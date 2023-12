How Israel uses humiliation as a psychological weapon against Palestinians Failing to achieve their goals in Gaza, Israeli forces are punishing Palestinian civilians through systematic humiliation and subjecting them to degrading and sadistic treatment



Israelische Streitkräfte verlegen am 8. Dezember 2023 im Gazastreifen verhaftete und inhaftierte palästinensische Männer mit verbundenen Augen, entkleidet und in Handschellen (Yossi Zelige/Reuters)

Krieg gegen Gaza: Wie Israel Demütigung als psychologische Waffe gegen Palästinenser einsetzt

Von Ramy Abdu

21. Dezember 2023



Da die israelischen Streitkräfte ihre Ziele im Gazastreifen nicht erreichen, bestrafen sie palästinensische Zivilisten durch systematische Demütigung und setzen sie einer erniedrigenden und sadistischen Behandlung aus

Seit dem Beginn der israelischen Kolonisierung Palästinas im Jahr 1948 dokumentieren unzählige Bilddokumente, Fotos und Fernsehaufnahmen weitreichende, unverhältnismäßige Gewalt, die von Demütigungen und unmenschlichem Verhalten des israelischen Militärs gegenüber unbewaffneten palästinensischen Zivilisten geprägt ist.

In vielen Fällen waren die Opfer wehrlose Kinder, Frauen, ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen.

Am 8. Oktober startete die israelische Regierung einen groß angelegten Militärangriff auf den Gazastreifen, wobei sie als Ziele die Befreiung der israelischen Gefangenen und die Zerschlagung der Hamas angab, obwohl mehrere führende Politiker, von Premierminister Benjamin Netanjahu bis zu Verteidigungsminister Yoav Gallant, ihre völkermörderischen Absichten deutlich machten.

Zwei Monate später – mit mehr als 20.000 getöteten Palästinensern – scheint es, dass die israelische Regierung ihre Ziele nicht erreicht hat. Das schockierende Ausmaß des Gemetzels und der Zerstörung hat weltweit massive Proteste und internationale Verurteilungen von Israels völkermörderischem Krieg ausgelöst.

Die erschütternde Zahl der Todesopfer, insbesondere von Kindern, die Angriffe auf das besetzte Westjordanland und die mutwilligen Verstöße gegen das Völkerrecht, einschließlich der gezielten Angriffe auf Krankenhäuser und der Belagerung von Nahrungsmitteln, Wasser und Treibstoff, haben Fragen nach dem beabsichtigten Ergebnis des israelischen Krieges gegen die Palästinenser aufgeworfen.

Hinzu kommt der interne Druck der Familien der Geiseln und der israelischen Öffentlichkeit auf die Regierung, sich aktiv für ihre Freilassung einzusetzen.

Angesichts des zunehmenden nationalen und internationalen Drucks hat die israelische Regierung ein Narrativ entwickelt, um die extreme Gewalt zu rechtfertigen, die sie im Namen der Bekämpfung der Bedrohung durch den „Hamas-Terror“ weiterhin gegen mehr als 2,3 Millionen Bewohner des Gazastreifens ausübt.

Systematische Entwürdigung

In der Vergangenheit gab es zahlreiche Fälle, in denen Militärs die Zivilbevölkerung bestraften und sie einer sadistischen und erniedrigenden Behandlung unterzogen, nachdem sie ihre politischen oder militärischen Ziele nicht erreicht hatten.

Israel wendet eine systematische Strategie der Demütigung an, um palästinensische Einzelpersonen und Gemeinschaften psychologisch zu beeinflussen und zu zersetzen

Als Reaktion auf die weltweiten Aufrufe, die gezielten Angriffe auf die zivile Infrastruktur einzustellen, versucht die israelische Regierung weiterhin verzweifelt, die angebliche militärische Präsenz bewaffneter palästinensischer Gruppierungen in den großen Krankenhäusern des Streifens festzustellen.

