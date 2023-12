In Israel, politicians like Yair Golan gain popularity when they call for genocide Yair Golan revitalized his floundering political career when he started making genocidal statements and telling the people of Gaza, „you can die from starvation, it’s totally legitimate.“

Yair Golan bei einem Marsch nach Jerusalem im November zur Befreiung der israelischen Gefangenen in Gaza. (Foto: Yair Golans X-Konto)

Yair Golan hat seine strauchelnde politische Karriere wiederbelebt, als er begann, völkermörderische Äußerungen zu machen und den Menschen in Gaza zu sagen: „Ihr könnt verhungern, das ist völlig legitim.“



In Israel gewinnen Politiker wie Yair Golan an Popularität, wenn sie zum Völkermord aufrufen

Von Jonathan Ofir

26. Dezember 2023

Yair Golan ist ein bekannter General in Israel. Er war früher stellvertretender Generalstabschef der Armee und hat eine führende Position in der linkszionistischen Meretz-Partei inne. Golan versucht seit langem, Militarismus mit einer vorgeblich friedensbewegten Haltung zu verbinden, die normalerweise der Linken zugeschrieben wird, aber es scheint, dass seine Bemühungen vergeblich waren, als er bei den Wahlen 2022 auf dem fünften Platz landete, als Meretz nicht über die Wahlhürde hinauskam.

Am 7. Oktober feierte Golan jedoch ein heldenhaftes Comeback. Er stürzte sich direkt in den Kampf – er lieh sich die Fallschirmjägerstiefel seines Sohnes, zog seine Offiziersuniform an, bewaffnete sich mit einem Gewehr und führte mit seinem Privatauto verschiedene Ein-Mann-Rettungsaktionen im „Gaza-Raum“ durch, und zwar in den Gebieten, die am meisten unter dem Angriff der Hamas gelitten hatten. Diese Aktionen verschaffen einer Person eine Menge Legitimität in der militanten Kultur Israels. Wofür nutzt eine solche Person sie? Für die Befürwortung von Völkermord.

In einem Interview mit Raanan Shaked, das am 13. Oktober in der zentristischen Zeitung Ynet veröffentlicht wurde, wurde Golan gefragt, welche Sofortmaßnahmen er als Reaktion auf den 7. Oktober fordere. Golan nimmt in seiner Antwort kein Blatt vor den Mund:

„Als Erstes sollten alle Stromleitungen nach Gaza geschlossen werden. Ich denke, dass es in dieser Schlacht verboten ist, humanitäre Bemühungen zuzulassen. Wir müssen ihnen sagen: Hört zu, bis die [Gefangenen] freigelassen werden, könnt ihr von unserer Seite aus verhungern. Das ist völlig legitim.“

Nun, man muss kein Experte für internationales Recht sein, um zu wissen, dass diese Art von völkermörderischer Kollektivbestrafung alles andere als „legitim“ ist, sondern prima facie ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellt.

Golan ist natürlich kein Ausreißer in der israelischen Politik und wiederholte die berüchtigte Aussage von Verteidigungsminister Yoav Gallant, dass Gaza „keinen Strom, keine Lebensmittel und kein Gas“ erhalten würde, weil Israel „gegen menschliche Tiere kämpft und entsprechend handeln wird“.

Aber halt, Golan ist ein Liberaler, also muss er seine Aussage absichern, um den Anschein von „Besonnenheit“ zu erwecken.

Shaked fragt ihn: „Man hört, dass die Leute sagen, ‚löscht Gaza aus‘.“

Darauf antwortet Golan:

„Ich glaube nicht, dass sie wirklich wissen, was das bedeutet. In Gaza leben 2,1 Millionen Menschen [die tatsächliche Zahl liegt wahrscheinlich eher bei 2,3 Millionen]. Sie alle zu töten? In meinen Augen ist das eine unprofessionelle Aussage von unprofessionellen Leuten. Sie hat einen Beigeschmack von Rache, was ich emotional nachvollziehen kann, aber Krieg wird nicht aus Rache geführt. Und außerdem wird Rache am besten kalt serviert – mit dem Kopf, nicht mit dem Herzen.

Mit anderen Worten: Völkermord im großen Stil ist einfach „unprofessionell“, wenn er von den falschen Leuten ausgeführt wird – nicht unbedingt schlecht, nur nicht ratsam, und am besten „kalt serviert“. Professionelle Rache hingegen ist völlig „legitim“.

