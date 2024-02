Patients die as Israeli troops storm Gaza hospital UN points to „pattern of attacks“ against „life-saving civilian infrastructure.“

Patienten sterben bei der Erstürmung eines Krankenhauses in Gaza durch israelische Truppen

Von Maureen Clare Murphy

Rechte und Verantwortlichkeit

17. Februar 2024

Familienangehörige von Palästinensern, die bei israelischen Angriffen getötet wurden, trauern um ihre Leichen in der Leichenhalle des Al-Aqsa-Märtyrer-Krankenhauses in Deir al-Balah im Zentrum des Gazastreifens am 15. Februar. Ali Hamad APA-Bilder

Israelische Truppen haben am Freitag ihre Angriffe auf ein großes Krankenhaus in Khan Younis im südlichen Gazastreifen verstärkt, während die Verhandlungen über einen Gefangenenaustausch und einen langfristigen Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas fortgesetzt wurden.

Nachrichtenberichte bestätigten, dass Ägypten im nördlichen Sinai Land räumt, um die aus dem Gazastreifen vertriebenen Menschen unterzubringen. Dies scheint ein Notfallplan für einen Massenexodus zu sein, den Kairo nach eigenen Angaben ablehnt.

Die Entwicklung schürt die Befürchtung, dass der drohende Einmarsch in Rafah, wo sich mehr als eine Million Menschen aufhalten, nachdem Israel die Evakuierung anderer Gebiete des Gazastreifens angeordnet hat, nicht nur ein Blutbad, sondern auch eine Massenvertreibung der Palästinenser aus ihrem Land zur Folge haben könnte.

Die Mehrheit der 2,3 Millionen Palästinenser im Gazastreifen sind bereits Flüchtlinge nach der ethnischen Säuberung zur Zeit der Gründung Israels im Jahr 1948. Israel verbietet diesen Flüchtlingen die Ausübung ihres im Völkerrecht verankerten Rechts auf Rückkehr als Teil seines Apartheidregimes, das die Kolonisierung des palästinensischen Landes erleichtert.

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz erklärte diese Woche, dass eine Eskalation der Gewalt in Rafah eine „katastrophale Gefahr für das Leben von Zivilisten und die Infrastruktur“ darstelle.

Das UN-Büro für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten erklärte am Freitag, dass die eskalierten Luftangriffe auf Rafah und die Angst vor einer israelischen Militäroperation am Boden „Berichten zufolge dazu geführt haben, dass Menschen aus dem südlichsten Gouvernement des Gazastreifens in Richtung Deir al-Balah“ im mittleren Teil des Gebiets fliehen.

Als Reaktion auf eine dringende Intervention Südafrikas erklärte der Internationale Gerichtshof am Freitag, dass die „gefährliche Situation“ im Gazastreifen, insbesondere in Rafah, „die sofortige und wirksame Umsetzung der vom Gericht Ende letzten Monats angegebenen vorläufigen Maßnahmen“ erfordere, lehnte es jedoch ab, neue Anordnungen zu erlassen.

Diese Maßnahmen fordern Israel auf, Verstöße gegen die Völkermordkonvention zu verhindern, einschließlich der Tötung oder der Verursachung „schwerer körperlicher oder geistiger Schäden“ an Palästinensern als geschützter Gruppe und der „absichtlichen Zufügung von Lebensbedingungen, die darauf abzielen, [ihre] physische Zerstörung ganz oder teilweise herbeizuführen“.

Das Gericht verbot Israel auch, „Maßnahmen zu ergreifen, um Geburten innerhalb der Gruppe zu verhindern“.

Israel hat diese Maßnahmen ignoriert und seit der vorläufigen Entscheidung des Gerichts rund 3.000 weitere Palästinenser getötet. Das palästinensische Gesundheitsministerium gab am Freitag die Zahl der Todesopfer seit dem 7. Oktober mit 28.775 an.

Hunger, Durst und Krankheit

Tausende weitere werden vermisst und vermutlich unter den Trümmern begraben, während eine ungezählte Zahl von Palästinensern an Hunger und Krankheiten gestorben ist, eine zweite Welle der Sterblichkeit als Folge der israelischen Militäroffensive und der herbeigeführten Hungersnot.

Hussam Abu Safiya, Arzt im Kamal-Adwan-Krankenhaus im Norden des Gazastreifens, sagte diese Woche, dass in den letzten Tagen mehrere Kinder an Durst und Unterernährung gestorben seien, und das in einer allgemeinen Situation des Hungers und der Verbreitung von Krankheiten:

Der Arzt fügte hinzu, dass stillende Mütter unterernährt sind, was sich auf die Gesundheit ihrer Babys auswirkt.