Diese Bemühungen mündeten in einer intensiven Luft- und Artilleriebeschusskampagne auf Krankenhäuser, einschließlich des wichtigsten medizinischen Komplexes von al-Shifa in Gaza. Die Angriffe, die sich gegen Patienten und Vertriebene in den Krankenhäusern richteten, gingen bis zur Inhaftierung, Misshandlung und Ausbeutung von Ärzten als menschliche Schutzschilde.

In einer beunruhigenden Situation hinderten israelische Soldaten das medizinische Personal daran, die Leichen der Opfer aus den Innenhöfen der Krankenhäuser zu bergen, so dass diese über einen längeren Zeitraum den Tieren ausgesetzt waren.

Bei anderen Vorfällen berichteten Augenzeugen dem Euro-Med Human Rights Monitor, dass israelische Soldaten palästinensische Zivilisten angriffen und demütigten, die den ausgewiesenen „sicheren Korridor“ nutzten, um Gaza-Stadt und den nördlichen Gazastreifen in Richtung Süden zu evakuieren.

Einem Augenzeugenbericht zufolge befahl ein israelischer Soldat einem Palästinenser, sich zu entkleiden, während er auf die Freigabe des Kontrollpunkts wartete. Als ein anderer Palästinenser das Vorgehen des Soldaten in Frage stellte, wurde er mit einem tödlichen Kopfschuss niedergestreckt, und Schaulustige, einschließlich seiner Familie, wurden daran gehindert, Hilfe zu leisten oder seine Leiche zu bergen.

In einer erschütternden Serie von Ereignissen wurden Berichte über israelische Soldaten bekannt, die vertriebene Frauen in dem als sicher ausgewiesenen Korridor erniedrigend behandelten und demütigten. Berichten zufolge wurden zwei vertriebene Frauen mit vorgehaltener Waffe gezwungen, sich vor Hunderten von Schaulustigen zu entkleiden, bevor ihnen gestattet wurde, sich wieder anzuziehen und ihre Reise nach Süden fortzusetzen.

Darüber hinaus berichtete eine im fünften Monat schwangere Frau aus dem nördlichen Gazastreifen von einem Vorfall, bei dem ein israelischer Offizier sie aufforderte, sich auszuziehen, und ihr mit Vergewaltigung drohte, falls sie sich weigere.

In jüngster Zeit sind Videoaufnahmen im Umlauf, die angeblich vom israelischen Militär aufgenommen wurden und zahlreiche palästinensische Männer zeigen, die im nördlichen Gazastreifen festgenommen und gedemütigt wurden.

Bei den Männern handelt es sich überwiegend um Vertriebene, die vor dem israelischen Bombardement in Wohnhäusern und von der UNRWA betriebenen Schulen Zuflucht gesucht haben. Sie wurden ohne Hemd und bis auf die Unterwäsche entkleidet gezeigt, wobei sie die Hände hinter dem Kopf erhoben hatten. Israelische Soldaten hatten sie auf der Straße aufgereiht und Fotos und Videos von ihnen gemacht.

Die Videos wurden von israelischen Medien und Soldaten, die insbesondere seit der Bodeninvasion Dutzende von Videos und Bildern auf ihren Konten in den sozialen Medien verbreiteten, in großem Umfang verbreitet. In Videos, die auf TikTok und Instagram gepostet wurden, machen sie sich offen über die Palästinenser lustig, die die Invasion ihrer Stadtviertel und Strände feiern.

In anderen „Siegeszenen“ pflanzten sie israelische Flaggen auf wichtige Einrichtungen und Hauptquartiere, Wohngebäude, Gerichtsgebäude und Universitäten.

Entgegen der ursprünglichen israelischen Darstellung, wonach die Massenverhaftungen im Viertel Shujaiya im Osten von Gaza-Stadt und in Khan Younis im südlichen Gazastreifen stattfanden, wurde später bekannt, dass der Vorfall in Jabaliya im nördlichen Gazastreifen stattfand.