Wettstreit um das Amt des Premierministers

Ein Haaretz-Artikel vom 7. Dezember befasst sich mit Golans Kampagnen für eine künftige Führungsposition und spricht die Möglichkeit an, dass er Zentristen wie Tzipi Livni anzieht, um mit Yair Lapids Yesh Atid-Partei zu konkurrieren:

„Golans Anziehungskraft spiegelt sich in den jüngsten Umfragen wider. Ein Labor-Meretz-Bündnis unter seiner Führung ist im Moment acht Knesset-Sitze wert, aber das ist nicht unbedingt seine Obergrenze.“

Bei seinen Auftritten im Süden, wo er sehr beliebt ist, hält Golan Spottreden über Netanjahu, in denen er sagt, was Netanjahu seiner Meinung nach sagen sollte, aber nicht tut:

„‚Habt keine Angst'“, mimt Golan, „‚die IDF wird jede Gefahr des Eindringens in die Gemeinden zu beseitigen wissen, und ich versichere euch treu, dass eine ständige Militärpräsenz in jeder Gemeinde entlang der Nordgrenze bleiben wird. Ich rufe Sie auf, nach Hause zurückzukehren. Die Rückkehr wird in Etappen nach einem Plan erfolgen, den ich Ihnen vorlegen werde.“

Abschließend sagt Golan: „Das ist es, was Netanjahu hätte sagen sollen, wenn er nicht so erbärmlich und armselig gewesen wäre. Wenn er in der Lage wäre, vor die Nation zu treten und die Wahrheit zu sagen.“

Rückkehr in die Politik angestrebt

Golan wurde bei der Beförderung zum Generalstabschef der Armee übergangen, wahrscheinlich aufgrund einer Aussage, die er 2016 machte, als er davor warnte, im heutigen Israel „Überbleibsel“ des Deutschlands der 1920er und 40er Jahre zu finden. Im Jahr 2019 versuchte er dann, in die Politik einzusteigen, indem er versuchte, eine aufgelöste links-zionistische Partei, die Demokratische Wahl, zu reaktivieren und sich schließlich Ehud Barak anschloss, einem ähnlich militaristischen „linken“ Heuchler, der zu dieser Zeit eine neue Partei gründete, die sich Demokratische Union nannte. Zu dieser Partei gehörten auch Meretz und Gesher, aber sie schaffte es bei den Wahlen 2020 nicht. Golan entschied sich dann für Meretz, die seither durch den Rechtsruck in der israelischen Gesellschaft – lange vor dem 7. Oktober – dezimiert wurde. In der Tat ist diese Verschiebung in Golans eigenen Aussagen über seine Politik offensichtlich, denn er behauptet, dass er zwar auf der linken Seite des politischen Spektrums steht, aber „kein Linker“ ist.

Doch nach dem Niedergang seiner politischen Karriere hat Golan im 7. Oktober eine Gelegenheit gefunden, sich neu zu erfinden, indem er seine „Heldentaten“ vollbringt, um sein Image zu rehabilitieren.

„Es klingt, als würden Sie in die Politik zurückkehren“, sagt Shaked in dem Ynet-Interview.

„Sicher“, antwortet Golan. „Wer wird nach einem solchen Ereignis die Verantwortung übernehmen? Wer wird den Staat Israel rehabilitieren, [der Likud-Abgeordnete] Tali Gottlieb? Benjamin Netanjahu? Ich sage Ihnen, wer den Staat Israel rehabilitieren wird: die gutherzigen und ehrlichen Menschen, die ihr Leben hingegeben haben und es weiterhin hingeben werden.

„Glauben Sie, dass dieses Ereignis etwas daran geändert hat, wie die Öffentlichkeit mit Ihnen umgeht?“ fragt Shaked.

„Ich war noch nie deprimiert, wenn man mich ‚Verräter‘ und ‚linksradikal‘ nannte, und ich bin auch nicht begeistert, wenn man sagt, ‚wir haben uns in ihm getäuscht'“, antwortet Golan. Er fährt fort, dass er dort ist, um „für das Einzige zu kämpfen, was den Staat Israel retten kann: eine mutige Verbindung zum Erbe, zur Geschichte, zur Vergangenheit, zur Folklore, die uns zu einem Volk macht, und auf der anderen Seite das Festhalten an der Menschlichkeit – ein Staat, der das Beste für seine Bürger, für alle seine Bürger, wäre“.

Außer für die Palästinenser, für die die Bezeichnung „Menschlichkeit“ nicht zu gelten scheint. Unter dem Apartheidregime, das sich vom Fluss bis zum Meer erstreckt, dürfen sie nicht einmal Bürger zweiter Klasse sein. Sie können einfach „am Hungertod sterben“.

Übersetzt mit Deepl.com



--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …