UCLA attackers exposed: meet the violent Zionist agitators LA police haven’t arrested – The Grayzone The Grayzone has obtained a dossier detailing the identities of the Zionist hooligans who assaulted UCLA anti-genocide student protesters. It was sent to LA police, but no arrests have been made. And the cops still can’t explain why they disappeared for hours during the mob attack.

UCLA-Angreifer entlarvt: Treffen Sie die gewalttätigen zionistischen Agitatoren, die die Polizei von LA nicht verhaftet hat

Wyatt Reed…

13. Mai 2024

The Grayzone hat ein Dossier erhalten, in dem die Identitäten der zionistischen Hooligans aufgeführt sind, die an der UCLA protestierende Anti-Völkermord-Studenten angegriffen haben. Das Dossier wurde an die Polizei von L.A. geschickt, aber es gab noch keine Verhaftungen. Und die Polizisten können immer noch nicht erklären, warum sie während des Mob-Angriffs stundenlang verschwunden waren.

Am 30. April wurden dreißig Menschen verletzt, als ein Mob zionistischer Hooligans kurz vor Mitternacht das pro-palästinensische UCLA-Lager brutal angriff. Über drei Stunden lang hielten sich die örtliche und die Campus-Polizei zurück, während die maskierten Schläger Studenten, Journalisten und sogar Polizeibeamte mit Feuerwerkskörpern, Pfefferspray und Metallrohren angriffen. Obwohl mehrere Angreifer von Gemeindemitgliedern in den sozialen Medien identifiziert wurden, gab es bisher keine Verhaftungen der pro-israelischen Schläger.

The Grayzone hat ein Dossier erhalten, das von anonymen Detektiven verfasst wurde, die behaupten, an den Studentenprotesten der UCLA beteiligt gewesen zu sein, und in dem offenbar einige der Angreifer identifiziert werden. Die Studenten schickten das Dokument per E-Mail an die UCLA-Verwaltung und die Polizei (UCPD) sowie an die Bürgermeisterin von Los Angeles, Karen Bass. Es enthält detaillierte Informationen über die Identität derjenigen, die bei der Ausübung mutwilliger Gewalt gefilmt wurden.

Die Polizei im Großraum Los Angeles hat Scharen von Studenten verhaftet, die gegen Israels von den USA unterstützten Völkermord im Gazastreifen protestieren, und über 40 Studenten und Journalisten der „Verschwörung zum Einbruch“ beschuldigt, weil sie versucht hatten, ein Sit-in auf dem Schulgelände durchzuführen. Dennoch haben die örtlichen Behörden bei dem koordinierten zionistischen Mobangriff auf die Anti-Völkermord-Demonstranten der UCLA am 30. April insgesamt null Verhaftungen vorgenommen.

Die LA Times hat berichtet, dass sich die örtlichen Strafverfolgungsbehörden auf eine hochentwickelte Gesichtserkennungstechnologie verlassen, um die Angreifer zur Strecke zu bringen. Doch wie aus dem Dossier der UCLA-Detektive hervorgeht, wurden viele Angreifer bereits durch den Abgleich ihrer Identitäten mit Profilen in sozialen Medien identifiziert.

Das UCPD und das Los Angeles Sheriff’s Department haben nicht auf Fragen von The Grayzone geantwortet, ob gegen die im Dossier genannten Personen ermittelt wird oder ob sie in Gewahrsam genommen wurden.

Zu den in der E-Mail aufgeführten mutmaßlichen Angreifern gehören:

Liel Asherian. Asherian, der Videos direkt vom Schauplatz des Angriffs auf Facebook hochgeladen hat, wurde Berichten zufolge dabei beobachtet, wie er pro-palästinensische Demonstranten mit einem Tennisschläger angriff. In einem Interview mit der New York Times behauptete Asherian ohne den geringsten Beweis, er sei als „dreckiger Jude“ beschimpft und mit Pfefferspray besprüht worden. „Das hat mich dazu gebracht, ihre Barrikaden einzureißen“, erklärte er.

