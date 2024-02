‚Operation Al-Aqsa Flood‘ Day 134: Biden claims to push for temporary ceasefire, as US authorizes more weapons to Israel After several days of reported negotiations, Hamas says it will not accept anything less than complete ceasefire, blames Israel for stalling a ceasefire agreement.

Palästinensische Ärzte behandeln verletzte Patienten, die nach den israelischen Angriffen in Dair al-Balah, Gaza, am 16. Februar 2024 auf dem Boden des Al-Aqsa Martyrs Hospital liegen. (Ali Hamad/ APA Images)

Nach mehreren Tagen angeblicher Verhandlungen erklärt die Hamas, sie werde nichts anderes als eine vollständige Waffenruhe akzeptieren, und beschuldigt Israel, ein Waffenstillstandsabkommen zu verzögern.

Operation Al-Aqsa-Flut“ Tag 134: Biden behauptet, auf eine vorübergehende Waffenruhe zu drängen, während die USA mehr Waffen für Israel genehmigen

Von Anna Lekas Miller

17. Februar 2024

Todesopfer:

28.858+ Palästinenser wurden in Gaza getötet, darunter mindestens 12.000 Kinder, und 68.667+ Palästinenser wurden verletzt.

Mehr als 394 Palästinenser wurden im besetzten Westjordanland und in Ostjerusalem getötet.

Israel revidiert seine Schätzung der Todesopfer vom 7. Oktober von 1.400 auf 1.147.

569 israelische Soldaten wurden seit dem 7. Oktober getötet und mindestens 3.221 verletzt.**

*Diese Zahl wurde vom Gesundheitsministerium des Gazastreifens über den Telegram-Kanal bestätigt. Einige Menschenrechtsgruppen schätzen die Zahl der Toten auf mehr als 36.500, wenn man die mutmaßlich Toten mit einbezieht.

**Diese Zahl wird vom israelischen Militär veröffentlicht und zeigt die Soldaten, deren Namen „veröffentlicht werden durften“.

Wichtige Entwicklungen:

US-Präsident Joe Biden hat „ausführliche“ Gespräche mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu geführt und sich für einen vorübergehenden Waffenstillstand eingesetzt

Hamas akzeptiert nur eine „vollständige“ Einstellung der Feindseligkeiten und beschuldigt Israel, das Waffenstillstandsabkommen zu verzögern

Der Leiter des ägyptischen Informationsdienstes (SIS), Diaa Rashwan, weist Berichte zurück, wonach das Land eine Pufferzone zwischen Ägypten und dem Gazastreifen einrichten will

Sechs Nichtregierungsorganisationen warnen in einer gemeinsamen Erklärung vor „katastrophalen“ Folgen einer israelischen Bodenoffensive in Rafah

Der Internationale Gerichtshof (IGH) lehnt einen dringenden Antrag Südafrikas zum Schutz von Rafah ab

Ohne Polizeieskorte ist es praktisch unmöglich, humanitäre Hilfe nach Gaza zu bringen

Israelische Militärpanzer blockieren Lastwagen mit humanitärer Hilfe der WHO, die versuchen, auf das Gelände des Nasser-Krankenhauses in Khan Younis zu gelangen

Die Vereinigten Staaten haben einen Waffentransfer an Israel im Wert von mehreren zehn Millionen Dollar genehmigt

Die Münchner Sicherheitskonferenz konzentriert sich auf die Unruhen im Nahen Osten und bringt Diplomaten, Politiker und Militärs aus der ganzen Welt zusammen

Eine Delegation israelischer Beamter wird nächste Woche in Katar erwartet, um einen Gefangenen-Deal zu erreichen

Hamas akzeptiert nur eine „vollständige“ Einstellung der Feindseligkeiten

Nach dreitägigen Waffenstillstandsverhandlungen hat die Hamas angekündigt, dass sie nichts weniger als eine „vollständige“ Einstellung der Aggression, den „Rückzug der Besatzungsarmee aus dem Gazastreifen und die Aufhebung der ungerechten Belagerung“ akzeptieren werde.

