Ahmad Maqadmeh, ein plastischer Chirurg Anfang dreißig, wurde vor dem al-Shifa-Krankenhaus getötet (Soziale Medien)

Krieg in Gaza: Die palästinensischen Ärzte, die tot in den Ruinen des al-Shifa-Krankenhauses gefunden wurden

Von Oscar Rickett

1. April 2024

Nach dem Rückzug der israelischen Armee aus dem Al-Shifa-Krankenhaus, das seit zwei Wochen belagert wird, wurden unter den Toten auch die Leichen von zwei der angesehensten Ärzte des Gazastreifens gefunden: eine Mutter und ihr Sohn.

Ahmad al-Maqadmeh, ein palästinensischer plastischer Chirurg Anfang dreißig, und seine Mutter Yusra al-Maqadmeh, eine Allgemeinmedizinerin, wurden zusammen mit ihrem Cousin Bassem al-Maqadmeh am Kreisverkehr neben dem Carrefour-Einkaufszentrum in Gaza-Stadt tot aufgefunden, nur einen kurzen Spaziergang von al-Shifa entfernt.

Beide Ärzte arbeiteten in al-Shifa, als die israelische Belagerung des größten medizinischen Komplexes in Gaza begann. Sie hatten vor sechs oder sieben Tagen den Kontakt zu ihrer Familie verloren und wurden vermutlich von den israelischen Streitkräften erschossen, als sie versuchten, aus dem Krankenhaus zu fliehen. Ihre Leichen wurden von Kugeln durchlöchert aufgefunden.

Ghassan Abu-Sittah, ein britisch-palästinensischer Chirurg für plastische und rekonstruktive Chirurgie, der mit Ahmad in den Krankenhäusern al-Shifa und al-Ahli in Gaza zusammengearbeitet hatte, sagte gegenüber Middle East Eye, dass Ahmad ein „brillanter junger plastischer Chirurg“ gewesen sei und dass seine Mutter „hoch angesehen und in Gaza sehr bekannt“ gewesen sei.

Ahmad hinterlässt seine Frau und zwei kleine Kinder, die beide unter fünf Jahren sind, sowie seinen Vater. Man geht davon aus, dass sich die Familie noch in Khan Younis, im Süden des Gazastreifens, aufhält.

Zu Beginn des Krieges blieben Ahmad und Yusra, die beide aus dem Gazastreifen stammen, im Norden des Streifens, um zu arbeiten, während ihre Familien nach Khan Younis zogen.

Er war immer ruhig. Er war immer gefasst“.

– Ghassan Abu-Sittah, Chirurg

Abu-Sittah erzählte, dass Ahmad in den ersten Kriegsmonaten, als es noch möglich war, zwischen den beiden Gebieten hin und her zu reisen, seine Frau und seine beiden Kinder für eine Woche besuchte und dann zurückkehrte, um entweder im al-Shifa oder im al-Ahli-Krankenhaus zu arbeiten, das sich im nördlichen Gazastreifen befindet.

„Er war eine so freundliche, enthusiastische Seele“, sagte Abu-Sittah, der auch während des Marsches der Rückkehr 2021 mit Ahmad zusammenarbeitete, über seinen Freund und Kollegen, den er auszubilden half. „Wann immer er etwas Freizeit hatte, suchte er mich in al-Ahli auf, weil er lernen wollte.

Abu-Sittah sagte, dass Ahmad ihm nach seiner Rückkehr nach Großbritannien, nachdem er während des Krieges 43 Tage in Gaza gearbeitet hatte, Fotos von Wunden und Informationen über Fälle, an denen er arbeitete, schickte. „Er war immer ruhig“, sagte der britische palästinensische Arzt über seinen Kollegen. „Er war immer gefasst. Ich habe nie gesehen, dass er seinen Fetzen verloren hat.“

Ahmad, der für seine Arbeit an Schusswunden in Gaza mit dem Humanitarian Innovation Fellowship des Royal College of Surgeons of England ausgezeichnet worden war, war, so Abu-Sittah, „sehr akademisch orientiert und ehrgeizig – er wollte nach Großbritannien kommen, um mehr zu lernen“.

