War on Gaza: Why is Israel losing the public relations war? As Israel faces numerous military setbacks in Gaza, it is also struggling to inspire global support for its indiscriminate bombardment of Palestinians

Unterstützer der Palästinenser in Gaza protestieren am 28. November 2023 vor dem US-Kapitol in Washington, DC, gegen die jährliche Weihnachtsbaumbeleuchtung (Elizabeth Frantz/Reuters)

Krieg gegen Gaza: Warum verliert Israel den PR-Krieg?

Von Mohamad Elmasry

27. Dezember 2023

Während Israel zahlreiche militärische Rückschläge im Gazastreifen hinnehmen muss, kämpft es auch darum, weltweit Unterstützung für seine wahllosen Bombardierungen der Palästinenser zu gewinnen

In seinem derzeitigen Krieg gegen den Gazastreifen ist es Israel nicht gelungen, wesentliche Fortschritte bei seinem wichtigsten militärischen Ziel zu erzielen: die Hamas zu eliminieren.

Nach fast 80 Tagen Kampfhandlungen ist die Hamas immer noch weitgehend intakt, feuert weiterhin Raketen auf Israel ab und fügt israelischen Militärangehörigen im Gazastreifen schwere Verluste zu.

Auch sein sekundäres militärisches Ziel, die Befreiung aller israelischen Geiseln, die von der Hamas bei ihrem Angriff am 7. Oktober genommen wurden, hat Israel nicht erreicht.

Gemessen an ihren eigenen erklärten Zielen läuft es für die israelische Armee nicht so gut wie geplant. Während der Ausgang der israelischen Militäraktion noch offen ist, besteht kaum ein Zweifel daran, dass Israel den Krieg in der Öffentlichkeitsarbeit entscheidend verliert.

Die PR-Verluste Israels werden sogar von israelischen Analysten in der Jerusalem Post und der Times of Israel sowie von israelischen Sympathisanten in der Washington Post und im Weißen Haus eingeräumt.

Und es sind nicht nur die Menschen in der arabischen und muslimischen Welt oder allgemeiner im globalen Süden, die sich gegen Israel wenden. Auch Bürger in westlichen Gesellschaften, insbesondere jüngere Menschen, stehen Israel zunehmend kritischer gegenüber.

Live-Streaming von Völkermord

Meinungsumfragen aus Westeuropa sind aufschlussreich. Umfragen haben ergeben, dass nur 35 Prozent der Deutschen die israelfreundliche Haltung ihrer Regierung unterstützen, dass die Spanier eher für Palästina als für Israel sind und dass eine überwältigende Mehrheit der Iren die israelische Militäroperation in Gaza ablehnt.

Die Briten sind in Bezug auf Israel und Palästina geteilter Meinung, eine Tatsache, die eine Abkehr von der früheren überwältigenden Unterstützung der britischen Öffentlichkeit für Israel darstellt.

Im Westen haben die Mainstream-Medien, die Israel in der Vergangenheit unterstützt haben, nicht mehr das Monopol auf die Verbreitung von Informationen.

Umfragedaten aus den Vereinigten Staaten erzählen eine ähnliche Geschichte. So ergab eine kürzlich durchgeführte Harvard-Harris-Umfrage, dass die Amerikaner in der Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen gleichmäßig zwischen der Unterstützung der Hamas und der Unterstützung Israels aufgeteilt sind.

Noch aufschlussreicher ist vielleicht, dass etwa 60 Prozent der amerikanischen Jugendlichen im Alter von 18 bis 24 Jahren der Meinung sind, dass der Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober gerechtfertigt war, während fast die Hälfte der 25- bis 34-Jährigen und 40 Prozent der 35- bis 44-Jährigen dies ebenfalls so sehen.

Wahrscheinlich gibt es einen Zusammenhang zwischen Medienkonsum und öffentlicher Meinung. Im Westen haben die Mainstream-Medien, die Israel in der Vergangenheit mit überwältigender Mehrheit unterstützt haben, nicht länger ein Informationsmonopol.

Hunderte von Millionen westlicher Bürger, vor allem westliche Jugendliche, sind in sozialen Medien wie TikTok, YouTube, Instagram und X (früher Twitter) aktiv. Diese Social-Media-Nutzer haben das Gemetzel, das Israel an unschuldigen Zivilisten im Gazastreifen und im Westjordanland verübt, oft in aller Deutlichkeit gesehen.

Diese Art von Bildern in den sozialen Medien ist so weit verbreitet und stellt Israel so sehr in Frage, dass sich die israelische Regierung bei TikTok und Meta, dem Eigentümer von Facebook und Instagram, beschwerte und die Entfernung Tausender von Beiträgen verlangte.

Die israelischen Zensurbemühungen haben offenbar Früchte getragen, denn die systematische Zensur pro-palästinensischer Inhalte ist inzwischen allgegenwärtig.