Nouri Mehdizadeh. Filmaufnahmen vor und nach den Angriffen zeigen, dass Medizadeh ständig am Rande des Protestlagers zu sehen war. Der E-Mail der Studentenaktivisten zufolge war Mehdizadeh „ständig an der Planung von Gewalt beteiligt“, und die UCLA-Beamten wurden ebenfalls „ständig vor ihm gewarnt“. Der Autor der E-Mail schlug vor, Mehdizadehs Handlungen als Hassverbrechen zu werten, da er „den Wunsch geäußert habe, diejenigen anzugreifen, die nicht seine „jüdischen Brüder“ seien. Ein Foto von Mehdizadeh, das kurz vor dem Ausbruch der Gewalttaten aufgenommen wurde, deutet darauf hin, dass er von dem Angriff gewusst und ihn möglicherweise mitorganisiert hat.

Mehdizadeh zeigt eine Drohung an studentische Aktivisten im Vorfeld des Angriffs: „VIEL SPASS HEUTE ABEND!“

Später am Abend wurde ein maskierter Mehdizadeh dabei gefilmt, wie er versuchte, Barrikaden zu zerstören, während ein Landsmann mit einem Lautsprecher „Mani Mantera“ schmetterte, ein hebräischsprachiges Kinderlied, das israelische Soldaten gespielt haben, während sie gefangene Palästinenser folterten und/oder vor der Kamera verhöhnten. Obwohl Mehdizadeh von mehreren Sicherheitsbeamten auf frischer Tat ertappt wurde – und obwohl er bei einem anderen Vorfall beinahe in eine Schlägerei mit einem anderen Wachmann verwickelt wurde – durfte er in dem Gebiet bleiben.

Tom Bibiyan. Von Bibiyan selbst in die sozialen Medien hochgeladenes Filmmaterial zeigt, dass er persönlich an den Anschlägen vom 30. April beteiligt war. Einen Tag nach dem Angriff veröffentlichte Bibiyan ein Video auf Instagram, in dem er seine Beteiligung hervorhob und sich damit brüstete, dass „wir das Lager der Terroristen gestürmt haben“. Als ein anderer Instagram-Nutzer Bibiyan aufforderte, seine Rolle bei der Gewalttat zu erläutern, prahlte er: „Ja, ich bin in diesem Video zu sehen“ – offenbar in der Gewissheit, dass er keine rechtlichen Konsequenzen für seine Verbrechen zu befürchten hatte. Bibiyan hat Berichten zufolge mehrere Jahre lang an fragwürdigen Kryptowährungsprogrammen teilgenommen, während er Teil der NFT-Gemeinschaft in Los Angeles war, bevor er nach Anschuldigungen wegen unsittlicher Entblößung und sexueller Belästigung aus diesen Gruppen ausgeschlossen wurde. Eine Website, die die Bibiyan Family Philanthropic Foundation repräsentiert, zeigt, dass die Familie regelmäßig nicht nur an vehement zionistische Gruppen wie die eifrige und abgeschottete ultra-orthodoxe Chabad-Sekte gespendet hat, sondern auch an liberale Nachrichtensender wie Democracy Now.

