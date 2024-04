UK, Poland and Australia ask Israel to ‚explain‘ how it killed World Central Kitchen aid workers Israel Prime Minister Netanyahu and military admit to killing seven aid workers in Gaza following international backlash

Der australische Staatsbürger Lalzawmi ‚Zomi‘ Frankcom, 44, (links), wurde als einer der bei dem Angriff getöteten Entwicklungshelfer benannt, hier mit Chef Oli in einem Social-Media-Video vom 25. März in Deir el-Balah (X/WCK)

Israels Premierminister Netanjahu und das Militär gestehen nach internationaler Kritik die Tötung von sieben Entwicklungshelfern in Gaza ein



Großbritannien, Polen und Australien fordern von Israel eine Erklärung für die Tötung von Mitarbeitern der World Central Kitchen

Von Rayhan Uddin

2. April 2024

Australien, Polen, Großbritannien und die USA gehören zu den Ländern, die Israel auffordern, dringend die Umstände eines israelischen Luftangriffs zu erklären, bei dem am Montag im Zentrum des Gazastreifens sieben internationale Mitarbeiter von Hilfsorganisationen getötet wurden.

Nach Angaben der World Central Kitchen (WCK) waren ihre Mitarbeiter in einer „konfliktfreien Zone“ unterwegs, als zwei gepanzerte Fahrzeuge mit ihrem Logo von einem israelischen Luftangriff in Deir al-Balah getroffen wurden.

Die Organisation erklärte, der Angriff sei trotz der Abstimmung mit dem israelischen Militär über ihre Bewegungen erfolgt. Der Angriff erfolgte nur wenige Stunden, nachdem das WCK-Team eine neue Lieferung von 100 Tonnen Nahrungsmittelhilfe in Gaza entladen hatte.

Nach Angaben von WCK stammten die Helfer aus mehreren Ländern, darunter aus dem Vereinigten Königreich, Polen und Australien, sowie aus zwei palästinensischen Doppelstaatsangehörigen (Amerikaner und Kanadier).

Die Organisation teilte mit, dass sie ihre Aktivitäten in der Region „unverzüglich“ einstelle.

Das israelische Militär gab eine Erklärung ab, in der es bestätigte, dass bei dem Luftangriff in Gaza sieben WCK-Mitarbeiter getötet wurden. Es fügte hinzu, dass Israels oberster Militärgeneral die Ergebnisse einer vorläufigen Untersuchung überprüfen werde.

„Der tragische Vorfall von letzter Nacht ist das Ergebnis eines IDF-Schlags und wir untersuchen die Umstände“, hieß es in einer Erklärung des Militärs am Dienstag.

Unterdessen räumte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ein, dass sein Militär einen „unbeabsichtigten Schlag“ gegen „unschuldige Menschen im Gazastreifen“ geführt habe.

Er fügte hinzu, dass die Behörden den Vorfall untersuchen und „alles tun werden, damit sich so etwas nicht wiederholt“.

Ein Mann zeigt britische, polnische und australische Pässe neben den Leichen von Mitarbeitern der World Central Kitchen im Al-Aqsa-Krankenhaus in Deir al-Balah, Gazastreifen, am 1. April 2024 (AFP)

Der australische Premierminister Anthony Albanese bestätigte den Tod des 44-jährigen Bürgers Lalzawmi „Zomi“ Frankcom und erklärte, seine Regierung habe Israel aufgefordert, eine Untersuchung einzuleiten.

„Dies ist eine menschliche Tragödie, die sich niemals hätte ereignen dürfen, sie ist völlig inakzeptabel, und Australien wird sich um eine vollständige und angemessene Rechenschaftspflicht bemühen“, sagte Albanese am Dienstag auf einer Pressekonferenz.

Auch Polen forderte Antworten, nachdem der polnische Entwicklungshelfer Damian Sobol als einer der Getöteten identifiziert worden war.

„Ich habe den israelischen Botschafter @YacovLivne persönlich um dringende Erklärungen gebeten“, schrieb der polnische Außenminister Radoslaw Sikorski auf X, früher bekannt als Twitter.

„Er versicherte mir, dass Polen bald die Ergebnisse der Ermittlungen zu dieser Tragödie erhalten werde. Ich schließe mich meinem Beileid für die Familie unseres tapferen Freiwilligen und alle zivilen Opfer im Gazastreifen an.“

Der britische Außenminister David Cameron forderte Israel auf, sofort zu erklären, was passiert ist.

„Britische Staatsangehörige sollen getötet worden sein, wir arbeiten dringend daran, diese Informationen zu verifizieren und werden ihre Familien voll unterstützen“, sagte Cameron auf X.

„Es ist wichtig, dass die humanitären Helfer geschützt sind und ihre Arbeit machen können. Wir haben Israel aufgefordert, den Vorfall unverzüglich zu untersuchen und eine vollständige, transparente Erklärung für die Geschehnisse zu liefern.

Ein Sprecher des US-Sicherheitsministeriums erklärte, Washington sei „untröstlich und tief beunruhigt“ über den Luftangriff.

