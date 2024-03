Play in Israel, just don’t pretend you didn’t know Nick Cave, Radiohead and others not heeding the BDS call can no longer hide behind their empty rhetoric on Israel.

Nick Cave, Radiohead und andere, die den BDS-Aufruf nicht befolgen, können sich nicht länger hinter ihrer leeren Rhetorik über Israel verstecken.

Spielt in Israel, aber tut nicht so, als wüsstet ihr es nicht

Andrew Mitrovica

16 Mär 2024

Seit dem 7. Oktober haben Dutzende von Schriftstellern Dutzende von Kolumnen verfasst, in denen sie – vergeblich – prominente Politiker, die über transformative Macht verfügen, anflehen, den Völkermord zu stoppen, der sich mit solch obszöner Tödlichkeit in den apokalyptischen Überresten des besetzten Gazastreifens abspielt.

Die gleiche Dynamik gilt für eine Galerie sich aufplusternder Künstler, die behaupten, sie seien nicht nur allergisch gegen Konformität, sondern lehnen auch jede Aufforderung von irgendeiner Seite, das Publikum in Israel nicht zu unterhalten, als gleichbedeutend mit Zensur ab.

Anstatt Nick Cave, den australischen Troubadour, oder die britische Band Radiohead aufzufordern, endlich den Bitten von Brian Eno, Roger Waters und Co. nachzukommen und auf Auftritte in einem Apartheidstaat zu verzichten, möchte ich hier ihre inzwischen in Verruf geratenen Argumente in Frage stellen und sie auffordern, in Tel Aviv zu spielen.

Nachdem er 20 Jahre lang nicht mehr in Israel aufgetreten war, verzichtete Cave 2014 auf die Unterzeichnung eines von Künstlern organisierten Boykotts von Tourneen in Israel, um seine Solidarität mit den inhaftierten Palästinensern zu bekunden.

Cave erklärte seine Entscheidung später folgendermaßen: „Irgendetwas stank mir an dieser Liste. Dann kam mir in den Sinn, dass ich die Liste nicht unterschreibe, aber auch nicht in Israel spiele, und das kam mir wirklich feige vor.“

Das Lobbying, so fügte Cave hinzu, sei eine „öffentliche Demütigung“ gewesen, die ihn offenbar in seiner Entschlossenheit bestärkt habe, die Ouvertüre abzulehnen und in Israel aufzutreten.

„Es wurde plötzlich sehr wichtig, sich gegen die Leute zu stellen, die versuchen, Musiker auszuschalten, zu schikanieren, zu zensieren und zum Schweigen zu bringen … man könnte also sagen, dass die BDS-Bewegung mich dazu gebracht hat, in Israel zu spielen“, sagte Cave und bezog sich dabei auf die Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung.

In diesem schmeichelhaften Konstrukt ist Cave das Porträt des prinzipientreuen Abtrünnigen, der sich den „uralten“ ablehnenden Kräften widersetzt, die ihn und damit auch seine Kunst mundtot machen wollen.

In einem Brief aus dem Jahr 2017 an seinen „Helden“ Brian Eno, den britischen Musikkenner, der hinter der Boykottkampagne steht, betonte Cave, dass er kein Unterstützer der israelischen Regierung sei, die für die „Ungerechtigkeiten der palästinensischen Bevölkerung“ verantwortlich sei.

Doch wie die israelische Regierung, von der er sich distanziert, recycelte Cave die gängige Legende, um die BDS-Bewegung zu diskreditieren, indem er behauptete, dass „der Boykott Israels im Kern antisemitisch ist“.

Cave schlug vor, dass Eno stattdessen einen heilsameren Ansatz wählen sollte, indem er nach Israel reist, um seine Verachtung für das „gegenwärtige Regime“ mit „der Presse und dem israelischen Volk zu teilen … und dann ein Konzert zu geben, in dem Verständnis, dass der Zweck Ihrer Musik darin besteht, zu den besseren Engeln des israelischen Volkes zu sprechen“.

Caves Ermahnung beruht auf einer falschen Prämisse: dass die „Gräueltaten“, die Generationen von Palästinensern erdulden mussten, die alleinige Verantwortung einer Reihe israelischer „Regime“ sind und nicht die Millionen von Israelis, die diese Regime ermächtigt und ermutigt haben, indem sie ihr demokratisches Wahlrecht ausübten – immer und immer wieder.

Cave lobte Israel als eine „echte, lebendige und funktionierende Demokratie“, sprach aber die „gewöhnlichen Israelis“ von den „Gräueltaten“ frei, die von den von ihnen gewählten Regierungen begangen werden.

Caves dümmliche Argumentation erreichte einen peinlichen Höhepunkt in dem folgenden Satz, der Naivität mit Weisheit verwechselt.

„Wie weit müssen wir uns von der transformativen Natur der Musik entfernt haben, um uns berechtigt zu fühlen, Musik als Waffe einzusetzen und sie zu benutzen, um normale israelische Bürger für die Handlungen ihrer Regierung zu bestrafen.

