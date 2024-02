Israel-Palestine live: Netanyahu orders negotiators to skip ceasefire talks After besieging it for weeks, Israeli troops empty main Khan Younis hospital ahead of a feared raid

Israel-Palästina live: Israelische Panzer stürmen Nasser-Krankenhaus

Israelische Angriffe im Südlibanon töten 12 Menschen, darunter vier Kinder

Wichtigste Punkte

Nasser-Krankenhaus in eine Kampfzone verwandelt

Wiederaufbau des Gazastreifens wird auf 20 Mrd. Dollar geschätzt: UN

Zahl der Todesopfer in Gaza steigt auf 28.600

24. Februar 2024

Live-Updates

Er tötet Frauen und Kinder“: Brasiliens Lula kritisiert Israel

vor 10 Minuten

Der brasilianische Präsident Luiz Inacio Lula da Silva sagte am Donnerstag, die Vereinten Nationen hätten bei der Lösung internationaler Konflikte versagt und kritisierte das israelische Vorgehen im Gazastreifen scharf.

„Das Verhalten Israels ist unerklärlich: Unter dem Vorwand, die Hamas zu bekämpfen, tötet es Frauen und Kinder“, sagte er nach einem Treffen mit dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi.

Später sagte Lula vor der Arabischen Liga, Brasilien habe den Angriff der Hamas auf israelische Zivilisten am 7. Oktober verurteilt, aber er fügte hinzu, die israelische Reaktion sei „unverhältnismäßig und wahllos“ und inakzeptabel.

Lula sagte, dass es ohne die Gründung eines palästinensischen Staates keinen Frieden geben werde, und forderte einen sofortigen Waffenstillstand, um humanitäre Hilfe nach Gaza zu ermöglichen.

„Das Töten muss gestoppt werden“, sagte er.

Der brasilianische Staatschef erklärte, Palästina müsse als souveräner Staat anerkannt und als vollwertiges Mitglied in die Vereinten Nationen aufgenommen werden, und forderte eine Reform des UN-Sicherheitsrats.

„Die multilateralen Institutionen, die geschaffen wurden, um diese Probleme zu lösen, funktionieren nicht. Deshalb setzt sich Brasilien dafür ein, die notwendigen Änderungen in den Gremien der Weltordnungspolitik vorzunehmen, und wir hoffen, dass wir dabei auf die Unterstützung Ägyptens zählen können“, sagte er vor Reportern an der Seite von Sisi.

Lula sagte, der ständige Sicherheitsrat solle erweitert und sein Vetorecht abgeschafft werden. „Es sind die ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates, die Kriege schüren“, sagte er.

Berichte von Reuters

Energiekonzerne drohen mit Klage wegen israelischer Lizenzen für Gasbohrungen vor Gaza

vor 57 Minuten

Große Energieunternehmen, die von Israel Lizenzen für Gasbohrungen vor der Küste des Gazastreifens erhalten haben, wurden gewarnt, dass ihnen rechtliche Schritte wegen möglicher Verletzungen der palästinensischen Seehoheit und Kriegsplünderung drohen.

Das israelische Energieministerium hat drei Unternehmen – dem italienischen Energieriesen Eni, dem britischen Unternehmen Dana Energy und dem israelischen Unternehmen Ratio Petroleum – drei Wochen nach Beginn des Krieges gegen den Gazastreifen im Oktober Explorationsrechte erteilt.

Anwälte, die im Namen von drei palästinensischen Nichtregierungsorganisationen (NRO) – Al Haq, dem Palästinensischen Zentrum für Menschenrechte und dem Al-Mezan-Zentrum für Menschenrechte – tätig sind, teilten den Unternehmen in diesem Monat in Briefen mit, dass sie „alle rechtlichen Mittel in vollem Umfang“ nutzen würden, wenn sie weiter vorgingen, und forderten sie auf, von allen Aktivitäten im Zusammenhang mit den Lizenzen abzusehen.

Die Organisationen machen geltend, dass mehr als die Hälfte des Gebiets, für das die Unternehmen Lizenzen erhalten haben, innerhalb der maritimen Grenzen Palästinas liegt.

