War on Gaza: Why I resigned from my European crisis-response role I can no longer work on a donor’s crisis response in one country, while they enable a crisis in another

Die Zelte von Palästinensern, die durch die israelische Bombardierung vertrieben wurden, werden am 18. Dezember 2023 in Rafah im südlichen Gazastreifen gezeigt (Mahmud Hams/AFP)

Ich kann nicht länger an der Krisenreaktion eines Gebers in einem Land arbeiten, während er in einem anderen Land eine Krise ermöglicht

Krieg gegen Gaza: Warum ich von meiner Rolle als europäischer Krisenhelfer zurückgetreten bin

Von Omar Sabbour

17. Februar 2024

In den letzten Jahren habe ich im humanitären und entwicklungspolitischen Bereich als leitender Analyst in einem Team externer Berater gearbeitet, das die Regierungen der europäischen Geberländer bei ihrer Krisenreaktion in Konfliktgebieten berät. Vor kurzem habe ich meinen Rücktritt eingereicht, weil die EU sich weiterhin weigert, einen Waffenstillstand im Gazastreifen zu fordern.

Ich kann nicht länger an der Krisenreaktion der Geberländer in einem Land arbeiten, während sie in einem anderen Land eine Krise ermöglichen. Angesichts der bevorstehenden katastrophalen Offensive auf Rafah müssen die Mitglieder von NRO, die Partnerschaften mit Gebern unterhalten, dringend tätig werden.

Selten in der modernen Geschichte wurden explizite Kriegsverbrechen von vermeintlichen Demokratien geduldet. Aber in dem Versuch, einem desinteressierten Verbündeten, dessen Absicht, Kriegsverbrechen und kollektive Bestrafung zu begehen, ausdrücklich und wiederholt erklärt wurde, den Anschein von Bestreitbarkeit zu geben, haben führende westliche Regierungen – einschließlich der EU, die Israels Recht auf Selbstverteidigung zitierte, ohne seine Politik der wahllosen Bombardierung der Palästinenser zu verurteilen – Israel fast noch mehr in Schutz genommen als Tel Aviv selbst.

In jedem anderen Kontext würden solche Äußerungen als die Art von Rhetorik gewertet werden, die typischerweise mit Völkermord einhergeht.

Israel wird nicht „herausgegriffen“, wie seine westlichen Befürworter es seinen Gegnern vorwerfen. Vielmehr gibt es eindeutige Gemeinsamkeiten in der Art der Gewalt, die von den Regimen des „arabischen Winters“ und Israel in Gaza ausgeübt wird – und beide wurden von den internationalen Mächten unter der Rechtfertigung des „Kriegs gegen den Terror“ ermöglicht.

Während die Unterstützung für Israels Handlungen weitaus unverhohlener ist, wurde diese Komplizenschaft vielleicht am deutlichsten in Syrien sichtbar, wo sich das Modell der „Distanzierung zum Schutz“ (D2P) als äußerst wirksam erwies, um eine umfassende Bilanz der Komplizenschaft bei einem weiteren möglichen Völkermord zu verschleiern.

Nur ein Jahrzehnt nachdem sie die Welt über die Existenz von Massenvernichtungswaffen im Irak getäuscht hatte, um einen von außen aufgezwungenen Regimewechsel zu rechtfertigen, ging die US-Regierung hier in die entgegengesetzte Richtung. Washington verkündete fälschlicherweise, dass das syrische Regime sich seiner Massenvernichtungswaffen entledige, gerade um die heikle Frage des Regimewechsels zu vermeiden, und wies darauf hin, dass die USA und Syrien bei Ausbruch des Aufstands des Arabischen Frühlings in Syrien im Jahr 2011 einen umfassenden Normalisierungsprozess eingeleitet hatten, zu dem auch syrisch-israelische Friedensverhandlungen gehörten.

Als Beweise für den fortgesetzten Einsatz von Massenvernichtungswaffen in Syrien auftauchten, wurden diese von der Obama-Regierung nicht nur vertuscht und möglicherweise verheimlicht, sondern die USA unterstützten das syrische Regime auch still und leise bei der Einnahme von Gebieten, in denen kurz zuvor angeblich chemische Waffen eingesetzt worden waren.

In der Zwischenzeit unterstützten die wichtigsten Verbündeten der USA im Krieg gegen den Islamischen Staat das syrische Regime bei wichtigen Kampagnen, während westliche Mächte, darunter die USA und das Vereinigte Königreich, Berichten zufolge nachrichtendienstliche Informationen mit Damaskus austauschten (und sich auch mit Beamten trafen). Letztlich ermöglichte es die US-Politik der syrischen Regierung, ihre Luftwaffe im Inland einzusetzen, und zwar möglicherweise länger als jeder andere Akteur in der Geschichte des Bürgerkriegs.