Aufnahmen von Al Jazeera aus dem Krankenhaus Kamal Adwan zeigen abgemagerte Kinder, die schwer verletzt wurden, nachdem sie von israelischen Flugzeugen beschossen wurden, während ihre Familie auf der Suche nach Lebensmitteln war.

„Sie befinden sich jetzt in großer Gefahr, da es an Lebensmitteln und medizinischer Versorgung mangelt“, so Al Jazeera-Reporter Anas al-Sharif.

Die unsichere Ernährungslage in Gaza-Stadt und im nördlichen Gazastreifen „hat einen äußerst kritischen Zustand erreicht, da die Lieferung humanitärer Hilfe erheblich eingeschränkt ist“, erklärte das UN-Büro für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten am Freitag.

„In Rafah haben sich die humanitären Bedingungen zunehmend verschärft, da immer wieder berichtet wird, dass Menschen Hilfsgütertransporter anhielten, um Lebensmittel an sich zu nehmen“, so das UN-Büro weiter.

„Muster von Angriffen“ auf Krankenhäuser

Israel fügt den Palästinensern im Gazastreifen weiterhin Lebensbedingungen zu, die auf ihre physische Zerstörung abzielen, indem es Krankenhäuser angreift, ein Hauptmerkmal seiner Militärkampagne in dem Gebiet.

Das UN-Menschenrechtsbüro erklärte am Donnerstag, es sei „zutiefst beunruhigt“ über den israelischen Angriff auf den Nasser Medical Complex in Khan Younis im südlichen Gazastreifen, wo Tausende von Vertriebenen Zuflucht gefunden hatten.

Israelische Truppen stürmten den medizinischen Komplex, den der Leiter der Weltgesundheitsorganisation als „Rückgrat des Gesundheitssystems im südlichen Gazastreifen“ bezeichnete, am Donnerstag, nachdem sie die Versorgung eine Woche lang unterbrochen und am Dienstag die Evakuierung des Komplexes angeordnet hatten.

„Die Razzia scheint Teil einer Reihe von Angriffen der israelischen Streitkräfte auf lebenswichtige zivile Infrastrukturen im Gazastreifen zu sein, insbesondere auf Krankenhäuser“, fügte das UN-Menschenrechtsbüro hinzu.

„Die Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung sind erschreckend, da während des Konflikts fast 70.000 Menschen verletzt wurden und das Gesundheitssystem aufgrund von Angriffen auf Einrichtungen und Beschränkungen für lebenswichtige humanitäre Lieferungen fast zusammengebrochen ist“, so die UN.

Die israelischen Truppen hätten die Patienten, darunter auch Patienten auf der Intensivstation und in der Krankenstation, in ein anderes Gebäude verlegt, „wodurch die Patienten schwerwiegenden Risiken ausgesetzt wurden, einschließlich des Todesrisikos für die Schwächsten“, fügte das UN-Büro hinzu und griff damit Aussagen des medizinischen Personals des Nasser Medical Complex auf, die der Electronic Intifada zugespielt wurden.

Patienten sterben aufgrund von Sauerstoffmangel

Während der Belagerung des Nasser Medical Complex haben einige der schwächsten Menschen ihr Leben verloren.

Das palästinensische Gesundheitsministerium in Gaza teilte am Freitag mit, dass fünf Patienten auf der Intensivstation gestorben seien, nachdem ihr Sauerstoffvorrat aufgebraucht war.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erklärte, sie versuche, Zugang zu dem Krankenhaus zu erhalten, in dem es noch immer schwer verletzte und kranke Patienten gebe, so Tarik Jasarevic, ein Sprecher der UN-Gesundheitsorganisation.

Zu Beginn des Tages meldete das Gesundheitsministerium, dass israelische Truppen einen Konvoi der Weltgesundheitsorganisation, der Treibstoff, Wasser und Lebensmittel transportierte, vor dem medizinischen Komplex aufgehalten hätten.

Später am Tag teilte das Ministerium mit, dass die Truppen eine große Anzahl von medizinischem Personal, Patienten und Vertriebenen im Entbindungsgebäude des Krankenhauses, das sie in eine Militärkaserne umgewandelt hatten, festgenommen und verhört hätten.

Die Organisation Ärzte ohne Grenzen berichtete, dass die israelischen Streitkräfte den Nasser Medical Complex am Donnerstagmorgen beschossen haben und dass ihre Mitarbeiter vor Ort von einer chaotischen Situation mit einer unbestimmten Anzahl von Toten und Verletzten berichteten“.

Die Organisation teilte mit, dass einer ihrer Mitarbeiter von israelischen Truppen an einem Kontrollpunkt, an dem sie Personen beim Verlassen des Krankenhauses kontrollierten, festgenommen wurde. Die Organisation sagte, dass er „weiterhin vermisst wird“.