Ein Mann, der die „Moshiach“-Flagge der militanten zionistischen Chabad-Organisation schwenkte, wurde von Studenten als Rony Yehuda identifiziert. Ein Instagram-Konto, das dem praktisch unbekannten pro-israelischen Rapper @Judah_fire_ gehört, zeigt, dass Yehuda in Los Angeles lebt. In der E-Mail der studentischen Organisatoren heißt es, dass der 35-jährige Provokateur seit den Anschlägen mehrfach auf den UCLA-Campus zurückgekehrt ist, obwohl er keine Verbindung zur Schule hat – und trotz der Behauptungen von Studenten, sie hätten die Polizei auf die Anwesenheit des aggressiven Außenseiters aufmerksam gemacht.Zu den prominentesten Befürwortern von Yehudas Aktionen gehörten Mitglieder von Team Moshiach, einer mit Chabad verbundenen Organisation, die sich selbst als „eine globale gemeinnützige Organisation, die Juden aus der ganzen Welt in Taten der Güte und Freundlichkeit vereint“ beschreibt. In den Tagen nach dem 7. Oktober führte Team Moshiach eine Kampagne an, um dem israelischen Militär militärische Ausrüstung zukommen zu lassen, und lud sogar ein Video auf Instagram hoch, in dem sich ein israelischer Soldat persönlich bei der Gruppe für die Ausrüstung bedankt.Der Direktor des nahe gelegenen Chabad-Hauses behauptete gegenüber der NY Times, dass seine Organisation keine Rolle bei der Organisation des Anschlags an der UCLA gespielt habe.

Ein weiterer Agitator von außen wurde als Narek Palyan identifiziert, ein lokaler armenischer Aktivist mit einer Vorliebe für das öffentliche Zeigen des „Sieg-Heil“-Grußes der Nazis, der häufig Material zur Vergötterung des Dritten Reiches postet. Obwohl die Allianz zwischen zionistischen Juden und einem bekennenden Antisemiten manchen verwirrend erscheinen mag, gibt es eine lange und gut dokumentierte Geschichte der Zusammenarbeit zwischen den beiden Kräften, die für ihr Überleben grundsätzlich aufeinander angewiesen sind. Bizarrerweise behauptete Palyan in einem Interview mit der NY Times, dass er nur zu dem Protest erschienen sei, „weil er ein Video einer jüdischen Frau auf der pro-palästinensischen Seite gesehen hatte, die Weiße kritisierte.

Narek Palyan zeigt den Nazi-Gruß pic.twitter.com/AaZqB3BfKG

– Daisy Gardner (@daisykpgardner) August 23, 2023

Der Mann, der am Vortag Pro-Palästina-Demonstranten bespuckt und rassistisch beleidigt hatte, entpuppte sich als der 23-jährige David Kaminsky. Der ausgebildete Boxer hat zugegeben, einen Studenten mit dem N-Wort beschimpft zu haben, wies jedoch die Anschuldigungen zurück, er habe gewalttätige Übergriffe begangen, und behauptete, er habe sich während des Mob-Angriffs nicht in der Nähe des UCLA-Campus aufgehalten. Kaminsy ist in Videos zu sehen, in denen er mit dem Rapper Blueface trainiert, der 2022 wegen einer Schießerei in einem Stripclub in Las Vegas zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt wurde.

UPDATE: Der Mann, der an der @UCLA jemanden bespuckt und mit dem „N-Wort“ beschimpft hat, wurde als David Kaminsky identifiziert.

Er ist ein Boxer und besitzt das Kaminsky Boxing Gym in Los Angeles pic.twitter.com/PTGnQjxz97

– Stop Arab Hate (@StopArabHate) April 29, 2024

Aaron Cohen. Cohen ist ein israelischer „Anti-Terror-Analyst“, der sich kurz vor der Razzia am 2. Mai bei der Polizei einschleuste, um ein „Undercover“-Special für den Fernsehstar Dr. Phil zu drehen. Der Schauspieler diente zuvor bei Duvdevan, der berüchtigten israelischen Militäreinheit, auf der die berüchtigte propagandistische Netflix-Serie Fauda basiert. Obwohl er nicht direkt der Beteiligung an Gewalt beschuldigt wurde, schrieb Cohen kurz vor der Razzia auf Instagram: „Ich habe gerade eine [sic] unabhängige stille Infiltrationsoperation für @drphil heute Abend im Herzen des UCLA-Lagers abgeschlossen. Ich bin jetzt hier unten mit LASDs Elite-SRT, das sich jetzt in Stellung bringt und sich darauf vorbereitet, in das antisemitische Pro-Terror-Lager einzudringen.“