Lesen Sie mehr: Energieunternehmen drohen mit Klage wegen israelischer Lizenzen für Gasbohrungen vor Gaza

Ein Arbeiter steht vor der Gasplattform im Mittelmeer vor Gaza (Ahikham Seri/AFP)

Israelische Panzer stehen jetzt im Nasser-Krankenhaus, berichtet ein Augenzeuge (MEE)

vor 1 Stunde

Ein palästinensischer Chirurg im Nasser-Krankenhaus von Khan Younis, das derzeit von israelischen Streitkräften gestürmt wird, berichtete Middle East Eye, dass sich jetzt Panzer in dem medizinischen Komplex befinden.

Hunderte von vertriebenen Familien und Patienten wurden in den letzten zwei Tagen mit Waffengewalt aus dem Krankenhaus vertrieben.

Die wenigen im Krankenhaus verbliebenen Personen, darunter 14 medizinische Mitarbeiter, die 120 Patienten versorgen, wurden angewiesen, sich in einem Gebäude zu versammeln, sagte der Chirurg Dr. Khaled Alserr.

„Die israelische Armee ist mit Soldaten und Panzern in das Nasser-Krankenhaus eingedrungen“, sagte er gegenüber MEE.

„Wir haben gesehen, wie sie in den letzten Tagen mit Bulldozern außerhalb des Krankenhauses gegraben haben. Sie haben das medizinische Personal vertrieben und uns gezwungen, alle Patienten in einem Gebäude unterzubringen.

„Die Korridore in diesem Gebäude sind voll mit Patienten, die zusammengepfercht sind, weil sie nirgendwo anders hin können.“

Wiederaufbau des Gazastreifens nach dem Krieg wird auf 20 Mrd. Dollar geschätzt: UN-Handelsorganisation

vor 1 Stunde

Der Gazastreifen wird einen neuen „Marshallplan“ benötigen, um sich von Israels verheerender Aggression gegen den belagerten Streifen zu erholen, sagte ein Beamter der UN-Handelsorganisation am Donnerstag und fügte hinzu, dass sich der Schaden durch den Konflikt bisher auf rund 20 Milliarden Dollar beläuft.

Richard Kozul-Wright, Direktor der UN-Handelsorganisation UNCTAD, sagte am Rande eines UN-Treffens in Genf, der Schaden sei bereits viermal so hoch wie der, der im Gazastreifen während des siebenwöchigen Krieges im Jahr 2014 entstanden sei.

„Wir sprechen hier von etwa 20 Milliarden Dollar, wenn es jetzt aufhört“, sagte er.

Kozul-Wright sagte, die Schätzung basiere auf Satellitenbildern und anderen Informationen. Für eine genauere Schätzung müssten Forscher den Gazastreifen betreten.

Berichte von Reuters

Israelische Streitkräfte stürmen Entbindungsstation im Nasser-Krankenhaus

vor 1 Stunde

Israelische Truppen haben nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums die Entbindungsstation des Nasser-Krankenhauses gestürmt.

Die Truppen stürmten den medizinischen Komplex, das größte noch verbliebene Krankenhaus im Gazastreifen, am Donnerstagmorgen, Stunden nachdem sie es beschossen hatten.

Rekordzahl von Außenposten im Westjordanland im Jahr 2023, sagt israelische NGO

vor 2 Stunden

Israelische Siedler haben im Jahr 2023 eine Rekordzahl von Außenposten im besetzten Westjordanland errichtet, wie eine Überwachungsorganisation am Donnerstag mitteilte.

Sechsundzwanzig von der israelischen Regierung nicht anerkannte Siedlungen seien im vergangenen Jahr errichtet worden, davon etwa zehn seit dem Ausbruch des Krieges gegen den Gazastreifen am 7. Oktober, so die israelische Gruppe Peace Now in einem Bericht.

Der Bericht brachte den Anstieg mit dem Eintritt rechtsextremer Persönlichkeiten in die Regierung in Verbindung. Premierminister Benjamin Netanjahu kehrte im Dezember 2022 in einer Koalition mit rechtsextremen und ultraorthodoxen Parteien an die Macht zurück.

