„Langsamer Tod“: Israel setzt beim Genozid in Gaza Krankheiten als Waffen ein in Palästina von Andre Damon

„Langsamer Tod“: Israel setzt beim Genozid in Gaza Krankheiten als Waffen ein

von Andre Damon

30. November 2023

Palästinenser beten vor den Leichen von Menschen, die bei der israelischen Bombardierung getötet und aus dem Shifa-Krankenhaus gebracht wurden, bevor sie sie in einem Massengrab in der Stadt Khan Younis im südlichen Gazastreifen begraben, Mittwoch, 22. November 2023. (AP Photo/Mohammed Dahman)

Am Montag gab die Weltgesundheitsorganisation eine eindringliche Warnung heraus: Selbst nach den unerbittlichen israelischen Bombardements, die bereits mehr als 20.000 Menschen im Gazastreifen das Leben gekostet haben oder vermisst werden, wird die Zahl der Todesfälle durch Infektionskrankheiten in der kommenden Zeit wahrscheinlich noch höher sein.

„Wir werden mehr Menschen durch Krankheiten als durch Bombardierungen sterben sehen, wenn wir nicht in der Lage sind, das Gesundheitssystem wieder aufzubauen“, sagte Margaret Harris, eine Sprecherin der WHO, am Dienstag bei einem Briefing in Genf.

Seit zwei Monaten zielt Israel systematisch auf die Zerstörung des Krankenhaussystems in Gaza ab. Bis heute wurden 207 Angehörige des medizinischen Personals getötet und 56 Krankenwagen angegriffen. Sechsundzwanzig Krankenhäuser und 55 Gesundheitszentren haben ihren Betrieb eingestellt.

Die jüngste schreckliche Szene zeigt Aufnahmen von Frühgeborenen, die in den Betten des Al-Naser-Krankenhauses dem Tod überlassen werden, nachdem palästinensisches medizinisches Personal mit vorgehaltener Waffe gezwungen wurde, sie aufzugeben.

„Wir wurden von den israelischen Streitkräften direkt ins Visier genommen, nachdem sie das Gesundheitssystem am ersten Tag der Aggression durch die Unterbrechung der medizinischen Versorgung, des Treibstoffs und der Stromversorgung lahmgelegt hatten“, sagte der Sprecher des palästinensischen Gesundheitsministeriums, Ashraf Al-Qudra.

Die Zerstörung des Gesundheitssystems im Gazastreifen verstärkt die katastrophalen Folgen des Hungers und der Dehydrierung der Bevölkerung durch die israelische Blockade von Lebensmitteln, Treibstoff und Wasser sowie die Massenvertreibung von fast drei Vierteln der Bevölkerung.

In einem Interview mit Al Jazeera in der vergangenen Woche beschrieb WHO-Sprecherin Harris die medizinischen Bedingungen im Gazastreifen als „Elend, das sich auf Elend stapelt“.

Sie fuhr fort: „Es ist in vielerlei Hinsicht katastrophal. Während der Bedarf aufgrund der schrecklichen Quetschungen, der Verbrennungen, der amputierten Gliedmaßen und der zahlreichen komplexen Frakturen infolge der Bombardierungen steigt, nimmt die Versorgung in den Krankenhäusern ab, da immer weniger Krankenhäuser in der Lage sind, zu arbeiten.

„Weil die Menschen so dicht gedrängt sind, weil sie in so schlechtem Zustand sind, weil es ihnen an Nahrung und Wasser fehlt, weil sie sich nicht waschen oder sauberes Wasser trinken können, erleben wir einen enormen Anstieg von Infektionskrankheiten, insbesondere von Durchfallerkrankungen – Durchfallerkrankungen nehmen exponentiell zu. Bei Kindern unter 5 Jahren ist die Zahl der Durchfallerkrankungen um das 31-fache gestiegen, auch bei Erwachsenen: 104-mal mehr, als man erwarten würde.“ Die Durchfallerkrankungen haben um das 14-fache zugenommen, sagte sie.

