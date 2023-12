Why is the Auschwitz museum justifying Israel’s genocide? Holocaust education has become a weapon in the hands of those who commit atrocities against the Palestinian people.

Israel schickt seine Teenager seit Jahren in das polnische Vernichtungslager Auschwitz. Diese Reisen haben sie, wie man hört, eher fremdenfeindlich und nationalistisch gemacht, als ihnen universelle Lehren aus dem Holocaust zu vermitteln. Beata Zawrzel NurFoto über ZUMA Press

Warum rechtfertigt das Auschwitz-Museum den israelischen Völkermord?

Von Ali Abunimah

30. November 2023

Der internationale Rat des Auschwitz-Museums hat Anfang des Monats eine Erklärung abgegeben, in der er Israels Völkermord im Gazastreifen unter dem Banner der „Selbstverteidigung“ unterstützt.

Dieser groteske Schritt einer Institution, deren angebliche Aufgabe es ist, „vor Gleichgültigkeit“ gegenüber den von den Nazis im berüchtigten Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau begangenen Gräueltaten zu warnen, erfolgte am 18. November.

Dies geschah nach wochenlangen erbarmungslosen israelischen Bombardements, bei denen zu diesem Zeitpunkt mehr als 13.000 Palästinenser, darunter 5.500 Kinder, getötet worden waren.

Laut der New York Times – kein Freund des palästinensischen Volkes – hat das Tempo, mit dem Israel Zivilisten in Gaza tötet, „nur wenige Präzedenzfälle in diesem Jahrhundert“.

Um einen historischen Vergleich für so viele große Bomben in einem so kleinen Gebiet zu finden, „müssen wir vielleicht nach Vietnam oder in den Zweiten Weltkrieg zurückgehen“, sagte Marc Garlasco, ein Militärberater der niederländischen Organisation PAX und ehemaliger leitender Geheimdienstanalyst im Pentagon, der Times.

Doch die offiziellen Hüter des Gedenkens an die schätzungsweise 1,1 Millionen Menschen, die in Auschwitz ermordet wurden, lassen sich nicht beirren.

„In seiner Existenz bedroht, hat der Staat Israel das Recht auf Selbstverteidigung in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht und den Prinzipien des Humanismus“, so der Auschwitz-Rat.

„Die Existenz eines freien, souveränen und demokratischen jüdischen Staates ist eine der Säulen des Weltfriedens“, so der Rat, der keine politische Neutralität vorgibt.

Verbreitung von Gräuelpropaganda

Trotz der Lippenbekenntnisse zum Völkerrecht hat der Auschwitz-Rat Israels barbarischen Angriff auf den Gazastreifen aus voller Kehle unterstützt.

„Der unvorstellbare Hass und die Gewalt, die von Terroristen ausgeübt werden, führen nur zu umfangreichem und weitverbreitetem Leid – auch für die Zivilbevölkerung des Gazastreifens, die von der Hamas als menschliche Schutzschilde missbraucht wird“, sagte der Auschwitz-Rat und wiederholte damit eine Lüge, die darauf abzielt, die Palästinenser für ihren eigenen Tod verantwortlich zu machen und Israel von ihrem systematischen Mord freizusprechen.

Als Rechtfertigung für Israels angebliche Selbstverteidigung gegen eine Flüchtlingsbevölkerung, die es jahrzehntelang vertrieben, besetzt, belagert, ermordet und terrorisiert hat, wiederholt die Erklärung unbestätigte und entlarvte israelische Behauptungen, dass am 7. Oktober „unschuldige Opfer“ von Hamas-Terroristen „gefoltert, vergewaltigt, als Geiseln genommen und ermordet“ worden seien.

Israel war nicht in der Lage, seine hetzerischen Anschuldigungen, die den Völkermord angeheizt haben, zu untermauern – selbst wenn es handverlesenen befreundeten Journalisten wie Owen Jones vom Guardian vermeintlich vernichtende Beweise für solche Gräueltaten vorführte.

„Wenn lebende Menschen geköpft wurden … das wird uns in keinem der Videos gezeigt. Wenn auch gefoltert wurde, gibt es dafür keine Beweise auf der Kamera. Wenn es Vergewaltigungen und sexuelle Gewalt gab, sehen wir das auch nicht auf dem Filmmaterial“, sagte Jones nach der Vorführung eines vom israelischen Militär organisierten Dokumentarfilms über „Hamas-Gräueltaten“.

„Wir sehen nicht, wie Kinder getötet werden“, fügte Jones hinzu, nachdem er das vermutlich schlagkräftigste Beweismaterial gesehen hatte, das Israel aufbringen konnte.