Im Vorfeld des Angriffs waren auch Mitglieder von Magen Am anwesend, einer in Los Angeles ansässigen jüdischen privaten Sicherheitsfirma, die 2017 von Yossi Eilfort gegründet wurde, einem MMA-Kämpfer, der zum Chabad-Rabbiner wurde. Magen Am, das nach eigenen Angaben 12 ehemalige israelische und US-amerikanische Soldaten beschäftigt, bezeichnet sich selbst als „die einzige jüdische, gemeinnützige Organisation mit einer Lizenz für bewaffnete Sicherheitsdienste an der Westküste der Vereinigten Staaten.“

In einem Gespräch mit der Los Angeles Times gab Eilfort zu, mit der UCLA einen Gegenprotest am 28. April koordiniert zu haben, um das Pro-Palästina-Lager, an dem unter anderem ein israelischer Diplomat und ein Mitglied der kalifornischen Staatsversammlung teilnahmen, zu bekämpfen. In den sozialen Medien veröffentlichte Aufnahmen zeigen offenbar ein Mitglied der Gruppe, das sich über Studenten beugt und sie gewaltsam vom Lager wegreißt.

Die Gruppe pflegt eine enge Zusammenarbeit mit den örtlichen Strafverfolgungsbehörden. Am Ende einer Ausbildungszeremonie im Jahr 2020 erklärte der LAPD-Kommandant Vic Davalos öffentlich: „Ich sehe Magen Am als die nächste Entwicklung einer organisierten öffentlich-privaten Partnerschaft zwischen Ersthelfern in der Gemeinde.“

Diese „Partnerschaft“ scheint sich auszuzahlen, denn Magen Am rühmt sich nun offen mit seiner Fähigkeit, die Operationen der LAPD zu beeinflussen. In einem Instagram-Post, der Anfang Januar veröffentlicht wurde, schrieb die Gruppe, dass die neue „Online-Meldepolitik für Hassvorfälle“ des LAPD „von Magen Am angeführt“ wurde.

In einem begleitenden Video beschrieb der inzwischen verstorbene Leiter von Magen Am, Ivan Wolkind, die Änderung als „ein Projekt, an dem wir seit etwa einem Jahr mit der LAPD gearbeitet haben“, und gab einen Hinweis auf den Zweck:

„Warum sind wir so begeistert davon und warum ist es wichtig, diese Vorfälle zu melden? … Zunächst einmal trifft jede Polizeibehörde im Lande Entscheidungen über die Zuteilung von Ressourcen auf der Grundlage der Anzahl der gemeldeten Vorfälle. Wenn sich diese Vorfälle in unserer Gemeinde ereignen und wir sie nicht melden, kann das LAPD nicht wissen, ob es mehr Personal und mehr Patrouillen in unseren Gebieten einsetzen sollte.“

Auf Fotos, die auf LinkedIn gepostet wurden, sind Magen-Am-Führer zu sehen, wie sie mit Polizeibeamten bei der internationalen Konferenz StandWithUs im März 2024 in Los Angeles posieren.

Aber ihre Verbindungen zum Sicherheitsstaat enden hier nicht. Die offizielle Website von Magen Am rühmt sich: „Wir haben direkte Verbindungen zum FBI und den örtlichen Strafverfolgungsbehörden, einschließlich des LAPD, des Sheriff’s Department, der Staatsanwaltschaft und der US-Staatsanwaltschaft.“ Das bedeutet, so heißt es, dass „wenn, Gott bewahre, ein Vorfall eintritt, der sofortige Aufmerksamkeit erfordert, Magen Am in der Lage ist, ihn in der Befehlskette ganz nach oben zu bringen“.