Middle East Eye hat an das Royal College of Surgeons of England geschrieben.

Totale Verwüstung

Die israelische Armee zog sich am Montag aus dem Al-Shifa-Krankenhaus zurück, nachdem sie einen Großteil des Komplexes, der 30 Prozent der medizinischen Kapazität des Gazastreifens ausmacht, gesprengt oder anderweitig zerstört hatte.

Nach Angaben der israelischen Streitkräfte wurden während des 15-tägigen Angriffs auf das Krankenhaus 200 Menschen getötet und 900 festgenommen. Der Zivilschutz des Gazastreifens gab an, dass etwa 300 Menschen getötet worden seien.

Die Armee erklärte, sie habe ihre Razzia durchgeführt, ohne Zivilisten und medizinisches Personal zu verletzen. Medizinische Organisationen und Augenzeugen wiesen diese Behauptung entschieden zurück, wobei der Tod von Ahmad und Yusra al-Maqadmeh diese Behauptungen bestätigte.

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation starben mindestens 21 Patienten während der Belagerung. Überlebende berichteten Middle East Eye, dass während der vierzehntägigen Belagerung zahlreiche Zivilisten getötet wurden.

„Auf Menschen wurde geschossen und sie wurden angegriffen. Wir sind Zivilisten. Die Situation war schlimmer als ein Erdbeben“, sagte ein junger Mann.

„Es gab keine Ärzte. Einige von ihnen wurden getötet, andere wurden verhaftet. Diejenigen, die überlebt haben, haben überlebt. Diejenigen, die starben, starben. Fünfzehn Tage Belagerung in al-Shifa, ohne etwas, ohne Essen, ohne Wasser“.

Israelische Behauptungen

„Es gab keinen Grund, das Krankenhaus abzufackeln und in die Luft zu jagen, als sie es verließen“, sagte Abu-Sittah, der glaubt, dass die Zerstörung des al-Shifa-Krankenhauses durch die israelische Armee Teil ihres Plans ist, das Gesundheitssystem des Gazastreifens auszulöschen und die Küstenenklave auch nach einem Waffenstillstand unbewohnbar zu machen.

Der britisch-palästinensische Chirurg sagte, dass diese Zerstörung auch durch westliche Journalisten ermöglicht worden sei, die die israelischen Behauptungen, al-Shifa befinde sich über einer Hamas-Kommandozentrale, aufrechterhalten und glaubhaft gemacht hätten.

„Hamas-Terroristen operieren im und unter dem Shifa-Krankenhaus und anderen Krankenhäusern in Gaza“, sagte Daniel Hagari, Israels oberster Militärsprecher, am 27. Oktober auf einer Pressekonferenz.

Letzte Woche sagte Hagari, dass es sich bei den Verhafteten in al-Shifa um „sehr wichtige Hamas-Funktionäre“ handele. Israel hat bisher keine Beweise für diese Behauptungen vorgelegt. Hagari sagte, Israel gebe die Identität der Festgenommenen nicht preis, „weil sie über wichtige Informationen verfügen“.

„Wo sind diese unterirdischen Tunnel? Wir haben keine gesehen“, sagte Abu-Sittah, der während der 43 Tage, die er während des Krieges im Gazastreifen verbrachte, im al-Shifa arbeitete, gegenüber MEE.

„Nicht einmal die Krankenhauswachen hatten Waffen, sie hatten Schlagstöcke. Glauben Sie, dass die Patienten geblieben wären, wenn da bewaffnete Hamas-Männer herumgelaufen wären?“

Bei den israelischen Angriffen auf den Gazastreifen wurden mehr als 340 Mitarbeiter des Gesundheitswesens getötet. Außerhalb von al-Shifa hatten einige der Leichen begonnen, zu verwesen. Drinnen war nichts als Verwüstung zu sehen.