Diese Zustände sind gewollt. Ihr absichtlicher Charakter wird von israelischen Beamten öffentlich eingeräumt. Letzte Woche veröffentlichte Giora Eiland, der ehemalige Leiter des israelischen Nationalen Sicherheitsrates, einen Artikel, in dem er das israelische Militär aufforderte, medizinische Bedingungen zu schaffen, unter denen möglichst viele Zivilisten im Gazastreifen an vermeidbaren Krankheiten sterben.

Eiland schrieb:

Wer sind die „armen“ Frauen in Gaza? Sie sind alle Mütter, Schwestern oder Ehefrauen von Hamas-Mördern…

Die internationale Gemeinschaft warnt uns vor einer humanitären Katastrophe in Gaza und vor schweren Epidemien. Davor dürfen wir nicht zurückschrecken, so schwer das auch sein mag. Schließlich werden schwere Epidemien im Süden des Gazastreifens den Sieg näher bringen und die Zahl der Opfer unter den IDF-Soldaten verringern.

Eiland argumentiert, dass Tod und Elend durch Infektionskrankheiten ein Ziel und nicht nur ein Nebenprodukt der israelischen Aktionen sein sollten. Sein Ziel sei „nicht die bloße Tötung von mehr Hamas-Kämpfern“, sondern „irreversibler Schaden für ihre Familien“.

Solche ungeheuerlichen Äußerungen scheinen die bloßen Ausbrüche eines Verrückten zu sein. In Wirklichkeit war die vorsätzliche Unterwerfung einer Bevölkerung unter Bedingungen, die eine Masseninfektion begünstigen, ein entscheidender Bestandteil vergangener historischer Völkermorde, einschließlich des Holocausts. Die Parallelen zwischen Israels absichtlicher Vorenthaltung von Lebensmitteln, Treibstoff und Wasser an die Palästinenser und den Beschreibungen der Behandlung der Juden im Warschauer Ghetto durch das Nazi-Regime sind frappierend.

In seinem bahnbrechenden Buch Axis Rule in Occupied Europe (Herrschaft der Achsenmächte im besetzten Europa) erläuterte der Jurist Raphaël Lemkin, der den Begriff „Völkermord“ in seiner heutigen Bedeutung einführte, wie die Nazis die Blockade von Lebensmitteln, Brennstoffen und Wasser im Warschauer Ghetto als gezieltes Mittel zur Tötung seiner Insassen einsetzten:

Die unerwünschten nationalen Gruppen … werden der elementaren Notwendigkeiten zur Erhaltung von Gesundheit und Leben beraubt. … Seitdem haben die Juden im Ghetto überhaupt keinen Brennstoff mehr erhalten.

Darüber hinaus werden die Juden im Ghetto unter gesundheitsschädlichen Wohnverhältnissen zusammengepfercht, und indem ihnen die Benutzung öffentlicher Parks verwehrt wird, wird ihnen sogar das Recht auf frische Luft verwehrt. Diese Maßnahmen, die insbesondere für die Gesundheit der Kinder schädlich sind, haben zur Entstehung verschiedener Krankheiten geführt.

Payam Akhavan, ein Sonderberater des Internationalen Strafgerichtshofs, schrieb 2021:

Die Ausrottung durch Krankheit und Hunger in den Ghettos wurde zur Vorstufe der Konzentrationslager. Schätzungsweise 700.000 Juden starben in den Ghettos an Krankheiten wie Typhus, nachdem sie dem „Verderben in ihrem Dreck“ überlassen worden waren. Im Warschauer Ghetto „wurde die Todesrate durch Typhus auf 15 Prozent geschätzt, obwohl die Deutschen eine angemessene Behandlung verhinderten … und sich weigerten, die notwendigen Präventivmaßnahmen zu ergreifen und durchzusetzen.“

In Why Did the Heavens Not Darken? beschreibt der Historiker Arno J. Mayer die Bedingungen der KZ-Insassen:

Halb verhungert und praktisch ohne medizinische Versorgung waren die Schwachen und Kranken besonders gefährdet, zumal ganz Auschwitz am Ende der Reise zeitweise von einer verheerenden Typhusepidemie heimgesucht wurde. Die Folge war eine unsägliche Sterblichkeitsrate…

Die Naziführer beschlossen, gebrechliche und kranke Juden und Zigeuner nach Auschwitz zu transportieren, wohl wissend, welchen Gefahren sie ausgesetzt sein würden, und sie taten dies auch weiterhin, nachdem die tödlichen Bedingungen dort, einschließlich der endemischen Gefahr von Epidemien, nicht mehr ignoriert oder geleugnet werden konnten.

