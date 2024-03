How Israel’s leftists quickly lost their compassion for Palestinians Liberal Israeli sympathy for Palestinians was based on the colonial mindset that the subjugated are inferior and should be grateful for their support

Krieg gegen Gaza: Wie Israels Linke schnell ihr Mitgefühl für die Palästinenser verlor

Orly Noy

16. März 2024

Die liberale israelische Sympathie für die Palästinenser beruhte auf der kolonialen Denkweise, dass die Unterworfenen minderwertig sind und für ihre Unterstützung dankbar sein sollten

Der Hamas-Angriff vom 7. Oktober und der Krieg, den Israel daraufhin begonnen hat, haben eine neue begriffliche Kategorie von Personen in das hebräisch-israelische Vokabular eingeführt: die „Desillusionierten“ – d.h. die Leute, die jetzt „nüchtern“ geworden sind.

Diese Leute bestehen darauf, dass sie bis zum 7. Oktober humanistische Friedenssucher waren, für die der Hamas-Angriff alles verändert hat: In seinem Gefolge haben sie sich gehäutet und unterstützen nun leidenschaftlich den Völkermord, den Israel in Gaza verübt.

Seit mehr als fünf Monaten peitschen sie sich nun gegenseitig für die Sünde ihrer früheren linken Unschuld aus. Nach einer angemessenen rituellen Absolution treten sie in den Schoß des Stammes ein und werden im Namen des Volkes und der Nation mit Vergebung überschüttet.

Die ohnehin schon ermüdend langen Reihen dieser Desillusionierten werden immer größer. Viele der Neuzugänge kommen aus der Unterhaltungsindustrie und werden dem liberalen Lager zugerechnet. Jeder bekommt seine 15 Minuten Ruhm, um die formelhaften Argumente zu wiederholen: Ich habe an den Frieden geglaubt, ich wollte die Koexistenz, aber am 7. Oktober habe ich entdeckt, dass es auf der anderen Seite keine Menschen gibt, sondern nur menschliche Tiere, die bis zum bitteren Ende bekämpft werden müssen.

Die rituelle Läuterung wird ergänzt durch Liebesbekundungen und Anerkennung für „die israelischen Verteidigungskräfte, die moralischste Armee der Welt“, durch Dank und Glückwünsche an unsere heldenhaften Soldaten und durch ein paar Lippenbekenntnisse zur Notlage der Geiseln.

Wie die altgediente Schauspielerin Hanny Nahmias sagte: „[Wir] waren am meisten für die Koexistenz“ – aber jetzt will sie einen Krieg „bis zum Ende“.

Legitime Ziele

Wenn wir uns die neuen Desillusionierten genau ansehen, scheint das Problem nicht in erster Linie in ihrer neuen, veränderten Position zu liegen – die nun oft die totale Vernichtung der Palästinenser in Gaza beinhaltet.

Der populäre Sänger Idan Raichel, der im Allgemeinen mit fortschrittlichen Werten assoziiert wird und häufig mit Musikern aus der äthiopischen Gemeinschaft zusammenarbeitet, ist beispielsweise verärgert darüber, dass die Bewohner des Gazastreifens – vertrieben, verroht, verdurstet und verhungert – nicht in die Tunnel eindringen und die Hamas bekämpfen, auch wenn sie das Tausende von Opfern kostet, um die Rückkehr aller Entführten zu erreichen.

Raichel kommt zu dem Schluss, dass sie, da sie dies nicht tun, als Komplizen der Verbrechen der Hamas und damit als legitime Angriffsziele Israels betrachtet werden sollten.

In der Tat scheint das Problem dieser neu desillusionierten Personen eher in ihrer Interpretation ihrer „linken“ Position vor ihrer Desillusionierung zu liegen.

In einem Interview in der Sendung „Stronger Together“ des Komikers Shalom Assayag erklärte die Schauspielerin und Fernsehmoderatorin Tzufit Grant, dass „meine linke Seite nicht mehr existiert; ich dachte, wir wären alle Menschen, aber – nein“.

Nach ihren Worten haben die Angreifer am 7. Oktober „einen humanitären Teil des Gehirns, ein überwältigendes Mitgefühl, [die Idee, dass] ‚wir alle Menschen sind'“ abgetötet.

Grant glaubt nicht mehr daran, dass wir alle Menschen sind. Und was jetzt?

Sie beschreibt über zwei Millionen Palästinenser im Gazastreifen mit einem abscheulichen Vokabular für jemanden, für den bis vor kurzem die Liebe zur Menschlichkeit das Leitmotiv war.

Reiner Narzissmus

Grant ist nicht allein. Das vielleicht stärkste Gefühl, auf das viele der neuen Desillusionierten immer wieder verweisen, ist die Enttäuschung: Die Palästinenser haben sie verloren“.

Sie, die Linken der Vergangenheit, die behaupten, dass sie sich doch voll und ganz der Koexistenz verpflichtet fühlten und jeden Menschen als Menschen ansahen – und ihre „Belohnung“ war ein krimineller Anschlag am 7. Oktober.