Aus mindestens zwei Gründen werden die Zensurbemühungen jedoch zumindest kurzfristig wenig Erfolg haben.

Erstens ist der sprichwörtliche Schaden bereits angerichtet – millionenfach geteilte Grafiken können zwar entfernt, aber nicht ungesehen bleiben. Zweitens, und das ist noch wichtiger, wird eine pro-israelische Zensur wahrscheinlich noch mehr anti-israelische Wut bei genau den Bevölkerungsgruppen auslösen, die Israel für sich gewinnen möchte.

Warum verliert Israel den PR-Krieg?

Es gibt mindestens drei Hauptursachen für Israels PR-Probleme. Erstens gibt es grundsätzliche Schwierigkeiten bei der PR-Arbeit für einen Apartheidstaat, der aktiv Völkermord begeht. Zweitens sind einige Israelis abtrünnig geworden und haben Botschaften verbreitet, die den PR-Bemühungen ihres Landes schaden. Drittens haben die offiziellen israelischen PR-Bemühungen unter grundlegender Inkompetenz gelitten. Ich werde jede dieser Ursachen der Reihe nach erörtern.

Ursache 1: PR kann keine Wunder bewirken

Organisationen, einschließlich Regierungen, verfügen über Pläne zur Schadensbegrenzung, hoffen aber, diese nie anwenden zu müssen. Ein nützlicher PR-Leitfaden rät dazu, negative Verhaltensweisen zu vermeiden, die eine Schadensbegrenzung erforderlich machen.

Mehr als 80 Tage lang hat Israel wahllos dicht besiedelte zivile Gebiete bombardiert und mehr als 20.000 Menschen getötet, darunter etwa 14.000 Kinder und Frauen.

In vielen Fällen hat Israel die Zivilbevölkerung und die zivile Infrastruktur direkt angegriffen, darunter Krankenhäuser, Schutzräume, Schulen, Wohnhäuser und so genannte „sichere Routen“.

Mehr als 100 Mitarbeiter der Vereinten Nationen wurden getötet, so viele wie in keinem anderen Konflikt in der Geschichte der Vereinten Nationen. Hinzu kommen fast 70 Journalisten, die in dem Zeitraum getötet wurden, den das Komitee zum Schutz von Journalisten als die „tödlichste Zeit für Journalisten“ bezeichnet, seit die Organisation 1992 mit der Erfassung von Daten begann.

Was die PR-Situation für Israel noch schlimmer macht, ist die Tatsache, dass dem militärischen Bombardement zahlreiche Erklärungen hochrangiger Beamter vorausgingen, die auf völkermörderische Absichten schließen lassen.

So erklärte der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant, er habe eine „vollständige Belagerung“ des Gazastreifens angeordnet, so dass keine Lebensmittel, kein Wasser und kein Treibstoff mehr dorthin gelangen könnten. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu erklärte, er wolle den Gazastreifen in eine „verlassene Insel“ verwandeln, und Präsident Isaac Herzog erklärte, Israel mache keinen Unterschied zwischen palästinensischen Zivilisten und Hamas-Kämpfern.

Gallant sagte außerdem, Israel werde „alles eliminieren“, während Militärsprecher Daniel Hagari erklärte, Israels militärischer Schwerpunkt liege auf „Schaden und nicht auf Genauigkeit“.

Israel hat auch die Einfuhr von Medikamenten in den Gazastreifen verhindert, und die wenigen medizinischen Einrichtungen, die noch in Betrieb sind, sind gezwungen, chirurgische Eingriffe, einschließlich Amputationen, ohne Betäubung vorzunehmen.

In einem kürzlich veröffentlichten Bericht des Welternährungsprogramms heißt es, dass die Menschen im Gazastreifen jetzt unter „katastrophalem Hunger“ leiden.

Zahlreiche Experten für humanitäres Völkerrecht haben erklärt, dass Israels Zerstörung des Gazastreifens in Verbindung mit offiziellen Erklärungen, die eine völkermörderische Absicht erkennen lassen, darauf schließen lässt, dass Israel einen Völkermord im Sinne des Völkerrechts begeht. Raz Segal, ein israelischer Professor für Holocaust- und Völkermordstudien, sagte, Israel führe einen „Lehrbuchfall von Völkermord“ durch.

Selbst den besten PR-Profis würde es schwer fallen, einen Völkermord aufzupolieren. Wie ein altes Sprichwort sagt: „Man kann ein Schwein mit Lippenstift beschmieren, es bleibt trotzdem ein Schwein.“

Ursache 2: Falsche Kommunikation

Unmittelbar nach dem Anschlag vom 7. Oktober berichtete eine Journalistin des israelischen Nachrichtensenders i24, dass militante Hamas-Kämpfer israelische Babys enthauptet hätten. In ihrem Bericht berief sie sich auf einen israelischen Kommandeur.