Es gibt inzwischen immer mehr Zeugenaussagen und Beweise dafür, dass eine beträchtliche – wenn auch noch unbestimmte – Anzahl der Israelis, die am oder nach dem 7. Oktober starben, tatsächlich von ihren eigenen Militär- oder Polizeikräften getötet wurden, die mit massivem und panischem wahllosem Feuer reagierten.

Diese Beweise wurden von führenden Politikern und internationalen Beamten, einschließlich UN-Generalsekretär António Guterres, ignoriert, die weiterhin die israelische Version der Ereignisse wiederholen, ohne irgendeine Art von unabhängiger Untersuchung zu fordern.

Vom United States Holocaust Memorial Museum erfahren wir, dass Gräuelpropaganda der Art, wie sie Israel seit dem 7. Oktober verbreitet – zum Beispiel die entlarvte Geschichte von Dutzenden enthaupteter jüdischer Babys – eine Schlüsselrolle bei der Ermöglichung des von Deutschland angeführten europäischen Holocaust an den europäischen Juden spielte.

„Propagandakampagnen schufen eine Atmosphäre, in der Gewalt gegen Juden toleriert wurde“, erklärt das US-Holocaust-Museum. „Die Propaganda ermutigte auch zur Passivität und Akzeptanz der bevorstehenden Maßnahmen gegen die Juden, da diese die Nazi-Regierung als eingreifend und ‚die Ordnung wiederherstellend‘ darzustellen schienen.“

Genau darauf zielen Israels Gräuelgeschichten ab; und es hat effektiv funktioniert, indem es westliche Medien und Regierungen zur Unterstützung seines völkermörderischen Krieges einspannt.

„Ein Fall von Völkermord wie aus dem Lehrbuch“

Die Erklärung des Auschwitz-Rates kam nur zwei Tage, nachdem drei Dutzend unabhängiger UN-Experten die Regierungen der Welt wegen des „Versagens des internationalen Systems bei der Mobilisierung zur Verhinderung eines Völkermordes“ durch Israel in Gaza ermahnt hatten.

Die UN-Experten äußerten sich besorgt über die „erkennbar völkermörderische und entmenschlichende Rhetorik hochrangiger israelischer Regierungsvertreter sowie einiger Berufsgruppen und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die die ‚totale Zerstörung‘ und ‚Auslöschung‘ des Gazastreifens fordern, die Notwendigkeit, ’sie alle zu erledigen‘ und die Palästinenser aus dem Westjordanland und Ostjerusalem nach Jordanien zu zwingen“.

Israel, so die UN-Experten, „hat bewiesen, dass es über die militärischen Kapazitäten verfügt, um solche kriminellen Absichten umzusetzen.“

Zwei Wochen zuvor hatte eine Gruppe unabhängiger UN-Experten ebenfalls gewarnt, dass „das palästinensische Volk von einem Völkermord bedroht ist“ und dass „die Zeit abläuft, um einen Völkermord und eine humanitäre Katastrophe in Gaza zu verhindern“.

Am 13. Oktober, nur wenige Tage nach den Ereignissen, mit denen Israel seinen Vernichtungsfeldzug in Gaza rechtfertigt, bezeichnete Raz Segal, ein israelischer Professor für Holocaust- und Völkermordstudien an der Stockton University, Israels Angriff als „einen Lehrbuchfall von Völkermord, der sich vor unseren Augen abspielt“.

Am selben Tag forderten palästinensische Menschenrechtsgruppen die Regierungen der Welt auf, „dringend einzugreifen, um das palästinensische Volk vor einem Völkermord zu schützen“.

Auch sie verwiesen auf die völkermörderischen Äußerungen führender israelischer Politiker, darunter Verteidigungsminister Yoav Gallant, der am 9. Oktober sagte: „Wir verhängen eine vollständige Belagerung über [Gaza]. Kein Strom, keine Lebensmittel, kein Wasser, kein Treibstoff – alles ist geschlossen. Wir kämpfen gegen menschliche Tiere, und wir handeln entsprechend“.

Und genau das hat Israel getan, mit den vorhersehbaren und eindeutig beabsichtigten völkermörderischen Ergebnissen.

„Millionen von Zivilisten werden vor den Augen der Welt kollektiv bestraft. Es gibt keine Rechtfertigung für den Einsatz von Hunger als Kriegswaffe“, erklärte die britische Wohltätigkeitsorganisation Oxfam Ende Oktober – ein schweres Kriegsverbrechen.