Ja, der Angriff der Hamas auf die an den Gazastreifen angrenzenden Gemeinden war entsetzlich. Aber hüten Sie sich vor der Vorstellung, dass der bloße gute Wille des Oberherrn ausreichen sollte, um die Palästinenser zufrieden zu stellen, die für die Freundlichkeit der Mater dankbar sein und ihre Unterdrückung weiterhin schweigend ertragen sollten. (Oh, diese Sehnsucht nach der „guten alten Zeit“, als die Palästinenser in Gaza dank der Freundlichkeit Israels nach Israel einreisen und als Tagelöhner arbeiten konnten und dafür dankbar waren).

Diese Haltung war bestenfalls reiner Narzissmus – keine politische Position, die auf einer Analyse der Realität und ihrer verzerrten Machtverhältnisse beruhte.

Einige Beobachter erwähnen immer wieder, dass es sich bei vielen Bewohnern der an den Gazastreifen angrenzenden Gemeinden, die am 7. Oktober angegriffen wurden, um friedliebende Menschen handelte, einige sogar um Aktivisten, die sich regelmäßig freiwillig meldeten, um Kinder aus dem Gazastreifen vom Erez-Übergang in israelische Krankenhäuser zu fahren – ein Verweis, der die Palästinenser als undankbar darstellen und die Verschiebung ihrer eigenen politischen Positionen rechtfertigen soll.

Diese Haltung ist von der gleichen narzisstischen Entpolitisierung geprägt, die alles durch die Brille der guten Absichten (einiger) Israelis betrachtet.

Zweifellos ist der freiwillige Transport kranker Palästinenser aus dem Gazastreifen eine noble Tat, und die Freiwilligen sind Menschen, deren Handeln von Moral und Gewissen geleitet wird. Ein politischer Standpunkt sieht jedoch den größeren Kontext, in dem diese Freiwilligenarbeit stattfindet: nämlich Israels langfristige Belagerung des Gazastreifens und die Zerstörung des größten Teils seiner zivilen Infrastruktur.

Eine solche Position fragt, wie es zu dieser Realität gekommen ist, dass die palästinensische Zivilbevölkerung im Gazastreifen auf die Großzügigkeit der guten Israelis angewiesen ist und im Gazastreifen selbst keine angemessene medizinische Versorgung erhalten kann. Sie fragt, warum es in Gaza keine richtigen Krankenhäuser gibt und wer die Palästinenser mit welchem Recht daran hindert, solche zu bauen.

Umarmung des Tribalismus

Eine solche Position würde die Bedeutung einer so weitreichenden Verweigerung der Bewegungsfreiheit für Millionen von Menschen verdeutlichen, die nicht nur für die Einreise nach Israel, sondern auch für Reisen in die palästinensischen Gebiete im Westjordanland die Erlaubnis des Overlords benötigen. Sie würde auch auf das Wesen des Regimes hinweisen, das seit Jahrzehnten jeden Atemzug von Millionen von entrechteten Untertanen kontrolliert, und sie würde verstehen, dass ein solches Regime unweigerlich einen Aufstand provozieren muss.

Und im Gegensatz zu allen Versuchen, zu kontrollieren, wie diese Realitäten für die Öffentlichkeit dargestellt werden, ist ein genaues Verständnis dieser Realitäten nicht gleichbedeutend mit der Unterstützung von Gewalt oder deren Rechtfertigung, sondern ganz im Gegenteil: eine leidenschaftslose Analyse dieser blutigen Realität, die es uns ermöglicht, aus ihr auszusteigen.

Dass das Subjekt höchstens die Anerkennung seines Menschseins durch den Herrn anstreben kann, eine Anerkennung, die ebenso leicht verweigert werden kann, wie sie gegeben wurde, wenn das Subjekt „enttäuscht“, ist das Kennzeichen der kolonialen Situation

Die Vorstellung, dass das Subjekt höchstens die Anerkennung seines Menschseins durch den Meister anstreben kann, eine Anerkennung, die so leicht verweigert werden kann, wie sie gegeben wurde, wenn das Subjekt „enttäuscht“, ist das Markenzeichen der kolonialen Situation.

In dieser Situation hält sich der Herr dem Untertan für so überlegen, dass dieser für jeden Moment dankbar sein sollte, in dem der Griff des Herrn um seine Kehle locker bleibt, während jeder Widerstand gegen die allgegenwärtige Drohung eines Würgegriffs gleichbedeutend mit Undankbarkeit ist.

Es sind dieselben „Linken der Vergangenheit“, die neben ihrer Enttäuschung über die Palästinenser plötzlich auch die Freuden des Tribalismus für sich entdeckt haben – wie Tzufit Grant es offensichtlich getan hat.

Seit dem 7. Oktober, sagt sie, wolle sie den ganzen Tag durch die Straßen laufen und Israelis küssen: „Ich bin sehr israelisch, sehr jüdisch geworden“.

Bedauerlicherweise scheint dies im heutigen Israel zu bedeuten, dass man sich nicht nur vom „humanitären Teil“ des Gehirns trennt, sondern vom Gehirn selbst.

Orly Noy ist die Vorsitzende von B’Tselem – dem israelischen Informationszentrum für Menschenrechte in den besetzten Gebieten.