Die Geschichte wurde von vielen westlichen Nachrichtensendern aufgegriffen und sogar mehrfach von US-Präsident Joe Biden erwähnt, der sagte, er habe die Bilder selbst „gesehen“. Sowohl die israelische Regierung als auch das Weiße Haus waren gezwungen, diese Behauptung, die nachweislich falsch war, zurückzunehmen.

Im November ging ein Video, das angeblich eine palästinensische Krankenschwester zeigt, die die Hamas anprangert, im Internet um. Das israelische Außenministerium retweetete das Video.

Die israelische Regierung sah sich jedoch später gezwungen, das Video zu löschen, da sich herausstellte, dass es von einer israelischen Schauspielerin inszeniert worden war, die sich als Palästinenserin ausgab.

Während des gesamten Krieges gegen den Gazastreifen haben israelische Soldaten Videos gefilmt und in Umlauf gebracht, in denen sie groteske Menschenrechtsverletzungen an Palästinensern begehen. Diese Videos sowie ähnliche Videos, die von israelischen Soldaten im besetzten Westjordanland veröffentlicht wurden, haben dem Ansehen Israels weiter geschadet.

Menschenrechtsaktivisten haben die Videos als Beweis für israelische Gräueltaten veröffentlicht. In den letzten Tagen haben die Videos auch zu einer kritischen Medienberichterstattung geführt.

Ursache 3: Inkompetenz

Zumindest ein Teil von Israels PR-Problemen kann auf schiere Inkompetenz zurückgeführt werden. Vor zwei Wochen inszenierte das israelische Militär eine angebliche Massenverhaftung von Hamas-Kämpfern, die bis auf die Unterwäsche ausgezogen und mit verbundenen Augen gefilmt wurden, wie sie sich Israel ergaben.

Israel verlor weitere PR-Punkte, als Untersuchungen ergaben, dass die Hamas al-Shifa nicht als Kommandozentrale oder für andere militärische Zwecke nutzte

Die Veranstaltung sollte der israelischen Öffentlichkeit offenbar zeigen, dass das Militär bei der Festnahme von „Terroristen“ Fortschritte macht.

Die Ermittlungen ergaben jedoch schnell zwei wichtige Details. Erstens handelte es sich bei den Männern um normale Palästinenser, nicht um Kämpfer. Zweitens war der Vorfall inszeniert, da die israelischen Soldaten den gefangenen Palästinensern befahlen, mehrmals eine scheinbare Waffenübergabe zu inszenieren. Aufgrund der weit verbreiteten Empörung war Israel schließlich gezwungen, sich von dem Video zu distanzieren.

Bei einem anderen Vorfall führte das israelische Militär per Video durch das Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza, das es angegriffen und geplündert hatte. Der Militärsprecher Daniel Hagari spielte in dem Video die Hauptrolle und wollte Beweise dafür liefern, dass die Hamas das Krankenhaus als „Kommando- und Kontrollzentrum“ genutzt hatte.

An einer Stelle zeigte Hagari auf einen arabischen Kalender und behauptete, dieser zeige einen Schichtplan der Terroristen. Hagari deutete auf den Kalender und sagte: „Dies ist eine Wächterliste, auf der jeder Terrorist seinen Namen schreibt und jeder Terrorist seine eigene Schicht hat.“ Wie die arabischen Zuschauer schnell feststellten, handelte es sich bei dem Kalender um einen einfachen Wandkalender, der nur die Wochentage enthielt. Das Video verbreitete sich in den sozialen Medien viral, und Tausende von Beiträgen und Memes machten sich über den missglückten PR-Gag lustig.

Israel verlor weitere PR-Punkte, als Untersuchungen, darunter eine der Washington Post, zu dem Schluss kamen, dass die Hamas al-Shifa nicht als Kommandozentrale oder für andere militärische Zwecke nutzte.

Ist gescheiterte PR wichtig?

Israel ist sich bewusst, dass es im Kampf um die öffentliche Meinung, insbesondere bei jungen Menschen, an Boden verliert. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum die israelische Regierung die sozialen Medien mit bezahlter Werbung überschwemmt und sich auf TikTok, Instagram und anderen Social-Media-Seiten stark engagiert.

Wäre Israel ein Unternehmen, ein Prominenter oder ein Land, das nicht mit den USA verbündet ist, hätte eine derart miserable Imagepflege ernsthafte Konsequenzen.

Langfristig besteht die reale Gefahr, dass Israel das Ansehen verliert, das ihm noch geblieben ist, was sich auf die politische Realität vor Ort auswirken könnte.

Kurzfristig kann Israel jedoch beruhigt sein, dass es die einzigen Leute überzeugt, auf die es ankommt – die US-Beamten. Solange die USA ihr Gewicht nutzen, um Israel abzuschirmen und seine Sichtweise zu fördern, kann Israel es sich leisten, sein Image zu trüben.

Mohamad Elmasry ist Professor für Medienwissenschaften am Doha Institute for Graduate Studies.

Übersetzt mit Deepl.com



