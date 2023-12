Is Israel criminalising Palestinian thoughts too, amid Gaza war? Israel is taking a variety of actions to crack down on any form of support for the Palestinian cause.

Demonstranten in Israel dürfen die Freilassung von Gefangenen fordern, die von der Hamas in Gaza festgehalten werden, aber pro-palästinensische Proteste sind verboten [Datei: Al Jazeera]

Was Palästinenser in Israel in den sozialen Medien lesen oder sehen, könnte sie in rechtliche Schwierigkeiten bringen.

Kriminalisiert Israel mitten im Gaza-Krieg auch palästinensische Gedanken?

Von Maziar Motamedi

2. Dezember 2023

Nach dem Hamas-Anschlag vom 7. Oktober geht Israel mit aller Härte gegen pro-palästinensische Stimmungen innerhalb seiner Grenzen vor und hat eine Änderung seines Antiterrorgesetzes verabschiedet, die als Verstoß gegen Bürger- und Menschenrechte kritisiert wird.

Seit dem Hamas-Anschlag, bei dem etwa 1.200 Menschen getötet wurden, und der anschließenden Zerstörung des Gazastreifens durch Israel, bei der mehr als 14.500 Palästinenser, vor allem Frauen und Kinder, ums Leben kamen, hat sich für Juden und Palästinenser, die in Israel leben, viel verändert.

Hier ein Blick auf die Änderung und ihre Auswirkungen auf Menschen, die innerhalb Israels leben:

Was ist die Änderung des „terroristischen Inhalts“?

Israelische Politiker begannen kurz nach Kriegsbeginn mit der Debatte über eine befristete Änderung des Antiterrorgesetzes, die den „Konsum von terroristischem Material“ als neuen Straftatbestand einführt.

Die Knesset, das israelische Parlament, verabschiedete die Gesetzesänderung am 8. November, die eine „Identifizierung“ mit der Hamas und dem ISIL (ISIS) unter Strafe stellt und eine Höchststrafe von einem Jahr Gefängnis vorsieht. Die Änderung wird für zwei Jahre in Kraft sein, wobei die Möglichkeit besteht, die Liste zu verlängern und zu einem späteren Zeitpunkt um weitere Gruppen zu ergänzen.

Der Gesetzentwurf zielt darauf ab, das Phänomen des „einsamen Terrorismus“ zu bekämpfen, d. h. die Radikalisierung von Personen, die keiner Gruppe angehören, durch den Konsum von Online-Inhalten.

Welche Kritikpunkte gibt es an der Gesetzesänderung?

Nareman Shehade Zoabi, Anwalt bei Adalah, einer in Israel ansässigen Menschenrechtsorganisation und einem Rechtszentrum, erklärte gegenüber Al Jazeera, es sei schwierig, die Tragweite des neuen Gesetzes abzuschätzen, da es vage formuliert sei und es schwierig sei zu verstehen, was „Konsum“ im Rahmen des Gesetzes genau bedeute.

„Diese Unbestimmtheit und die im Gesetz festgelegten Ausnahmen zeigen jedoch deutlich die Absicht, vor allem Palästinenser ins Visier zu nehmen“, sagte sie. „Es ist äußerst besorgniserregend, dass die israelischen Strafverfolgungsbehörden in den letzten Tagen den Standard für die Definition von ‚Aufstachelung zum Terror‘ – eine Form von Inhalten, die nach dem Gesetz verboten sind – ständig gesenkt haben, was zu Dutzenden von ungeheuerlichen Anklagen geführt hat.“

Strafrechtliche Ermittlungen wegen solcher Straftaten beinhalten in der Regel den Einsatz von „aufdringlichen Überwachungsinstrumenten gegen Einzelpersonen“, so Zoabi. „Wir befürchten, dass dieser Schritt darauf abzielt, die Möglichkeiten des Staates, Palästinenser einzusperren, um sie zum Schweigen zu bringen, weiter auszubauen.“

Auch andere haben die Änderung kritisiert.

Die in Tel Aviv ansässige Association for Civil Rights in Israel (ACRI) erklärte, das Gesetz sei „in demokratischen Ländern beispiellos und könne eine abschreckende Wirkung auf die Meinungsfreiheit haben“.

