Krieg gegen Gaza: Wie die deutsche Linke die Palästinenser im Stich gelassen hat Von Josephine Valeske

Germany’s anti-fascist protests have left Palestinians in the cold Recent anti-racism protests seemed geared towards appeasing the Israel lobby, as politicians appear afraid to take a stand

Bereitschaftspolizei überwacht eine pro-palästinensische Demonstration in Duisburg, Westdeutschland, am 9. Oktober 2023 (Ina Fassbender/AFP)

Die jüngsten Anti-Rassismus-Proteste schienen darauf ausgerichtet zu sein, die Israel-Lobby zu besänftigen, da Politiker Angst zu haben scheinen, Stellung zu beziehen

Von Josephine Valeske

15. Februar 2024

In den letzten Wochen sind Millionen von Menschen in Städten in ganz Deutschland auf die Straße gegangen, um gegen die extreme Rechte und insbesondere gegen die Partei Alternative für Deutschland (AfD) zu demonstrieren.

Die Proteste folgten auf die Enthüllungen eines investigativen Medienunternehmens, dass rechtsextreme Politiker im November ein geheimes Treffen mit bekannten Neonazis abhielten, bei dem sie einen Plan für die massenhafte Abschiebung von Ausländern und Deutschen, die als nicht deutsch genug angesehen werden, diskutierten.

Die Proteste sind zwar zu begrüßen, doch was bei vielen Demonstrationen eklatant fehlte, war ein klarer Ausdruck der Solidarität mit denjenigen, die derzeit am stärksten von Rassismus betroffen sind: farbige Menschen, die sich mit den Palästinensern solidarisieren.

Während in einem Protestaufruf Antisemitismus ausdrücklich als eine Form von Rassismus genannt wurde, wurde Islamophobie nicht erwähnt, obwohl Muslime zusammen mit schwarzen und braunen Migranten die Hauptzielscheibe der AfD sind, die auch entschieden pro-Israel ist.

Im Oktober forderte die Partei, die humanitäre Hilfe für Palästina einzustellen, und nach pro-palästinensischen Aktionen rief sie zur Abschiebung von Aktivisten auf. Die Tatsache, dass Regierungsvertreter an Anti-Rassismus-Demonstrationen teilnahmen und gleichzeitig die von der AfD befürwortete Politik, wenn auch in abgeschwächter Form, umsetzten, zeigt, dass ihre Anti-Rassismus-Position nur ein Lippenbekenntnis ist.

Die jüngsten Anti-Rassismus-Proteste schienen darauf ausgerichtet zu sein, die Israel-Lobby zu beschwichtigen und sich von den jüngsten Pro-Palästina-Protesten zu unterscheiden. Dies führte zu einer Situation, in der Berichten zufolge einige nicht-weiße Palästina-Unterstützer ins Visier genommen wurden, wie eine betroffene Person kommentierte: „Nach den landesweiten Antifaschismus-Demos, während sich die Weißen gegenseitig gratulierten, kontrollierten sich die Araber gegenseitig. Business as usual.“

Dies wirft ein Schlaglicht auf ein viel breiteres Problem der deutschen Linken: Sie hat keine klare Position zu Palästina. Das mag an der perversen Vorstellung liegen, dass verinnerlichte Schuldgefühle wegen des Holocausts irgendwie durch bedingungslose Unterstützung Israels getilgt werden können, oder daran, dass das Eintreten für die Palästinenser im gegenwärtigen deutschen Klima die sofortige Annullierung bedeutet.

Schwache Erklärung

Nachdem Greta Thunberg im November ihre Unterstützung für Palästina erklärt hatte, distanzierte sich die deutsche Sektion ihrer Bewegung Fridays for Future von der Klimaaktivistin. Carola Rackete, Spitzenkandidatin der Partei Die Linke für die kommende Europawahl, sagte in einem Interview, sie könne die Kritik an Thunberg verstehen.

Dies entspricht der Parteilinie der Partei Die Linke, die sich, abgesehen von einigen wenigen Stimmen, auffallend still zu Gaza geäußert hat. Laut der Linke-Politikerin Christine Buchholz ist die derzeitige Positionierung der Partei „absolut unzureichend, da sie versucht, ein Gleichgewicht zwischen Kritik an Israel und Kritik an der Hamas zu halten“.