Der ranghohe Hamas-Führer Ismail Haniyeh forderte, Israel müsse auch alle palästinensischen Gefangenen freilassen, die lange Haftstrafen verbüßen, und machte Israel für die mangelnden Fortschritte bei der Erreichung eines Waffenstillstandsabkommens verantwortlich.

In Rafah sind die 1,5 Millionen Palästinenser, die dort Schutz suchen, so verzweifelt auf Lebensmittel und humanitäre Hilfe angewiesen, dass sie jeden Lastwagen anhalten, den sie sehen, in der Hoffnung, etwas essen zu können.

„Seitdem es keine Polizeieskorten mehr gibt, ist es für die Vereinten Nationen oder andere Organisationen – Jordanien, die Vereinigten Arabischen Emirate oder andere – praktisch unmöglich, Hilfsgüter sicher nach Gaza zu transportieren“, sagte David Satterfield und wies darauf hin, dass die Lastwagen mit humanitären Hilfsgütern ohne Polizeieskorten zusätzlich zu den ohnehin schwierigen Bedingungen der Belagerung auch noch kriminellen Aktivitäten ausgesetzt sind. Nach Angaben des OCHA fuhren zwischen dem 9. und 15. Februar durchschnittlich weniger als 43 Lastwagen in den Gazastreifen ein, was einen deutlichen Rückgang bedeutet.

Während der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant behauptete, Israel habe „keine Absicht“, palästinensische Zivilisten nach Ägypten zu evakuieren, deutet die im Bau befindliche Grenzmauer zwischen Ägypten und Gaza darauf hin, dass palästinensische Zivilisten gezwungen sein könnten, die Grenze zu überqueren und in der Wüste Sinai Schutz zu suchen. Der Leiter des ägyptischen Staatlichen Informationsdienstes (SIS), Diaa Rashwan, wies jedoch Berichte zurück, wonach das Land eine Pufferzone einrichten wolle.

Die Palästinenser, die bisher in Rafah Zuflucht gesucht haben, werden nun ohne einen Plan in andere Teile des Gazastreifens evakuiert, von denen viele zerstört wurden oder noch immer unter Luftangriffen stehen. Erst gestern Abend bombardierten israelische Kampfflugzeuge mehrere Häuser in der Umgebung von Gaza-Stadt, wobei mindestens zehn Menschen getötet und mindestens zwanzig weitere verletzt wurden. Kampfflugzeuge griffen ein Flüchtlingslager in Rafah an, wobei sechs weitere Menschen getötet wurden, und das israelische Militär stürmte ein Haus in Deir el-Balah, wo viele derjenigen, die Rafah zu verlassen beginnen, Schutz suchen.

„Rafah ist nicht sicher“, sagte Rida Sobh gegenüber Al Jazeera, nachdem die Kinder, der Ehemann, die Tante und der Cousin ihrer Schwester bei den Angriffen getötet wurden. „Jeder Ort im Gazastreifen ist ein Ziel. Sagen Sie nicht, dass Rafah sicher ist. Von Beit Hanoun bis Rafah ist alles gefährlich.“

In der vergangenen Woche hat die israelische Armee bei ihrer Razzia im Nasser-Krankenhaus in Khan Younis mehr als 100 Personen festgenommen, und die Lage ist ernst, da Israel die Belagerung fortsetzt und behauptet, dass militante Hamas-Kämpfer das Krankenhaus als Operationsbasis nutzen und israelische Geiseln im Untergrund verstecken. Zwar gibt es für keine dieser Behauptungen Beweise, doch zeigen Videoaufnahmen, wie Zivilisten, die im Krankenhaus Zuflucht gesucht hatten, das Gebäude mit weißen Fahnen verlassen, neben anderen erschreckenden Szenen.

