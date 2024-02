What it’s like to be a journalist in Gaza right now Ahmed Abu Aziz transported dead bodies between reporting, slept on the ground for over 60 days and watched his home get destroyed amidst his ongoing coverage of the war on Gaza

Ein Mann hält eine Kerze während einer Mahnwache zum Gedenken an die in Gaza getöteten und verwundeten Journalisten vor der St. George’s Cathedral in Kapstadt, Südafrika, am 28. Januar 2024 (Reuters)

Ahmed Abu Aziz transportierte Leichen zwischen seinen Reportagen, schlief über 60 Tage lang auf dem Boden und musste mit ansehen, wie sein Haus zerstört wurde, während er über den Krieg in Gaza berichtete

Krieg in Gaza: Wie es ist, ein Journalist in Gaza zu sein

Von Ahmed Al-Sammak und Nadda Osman

9. Februar 2024

Der Krieg in Gaza brach am 7. Oktober nach einem von der Hamas geführten Angriff auf Israel aus, bei dem rund 1.200 Menschen getötet wurden. Seitdem hat Israel eine heftige Militäraktion gegen den Gazastreifen gestartet, die bisher fast 28.000 Menschen das Leben gekostet hat.

Unter den Getöteten befinden sich mindestens 122 palästinensische Journalisten und Medienmitarbeiter, viele weitere wurden verwundet. Mindestens drei libanesische Journalisten wurden ebenfalls durch israelischen Beschuss nahe der israelisch-libanesischen Grenze getötet.

Der Krieg hat katastrophale Auswirkungen auf den Gazastreifen, vor allem für die Reporter, die rund um die Uhr arbeiten und dabei mit den katastrophalen Bedingungen, den Bombardierungen und den persönlichen Verlusten leben müssen.

Am 27. Januar brach der palästinensische Fernsehjournalist Amr al-Dahdoudi, der für Al Jazeera live aus dem Gazastreifen berichtete, aufgrund von Erschöpfung und Unterernährung zusammen.

Tage später, am 30. Januar, berichtete die palästinensische Korrespondentin Hind Khouday, dass auch andere Journalisten die Auswirkungen der extremen Arbeitsbedingungen zu spüren bekamen und dass der Journalist Ali Jadallah wegen extremer Erschöpfung in die Notaufnahme gebracht wurde.

Ahmed Abu Aziz, ein Journalist aus Gaza, der für al-Quds News arbeitet, ist einer der vielen Reporter, die seit Beginn des Krieges trotz Lebensgefahr, Erschöpfung und Unterernährung nicht aufgehört haben zu arbeiten.

Hier erklärt er, wie das Leben für Journalisten in Gaza aussieht.

Im Gespräch mit Ahmed al-Sammak und Nadda Osman.

Ausbruch des Krieges

Der Ausbruch des Krieges hat uns alle überrascht. Erst wenige Tage zuvor hatte ich eine Folge über die Sehenswürdigkeiten und das Kulturerbe in Gaza fertiggestellt. Die erste Folge wurde am 5. Oktober gefilmt.

Als der Angriff am 7. Oktober erfolgte, änderten sich alle meine Pläne, und ich musste vor Ort sein, um die Nachrichten zu berichten. Dies wurde besonders schwierig, da die Telekommunikation nach den israelischen Angriffen auf Gaza für einige Tage unterbrochen war.

Alles ist zu einer Herausforderung geworden. Vor dem Krieg hatte ich eine starke Phobie vor Nadeln, Operationen und grafischen Szenen. Das änderte sich nach dem 7. Oktober. Ich musste mich umstellen, und ab dem dritten Tag des Krieges sah ich nur noch das.

gaza

Männer gehen am 9. Februar 2024 in Rafah im südlichen Gazastreifen eine durch israelische Bombardements verwüstete Straße entlang (AFP)

Ich war eine Zeit lang im al-Nasser-Krankenhaus stationiert, um über die israelischen Angriffe auf Zivilisten und Krankenhäuser zu berichten, und ich musste sehen, was in den Notaufnahmen und den Kühlschränken der Leichenhalle geschah.

Jeden Tag sah ich zahllose tote Menschen, das hat mich um 180 Grad verändert. Es gab viele Momente, in denen ich meine Berichterstattung unterbrechen musste, um dabei zu helfen, Leichen aus dem Krankenhaus in die Höfe zu transportieren.

Es gab viele Male, wo ich mitten in der Berichterstattung anhalten musste, um die verstreuten Gliedmaßen und Körperteile derjenigen zu tragen, die bei israelischen Luftangriffen getötet worden waren.