Die Vereinten Nationen definieren „völkermörderische Handlungen“ als „den absichtlichen Entzug von Ressourcen, die für das physische Überleben der Gruppe notwendig sind und die auch der übrigen Bevölkerung zur Verfügung stehen, wie sauberes Wasser, Nahrung und medizinische Versorgung“, und die „Schaffung von Umständen, die zu einem langsamen Tod führen könnten, wie Mangel an angemessener Unterkunft, Kleidung und Hygiene oder übermäßige Arbeit oder körperliche Anstrengung“.

Er stellt fest: „Der Entzug der Mittel zur Lebenserhaltung kann durch die Beschlagnahme von Ernten, die Blockade von Nahrungsmitteln, die Inhaftierung in Lagern, die gewaltsame Umsiedlung oder die Vertreibung in unwirtliche Umgebungen erfolgen.“

Diese Formulierung ist eine perfekte Beschreibung des israelischen Völkermordes in Gaza.

Bemerkenswert ist, dass die Zerstörung des Gesundheitssystems in Gaza in einer Zeit stattfindet, in der die COVID-19-Pandemie weltweit ausbricht – eine Krankheit, die exponentiell tödlicher wird, wenn es keine angemessene Gesundheitsversorgung gibt, um die kränksten Patienten zu behandeln.

Die herrschenden Klassen der Welt reagierten auf die COVID-19-Pandemie mit einer mörderischen Gleichgültigkeit gegenüber dem menschlichen Leben, wobei der britische Premierminister Boris Johnson die Krankheit als „die Art und Weise, wie die Natur mit alten Menschen umgeht“ lobte. In Gaza hat sich die in diesen Äußerungen zum Ausdruck kommende soziopathische Gleichgültigkeit gegenüber dem menschlichen Leben zu einem regelrechten Völkermord ausgeweitet.

Kein einziges Mitglied der Biden-Administration hat eine öffentliche Erklärung abgegeben, in der die systematische Zerstörung der Infrastruktur des öffentlichen Gesundheitswesens in Gaza durch die israelische Regierung und das Aushungern der Bevölkerung verurteilt wird. Als Israel das arabische Krankenhaus Al-Ahli bombardierte und dabei Hunderte von Menschen tötete, gab US-Präsident Joe Biden den Palästinensern die Schuld. Das Weiße Haus hat deutlich gemacht, dass es „keine roten Linien“ gibt, die die Zahl der Zivilisten, die Israel töten darf, oder das Ausmaß der Kriegsverbrechen, die es begehen darf, begrenzen.

Die Apologeten des Kapitalismus haben argumentiert, dass die ungeheuren Verbrechen, die von den imperialistischen Mächten im 20. Jahrhundert begangen wurden, von denen der Holocaust das schlimmste war, eine Ausnahme waren, die Taten einzelner bösartiger Individuen, wie sie nie wieder vorkommen würden.

Dreiundzwanzig Jahre nach Beginn des neuen Jahrhunderts werden viele der Mittel, mit denen die Nazis ihre „Endlösung“ durchführten, in Gaza mit voller Unterstützung aller imperialistischen Mächte angewandt.

Diese Realität muss nicht nur bei der Analyse der Gegenwart, sondern auch der Vergangenheit berücksichtigt werden. Der Holocaust und der Nationalsozialismus waren nicht das Ergebnis historischer Zufälle, sondern drückten die wesentliche Barbarei des kapitalistischen Systems in seinem „höchsten Stadium“ des modernen Imperialismus aus, das Leo Trotzki als seine „Todesangst“ bezeichnete.

Millionen von Menschen haben an Massendemonstrationen gegen den Völkermord in Gaza teilgenommen. Sie müssen verstehen, wogegen sie kämpfen. Es ist nicht nur Netanjahu oder auch nur die Regierungen, die den israelischen Völkermord finanzieren und bewaffnen. Es ist die gesamte kapitalistische Gesellschaftsordnung, die für dieses monumentale Verbrechen verantwortlich ist.