Am Freitag teilte Medical Aid for Palestinians mit, dass zwei Frauen im Nasser Medical Complex „unter katastrophalen Bedingungen, ohne Strom, Wasser, Nahrung und Heizung“ entbunden hätten und dass israelische Truppen Frauen und Kinder gezwungen hätten, in das Entbindungsgebäude zu ziehen, „das militärisch belagert wird“.

Physicians for Human Rights-Israel erklärte am Freitag, dass die Evakuierungsbefehle, die vor dem „verheerenden Angriff“ auf den Nasser Medical Complex erlassen wurden, „keine angemessenen Maßnahmen enthielten, um die sichere Verlegung von Patienten und Personal zu gewährleisten“.

„Über die Zusicherung hinaus, dass die Evakuierten nicht zu Schaden kommen werden“, fügte die Menschenrechtsgruppe hinzu, „muss Israel die Verfügbarkeit von Krankenwagen für die Intensivpflege gewährleisten und alternative medizinische Einrichtungen für die komplexen medizinischen Bedürfnisse dieser Patienten sicherstellen.“

Angesichts des Zusammenbruchs des Gesundheitssystems im Gazastreifen“, so die Gruppe, widerspricht die Zwangsevakuierung des Nasser Medical Complex eklatant“ der Aufforderung des Internationalen Gerichtshofs an Israel, sofortige Maßnahmen zu ergreifen, um eine Katastrophe zu verhindern“.

Das israelische Militär teilte am Freitag mit, es habe mehr als 20 Personen im Nasser Medical Complex festgenommen, die an dem Hamas-Anschlag vom 7. Oktober beteiligt gewesen sein sollen.

Das Militär erklärte auf seinem Telegramm-Kanal, dass seine „präzise und begrenzte Operation“ in dem Komplex auf Geheimdienstinformationen beruhe, „dass die Hamas-Aktivitäten von innerhalb des Krankenhauses aus durchgeführt werden“.

COGAT – eine israelische Militäreinheit, die eine zentrale Rolle bei der umfassenden Belagerung des Gazastreifens seit 2007 und der daraus resultierenden Verschlechterung der Kapazität des Gesundheitssystems in dem Gebiet gespielt hat – behauptete, die Hamas habe den Nasser Medical Complex „in eine ihrer Terror-Kommandozentralen“ verwandelt.

Israel hat ähnliche unbegründete Behauptungen in Bezug auf andere Gesundheitseinrichtungen aufgestellt, die es in den letzten vier Monaten in Gaza angegriffen hat.

„Indirekte biologische Kriegsführung“

Israel behauptet zwar, dass sich seine Operationen in Gaza auf die Ausschaltung der Hamas konzentrieren, doch das Muster der Angriffe und das Ausmaß der Zerstörungen deuten auf eine gezielte Kampagne hin, die darauf abzielt, die zivile Infrastruktur in dem Gebiet auszulöschen und es damit unbewohnbar zu machen.

Abgesehen von den Zehntausenden von Toten und Verletzten ist „die moderne medizinische Versorgung für 2,3 Millionen Palästinenser in Gaza weitgehend zum Erliegen gekommen“, so Annie Sparrow und Kenneth Roth in Foreign Policy.

Sie stellen fest, dass die Lebenserwartung in Gaza schon vor der aktuellen Aggression „10 Jahre kürzer war als die der Menschen, die nur wenige Kilometer entfernt in Israel leben“, während die „Raten der Neugeborenen-, Säuglings- und Müttersterblichkeit fast fünfmal höher waren“.

Die Autoren fügen hinzu, dass „die Kombination aus erzwungener Massenvertreibung, unhygienischen Bedingungen aufgrund unterbrochener sanitärer Einrichtungen und Abwasseraufbereitung sowie unterbrochenen Impfungen in Zukunft unweigerlich zu Krankheitsausbrüchen führen wird, was funktionell zu einer Form der indirekten biologischen Kriegsführung führt.“

Humanitäre Gruppen angegriffen

Die französische Wohltätigkeitsorganisation Ärzte der Welt teilte am Montag mit, dass ihr Büro in Gaza-Stadt, das von den israelischen Behörden eindeutig als Sitz einer humanitären Organisation gekennzeichnet wurde, Tage zuvor absichtlich zerstört worden sei.

Ein Mitarbeiter der humanitären Organisation sei mit seiner Familie in den Büros untergebracht gewesen, so Ärzte der Welt.

„Sie hatten sich mit Büroschränken verschanzt und trauten sich nicht nach draußen, aus Angst, beschossen zu werden, während rund um das Gebäude, das von Explosionen umgeben war, viele Zivilisten getötet wurden“, so die Gruppe.

