohnt derzeit in Ontario, Kanada.