Unerklärter Krieg

Die Folgen des arabischen Winters ebneten den westlichen Mächten, allen voran den USA, den Weg für eine Reihe von Normalisierungsvereinbarungen, und das zum schwächsten Zeitpunkt für die Palästinenser und die arabische Welt. Dies geschah auf der Grundlage der Zerstörung ganzer Länder und der Stimmung in der Bevölkerung und unter Ausnutzung einer Botschaft der konterrevolutionären Abschreckung; es ist kein Zufall, dass die VAE und Bahrain gleichzeitig ihre Beziehungen zum Assad-Regime und zu Israel normalisierten.

Diese Politik war nicht nur zynisch, sondern auch rücksichtslos – sowohl gegenüber Arabern als auch gegenüber Juden.

Doch in Wahrheit ist diese vom Gaslicht durchdrungene Missachtung Teil einer umfassenderen Haltung des unerklärten Krieges. Der Zweck unerklärter Kriege besteht zum Teil darin, mächtigen Staaten die Möglichkeit zu geben, ungestraft zu handeln und vor Vergeltung sicher zu sein. Solche Kriege sind unmoralisch, ob sie nun von staatlichen oder nichtstaatlichen Akteuren geführt werden.

Viele Menschen lehnen die Versuche der deformierten Regime in unserer Region ab, die Rechte ihrer Bürger zu verletzen, indem sie auf Israel zeigen, ebenso wie sie Israels historische und andauernde Verletzungen der Rechte der Palästinenser auf Freiheit, Sicherheit und Freiheit ablehnen. Leider stoßen wir bei beiden Aufgaben nicht nur auf den Widerstand dieser Regime, sondern auch auf den ihrer internationalen und westlichen Unterstützer, die die Chancen erhöhen, indem sie sie stützen.

Wenn dies nicht der Zeitpunkt ist, an dem diejenigen, die es sich leisten können, handeln sollten, dann gibt es keinen Zeitpunkt dafür … Der NRO-Sektor darf nicht durch Zaghaftigkeit und Angst vor Bestrafung durch die Geber gelähmt werden.

Die Einstellung meiner Arbeit im Bereich der Krisenreaktion in einer Region, die mir sehr am Herzen liegt, habe ich mir nicht leicht gemacht. Diejenigen von uns, vor allem aus der Region, die in solchen Positionen arbeiten, werden mit harten Bedingungen konfrontiert: Nimm die Dezimierung eines Teils deiner Gemeinschaft in einem Land in Kauf, um für einen anderen Teil deiner Gemeinschaft in einem anderen Land an der Krisenbewältigung mitarbeiten zu können.

Es kann schwierig sein, auf diesen Vorschlag zu reagieren, vor allem in Gebieten, in denen das Ergebnis möglicherweise zu Unterbrechungen von Programmen führen kann, die gefährdeten Bevölkerungsgruppen zugute kommen. Aber auch wenn es Kraft und Mut erfordert, im Interesse des Allgemeinwohls Bedenken von Spendern zu zerstreuen, glaube ich, dass es in der Geschichte bestimmte Momente gibt, in denen die Ereignisse eine Schwelle erreichen.

Wenn dies nicht der Zeitpunkt ist, an dem diejenigen handeln, die es sich leisten können, dann gibt es keinen Zeitpunkt dafür. Zu diesem historischen Zeitpunkt darf der NRO-Sektor nicht durch Zaghaftigkeit und Angst vor Bestrafung durch die Geber gelähmt werden.

Auf persönlicher Ebene ist es schwierig geworden, die Schlussfolgerung zu vermeiden, dass die Versuche eines institutionellen Engagements am Ende des Weges angelangt sind. Der unerklärte Krieg eskaliert bis heute, und selbst die langsamen und schrittweisen Fortschritte, die durch zwei Jahrzehnte des Engagements aus den dunklen Tagen des frühen „Kriegs gegen den Terror“ erzielt wurden, sind durch eine Rückkehr zu einer Haltung nach dem 11. September 2001 bedroht.

Wir können nicht zulassen, dass die westliche „Schuldzuweisung“ durch das Abschlachten von Palästinensern, denen in Gaza die Vernichtung droht, oder durch ein hartes Vorgehen gegen die bürgerlichen Freiheiten der arabischen und muslimischen Diasporagemeinschaften erfolgt. Die Quadratur des Kreises kann es nicht mehr geben, und es kann nicht mehr business as usual sein.

Omar Sabbour ist ein ägyptischer Analyst, der als Teamleiter von externen Beratern tätig war, die Geberländer bei ihrer Krisenreaktion in Konfliktgebieten berieten. Er hat bereits im Guardian, New Statesman, New Arab, Open Democracy und New Politics veröffentlicht.

Übersetzt mit deepl.com

