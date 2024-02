Children sleep in chicken cages in Rafah as families grow desperate to find shelter With no safe place to turn to, some Palestinians have returned to their destroyed homes while others have sought refuge in farms

Schutz findenKinder vertriebener Palästinenser schlafen in Hühnerkäfigen auf einem Bauernhof, auf dem einige Familien Zuflucht gesucht haben (Mohammed Baker/MEE)

Da es keinen sicheren Ort gibt, an den sie sich wenden können, sind einige Palästinenser in ihre zerstörten Häuser zurückgekehrt, während andere in Bauernhöfen Zuflucht gesucht haben

Krieg in Gaza: Kinder schlafen in Rafah in Hühnerkäfigen, während die Familien verzweifelt nach

Von Hala Alsafadi

17. Februar 2024

Eine Unterkunft im Gazastreifen zu finden, sei es in einem einfachen Zelt auf der Straße oder in einem überfüllten Klassenzimmer, ist für Hunderttausende vertriebener Palästinenser zum Luxus geworden.

Die israelische Offensive hat den Gazastreifen in nur vier Monaten fast unbewohnbar gemacht.

Die israelische Armee hat mehr als die Hälfte der Gebäude im Gazastreifen zerstört oder beschädigt und schrumpft stetig weiter, um sichere oder bewohnbare Räume in der belagerten Enklave zu schaffen.

Außerdem hat sie die Palästinenser aus ihren Häusern im nördlichen und zentralen Gazastreifen in Richtung Süden vertrieben und damit 85 Prozent der 2,3 Millionen Einwohner des Gazastreifens umgesiedelt.

Rund 1,5 Millionen Menschen haben in Rafah Zuflucht gesucht, einem Gebiet mit einer Fläche von nur 64 Quadratkilometern, und haben nun aufgrund der extremen Überbelegung Schwierigkeiten, genügend Platz zu finden, um auch nur ein Zelt aufzustellen.

Israel hat in letzter Zeit Rafah, den letzten Zufluchtsort der Palästinenser, ins Visier genommen, seine Angriffe auf die südlichste Stadt des Gazastreifens verschärft und mit einer bevorstehenden Bodeninvasion gedroht.

Unter der Bedrohung durch weitere Massenvernichtung und Tod und angesichts des Mangels an Alternativen sind viele vertriebene Familien im Gazastreifen gezwungen, extreme Maßnahmen zu ergreifen, um eine Unterkunft zu finden.

Middle East Eye sprach mit einer der fünf Familien, die auf einem Bauernhof in Rafah Zuflucht gesucht haben, wo sie offene Hühnerkäfige zu Betten für ihre Kinder umgebaut haben.

Angst vorm Schlafen

„Wir haben uns für diese Farm entschieden, weil wir keinen anderen Ort gefunden haben, an den wir gehen konnten“, sagte Rafat Lukman, zu dessen 32-köpfiger Familie Neugeborene und kleine Kinder gehören.

„Wir sind hierher gekommen, weil wir dachten, dass wir es ein paar Tage aushalten können, aber dieser Krieg hat viel länger gedauert. Ich kann nicht glauben, dass meine eigenen Kinder in Käfigen schlafen, in denen Hühner geschlafen haben. Wenn ich sie ansehe, bricht mir das Herz für die Kindheit, die ich ihnen gebe. Aber was konnte ich sonst tun?“

Von den Hühnerkäfigen aus können die Kinder die ägyptisch kontrollierte Grenze von Rafah mit ihren hohen, mit Stacheldraht bedeckten Mauern gut erkennen.

„Meine Tochter hat ihren Teddybär mitgenommen, als wir das erste Mal evakuiert wurden. Sie hatte ihn die ganze Zeit bei sich“, sagte Lukman.

„Aber neulich hat es geregnet und die Farm wurde überflutet. Sie schlief in ihrem Käfig und ihr Teddy fiel ins Regenwasser und ging verloren. Am nächsten Tag weinte sie deswegen sehr. Und wieder fühlten ihre Mutter und ich uns so hilflos. Wir können ihr nicht einmal einen neuen Teddybären schenken.

Lukmans Kinder sagen, dass sie sich inzwischen an ihre neue Realität gewöhnt haben und es schwer ist, sich daran zu erinnern, dass sie einmal ein Haus und Schlafzimmer hatten.

„Wir sind immer noch froh, dass wir nicht tot sind und dass unsere Eltern noch leben“, sagt Rafats 12-jährige Tochter Mais. „Aber um ehrlich zu sein, habe ich immer noch Angst, wenn ich in den Käfigen schlafe. Nachts ist es dort sehr kalt und dunkel. Ich habe Insekten schon immer gehasst, aber hier sind sie überall, und ich kann nichts dagegen tun.

Leben in zerbombten Häusern

Auch im Zentrum des Gazastreifens leben die Vertriebenen unter erbärmlichen Bedingungen, da die Unterkünfte, zu denen auch Schulen, Krankenhäuser und Moscheen gehören, überfüllt sind und es an grundlegenden Dienstleistungen wie sauberem Wasser, sanitären Einrichtungen und einem funktionierenden Abwassersystem fehlt.

