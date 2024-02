Why is the West falling for Israel’s sinister plan to collapse Unwra? If Israel succeeded in persuading Biden to scrap Unrwa and transfer what they do to other agencies, the UN would no longer recognise up to five million Palestinians as refugees

Krieg gegen Gaza: Warum fällt der Westen auf Israels Plan zur Zerstörung von Unwra herein?

David Hearst

1. Februar 2024

Sollte es Israel gelingen, Biden davon zu überzeugen, die Unrwa abzuschaffen und ihre Aufgaben auf andere Organisationen zu übertragen, würde die UNO bis zu fünf Millionen Palästinenser nicht mehr als Flüchtlinge anerkennen

Jetzt ist klar, was israelische Beamte im Sinn hatten, als sie die New York Times und das Wall Street Journal über die angebliche Unterwanderung des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge (Unrwa) durch die Hamas informierten.

Es fällt mir immer noch schwer zu verstehen, wie bereitwillig die Regierungen der westlichen Welt den Köder schluckten, ohne die Fakten zu prüfen, und wie innerhalb eines Wimpernschlags 17 Länder, auf die etwas mehr als 440 Millionen Dollar, die Hälfte des operativen Haushalts der Unrwa, entfallen, die Finanzierung aussetzten.

An dem Wochenende, an dem diese Länder nach dem Urteil des Internationalen Gerichtshofs über vorläufige Maßnahmen im Völkermordverfahren Südafrikas gegen Israel über die Einstellung der Finanzierung Israels hätten nachdenken sollen, drehte sich alles um die Einstellung der Finanzierung der einzigen UN-Agentur, die die Palästinenser in Gaza am Leben erhält.

Falls es jemand vergessen haben sollte: Dort herrscht Krieg.

Die Unrwa bietet derzeit über einer Million vertriebenen Palästinensern im Gazastreifen an 154 Orten Schutz. Unrwa ist die größte Hilfsorganisation, die in diesem Kriegsgebiet tätig ist, einem Gebiet mit beispielloser Zerstörung.

Unrwa-LKWs, gefahren von Unrwa-Fahrern, holen die spärlichen Hilfsgüter an den Grenzen ab. Sie übernehmen das Be- und Entladen, lagern die Hilfsgüter in ihren Lagern um und verteilen sie. Sie beliefern andere UN-Organisationen.

„Wenn Unrwa verschwinden würde, hätte das katastrophale Folgen für den Gazastreifen“, sagt Juliette Touma, die Kommunikationsdirektorin von Unrwa.

Und dennoch ist die Einstellung der Arbeit von Unrwa jetzt eine sehr reale Möglichkeit.

„Wenn die Finanzierung nicht wieder aufgenommen wird, können wir unsere humanitäre Arbeit, auch in Gaza, nicht über Ende Februar hinaus fortsetzen. Wir haben keine Reserven, keine Ersparnisse, die wir an einem regnerischen Tag anzapfen könnten“, fügte Touma hinzu.

Eine wachsende Liste von Fälschungen

Nichts von alledem kam in den Sinn, als 17 Länder die Finanzierung aussetzten.

Die israelische Armee, die im Gazastreifen mehr als 152 Mitarbeiter der UNO getötet hat, wurde blitzschnell zum Opfer der UNO-Agentur, die „von der Hamas infiltriert“ worden sei.

Die internationalen Medien haben das „Dossier“ mit angeblichen Beweisen, das Israel an die Journalisten verteilt hat, ohne zu hinterfragen wiedergegeben.

Die UN-Agentur erfuhr erst von der Behauptung, dass zunächst 12, dann 190, dann 1200 ihrer Mitarbeiter „Hamas-Mitglieder“ seien, als sie in den Medien darüber las. Die Unrwa gibt regelmäßig Listen ihrer Mitarbeiter an Israel und an die Regierungen der Länder weiter, die palästinensische Flüchtlinge aufnehmen.

Im vergangenen Mai übergab sie Israel eine Liste aller ihrer Mitarbeiter im Gazastreifen, im besetzten Westjordanland und in Ostjerusalem. „Wir erhalten nie eine Antwort, geschweige denn einen Einspruch“, erklärte Touma.

Niemand hat sich die Mühe gemacht, die Glaubwürdigkeit der Behauptungen der israelischen Armee zu prüfen oder sie gegen die wachsende Liste der bekannten Fälschungen abzuwägen, die dieselbe Armee fabriziert hat

Wenn Israel Informationen über das Eindringen der Hamas in eine wichtige UN-Organisation mit vielen Mitarbeitern in den besetzten Gebieten gesammelt hätte, hätte es diese Bedenken sicherlich schon 2023 oder in einem Jahr davor geäußert.

