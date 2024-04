Siedlerterrorismus: Palästinenser werden zu Gefangenen in ihrer eigenen Heimat Von Falastine Saleh

Settler terrorism against Palestinians is an orchestrated assault on our very existence By weaponising settlers, the Israeli government not only perpetuates violence, but also lays the groundwork for further domination, displacement and ethnic cleansing of Palestinians

Von Falastine Saleh

22. April 2024

Mit der Bewaffnung der Siedler setzt die israelische Regierung nicht nur die Gewalt fort, sondern legt auch den Grundstein für die weitere Beherrschung, Vertreibung und ethnische Säuberung der Palästinenser

Ich spüre noch immer das Gewicht dieses Moments im Jahr 2015, als ich in Beirut saß und einem Freund, der im Journalismus tätig ist, meine Sorgen mitteilte. Ich sprach über Israelsumfangreiche Bewaffnung von Siedlern und meine tiefe Sorge, dass dies zu einem Anstieg der Gewalt und ethnischen Säuberungen im besetzten Westjordanland führen würde.

Mein Freund schaute mich an, als würde ich von einem fernen, irrationalen Ort aus sprechen, und bestand darauf, dass sich die Zeiten geändert hätten – dass eine weitere Nakba nicht im Bereich des Möglichen liege.

Nun sind wir neun Jahre später hier, und genau der Alptraum, den ich befürchtet hatte, entfaltet sich vor unseren Augen.

Der jüngste Anstieg von Siedlerterrorismus und Gewalt im besetzten Westjordanland ist der unvermeidliche Höhepunkt jahrelanger politischer Entscheidungen. In den letzten zehn Jahren haben die verschiedenen israelischen Regierungen die Siedler schamlos bewaffnet und sie damit effektiv für ihre eigene Art der Einschüchterung und Aggression ausgerüstet.

Die jüngste Entscheidung des Ministers für nationale Sicherheit, Itamar Ben Gvir, nach den Ereignissen vom 7. Oktober noch mehr Waffen zu verteilen, ist nur ein weiteres Kapitel in dieser düsteren Geschichte.

Das Motiv war immer glasklar: Siedler als Vollstrecker der israelischen Regierungsagenda zu ermutigen, Chaos zu verbreiten und den palästinensischen Gemeinschaften Angst einzuflößen. Durch die Bewaffnung der Siedler setzt die israelische Regierung nicht nur die Gewalt fort, sondern legt auch den Grundstein für weitere Vorherrschaft, Vertreibung und ethnische Säuberung. Diese Strategie stellt die Hegemonie auf Kosten des Lebens, der Sicherheit und der Würde der Palästinenser in den Vordergrund.

Die jüngsten Daten des UN-Büros für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten zeichnen ein klares und erschütterndes Bild vom Leben im besetzten Westjordanland. Seit dem 7. Oktober waren unsere Gemeinden mehr als 700 dokumentierten Angriffen ausgesetzt, wobei es im Durchschnitt täglich vier Vorfälle gab.

Dunkle Realität

Hinter diesen erschreckenden Zahlen verbirgt sich eine noch dunklere Realität: die ständige Unterströmung von Drohungen, Schikanen und Einschüchterungen, die unser Gefühl von Sicherheit und Stabilität untergräbt.

Am erschreckendsten ist vielleicht die unbestreitbare Beteiligung des israelischen Militärs an vielen dieser Siedlerangriffe. Diese beunruhigende Verstrickung in Verbindung mit einer Verurteilungsquote von gerade einmal drei Prozent in Fällen von Siedlergewalt legt die systematischen Bemühungen offen, die Täter vor der Rechenschaftspflicht zu schützen.

Dies sind keine zufälligen Gewalttaten; sie sind Teil eines vorsätzlichen, orchestrierten Angriffs auf unsere Existenz, der darauf abzielt, Angst und Kontrolle über unser Leben aufrechtzuerhalten.

Die jüngsten koordinierten Angriffe von Siedlern auf palästinensische Gemeinden im gesamten besetzten Westjordanland haben uns tief in die Angst versetzt. Was sich nach dem Verschwinden eines 14-jährigen Siedlers aus einem Außenposten in der Nähe von Ramallah abspielte, war schlichtweg entsetzlich. Der massive, organisierte Siedlerangriff auf mehrere Gemeinden hinterließ eine Spur der Verwüstung.