Abu Ahmed Jaber, ein Vater und Großvater, war in einer von den Vereinten Nationen betriebenen Schule untergebracht und beschloss, in sein Haus zurückzukehren, das eines Nachmittags bombardiert wurde, als die Familie zu Hause zu Mittag aß.

„Die Situation in den Schulen ist furchtbar. Sie sind überfüllt. Keine Toiletten, kein Essen, kein Wasser und keinerlei Privatsphäre. Also beschloss ich, mit meiner Familie in mein zerbombtes Haus zurückzukehren und in dem Raum zu leben, der noch übrig war“, so Jaber gegenüber MEE.

Als Israel sein Haus bombardierte, verschlang der Rauch die Familie und verdunkelte das Nachmittagslicht.

„Wir dachten, wir wären tot“, sagte Jaber.

Abu Ahmed Jaber und seine Familie leben jetzt in ihrem Haus inmitten der Trümmer, nachdem es durch israelische Bombardierungen zerstört wurde (Mohammed Baker/MEE)

Ich führe ein sehr primitives Leben inmitten der Trümmer. Aber das ist mir lieber, als mein Haus zu verlassen und wie Schachfiguren von einem Ort zum anderen zu ziehen“, sagt Abu Ahmed Jaber (Mohammed Baker/MEE)

Der ältere Mann und seine Söhne zogen ihre schwangere Schwester und ihre einjährige Tochter mit bloßen Händen aus den Trümmern heraus. Die Familie flüchtete in eine Schule, wo die Tochter stundenlang blutete, bevor ein Krankenwagen zu ihnen gelangen konnte.

Trotz des traumatischen Erlebnisses beschloss Jaber, der an Herzproblemen und Diabetes leidet, in sein zerstörtes Haus in Bureij im Zentrum des Gazastreifens zurückzukehren, weil er alle anderen Alternativen für unwürdig hielt.

„Das ist mein Haus. Wie könnte ich es aufgeben? Ich habe es buchstäblich mit meinen Händen Stein für Stein aufgebaut. Ich schaue es 20 Mal am Tag an und kämpfe mit der Tatsache, dass ich nicht einmal etwas wieder aufbauen oder reparieren kann“, sagte Jaber mit einer Stimme voller Trauer und Wut.

„Ich weine jede Nacht. Ich kann nicht einmal mehr schlafen. Wenn ich einschlafe und aus irgendeinem Grund aufwache, kann ich nicht wieder einschlafen. Ich führe ein sehr primitives Leben inmitten der Trümmer, aber das ist mir lieber, als mein Haus zu verlassen und wie Schachfiguren von einem Ort zum anderen zu ziehen. Und wozu? Was haben ich und meine Familie getan?

Abu Ahmed Jaber und seine Familie leben inmitten der Trümmer ihres Hauses in al-Buraij, das vom israelischen Militär bombardiert wurde (Mohammed Baker/MEE)

„Mir ist klar geworden, dass es niemanden interessiert, dass wir in Gaza sind“, fügt er hinzu. „Wir haben uns in Videos verwandelt, die sich die Leute ansehen können. Warum ist es so schwer, uns unsere grundlegenden Rechte zuzugestehen, die uns durch alle internationalen Gesetze zugestanden werden? Ich verstehe die Welt nicht.“

Die Vertreibung von fast zwei Millionen Menschen im Gazastreifen hat Erinnerungen an die Nakba, die Katastrophe, im Jahr 1948 wachgerufen, als 750 000 Palästinenser von zionistischen Milizen gewaltsam aus ihren Häusern vertrieben wurden, um Platz für den neu gegründeten Staat Israel zu schaffen.

Ich weine jede Nacht. Ich kann nicht einmal mehr schlafen. Wenn ich einschlafe und aus irgendeinem Grund aufwache, kann ich nicht wieder einschlafen.

– Abu Ahmed Jaber

Die Palästinenser in Gaza leben heute so, wie ihre Großeltern vor über 70 Jahren lebten, und die Angst, nie mehr zurückkehren zu können, steht im Mittelpunkt ihrer Sorge.

„Wenn das Haus zerstört wird, ist das Land noch da, und es gehört mir. Ich würde lieber hier sterben, als eine weitere Nakba zu erleben, wie es meine Familie vor mir getan hat“, sagte Jaber.

„Ich bitte nicht um Hilfe, um zu gehen oder zu evakuieren. Ich bitte um ein Ende des Krieges und um Hilfe beim Wiederaufbau meines Hauses und beim Wiederaufbau von Gaza.

„Alles, was ich wirklich will, ist Frieden. Ich möchte, dass meine Kinder heiraten, Arbeit haben und sich auf ihre Zukunft mit ihren eigenen Kindern freuen können.“

Übersetzt mit deepl.com