Da Israel die Versorgung des Gazastreifens mit Treibstoff, Wasser, Lebensmitteln, Strom und Hilfsgütern eingestellt hatte, standen ich und andere Journalisten bei der Berichterstattung unter enormem Druck, da wir keine Ausrüstung oder Hilfsmittel hatten. Dies hat sich erheblich auf meine psychische Gesundheit ausgewirkt.

Albträume und Verschlechterung der psychischen Gesundheit

Meine beiden engen Kollegen wurden in der ersten Kriegswoche getötet, was meine psychische Gesundheit stark beeinträchtigte.

Ich verbrachte viel Zeit mit meinen Kollegen Jamal al Muntir und Ahmed Khair al-Din, einem Fotografen im Norden des Gazastreifens. Wir riefen uns jeden Tag an, um uns abzusprechen, uns gegenseitig zu versorgen und uns gegenseitig zu warnen, welche Gebiete gefährlich sind.

Khair al-Din hat 26 Mitglieder seiner Familie verloren; sie wurden alle bei israelischen Angriffen getötet, darunter auch sein Vater und seine Schwester. Das alles geschah am siebten Tag des Krieges.

Zu diesem Zeitpunkt hatte ich das Gefühl, ganz allein und als einziger vor Ort zu sein, da noch so viele meiner Kollegen getötet wurden.

In den ersten 63 Tagen des Krieges schlief ich auf dem nackten Boden in einem Zelt, das für Journalisten vorgesehen war. Dies bedeutete für mich eine neue Herausforderung.

Ich leide unter schrecklichen Albträumen, die ich auch heute noch habe. Ich sehe Tote und Verwundete im Schlaf, und es gibt Zeiten, in denen ich zwei oder drei Tage lang insgesamt zwei Stunden geschlafen habe, und das alles wegen der erschütternden Szenen, die ich tagsüber sehe.

Haus zerstört, Familie vertrieben

Mein eigenes Haus wurde bei einem israelischen Luftangriff von einem F-16-Kampfjet bombardiert. Das Haus wurde völlig dem Erdboden gleichgemacht.

Mehr als 30 Menschen aus meiner Familie und meiner Großfamilie wurden bei den Angriffen auf unser Haus verwundet.

gaza

Ein Mann steht inmitten der Zerstörung nach einem israelischen Bombenangriff in Rafah im südlichen Gazastreifen am 9. Februar 2024 (AFP)

Zu diesem Zeitpunkt wurde es schwierig, die Berichterstattung fortzusetzen, während ich versuchte, meine Familie, von denen viele schwer verwundet waren, in Sicherheit zu bringen.

Ich versuchte, über die Angriffe zu berichten, aber gleichzeitig musste ich den Verlust unseres Hauses verkraften und sehen, wie meine Tanten, Onkel und Verwandten verstreut und vertrieben wurden.

Die israelischen Streitkräfte zeigten keine Menschlichkeit, und selbst als ich versuchte, meine Familie nach Rafah zu bringen, gingen die Bombardierungen weiter.

Keine Hochzeit

Der Krieg dauert nun schon fünf Monate an, und ich habe meine Verlobte nicht einmal fünf Minuten lang gesehen.

Ich mache mir Sorgen um ihr Leben, und wegen der Bombardierungen und Luftangriffe haben wir keine Gelegenheit, uns zu sehen oder Zeit miteinander zu verbringen.

Wir befinden uns jetzt fünf Monate im Krieg, und ich habe meine Verlobte noch nicht einmal fünf Minuten lang gesehen.

Wir hatten geplant, im Januar zu heiraten, aber leider hat die israelische Besatzung unsere Häuser und Hoffnungen zerstört.

Ich hatte mich monatelang auf die Hochzeit vorbereitet, aber die israelischen Streitkräfte haben alles zerstört, was ich für unsere Hochzeit vorbereitet hatte.

Die Dinge sind sehr kompliziert und zermürbend, jeder einzelne Mensch in Gaza leidet geistig und körperlich. Ich sehe die physische Belastung meines Körpers, jeder ist auch emotional erschöpft.

Es herrscht ein enormer Mangel an Nahrungsmitteln, Wasser und Nährstoffen, was es noch schwieriger macht, durchzuhalten. Wir hätten uns nie vorstellen können, dass uns so etwas passieren würde.

Das ist schlimmer als jeder Horrorfilm, den man sich je hätte vorstellen können.