Während des vorübergehenden Waffenstillstands der letzten Tage beschrieb ein UN-Beamter, wie er abgemagerte Erwachsene und Kinder sah, die verzweifelt nach Nahrung und Wasser suchten.

„Man kann sehen, dass die Kinder immer dünner werden und schon lange nichts mehr gegessen haben“, sagte James Elder von UNICEF gegenüber Aljazeera.

Am Dienstag warnte die Weltgesundheitsorganisation, dass im Gazastreifen bald mehr Menschen an Krankheiten als an den Bombardierungen sterben würden.

Mörder ausbilden

Die Europäische Union, die das Auschwitz-Museum und die Gedenkstätte finanziert, behauptet, dass der Zweck der Holocaust-Erziehung darin besteht, die Achtung vor Toleranz, Demokratie und Menschenrechten zu fördern.

Die Holocaust-Erziehung „kann auf die Verantwortung derjenigen hinweisen, die ihre Augen vor der Diskriminierung von Minderheiten verschlossen haben, und derjenigen, die den Kopf weggedrückt haben, als die Gräueltaten verübt wurden“, heißt es in einem Dokument des Europäischen Parlaments.

Aber wenn überhaupt, scheint die Holocaust-Erziehung den gegenteiligen Effekt zu haben: Sie liefert die Rechtfertigung für neue Gräueltaten an neuen Opfern.

Seit Jahren schickt Israel Jugendliche auf Reisen nach Auschwitz, oft kurz bevor sie in die Armee eintreten.

Doch diese Besuche in den Todeslagern „schufen eine Generation von Fremdenhassern, die von der Vorstellung jüdischer Macht besessen, aber weitgehend blind für die universellen Lehren des Holocaust sind“, so eine Einschätzung in der Tel Aviver Zeitung Haaretz im Jahr 2016.

„Die Hauptbotschaft der Reise war, dass es wichtig ist, in der Armee zu dienen und das Land zu verteidigen, und damit konnte ich mich einfach nicht anfreunden. Ich dachte, es sei Propaganda“, sagte ein israelischer Offizier der Zeitung.

Zweifellos haben viele der israelischen Soldaten, die in den letzten Wochen Bomben auf Krankenhäuser und Wohnhäuser im Gazastreifen abgeworfen haben, Auschwitz besucht, wo sie die Botschaft „Nie wieder“ gehört haben, und sind dann nach Hause zurückgekehrt, mehr denn je bereit, dies erneut zu tun – diesmal an Palästinensern.

Von Israel gefangen genommen

Dass der Auschwitz-Rat bereit ist, seine vermeintliche moralische Autorität für einen neuen Völkermord zur Verfügung zu stellen, ist unbeschreiblich ironisch und einfach widerwärtig. Aber es ist nicht überraschend.

Eines seiner Mitglieder ist Dani Dayan, der ehemalige israelische Generalkonsul in New York und ehemalige Vorsitzende des Rates, der Israels illegale jüdische Siedlerkolonien im besetzten Westjordanland vertritt.

Dayan hat offen erklärt, dass die wahre Bedeutung von „Nie wieder“ darin besteht, dass die Staats- und Regierungschefs der Welt Israel beim Abschlachten der Palästinenser bedingungslos unterstützen sollen.

2/2 Aber es stellt die Aufrichtigkeit der Weltführer auf die Probe, die nach @yadvashem kommen und „Nie wieder“ versprechen. Diejenigen, die versuchen zu „verstehen“, nach einem rechtfertigenden Kontext suchen und nicht die sofortige Freilassung der Entführten fordern, haben den Test nicht bestanden. @antonioguterres hat den Test nicht bestanden.

– Dani Dayan (@AmbDaniDayan) 25. Oktober 2023

Ein weiteres Ratsmitglied ist Ronald Lauder, ebenfalls ein Unterstützer des Völkermords in Gaza und ein israelfreundlicher Milliardär, der seinen Reichtum nutzt, um Institutionen zu erpressen, die sich weigern, Palästinensern und ihren Unterstützern einen Maulkorb anzulegen.

Jahrzehntelang haben Israel und seine Lobby die Erinnerung an die von der deutschen Regierung und ihren europäischen Partnern während des Zweiten Weltkriegs ermordeten Juden als Waffe eingesetzt, um ihre Verbrechen gegen das palästinensische Volk zu rechtfertigen.

Nachdem Israel Auschwitz symbolisch, wenn auch nicht militärisch, eingenommen hat, benutzt es es nun – ebenso wie die Schulen und Krankenhäuser, die seine Armee in Gaza verwüstet und eingenommen hat – als Basis für seine fortlaufende Ausrottung des palästinensischen Volkes.