Seitdem haben die israelischen Behörden „Siedlern erlaubt, ungehindert Außenposten zu errichten“, so Peace Now.

„Unter der Netanjahu-Regierung haben wir eine noch nie dagewesene Unterstützung für Siedlungen erlebt.“

Laut Peace Now gab es 2023 die höchste Zahl an wilden Außenposten – die ohne Genehmigung der israelischen Behörden errichtet wurden – seit Beginn des Phänomens im Jahr 1996.

Der bisherige Rekord, 23, wurde 2002 während der zweiten palästinensischen Intifada (Aufstand) aufgestellt.

Bericht von AFP

Britischer Minister verurteilt israelischen Abriss des Hauses eines palästinensischen Aktivisten

vor 2 Stunden

Der britische Staatsminister für den Nahen Osten, Nordafrika und Südasien hat den Abriss des Hauses des palästinensischen Aktivisten Fakhri Abu Diab im besetzten Ost-Jerusalem verurteilt.

„Israel muss diese Politik jetzt stoppen“, sagte Tariq Ahmad in einem Beitrag auf X und bezog sich dabei auf die weit verbreitete israelische Praxis, palästinensische Häuser abzureißen.

Diabs Familie wurde gewaltsam aus dem Haus vertrieben, in dem sie 38 Jahre lang gelebt hat.

„Auch wenn sie unsere Häuser abreißen, werden sie unsere Entschlossenheit nicht zerstören. Wir werden in unserem Land standhaft bleiben“, sagte Abu Diab.

VAE, Saudi-Arabien und Jordanien helfen Israel bei der Sicherung einer neuen Landroute für Waren

vor 2 Stunden

Israelische Soldaten stürmen Nasser-Krankenhaus in Khan Younis

Vor 2 Stunden

Israelische Streitkräfte begannen mit der Stürmung des Nasser-Krankenhauses in Khan Younis, der wichtigsten medizinischen Einrichtung im südlichen Gazastreifen, nachdem sie es beschossen und Berichten zufolge mindestens einen Patienten getötet hatten.

Der Angriff erfolgte einen Tag, nachdem die israelische Armee nach eigenen Angaben versucht hatte, Zivilisten aus dem Krankenhaus zu evakuieren, doch nach Angaben von Medizinern konnten die Patienten nicht sicher fliehen, und viele vertriebene Palästinenser blieben dort.

In der Nacht wurde gefilmt, wie Patienten auf Tragen aus ihren Zimmern gebracht wurden und einige vor Schmerzen schrien, während in der Ferne Schüsse zu hören waren.

Lesen Sie mehr: Israelische Soldaten stürmen Nasser-Krankenhaus in Khan Younis

Gaza

Israelische Armee droht mit Militäroffensive in Nablus

vor 2 Stunden

Die israelische Armee hat am Donnerstag mit einer tödlichen Militäroperation in der besetzten Stadt Nablus im Westjordanland gedroht.

Nach Angaben von Zeugen warfen die israelischen Streitkräfte Flugblätter über dem Flüchtlingslager von Nablus ab und warnten die Bewohner vor Angriffen auf die Truppen in der Gegend.

„Das Schicksal eurer Stadt liegt in euren Händen. Folgt nicht dem Weg des Lagers von Jenin“, hieß es auf dem Flugblatt.

Die israelische Armee hat in den letzten Wochen mehrere militärische Angriffe im Flüchtlingslager Dschenin durchgeführt, bei denen ein Dutzend Palästinenser getötet und große Zerstörungen angerichtet wurden.

Irland stellt 21 Millionen Dollar für Unrwa bereit

vor 2 Stunden

Die Republik Irland hat angekündigt, das Hilfswerk der Vereinten Nationen (Unrwa) mit 21,5 Millionen Dollar zu unterstützen.

„In Gaza sind wir Zeugen einer humanitären Katastrophe. Die Menschen brauchen dringend die grundlegendsten lebensnotwendigen Dinge – Nahrung, Wasser, Unterkunft“, sagte Außenminister Micheal Martin.