Die in Haifa ansässige Adalah bezeichnete es als „eine der eindringlichsten und drakonischsten gesetzlichen Maßnahmen, die jemals von der israelischen Knesset verabschiedet wurden, da es Gedanken unter Strafe stellt“.

Enthält das neue Gesetz irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen?

Gur Bligh, ein Rechtsberater der Knesset, sagte, das Gesetz sei nicht so drakonisch, wie Kritiker behaupten. Es enthält eine Bestimmung, nach der die Strafverfolgungsbehörden nachweisen müssen, dass sich der Beschuldigte mit verbotenen Gruppen identifiziert.

Dies, so Bligh, werde dazu beitragen, eine „übermäßige Kriminalisierung“ zu vermeiden.

Andere sind jedoch anderer Meinung.

Adalah bezeichnete die Änderung als „eine der eindringlichsten und drakonischsten Gesetzesmaßnahmen, die jemals von der israelischen Knesset verabschiedet wurden, da sie Gedanken unter Strafe stellt“.

Wird die Änderung Israels Reaktion auf pro-palästinensische Aktivitäten ändern?

Bereits kurz nach dem Krieg und noch vor der Verabschiedung dieser Gesetzesänderung gab es Berichte über Menschen, die wegen ihrer Online-Aktivitäten, wie z. B. dem Posten auf Instagram oder dem Liken von Facebook-Inhalten, verhaftet – und in der Haft misshandelt – wurden.

Das israelische Vorgehen gegen pro-palästinensische Äußerungen ging jedoch noch viel weiter.

Es gibt Berichte über Dutzende von Fällen palästinensischer Studenten, die an israelischen Universitäten und Hochschulen eingeschrieben sind und denen Disziplinarmaßnahmen – und manchmal sogar der Ausschluss – drohen, wenn sie ihre Unterstützung für den Gazastreifen zum Ausdruck bringen oder auf die palästinensischen Kinder aufmerksam machen, die durch israelische Operationen getötet werden.

Menschenrechtsgruppen haben auch von Fällen berichtet, in denen Palästinenser wegen ihrer Unterstützung für andere Palästinenser ihren Arbeitsplatz verloren haben und in verschiedenen Sektoren, darunter Einzelhandel, Technologie, Krankenhäuser und private Unternehmen, degradiert oder suspendiert wurden.

Propalästinensische und Anti-Kriegs-Demonstrationen wurden verboten. Anwälte wurden von der israelischen Anwaltskammer gewarnt, keine Inhalte online zu veröffentlichen, die als „Aufforderung zur Gewalt“ aufgefasst werden könnten. Mitglieder der Knesset, die palästinensische politische Parteien vertreten, wurden unter Druck gesetzt und mit Ausweisung bedroht.

Anfang November hat Israel Tausende von palästinensischen Arbeitern aus dem Gazastreifen, die innerhalb Israels arbeiteten, in die belagerte Enklave zurückgeschickt. Sie waren ohne Gerichtsverfahren abrupt inhaftiert worden, nachdem ihnen die Arbeitserlaubnis entzogen worden war, und gaben an, im Gefängnis gefoltert und beleidigt worden zu sein.

Betrifft die Änderung nur Palästinenser?

Die überwältigende Mehrheit der Razzien, die in Israel nach dem Krieg stattfanden, richtete sich gegen in Israel lebende Araber, insbesondere Palästinenser.

Aber auch jüdische Bürger Israels sind nicht verschont geblieben.

Es gibt Berichte über jüdische israelische Aktivisten, die von rechtsgerichteten Mobs mit zumindest stillschweigender Billigung des Staates angegriffen wurden. Shabak, der israelische Sicherheitsdienst, führt so genannte Warngespräche mit israelischen Bürgern, die sich im Internet zu allem geäußert oder gepostet haben, was als Unterstützung für den Gazastreifen oder Kritik am Krieg ausgelegt werden könnte.

Welche anderen rechtlichen Maßnahmen, die die Palästinenser betreffen, wurden ergriffen?