Ein Gastgeberstaat hat die Möglichkeit, dies zu tun, und dennoch ist dies nie geschehen. Die Unrwa gibt es schon so lange wie den Staat Israel.

Niemand hat sich die Mühe gemacht, die Glaubwürdigkeit der Behauptungen der israelischen Armee zu prüfen oder sie gegen die immer länger werdende Liste bekannter Fälschungen abzuwägen, die dieselbe Armee fabriziert hat, um ihre Spuren über die getöteten Zivilisten in Gaza zu verwischen.

Eine der unglaublichsten israelischen Behauptungen ist, dass Soldaten einen Computer gefunden haben, auf dem die Mitglieder der Hamas aufgelistet sind, und dies mit der Liste der Mitarbeiter der UN-Agentur abgeglichen haben. Dabei stellten sie fest, dass etwa 10 Prozent der 13.000 Mitarbeiter der Agentur in Gaza Hamas-Mitglieder waren.

Fragen Sie einen Experten für Aufstandsbekämpfung, wie islamistische Bewegungen organisiert sind, und er wird Ihnen sagen, dass es keine solche Liste gibt. Die Hamas hat keine Mitgliederliste. Selbst in Ländern wie Jordanien, wo die Muslimbruderschaft offiziell anerkannt ist, gibt es keine solchen Listen über die Mitgliedschaft der Bruderschaft. Es gibt sie auch nicht in Ägypten oder in anderen Ländern, in denen die Bruderschaft politisch präsent ist.

Vor diesem Problem stand der ehemalige britische Diplomat John Jenkins, als er seinen Bericht über die Präsenz der Muslimbruderschaft in Großbritannien schrieb. Damals sagte er mir: „Die Bruderschaft hat keine Postadresse in diesem Land. Es gibt nichts zu beschlagnahmen, selbst wenn wir es wollten.“

Dafür gibt es einen Grund: Islamistische Bewegungen werden in Zellen organisiert und finanziert, deren Existenz voreinander geheim gehalten wird.

So wenig zuverlässige Informationen

Dies gilt insbesondere für eine militärische Organisation wie die Hamas.

Die vier Männer in Gaza, die den Anschlag vom 7. Oktober organisierten, hielten den Plan vor allen Hamas-Mitgliedern außerhalb des Gazastreifens geheim, auch vor dem stellvertretenden Führer Saleh al-Arouri, der letzten Monat von den Israelis in Beirut getötet wurde.

Der Anschlag vom 7. Oktober kam für alle in der Diaspora überraschend, die behaupteten, in Kontakt mit der Hamas zu stehen, die im Vereinigten Königreich als Organisation verboten ist.

Jede Ebene der Hamas-Struktur ist von Geheimhaltung geprägt, weshalb so wenig über die Zahl ihrer Kämpfer, ihre Rekrutierungsmethoden oder das Ausmaß ihres Tunnelnetzes bekannt war. Auch ihr Arsenal an panzerbrechenden Panzerfäusten war für die Armee eine unangenehme Überraschung.

So viele Überraschungen sind gleichbedeutend mit so wenig zuverlässigen Informationen.

Um sich gegen die Kritik aus dem eigenen Land zu verteidigen, dass sie in ihrer Bodenkampagne nicht vorankomme, behauptete die israelische Armee einmal, sie habe in einem der Tunnel ein großes Waffenlager entdeckt. Für die Hamas war es leicht, dies zu dementieren.

Sie hat keine Waffenlager. Ihre gesamte Feuerkraft ist verteilt und sorgfältig versteckt, und zwar aus dem einfachen militärischen Grund, dass ein Waffenlager von beliebiger Größe durch Luftangriffe verwundbar wäre.

Jeder Journalist oder jede Regierung, der/die diese israelischen Behauptungen nachplappert, sollte sich daran erinnern, bei wie vielen Gelegenheiten in den letzten vier Monaten die israelische Armee dabei ertappt wurde, Beweise für ihre Aktivitäten in Gaza zu fälschen.

Die gezielte Tötung des Journalisten Hamza al-Dahdouh, des Sohnes des Chefs des Al-Dschasira-Büros in Gaza, Wael al Dahdouh, ist eines von vielen jüngsten Beispielen.