„Unter diesen erschütternden Bedingungen und angesichts der Aussicht auf eine weitere militärische Eskalation ist die Unrwa das Rückgrat der humanitären Hilfe. Sie braucht dringend die Unterstützung aller UN-Mitgliedsstaaten“, sagte Martin bei einem Besuch des Unrwa-Generalkommissars Philippe Lazzarini in Dublin.

„Ich fordere andere Geber auf, die Unterstützung für die Unrwa wieder aufzunehmen und auszuweiten, damit sie den Millionen bedürftiger palästinensischer Flüchtlinge helfen kann“, fügte er hinzu.

Israelische Bombardierung im Zentrum des Gazastreifens tötet 11 Menschen

vor 3 Stunden

Mindestens 11 Menschen wurden bei einem heftigen Bombardement des Lagers Nuseirat im Zentrum des Gazastreifens getötet, wie Korrespondenten von Al Jazeera berichten.

Unter den Opfern eines Angriffs, bei dem ein Wohnhaus getroffen wurde, waren auch vier Kinder. Die Zahl der Verwundeten ist noch nicht bekannt.

Bei einem weiteren Luftangriff in der Region Wadi Gaza wurden eine Person getötet und mehrere verwundet.

Israel spioniert US-Daten über Siedlergewalt aus, um Sanktionen zu vereiteln: Bericht

vor 3 Stunden

Quellen im israelischen Geheimdienst, die mit der Zeitschrift +972 und Local Call gesprochen haben, sagten, dass Israel die private Kommunikation der USA mit der Palästinensischen Autonomiebehörde ausspioniert hat, um zu verstehen, was die USA über die Gewalt der Siedler wissen“.

Dies geschieht, nachdem die USA und das Vereinigte Königreich in diesem Jahr vier Siedler sanktioniert haben, nachdem diese im besetzten Westjordanland Gewalttaten gegen Palästinenser verübt hatten.

Der Zweck dieser Spionage ist nicht, die Siedler für ihre Gewalt zu bestrafen, sondern zu verhindern, dass die gesammelten Informationen in Sanktionen münden“, heißt es in dem Bericht.

Dies würde bedeuten, dass ungeachtet dessen, was israelische Politiker über ein hartes Durchgreifen gegen gewalttätige Siedler sagen, die offizielle Politik hinter verschlossenen Türen darin zu bestehen scheint, sie vor der Rechtsstaatlichkeit zu schützen.

US-Beamte haben von PA-Beamten zahlreiche Informationen über Vorfälle von Siedlergewalt erhalten.

„Wir wollen wissen, was die Amerikaner wissen“, so eine israelische Quelle gegenüber +972 und Local Call. „Wir wollen wissen, was auf uns zukommt, wenn Fenzel kommt und Antworten zu diesen Fällen verlangt. Es geht nicht darum, gegen die Siedler vorzugehen und sie zu verhaften“, so der Bericht.

Die Zahl der Todesopfer in Gaza steigt auf 28.663: Palästinensisches Gesundheitsministerium

vor 3 Stunden

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurden seit dem 7. Oktober mindestens 28.663 Palästinenser in Gaza von Israel getötet, darunter mehr als 12.300 Kinder und 8.400 Frauen.

Mehr als 68.395 weitere Menschen seien verwundet worden, fügte das Gesundheitsministerium hinzu.

Nach Angaben des Ministeriums wurden in den letzten 24 Stunden 87 Menschen getötet und weitere 104 verwundet.

In Bildern: Libanesische Rettungskräfte versuchen, die Verwundeten aus den Trümmern zu bergen

vor 3 Stunden

Rettungskräfte überprüfen ein Gebäude, das über Nacht von einem israelischen Luftangriff getroffen wurde, in der südlibanesischen Stadt Nabatieh am 15. Februar 2024 (AFP)

Ein Bild zeigt die Schäden an einem Gebäude, das über Nacht von einem israelischen Luftangriff in Nabatieh getroffen wurde, am 15. Februar (AFP)

Ein Bild zeigt die Schäden an einem Gebäude, das in der Nacht durch einen israelischen Luftangriff in Nabatieh zerstört wurde (AFP)