Seit Beginn des Krieges hat Israel die Zahl der palästinensischen Gefangenen mehr als verdoppelt, und die Bedingungen in israelischen Gefängnissen haben sich erheblich verschlechtert. Aus Berichten und Zeugenaussagen geht hervor, dass palästinensische Gefangene eine Reihe von begrenzten Privilegien – wie Fernseher, Bücher, Familienfotos und Kochplatten – verloren haben, die sie sich in jahrzehntelangem Kampf, auch durch Hungerstreiks, erkämpft hatten.

Rechtsgruppen haben berichtet, dass der israelische Gefängnisdienst (IPS) den Zugang zu Wasser, Lebensmitteln, medizinischer Versorgung, Besuchen von Familienangehörigen und Anwälten sowie kommunalen Gegenständen erheblich eingeschränkt hat, vermehrt Razzien anordnet, bei denen Gefangene geschlagen werden, und die Gefängnisse durch die Erhöhung der Zellenkapazitäten überbelegt.

Am 18. Oktober billigte die Knesset eine Änderung ihrer „Gefängnisverordnung“, die eine Überbelegung von Gefängniszellen ermöglicht, da die israelische Regierung mehr Palästinenser verhaftet.

Die Änderung erlaubt rechtlich, dass Personen, die der nationalen Sicherheit verdächtigt oder verurteilt werden, auf Matratzen auf dem Gefängnisboden untergebracht werden.

Sie wurde als vorübergehende Maßnahme verabschiedet und soll für drei Monate in Kraft bleiben, sofern sie nicht verlängert wird. Sie ermöglicht es israelischen Gefängnissen, mehr

Anfang dieses Monats erklärte das israelische Innenministerium, dass es beabsichtige, die Gesetze zur Terrorismusbekämpfung und zur Staatsbürgerschaft zu ändern, um den Entzug des ständigen Wohnsitzes oder der Staatsbürgerschaft einer Person zu ermöglichen, die wegen einer „terrorismusbezogenen“ Straftat verurteilt wurde.

Israelische Medien berichteten am Dienstag, dass Sportminister Miki Zohar den Entzug der Staatsbürgerschaft für Ataa Jaber, einen israelischen Fußballspieler, der für die palästinensische Nationalmannschaft spielt, beantragt hat, weil er letzte Woche während eines Spiels gegen den Libanon eine Schweigeminute abgehalten hat.

Wer steckt hinter den Änderungen und dem harten Durchgreifen?

Israels Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, einer der härtesten Vertreter der bereits vor dem Krieg rechtsextremen israelischen Regierung unter Premierminister Benjamin Netanjahu, gilt als treibende Kraft hinter den Razzien.

Ben-Gvir wurde 2007 – als er noch ein rechtsextremer Aktivist war – von einem Jerusalemer Gericht wegen „Aufstachelung zum Rassismus“ verurteilt, weil er bei Demonstrationen Schilder mit der Aufschrift „Vertreibe den arabischen Feind“ getragen hatte.

Zusammen mit anderen Beamten hat der Minister eine Politik vorangetrieben, die darauf abzielt, die Zahl der bewaffneten israelischen Zivilisten deutlich zu erhöhen. Wenige Tage nach dem Hamas-Anschlag kündigte er an, die Waffenkontrollen zu lockern, damit Tausende von Sturmgewehren an zivile Teams, insbesondere in den Grenzstädten, ausgegeben werden können.

Zoabi von Adalah stellte fest, dass seit Beginn des Krieges „die extremsten rechten Minister und Gesetzgeber die kollektiven Gefühle von Angst und Rache ausnutzen, um verschiedene Maßnahmen voranzutreiben, die die jüdische Vorherrschaft in Israel festigen“.

„Zu diesen Maßnahmen gehören Bemühungen um wesentliche Veränderungen vor Ort, wie die gewaltsame Vertreibung von Palästinensern im besetzten Westjordanland, die Bewaffnung jüdischer Zivilisten und die Neudefinition der Grenzen der Rechte und Freiheiten von Palästinensern durch Gesetze und Regierungspolitik“, sagte sie.

„Diese Schritte sind besonders alarmierend, wenn die Gerichte nicht den Anschein erwecken, den Angriff auf die Rechte der Palästinenser einzudämmen.“

Quelle: Al Jazeera