Israelischen Quellen zufolge handelte es sich bei den Festgenommenen um Mitglieder bewaffneter palästinensischer Gruppierungen. Aussagen von Augenzeugen und Familienangehörigen der Verhafteten, die das Team von Euro-Med Human Rights Monitor vor Ort sowie andere Organisationen und Journalisten gesammelt haben, bestätigten jedoch, dass es sich um unbewaffnete Zivilisten handelte, darunter Lehrer an den von der UNRWA betriebenen Schulen (die in der Regel vor und während ihrer Tätigkeit für die Vereinten Nationen mehrfach sicherheitsüberprüft werden), Journalisten und Universitätsstudenten.

Siedlerkoloniale Gewalt

Die anfängliche Fehlinformation, die später korrigiert wurde, ist nicht nur das Ergebnis von Israels Versuchen, die Bewohner des Gazastreifens zu dämonisieren, sondern ist auch ein Hinweis auf das ständige Bemühen, seinen Bürgern und vor allem seinen westlichen Verbündeten ein Bild des Sieges zu vermitteln.

Damit soll der vermeintliche „Beweis“ erbracht werden, dass die blutige Militärkampagne, bei der Zehntausende von Palästinensern getötet und Hunderttausende vertrieben wurden, tatsächlich darauf abzielte, alle Palästinenser zu unterwerfen, und nicht nur die „Hamas auszurotten“.

Die Gewalt innerhalb des Siedlerkolonialismus ist eine besondere Art von Gewalt. Diese Art von Gewalt geht über bloße Dominanz oder kulturelle Auslöschung hinaus; sie strebt danach, nicht nur Gemeinschaften zu beherrschen und auszulöschen, sondern das Wesen der individuellen Psyche. Im Kern zielt sie auf Demütigung ab. Israel wendet eine systematische Strategie der Demütigung an, um palästinensische Einzelpersonen und Gemeinschaften psychologisch zu beeinflussen und zu zersetzen.

Das Ziel ist es, Gefühle der Scham und Erniedrigung zu erzeugen und möglicherweise dauerhafte psychologische Effekte hervorzurufen, die die Standhaftigkeit und den Widerstand der Palästinenser untergraben. Obwohl diese Politik in den letzten sieben Jahrzehnten konsequent angewandt wurde, ist es ihr nicht gelungen, die palästinensische Bevölkerung abzuschrecken.

Eine wesentliche Frage für Israel ist es, über die Auswirkungen der Internalisierung und Normalisierung von Praktiken nachzudenken, die die Erniedrigung von Mitmenschen und den Stolz auf derartige Handlungen beinhalten. Diese systematische Verletzung der Menschenwürde und der Gerechtigkeit erfordert eine kritische Untersuchung ihrer Auswirkungen auf die gesellschaftlichen Normen und Werte Israels.

Israel und seine westlichen Unterstützer vergleichen ihren Völkermord in Gaza gerne mit dem alliierten Feldzug in Dresden.

Doch das ist eine falsche Darstellung. Im Gegensatz zu den Alliierten, die nicht versuchten, die Menschen in Dresden zu demütigen, ähnelt die israelische Gewalt, insbesondere in ihrer zerstörerischen Kraft und ihrem offensichtlichen Wunsch, zu demütigen, den Gräueltaten und der Demütigung, die während der Kristallnacht begangen wurden.

Ramy Abdu ist Assistenzprofessor für Recht und Finanzen, Gründer und Vorsitzender des Euro-Mediterranean Human Rights Monitor und politischer Analyst bei Al-Shabaka. Zuvor war er als Projekt- und Investitionskoordinator für die Weltbank tätig. Er verfügt über einen MBA in Finanzwesen der Universität Jordanien sowie einen MReS und einen PhD in Recht und Finanzen der Manchester Metropolitan University (UK).