Nach einer ersten schwachen Erklärung am 11. Oktober, die ausschließlich die Hamas für die Eskalation in Gaza verantwortlich machte, schien die Führung der Partei Die Linke zu hoffen, dass ihre Mitglieder (und potenziellen Wähler) das Thema einfach vergessen würden.

Als die ehemalige Bundestagsabgeordnete der LINKEN, Sahra Wagenknecht, am 23. Oktober Gaza als „Freiluftgefängnis“ bezeichnete, distanzierte sich der Fraktionsvorsitzende der Partei „nachdrücklich“ von ihr. Der Druck fortschrittlicher Strömungen in der Partei, die Forderung nach einem Waffenstillstand stärker zu formulieren, wurde auf dem Parteitag abgelehnt, und in ihrem neuen Grundsatzprogramm werden Israel und Gaza nicht erwähnt.

Wenn die deutsche Linke sich wirklich erneuern will, sollte sie ihre Angst und Heuchelei ablegen und sich für die Freiheit des palästinensischen Volkes stark machen

Es gab keine Reaktion, als Deutschland ankündigte, für Israel vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) zu intervenieren. Und während Die Linke offiziell beschloss, die israelische Friedensbewegung und den israelischen Parlamentarier Ofer Cassif zu unterstützen, dem der Ausschluss aus der Knesset droht, weil er die Klage Südafrikas vor dem IGH unterstützt hat, sind keine derartigen Solidaritätserklärungen mit den Palästinensern zu finden.

Die gleiche Kritik gilt für die Führung der Rosa-Luxemburg-Stiftung, die mit der Partei Die Linke verbunden ist. In einem durchgesickerten Brief vom November kritisierten Mitarbeiter des Büros für Palästina und Jordanien die schwache Haltung der Stiftung zu Gaza und bemängelten „die systematische Unterdrückung palästinensischer Stimmen und die Aufrechterhaltung des Narrativs des Unterdrückers“.

Grundwerte

Die Linke wäre gut beraten, sich nach den schlechten Wahlergebnissen der letzten Jahre und einer internen Spaltung im vergangenen Jahr auf ihre Grundwerte zu besinnen. Zehn ihrer 38 Abgeordneten, angeführt von Wagenknecht, verließen die Partei, die daraufhin ihren Fraktionsstatus im Deutschen Bundestag verlor.

Wagenknecht gründete daraufhin ihre eigene Partei, Bundnis Sahra Wagenknecht (BSW), die die Existenz der Partei Die Linke gefährden könnte. Während die Politik der neuen Partei alles andere als fortschrittlich ist und ihre Haltung zur Migration fast schon als rechts bezeichnet werden kann, präsentiert sie sich als die einzige Partei, die wirklich für den Frieden steht.

Wagenknecht hat Israel eine „rücksichtslose Kriegsführung“ vorgeworfen, während ihr Mann und Parteikollege Oskar Lafontaine sagte, es begehe „Kriegsverbrechen“. Er schränkte jedoch ein, dass es die Pflicht Deutschlands sei, für Juden und den Staat Israel einzutreten. Es bleibt abzuwarten, was aus dieser Position in der Praxis werden wird.

Nach der Spaltung der Partei versprach Die Linke, sich zu erneuern. Doch ihr schwaches Abschneiden in den Umfragen (in der letzten Umfrage lag sie bundesweit bei 3,5 Prozent, gegenüber 7,5 Prozent für den konkurrierenden BSW) zeigt, dass die Menschen im linken Spektrum desillusioniert sind.

Viele von ihnen, vor allem junge Schwarze oder Menschen mit Migrationshintergrund, haben das Gefühl, dass eine starke Position zu Palästina für jede Partei, die ihre Stimme will, entscheidend ist.

Die Aktivistin Rosa Luxemburg schrieb einmal: „Das Revolutionärste, was man tun kann, ist immer, laut zu verkünden, was geschieht.“

Nach dem jüngsten Urteil des IGH gibt es keine Ausreden mehr: Jeder politische Akteur, der sich nicht klar gegen das Vorgehen Israels positioniert, nimmt stillschweigend den laufenden Völkermord billigend in Kauf.

Wenn die deutsche Linke sich wirklich erneuern will, sollte sie Luxemburgs Aufruf beherzigen, ihre Angst und Heuchelei ablegen und sich für die Freiheit des palästinensischen Volkes stark machen.

Josephine Valeske ist Projektreferentin im Programm „Krieg und Befriedung“ des Transnational Institute.

Übersetzt mit Deepl.com