„Humanitäre Helfer müssen geschützt werden, wenn sie dringend benötigte Hilfe leisten, und wir fordern Israel auf, den Vorfall rasch zu untersuchen“, schrieb Sprecherin Adrienne Watson auf X.

Brutaler Angriff

Bereits am Dienstag hatte der spanisch-amerikanische Starkoch Jose Andres, der Gründer von WCK, Israel wegen der Morde verurteilt und die israelische Regierung aufgefordert, „das Töten von Zivilisten und Mitarbeitern von Hilfsorganisationen einzustellen und Lebensmittel nicht länger als Waffe zu benutzen“.

Der spanische Premierminister Pedro Sanchez, der ein palästinensisches Flüchtlingslager im jordanischen Amman besuchte, forderte Israel auf, die Umstände der Tötungen aufzuklären.

„Ich hoffe und fordere, dass die israelische Regierung so schnell wie möglich die Umstände dieses brutalen Angriffs aufklärt, der sieben Mitarbeitern von Hilfsorganisationen das Leben gekostet hat, die nichts anderes taten, als zu helfen“, sagte Sanchez.

„Es ist dringend notwendig, dass Israel den Zugang zu humanitärer Hilfe im Gazastreifen ermöglicht, wie es von verschiedenen internationalen Gremien, einschließlich des Internationalen Gerichtshofs, gefordert wird.“

Die WCK ist maßgeblich an der Lieferung von Hilfsgütern nach Gaza über eine neue Seeroute von Zypern aus beteiligt und hat im vergangenen Monat ihre zweite Hilfslieferung in die Enklave gebracht.

Die Organisation ist derzeit dabei, einen Steg aus den Trümmern zerbombter Gebäude zu bauen, um die Lebensmittelknappheit in Gaza zu lindern.

Der Präsident Zyperns, von wo aus die Hilfslieferungen starten, forderte eine dringende Untersuchung und erklärte, dass der Korridor für Hilfslieferungen auf dem Seeweg fortgesetzt werde.

„Wir müssen unsere Anstrengungen verdoppeln, um Hilfe nach Gaza zu bringen“, sagte Nikos Christodoulides.

Der israelische Militärsprecher Daniel Hagari erklärte, der Vorfall werde im Rahmen des „Mechanismus zur Tatsachenfeststellung und -bewertung“ untersucht, den er als „unabhängiges, professionelles und fachkundiges Gremium“ bezeichnete.

Er sagte auch, er habe Andres sein Beileid ausgesprochen.

„Wir drücken auch unseren verbündeten Nationen, die so viel getan haben und weiterhin tun, um den Bedürftigen zu helfen, unser aufrichtiges Bedauern aus“, sagte Hagari.

Das Medienbüro der Regierung in Gaza verurteilte den Angriff als „weiteres israelisches Massaker“.

In einer Pressekonferenz im Al-Aqsa-Märtyrer-Krankenhaus sagte der Generaldirektor des Medienbüros, Ismail Thawabta: „Der brutale Überfall zielte auf gepanzerte Fahrzeuge, die deutlich gekennzeichnet waren.“

Eine Hungersnot bricht an

Seit Israel nach den Angriffen vom 7. Oktober dem Gazastreifen den Krieg erklärt hat, hat die WCK mehr als 37 Millionen Mahlzeiten in das Gebiet geliefert.

Seit Monaten warnen die UN und andere humanitäre Organisationen vor einer Hungersnot im nördlichen Gazastreifen.

Ende März litten 70 Prozent der Bevölkerung an einer katastrophalen Hungersnot, so ein aktueller, von der UN unterstützter Bericht.

Der Angriff vom Montag folgt auf eine Reihe von Angriffen auf Hilfskonvois und Hilfesuchende, darunter der Beschuss eines mit Lebensmitteln beladenen Hilfstransporters der Vereinten Nationen im Februar.

Mindestens 400 hilfesuchende Palästinenser wurden nach Angaben palästinensischer Gesundheitsbeamter durch israelischen Beschuss getötet.

Außerdem wurden bei israelischen Angriffen auf Hilfsmissionen mehrere palästinensische Polizisten getötet, die für die Sicherung von Lebensmittellieferungen zuständig waren.

Der Internationale Gerichtshof hat Israel vergangene Woche in einem rechtsverbindlichen Beschluss aufgefordert, unverzüglich humanitäre Hilfe für den Gazastreifen zu leisten, einschließlich lebenswichtiger Güter wie Lebensmittel, Wasser, Strom und anderer lebenswichtiger Güter.

Die vom Obersten Gerichtshof der Vereinten Nationen angeordneten zusätzlichen vorläufigen Maßnahmen erfolgten in einer Zeit, in der es mehrere Hungertote gab und die Vereinten Nationen und internationale Nichtregierungsorganisationen vor einer drohenden „menschengemachten“ Hungersnot im Gazastreifen warnten, weil Israel die Einfuhr von Hilfsgütern über die Landübergänge verhindert.

Das Gericht fügte hinzu, dass die Palästinenser im Gazastreifen nicht nur von einer Hungersnot bedroht sind, „sondern dass die Hungersnot bereits begonnen hat“.

