Queen Warmonger Hillary Clinton Complains About „Men Starting Wars“ During her self-titled annual awards ceremony at Georgetown University on Thursday, Hillary Clinton said that the biggest obstacle to peace and security around the world is „men starting wars.“…

Kriegskönigin Hillary Clinton beschwert sich über „Männer, die Kriege anfangen“

Von Caitlin Johnstone

-7. Oktober 2023

An manchen Tagen schreiben sich die Artikel von Caitlin Johnstone wie von selbst.

Während ihrer selbsternannten jährlichen Preisverleihungszeremonie an der Georgetown University am Donnerstag sagte Hillary Clinton, dass das größte Hindernis für Frieden und Sicherheit auf der Welt „Männer sind, die Kriege anfangen“.

In der Fragerunde der Veranstaltung wurde Clinton von einem Studenten gefragt: „Was sehen Sie als die größte Herausforderung für Frauen, Frieden und Sicherheit in den nächsten zehn Jahren?“

„Nun, ich denke, die größte Herausforderung ist, dass Männer Kriege anfangen“, antwortete Clinton und fügte hinzu: „Wissen Sie, ich glaube, sie haben nicht genug zu tun.“

Das wäre eine humorvolle und nachvollziehbare Antwort gewesen, wenn sie von so ziemlich jedem anderen Menschen auf diesem Planeten gekommen wäre.

Das stärkste Argument gegen Hillary Rodham Clintons Behauptung, dass nur Männer Kriege beginnen, ist die Karriere von Hillary Rodham Clinton. Es handelt sich schließlich um dieselbe Frau, die vor Freude gegluckst hat, als sie erfuhr, dass Muammar Gaddafi nach seinem von den USA angeführten Sturz in Libyen auf der Straße gelyncht worden war, und die auf die Frage, ob sein Tod etwas mit ihrem Besuch in dem Land zu tun hatte, sagte: „Da bin ich mir sicher“. Dieselbe Frau, die als Außenministerin den Plan förderte, Extremisten in Syrien zu bewaffnen mit dem Ziel, Damaskus zu stürzen. Dieselbe Frau, die als Senatorin eine entscheidende Rolle dabei spielte, die Demokratische Partei davon zu überzeugen, die auf Lügen basierende Invasion im Irak zu unterstützen. Dieselbe Frau, die als First Lady sagte, sie habe ihren Mann Bill Clinton „gedrängt“, die Bombenkampagne zu starten, die Serbien und den Kosovo mit Streumunition überzogen hat. Dieselbe Frau, die als US-Präsidentschaftskandidatin für eine Flugverbotszone in Syrien eintrat, die Angriffe auf russische Kampfflugzeuge erfordert hätte, die dagegen verstießen, und die dieselbe Politik des Brinkmanship in der Ukraine befürwortete, die schließlich die russische Invasion provozierte.

Als Tulsi Gabbard Clinton im Jahr 2019 als „Königin der Kriegstreiber“ bezeichnete, war das nicht nur leere Rhetorik. Es gibt keine lebende Frau, die diesen Titel mehr verdient hätte. Wenn Sie mir gesagt hätten, dass es eine Hillary-Rodham-Clinton-Preisverleihung gibt, bevor ich darüber gelesen habe, hätte ich angenommen, dass es sich um eine Veranstaltung handelt, bei der Frauen Trophäen für die Tötung einer großen Anzahl von Menschen mit militärischer Gewalt erhalten.

Es stimmt natürlich, dass die überwältigende Mehrheit der Kriege im Laufe der Jahrhunderte von Männern geführt wurde, aber genau das ist das Abscheuliche an der modernen Variante des „Feminismus“, mit dem Hillary Clinton zu Berühmtheit gelangt ist. Der Girlboss-„Feminismus“ des Hillary-Clinton-Zeitalters hat aufgehört, die Interessen der Frauen zu fördern und dafür zu sorgen, dass Frauen den Männern gleichgestellt werden, und ist zu einer faden Feier von Beispielen von Frauen geworden, die beweisen, dass sie genauso mörderisch, tyrannisch und missbräuchlich sein können wie jeder Mann.

Das war der Zeitgeist, auf dem Hillary Clinton ihre Präsidentschaftskampagne 2016 aufbaute, und als die amerikanische Öffentlichkeit entsetzt zurückschreckte und sich weigerte, für sie zu stimmen, wurde dies als Sieg der Frauenfeindlichkeit dargestellt. Man hätte es als Sieg für die potenziellen Bombenopfer in den von den USA angegriffenen Ländern auslegen sollen.

Hillary Clinton verkörpert all das Schlimmste, was moderne Liberale und die Demokratische Partei zu bieten haben. Sie ist eine blutbesudelte Psychopathin, die ihr Leben den schlimmsten Impulsen der menschlichen Spezies gewidmet hat – Imperialismus, Militarismus, Kapitalismus, Autoritarismus und, ja, Patriarchat – und dabei eine grinsende Plastikmaske von Bürgerrechten und sozialer Gerechtigkeit trägt, um die Menschen davon zu überzeugen, sie zur Tür hereinzulassen.

Sie ist eine der unheimlichsten Gestalten, die man sich vorstellen kann, und je eher sie und ihresgleichen verschwinden und vergessen werden, desto besser. Übersetzt mit Deepl.com