Thom Yorke, der Leadsänger von Radiohead, hat diese Argumentation fast wortwörtlich wiederholt, als er den Filmemacher Ken Loach zurückwies, der die beliebte Band aufforderte, 2017 nicht nach Israel zu reisen, da das Land eine enzyklopädische Liste ungeheuerlicher Menschenrechtsverletzungen aufweise.

„In einem Land zu spielen ist nicht dasselbe wie seine Regierung zu unterstützen“, antwortete Yorke. „Wir unterstützen [den israelischen Premierminister] Netanjahu genauso wenig wie Trump, aber wir spielen trotzdem in Amerika.“

Yorkes Ablehnung von BDS hat die Patina der Seriosität, die Caves Verleumdung fehlt.

„In der Musik, der Kunst und der Wissenschaft geht es darum, Grenzen zu überschreiten und nicht zu errichten, um offene und nicht geschlossene Köpfe, um gemeinsame Menschlichkeit, Dialog und Meinungsfreiheit“, schrieb er.

Yorkes schöner Monolog trieft vor Zuckerguss. Der Gazastreifen ist absichtlich in Ruinen gelegt worden. Die israelischen Architekten dieser Ruine scheren sich einen Dreck um Grenzüberschreitung, Geistesöffnung, gemeinsame Menschlichkeit, Dialog und Meinungsfreiheit.

Premierminister Netanjahu und sein verkommenes Kabinett machen den Gazastreifen und das besetzte Westjordanland mit ausdrücklicher Zustimmung, Billigung und Ermutigung der meisten Israelis dem Erdboden gleich.

Umfragen zeigen immer wieder, dass die große Mehrheit der „gewöhnlichen Israelis“ jeden bösartigen Aspekt des Völkermordes, der Gaza auslöschen soll, unterstützt. Die Bombenteppiche. Die flächendeckende Zerstörung von Häusern, Krankenhäusern, Moscheen, Kirchen, Schulen und Universitäten. Die Gewaltmärsche. Die Blockade von Lebensmitteln, Wasser, Treibstoff und Medikamenten – ein düsterer Plan, um die Palästinenser bis zur Unterwerfung und Kapitulation auszuhungern.

Die „besseren Engel“, zu denen Cave Eno durch die Musik „sprechen“ wollte, sind wie der größte Teil Israels von einer unstillbaren Mordwut verzehrt worden, die wie ein gewaltiges Feuer brennt.

Cave und Yorke haben ihre Blindheit mit einer Heuchelei gepaart, die eine entscheidende Unaufrichtigkeit offenbart.

Im Jahr 2022 wurde Cave von einem Fan herausgefordert, seine lautstarke, unverschämte „Solidarität“ mit den Ukrainern mit seinem eklatanten Versäumnis in Einklang zu bringen, dasselbe für die „brutalisierten“ und „leidenden“ Palästinenser zu tun.

„Das macht mich traurig“, schrieb der Fan, „denn das bringt dich in eine Position, in der du mit zweierlei Maß misst.“

Caves Antwort war ein prätentiöser Klumpen rhetorischer Flickschusterei mit den üblichen Ausflüchten darüber, wie sich „ein brutaler, unprovozierter Angriff“ von „einem zutiefst komplexen Zusammenstoß zweier Nationen, der alles andere als einfach ist“ unterscheidet.

Cave schrieb, er habe „tiefes Mitgefühl“ mit „dem tragischen Schicksal aller Unschuldigen“ und erinnerte seinen Gesprächspartner daran, dass er geholfen habe, Geld für Schulen in palästinensischen „Gemeinden“ zu sammeln.

„Aber dies ist nicht der richtige Zeitpunkt für diese Debatten“, so Cave. „Es ist an der Zeit, sich in eindeutiger Unterstützung und Liebe für das ukrainische Volk zu vereinen. Im Moment spielt sich eine Katastrophe ab, und ich stehe in diesem schrecklichen Moment der Geschichte an der Seite aller Ukrainer.“

Yorke wiederholte Caves Herablassung und schimpfte über die BDS-Befürworter, weil sie sich auf „die Art von Dialog … einlassen, die schwarz und weiß ist“.

Es gibt nichts „Komplexes“ an dem Völkermord, der mit rücksichtsloser, unerbittlicher Effizienz von einer Besatzungsarmee verübt wird, die mehr als 30.000 Unschuldige getötet und unzählige andere verstümmelt und traumatisiert hat – mit dem herzlichen Segen eines Großteils einer dankbaren Nation.

Ich vermute, dass die Schulen, für die sich Cave eingesetzt hat, ebenso wie die 13.000 toten palästinensischen Säuglinge und Kinder nicht mehr existieren, sondern in Scherben liegen.

Das ist die schamlose Wahrheit, schwarz auf weiß.

Spielen Sie also wieder in Israel, wenn Sie Lust dazu haben, Herr Cave und Herr Yorke. Tun Sie nur nicht so, als wüssten Sie nicht, wer an diesem anderen „schrecklichen Moment der Geschichte“ mitschuldig war und dass Sie sich entschieden haben, für sie zu singen.

Andrew Mitrovica ist ein Al Jazeera-Kolumnist mit Sitz in Toronto.