Inzwischen gibt es nur noch fünf Mediziner, die sich um die 120 Patienten kümmern, die sich noch im Krankenhaus befinden, und sowohl die Sauerstofftanks als auch die Ernährungssonden funktionieren aufgrund der anhaltenden Stromausfälle nicht mehr.

Israel greift die Beerdigung eines getöteten Palästinensers im Westjordanland an

Im Westjordanland stürmten israelische Streitkräfte die Beerdigung von Fadi Jamjoom, einem Palästinenser aus Hebron, der am Vortag durch israelische Schüsse getötet worden war.

Diejenigen, die sich versammelt hatten, um um Jamjoom zu trauern, waren verständlicherweise empört. Die israelische Armee hatte nicht nur Jamjoom ermordet und seine Beerdigung gestürmt, sondern auch die Häuser seiner Mutter und seines Bruders durchsucht und als Zeichen des Respekts das Zeigen von Symbolen wie Plakaten oder palästinensischen Flaggen verboten, um weitere Beerdigungsversammlungen zu verhindern. Dies führte zu einer neuen Runde von Protesten in Hebron, wo die israelische Armee palästinensische Demonstranten mit Tränengas bekämpfte, so dass sie erstickten.

Die israelische Armee setzte gestern Abend ihre Razzien im Westjordanland fort und führte mehrere Razzien in Dschenin und Barta’a durch, bei denen elf Arbeiter aus dem Gazastreifen festgenommen wurden.

Die USA genehmigen weitere Waffenlieferungen an Israel, während Biden behauptet, sich für einen Waffenstillstand einzusetzen

US-Präsident Joe Biden behauptet, den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu wiederholt zu einer zumindest vorübergehenden Waffenruhe gedrängt zu haben, um humanitäre Hilfe nach Gaza zu ermöglichen und Geiseln freizulassen.

„Ich habe in den letzten Tagen ausführliche Gespräche mit dem israelischen Premierminister geführt, die jeweils fast eine Stunde dauerten, und ich habe mich dafür eingesetzt, dass es eine vorübergehende Waffenruhe geben muss, um die Gefangenen und Geiseln freizubekommen“, sagte er am Freitag auf einer Pressekonferenz im Weißen Haus.

Dennoch haben die Vereinigten Staaten einen Waffentransfer nach Israel genehmigt, der 1.000 500-Pfund-Bomben des Typs MK-82 und 1.000 JDAMs (Joint Directive Attack Munitions) des Typs KMU-573 umfassen würde, und erwägen die Lieferung von FMU-139-Bombenzündern. Mögliche Bedenken in Bezug auf die Menschenrechte wurden in einer Bewertung zurückgewiesen, in der es hieß: „Israel ergreift wirksame Maßnahmen, um grobe Menschenrechtsverletzungen zu verhindern und Sicherheitskräfte, die diese Rechte verletzen, zur Verantwortung zu ziehen“.

Obwohl der Internationale Gerichtshof (IGH) einen Dringlichkeitsantrag Südafrikas abgelehnt hat, Schutzmaßnahmen zu ergreifen, um Rafah vor den möglichen Auswirkungen einer Bodeninvasion zu schützen, hat er entschieden, dass Israel frühere, im letzten Monat verhängte Maßnahmen befolgen sollte, die besagen, dass Israel alles in seiner Macht Stehende tun sollte, um Akte des Todes, der Zerstörung und jeglichen Völkermordes im gesamten Gazastreifen, einschließlich Rafah, zu vermeiden.

In der Zwischenzeit wurden die Operationen der Ansar Allah (Houthi), die israelische Schiffe im Roten Meer aufhalten wollen, trotz der laufenden Angriffe der Vereinigten Staaten und des Vereinigten Königreichs fortgesetzt. Israel sabotierte diese Woche zwei wichtige Pipelines im Iran und fügte damit dem Stellvertreterkrieg ein neues Element hinzu, von dem viele befürchten, dass er schnell eskalieren könnte.