Wir sind mit einem kalkulierten, unerbittlichen Versuch konfrontiert, die palästinensische Existenz und unsere Rechte auf unser angestammtes Land auszulöschen

Häuser wurden angezündet, Autos in Brand gesteckt, Grundstücke verwüstet, und unschuldige Palästinenser, darunter ein 17-jähriger Junge in al-Mughayer, zahlten den höchsten Preis. Diese Angriffe fanden unter dem Schutz der israelischen Streitkräfte statt, was eine erschreckende Erinnerung an die asymmetrische Machtdynamik und die Verwundbarkeit palästinensischen Lebens angesichts solcher Aggressionen ist.

Der Kreislauf der Siedlergewalt setzte sich auch am vergangenen Wochenende fort und fand seinen tragischen Höhepunkt in der Ermordung eines palästinensischen Krankenwagenfahrers, der unterwegs war, um den Opfern eines Anschlags im Dorf As-Sawiya bei Nablus zu helfen. Dieser Vorfall ist das fünfte palästinensische Todesopfer durch jüdische Siedler seit dem 12. April.

Das Leben für uns als Palästinenser im besetzten Westjordanland ist unerträglich geworden. Die von der israelischen Armee errichteten Kontrollpunkte und Umleitungen, die oft dem Schutz der Siedler dienen, schränken unsere Bewegungsfreiheit ein.

Diese Barrieren behindern nicht nur unseren Zugang zu lebenswichtigen Dienstleistungen wie Bildung und medizinischer Versorgung, sondern sie erschweren auch unseren Lebensunterhalt und machen es immer schwieriger, uns und unsere Familien zu ernähren.

Verheerende Auswirkungen

Ich habe die Auswirkungen dieser Beschränkungen am eigenen Leib zu spüren bekommen. Ich besuche meine ältere Mutter und ihre Familie in Nablus viel seltener, obwohl ich nur eine Stunde entfernt in Ramallah wohne. Der einfache Akt, mit geliebten Menschen in Kontakt zu treten, ist zu einem logistischen Albtraum geworden – und das ist nur eine Möglichkeit, wie diese Politik das Gefüge unseres Lebens und unserer Gemeinschaften zerreißt.

Statistiken des West Bank Protection Consortium zeigen, dass allein im vergangenen Jahr mehr als 4 500 Kinder aus 117 Gemeinden beim Zugang zu Bildung auf unerbittliche Hindernisse stießen. Ob es nun darum geht, Sicherheitskontrollpunkte zu passieren oder die tägliche Bedrohung durch Schikanen und Gewalt auf dem Schulweg zu ertragen – diesen Kindern wird das grundlegende Recht verweigert, in Sicherheit zu lernen und zu wachsen.

Städte wie Huwwara, einst ein pulsierendes Wirtschaftszentrum für die umliegenden Dörfer, sind durch die wiederholten Angriffe der Siedler zu einem Schatten ihrer selbst geworden. Die verheerenden Auswirkungen dieser Angriffe haben viele Geschäftsinhaber dazu gezwungen, ihren Lebensunterhalt aufzugeben und umzuziehen, in dem verzweifelten Versuch zu überleben.

Dies ist nur ein kleiner Einblick in die tiefgreifende Art und Weise, in der der Siedlerterrorismus unser tägliches Leben prägt, und dient als Vorhersage der düsteren Zukunft, die uns erwartet, wenn diese Gräueltaten ungehindert fortgesetzt werden.

Die unerbittliche Welle der Siedlergewalt treibt die Menschen schon jetzt aus ihren Dörfern in die Stadtzentren, wo sie Sicherheit suchen. Schon bald könnten wir in noch isolierteren städtischen Gebieten gefangen sein, umgeben von Siedlungen und dem ständigen Schreckgespenst des Siedlerterrorismus, sollten wir es wagen, diese zu verlassen. Wir werden zu Gefangenen in unserer eigenen Heimat; unsere Existenz ist bedroht.

Wir sind mit einem kalkulierten, unerbittlichen Versuch konfrontiert, die palästinensische Existenz und unsere Rechte auf unser angestammtes Land zu vernichten.

Wir stehen diesem Terror mit nichts als unserem Mut und unseren Gebeten gegenüber und hoffen auf ein Wunder, das uns vor der drohenden Dunkelheit schützt.

Wird die Welt aus ihrem Schlummer erwachen und diesem Abstieg in die Katastrophe ein Ende setzen, bevor es zu spät ist?

Falastine Saleh ist Feministin, Schriftstellerin und BDS-Befürworterin und lebt in Ramallah, Palästina.

Übersetzt mit deepl.com