Hamza und sein Freund Mustafa Daraya gehörten zu einer Gruppe von Journalisten, die über den Ort eines Luftangriffs berichteten. Daraya war der Ansprechpartner für Drohnenaufnahmen im Gazastreifen, und seine Drohne stieg kurz auf, um den Ort der Verwüstung zu begutachten.

Wenige Augenblicke später wurde der abfahrende Journalistenkonvoi von zwei Drohnenangriffen getroffen, wobei der zweite auf ein Auto zielte, in dem Hamza und Mustafa getötet wurden. Die israelische Armee behauptete, sie hätten auf „Personen gezielt, die an Gruppen beteiligt sind, die aktiv die IDF angreifen“.

Jeder Journalist, der über den Konflikt berichtet hat, weiß, dass Journalisten häufig das Ziel israelischer Soldaten sind, angefangen bei dem Scharfschützen, der den palästinensisch-amerikanischen Journalisten Shiren Abu Akleh tötete, bis hin zu den mindestens 117 Journalisten, die während dieses Konflikts von Israel im Gazastreifen getötet wurden.

Geheimdienstangaben, die Israel veröffentlicht, können nicht für bare Münze genommen werden.

Warum also sollte man einer Armee, die nachweislich falsche Nachrichten über eine Operation verbreitet, die viel länger dauert als gedacht, glauben, dass es sich um eine UN-Organisation handelt, die sie seit vielen Jahren abschaffen will?

Recht auf Rückkehr

Kommen wir also zu dem wahren Grund, warum Israel versucht, die Unrwa zu „zerschlagen“.

Das hat nichts mit der Hamas und wenig mit dem aktuellen Krieg in Gaza zu tun. Dazu müssen wir zurückgehen zu den UN-Resolutionen von 1947, der Gründung Israels als Staat im Jahr 1948 und seiner Aufnahme als Staat in die UN.

Das Recht auf Rückkehr der palästinensischen Flüchtlinge wurde erstmals vom UN-Vermittler für Palästina, Folke Bernadotte, formuliert, der sich während eines im Juni 1948 vereinbarten Waffenstillstands dafür einsetzte.

„Es wäre ein Verstoß gegen die Grundsätze elementarer Gerechtigkeit, wenn diesen unschuldigen Opfern des Konflikts das Recht auf Rückkehr in ihre Heimat verweigert würde, während jüdische Einwanderer nach Palästina strömen und zumindest die Gefahr besteht, dass die arabischen Flüchtlinge, die seit Jahrhunderten in diesem Land verwurzelt sind, dauerhaft ersetzt werden“, schrieb er 1948 in seinem ersten allgemeinen Bericht an den Generalsekretär.

Bernadotte, ein Schwede, der Tausende von Juden vor dem Tod in den Konzentrationslagern bewahrte, wurde von einer jüdischen Untergrundgruppe unter der Führung des späteren israelischen Premierministers Yitzhak Shamir ermordet. Sein Recht auf Rückkehr wurde jedoch in die UN-Resolution 194 aufgenommen.

Palästinensische Mädchen lernen Arabisch in der UNRWA-Mädchenschule in Jerusalem im Stadtteil Silwan in Ostjerusalem, 30. Januar 2024 (reuters)

Dies war eine Bedingung für Israels Aufnahme in die UNO im Jahr 1949. Der Vertreter Israels bei den Vereinten Nationen, Abba Eban, wurde gefragt, ob Israel seinen Verpflichtungen aus der Resolution 194 nachkommen werde. Eban antwortete: „Die zweite Frage, ob wir mit den Organen der Vereinten Nationen mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln bei der Erfüllung der Flüchtlingsresolution zusammenarbeiten werden, kann ich uneingeschränkt bejahen.“

Die Unrwa wurde 1949 gegründet, um den 700.000 von Israel geschaffenen Flüchtlingen Bildung, Gesundheitsfürsorge und soziale Dienste zu bieten.

Keine Unrwa, keine Flüchtlinge

Heute ist die Unrwa die einzige UN-Organisation, die einen palästinensischen Flüchtling als jemanden definiert, der zwischen Juni 1946 und Mai 1948 in Palästina gelebt und seine Heimat durch den Konflikt verloren hat.

Der Flüchtlingsstatus gilt für alle ihre Nachkommen, was bedeutet, dass sie heute mehr als fünf Millionen registrierten palästinensischen Flüchtlingen im Libanon, in Syrien, Jordanien, im Westjordanland, in Ostjerusalem und im Gazastreifen hilft.

Amerika wird nicht nur auf einen regionalen Krieg zugesteuert. Es wird auf einen Weg geführt, der das Leben von Millionen von Flüchtlingen in der arabischen Welt zerstört.

Sollte es Israel gelingen, US-Präsident Joe Biden davon zu überzeugen, die Unrwa abzuschaffen und ihre Aufgaben auf andere Organisationen wie das UNHCR oder das Welternährungsprogramm zu übertragen, würde die UNO bis zu fünf Millionen Palästinenser nicht mehr als Flüchtlinge anerkennen.

Keine Unrwa, keine Flüchtlinge. Keine Flüchtlinge, kein Problem. Israel beschuldigt die Unrwa, „das palästinensische Flüchtlingsproblem fortzusetzen“, indem es palästinensischen Flüchtlingen erlaubt, ihren Flüchtlingsstatus an künftige Generationen weiterzugeben.

In Wirklichkeit ist Israel allein, serienmäßig und wiederholt für die Schaffung von Flüchtlingen und die Verweigerung ihres Rechts auf Rückkehr in ihre Heimat verantwortlich. Am Sonntag bemühten sich 12 Minister des derzeitigen Kabinetts, noch mehr Flüchtlinge zu schaffen.

Sie nahmen an einer Konferenz teil, auf der zur Umsiedlung in den Gazastreifen aufgerufen wurde – ein erschreckend öffentliches Beispiel für die Aufstachelung zum Völkermord, das vom Weltgerichtshof untersucht wird.

Einer der Gründer der Bewegung für die Umsiedlung des Gazastreifens ist ein verurteilter Mörder, Uzi Sharbaf, der für die Ermordung von drei Studenten der Islamischen Hochschule in Hebron im Jahr 1983 zu sieben Jahren Haft verurteilt wurde.

An der Konferenz nahmen natürlich die „bösen Jungs“ teil – der rechtsextreme Minister für nationale Sicherheit Itamar Ben Gvir und Finanzminister Bezalel Smotrich. Aber auch die Likud-Partei war stark vertreten.

Auf der Konferenz wurde das Konzept der „freiwilligen Auswanderung“ der palästinensischen Zivilbevölkerung im Gazastreifen erörtert. Kein Geringerer als der Kommunikationsminister der Likud-Partei, Shlomo Karhi, erklärte, dass im Krieg „Freiwilligkeit manchmal ein Zustand ist, den man [jemandem] aufzwingt, bis er seine Zustimmung gibt“.

Zusammenbruch der USA

Die USA belehren die Welt über eine gesetzesbasierte Weltordnung. Der Weltgerichtshof hat Israel aufgefordert, alle in seiner Macht stehenden Maßnahmen zu ergreifen, um Völkermord zu verhindern und Aufwiegelung zu bestrafen.

Dies ist die Antwort von 12 Ministern im Kabinett auf das Urteil des Weltgerichtshofs, und Washington unternimmt nichts.

Anstatt Israel zur Einhaltung des Weltgerichtshofs zu zwingen, diskutierte eine Gruppe jüdischer Abgeordneter des Parlaments mit Oberst Elad Goren, dem Leiter der zivilen Abteilung des israelischen Koordinators für Regierungsaktivitäten in den Gebieten (COGAT), Alternativen zur Unrwa.

Goren bestritt öffentlich, dass im Gazastreifen eine Massenverhungerung stattfindet, und behauptete, Israel habe sein Bestes getan, um den Fluss von Hilfsgütern nach Gaza zu erleichtern.

Als ob irgendjemand Zweifel an Israels Absichten hätte, sagte Netanjahu am Mittwoch, es sei entscheidend, die Mission der Unrwa zu beenden.

Amerika wird auf einen Weg geführt, der nicht nur zu einem regionalen Krieg führt. Es wird auf einen Weg geführt, der das Leben von Millionen von Flüchtlingen in der gesamten arabischen Welt zerstören wird, ein Akt, der mit einem Schlag Jordanien und den Libanon sowie alle besetzten Gebiete destabilisieren würde.

Es ist irrsinnig, dass die USA das mitmachen. Bislang hat Washington keinerlei Anzeichen dafür gezeigt, dass es sich bewusst ist, wie gefährlich dieser Weg für die Weltordnung ist.

Wenn künftige Generationen die Geschichte des Zusammenbruchs der USA als Weltmacht schreiben, werden Momente wie diese als die entscheidenden Punkte für den Niedergang Amerikas als globale Großmacht in die Geschichte eingehen.

Übersetzt mit Deepl.com