Die Grayzone schrieb an Magen Am, um sich zu erkundigen, ob eines ihrer Mitglieder in den Angriff vom 30. April verwickelt war, und bat um eine Stellungnahme zu der Gewalttat, erhielt jedoch keine Antwort. Telefonanrufe beim Büro von Magen Am in Los Angeles blieben ebenfalls unbeantwortet.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts waren einige der gewalttätigsten Täter des Mobangriffs vom 30. April noch nicht identifiziert. Nach Angaben von Studenten sind dies unter anderem:

Ein Mann mit rotem Halstuch, der Studenten mit einer Rute schlug und der in einem Interview mit lokalen Medien während des Mobangriffs zugab, dass er kein UCLA-Student war – ein buchstäblicher Agitator von außerhalb.

Was für ein Schock. Red Bandana, einer der terroristischen Rädelsführer, der wahrscheinlich einen UCLA-Studenten so schwer verprügelte, dass er ins Krankenhaus eingeliefert wurde, ist kein Student der Schule. Ich meine, es ist ja nicht so, dass man ihm nicht ansehen kann, dass er kein Student ist. Wenn Sie Informationen haben, lassen Sie sie uns wissen. https://t.co/An3biNOiQx

– doloresquintana (@doloresquintana) May 5, 2024

Ein großer Mann in einem weißen T-Shirt und einer Baseballmütze der Los Angeles Dodgers, der am 30. April gewalttätig gegen Studenten geworden sein soll, bleibt ebenfalls unerkannt.

Bislang hat keine der oben genannten Personen rechtliche Konsequenzen für die gut dokumentierten Gewalttaten, die sie gegen friedliche Studentendemonstranten verübt haben, zu tragen.

Aber die Verweichlichung gewalttätiger pro-israelischer Hetzer scheint nicht auf die UCLA beschränkt zu sein.

Obwohl ihm sein Lehrauftrag an der Arizona State University entzogen wurde, hat Jonathan Yudelman, der nebenberuflich als Assistenzprofessor an der University of Texas tätig ist, bisher keine rechtlichen Konsequenzen zu befürchten, nachdem er dabei gefilmt wurde, wie er sexistische Obszönitäten ausstieß, während er eine muslimische Frau in Tempe körperlich einschüchterte – trotz eines Aufrufs des Council of American Islamic Relations in Arizona, „die Strafverfolgungsbehörden zu verhaften… Yudelman, weil er angeblich eine muslimische Frau mit Hidschab belästigt und angegriffen hat, als er an einem Pro-Israel-Protest in der Nähe des Campus teilnahm. “

Ein weiterer Agitator, der bei dem Vorfall gefilmt wurde, wurde von Nutzern sozialer Medien als Sammy Ben identifiziert, ein US-Bürger, der vor kurzem dokumentiert hat, dass er wiederholt gegen die Genfer Konventionen verstoßen hat, während er zwei Monate lang in israelischer Uniform den Gazastreifen besetzte, obwohl er nur ein Touristenvisum besaß.

Sammy Ben filmte sich auch dabei, wie er gefangene Palästinenser verspottete pic.twitter.com/E1sfpUndUy

– In Context (@incontextmedia) May 6, 2024

An der Columbia University wurden unterdessen zwei ehemalige israelische Armeesoldaten, die im Januar dieses Jahres Studenten mit einer giftigen chemischen „Stinktier“-Flüssigkeit angegriffen hatten und mindestens 10 Anti-Völkermord-Demonstranten in die Notaufnahme brachten, weder vom Campus verwiesen noch verhaftet. „Es gibt keine Verhaftungen, und die Ermittlungen dauern an“, sagte ein Sprecher der NYPD gegenüber HuffPost.

Wyatt Reed ist der leitende Redakteur von The Grayzone. Als internationaler Korrespondent hat er über Geschichten in mehr als einem Dutzend Ländern berichtet. Folgen Sie ihm auf Twitter unter @wyattreed13.