Anfang Februar drangen Truppen in die Büros ein und „entfernten ältere Menschen, Frauen und Kinder“ und demütigten und erniedrigten die anwesenden Männer, indem sie sie „zwangen, nackt herauszukommen“.

Die Büros der Ärzte der Welt wurden nach der gewaltsamen Räumung zu einem unbestimmten Zeitpunkt zerstört.

Der Palästinensische Rote Halbmond teilte am Freitag mit, dass sein Krankenhaus in Khan Younis am Freitag von israelischen Panzern beschossen wurde, was zu schweren Schäden, aber keinen Verletzten führte.

Die Panzer sind seit zwei Wochen vor dem Al-Amal-Krankenhaus stationiert und „verhindern den Zugang zu Hilfsgütern und logistischer Versorgung“, fügte die humanitäre Organisation hinzu.

Der Rote Halbmond teilte mit, dass zwei seiner Ärzte freigelassen worden seien, nachdem sie eine Woche zuvor bei einer Razzia in Al-Amal von Truppen verhaftet worden waren. Zwölf Mitglieder des Teams des Roten Halbmonds „stehen weiterhin unter Arrest, darunter sieben, die im Al-Amal-Krankenhaus verhaftet wurden“, so die humanitäre Gruppe.

Neun ältere Patienten, die nicht evakuiert werden konnten, wurden nach Angaben der Gruppe bei der Razzia im Krankenhaus am 9. Februar zusammen mit ihren Begleitern verhaftet.

Der Rote Halbmond wies die Behauptung des israelischen Militärs zurück, es habe bei der Stürmung der Einrichtung „20 Terroristen“ festgenommen, und bezeichnete diese Behauptung als „einen armseligen Versuch, die Begehung von Kriegsverbrechen zu rechtfertigen“.

Der Rote Halbmond gab am Freitag bekannt, dass sein Team trotz der Belagerung von Al-Amal erfolgreich einen Notkaiserschnitt bei einer schwangeren Frau durchgeführt hat:

Biden drängt auf „vorübergehenden Waffenstillstand“

Ebenfalls am Freitag erklärte US-Präsident Joe Biden, er habe in den letzten Tagen „ausführliche Gespräche“ mit Benjamin Netanjahu geführt, in denen er dem israelischen Premierminister gesagt habe, dass „es einen vorübergehenden Waffenstillstand geben muss, um die Gefangenen und Geiseln zu befreien“.

Er wiederholte seine Ablehnung einer Invasion in Rafah. Bidens Regierung lehnt eine solche Operation ab, sagt aber, dass sie Israel keine materiellen Konsequenzen auferlegen würde – wie z.B. einen Stopp der Waffentransporte -, wenn sie vorankommt.

Unterdessen behindert die Biden-Regierung weiterhin eine von Algerien beantragte Resolution im UN-Sicherheitsrat, die einen Waffenstillstand in Gaza fordert.

Anfang dieses Monats lehnte Netanjahu einen Vorschlag der Hamas für einen monatelangen Waffenstillstand und einen Gefangenenaustausch ab und bestand darauf, dass „anhaltender militärischer Druck eine notwendige Bedingung für die Freilassung der Geiseln ist“.

Benny Gantz, Oppositionsführer und Mitglied von Netanjahus Kriegskabinett, erklärte am Freitag, dass es „keinen Waffenstillstand von auch nur einem Tag geben wird, solange die Geiseln nicht zurückgebracht werden“.

Er fügte hinzu: „Entweder werden die Geiseln zurückgebracht, oder wir werden die Kämpfe auf Rafah ausdehnen“.

Am selben Tag erklärte Abu Obeida, der Sprecher der Qassam-Brigaden, des bewaffneten Flügels der Hamas, dass es viele Verluste unter den Gefangenen gegeben habe und diejenigen, die noch am Leben seien, sich unter „extrem schwierigen Bedingungen“ befänden.

Er fügte hinzu, dass „wir Dutzende Male vor den Gefahren gewarnt haben, denen ihre Geiseln ausgesetzt sind. Wir wollten nicht, dass die Situation so weit kommt, aber [Israels] Führung hat uns ignoriert“.

Am vergangenen Dienstag erklärte der Chefsprecher des israelischen Militärs, dass 31 der 136 im Gazastreifen verbliebenen Gefangenen tot seien.

Diese Woche berichteten israelische Medien über ein Dokument des Geheimdienstministeriums, in dem es heißt, dass die Hamas als kämpfende Kraft nach dem Krieg überleben wird.

„Es wird keinen absoluten Sieg geben“, wie von Netanjahu versprochen, so Ilana Dayan, eine Journalistin des israelischen Senders Channel 12, die zuerst über das Dokument des Geheimdienstministeriums berichtete.

Übersetzt mit Deepl.com

