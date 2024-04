War & Genocide on Earth Day U.S. military aggression and imperial ambitions leave a trail of natural destruction – all under the guise of national security, writes Melissa Garriga. By Melissa Garriga On Earth Day Monday, prepare for the annual spectacle of U.S. lawmakers donning their environmentalist hats, waxing poe

Beschädigte Gebäude in Gaza, 6. Dezember 2023. (Tasnim News Agency, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)

Krieg und Völkermord am Tag der Erde

Von Melissa Garriga

21. April 2024

Die militärische Aggression und die imperialen Ambitionen der USA hinterlassen eine Spur der Naturzerstörung – alles unter dem Deckmantel der nationalen Sicherheit, schreibt Melissa Garriga.

Bereiten Sie sich am Montag, dem Tag der Erde, auf das alljährliche Spektakel vor, bei dem US-Gesetzgeber ihre Umweltschützerhüte aufsetzen und poetische Reden über ihre Liebe zum Planeten schwingen, während sie die Verwüstungen, die ihr Handeln anrichtet, ignorieren.

Die harte Realität ist, dass neben ihren hohlen Versprechungen eine Spur der Zerstörung liegt, die durch militärische Aggression und imperiale Ambitionen angeheizt wird, alles unter dem Deckmantel der nationalen Sicherheit.

Nehmen Sie zum Beispiel Gaza. Das einst fruchtbare Ackerland liegt heute brach, seine Wasserquellen sind durch Konflikte und Vernachlässigung vergiftet. Die düsteren Statistiken sprechen Bände: 97 Prozent des Wassers im Gazastreifen sind für den menschlichen Verzehr ungeeignet, was zu einem erschütternden Anteil von 26 Prozent an Krankheiten führt, insbesondere bei gefährdeten Kindern.

Israels jahrzehntelanges koloniales Siedlerprojekt und die ethnische Säuberung Palästinas haben unwiderlegbare Schäden an Land, Luft und Wasser verursacht und damit zur Klimakrise beigetragen.

Tatsächlich hat Israels mörderisches Bombardement, bei dem fast 35.000 Menschen getötet wurden, in den ersten zwei Monaten des aktuellen Völkermordes in Gaza mehr Emissionen verursacht, die den Planeten erwärmen, als der jährliche Kohlenstoff-Fußabdruck der 20 klimaschädlichsten Nationen der Welt.

Trotz dieser katastrophalen Umstände liefern die US-amerikanischen Gesetzgeber weiterhin Waffen an Israel und setzen damit einen Kreislauf von Gewalt und Umweltzerstörung fort.

Die Auswirkungen des Militarismus reichen weit über die Grenzen des Gazastreifens hinaus. In der Ukraine hat der russisch-ukrainische Krieg eine Umweltbilanz in Höhe von 56,4 Milliarden Dollar hinterlassen, die Luft, Wasser und Boden in großem Umfang verseucht. 30 Prozent des Landes sind mit Landminen und nicht zur Wirkung gelangten Kampfmitteln verseucht, was langfristige Risiken für die Umwelt und die menschliche Gesundheit mit sich bringt.

Die Antwort der Vereinigten Staaten auf all dies ist die Ablehnung der Diplomatie und das Anheizen eines langen, sich hinziehenden Krieges mit einem schier endlosen Nachschub an Waffen und militärischer Unterstützung. Ein Krieg, von dem die meisten Experten sagen werden, dass er nicht zu gewinnen ist. Der Stellvertreterkrieg, den die Vereinigten Staaten finanzieren, birgt nicht nur die Gefahr, dass die Ukrainer niemals Frieden finden werden, sondern trägt auch in erheblichem Maße zur immer größer werdenden Klimakrise bei.

US-Außenminister Antony Blinken, Präsident Joe Biden und Verteidigungsminister Lloyd Austin bei einer Presseveranstaltung zur weiteren Unterstützung der Ukraine im Januar. (Weißes Haus, Cameron Smith)

Und dann ist da noch der Wunsch der US-Regierung, gegen China in den Krieg zu ziehen. Die Präsenz des US-Militärs im Pazifik ist schon jetzt sehr groß, und da die Kriegstrommeln jetzt stärker als je zuvor für einen Krieg trommeln, wird die Präsenz noch größer.

Mit über 200 Stützpunkten in der Region treibt der unersättliche Energieverbrauch des Pentagons die Treibhausgasemissionen und die Umweltzerstörung in die Höhe – von verschmutztem Trinkwasser in Okinawa bis hin zu schweren Verschmutzungen in der Nähe von Militäranlagen in Guam.

Dennoch besteht die US-Regierung darauf, dass China ihr größter Feind ist und nicht die drohende Klimazerstörung. Die Präsenz des US-Militärs im Pazifik zerstört die natürlichen, einheimischen Ökosysteme und gibt der Umweltzerstörung den Vorzug vor jeder Form von Diplomatie und Zusammenarbeit mit China.

All diese Umweltzerstörung und die Beschleunigung der Klimakrise geschehen stillschweigend unter dem Deckmantel der „nationalen Sicherheit“, während Diskussionen darüber, dass der ökologische Tribut des Krieges die größte nationale Sicherheitsbedrohung darstellt, in Washington nicht geführt werden.

Während die Bedrohung durch die nukleare Vernichtung und die zivilen Opfer zu Recht die Schlagzeilen beherrschen, bleiben die ökologischen Folgen eine unterbelichtete Tragödie.

Das Pentagon ist der größte institutionelle Emittent fossiler Brennstoffe auf dem Planeten; sein unstillbarer Appetit auf Konflikte verschärft den Klimawandel und bedroht die Ökosysteme weltweit. Erschwerend kommt hinzu, dass die US-Regierung diese Zerstörung mit fast einer Billion Dollar pro Jahr finanzieren will, während arme und wenig wohlhabende Bevölkerungsgruppen weltweit die Hauptlast der Klimakatastrophen tragen und kaum oder gar keine Mittel haben, sich zu schützen.

Im Mittelpunkt dieses zerstörerischen Kreislaufs steht ein perverser wirtschaftlicher Anreiz, bei dem Krieg zu einem lukrativen Geschäft auf Kosten der Menschen und des Planeten wird. Die Erzählung vom Wachstum des Bruttoinlandsprodukts verschleiert die tatsächlichen Kosten von Konflikten und gibt dem finanziellen Profit Vorrang vor echten Fortschritten in den Bereichen Bildung, Gesundheitsversorgung und Artenvielfalt.

Anstelle von kriegswirtschaftlichen Kennzahlen wie dem Bruttoinlandsprodukt (BIP) könnten wir alternative Kennzahlen wie den echten Fortschrittsindikator (GPI) verwenden, die den tatsächlichen Tribut des Krieges für unsere Welt berücksichtigen.

Wir können von endlosem Wachstum zu echtem Wohlstand übergehen, indem wir die Luftqualität, die Lebensmittelsicherheit und die ökologische Nachhaltigkeit bewerten.

Lassen Sie uns an diesem Tag der Erde die leere Rhetorik des Umweltschutzes ohne Taten zurückweisen. Lassen Sie uns von unseren Gesetzgebern Rechenschaft verlangen und darauf bestehen, dass der Kreislauf von Gewalt und Umweltzerstörung beendet wird. Indem wir dem Frieden und der Nachhaltigkeit Priorität einräumen, können wir unseren Planeten schützen und künftige Generationen bewahren.

Melissa Garriga ist die Kommunikations- und Medienbeauftragte von CODEPINK. Sie schreibt über die Überschneidung von Militarismus und die menschlichen Kosten des Krieges.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …