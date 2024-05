Don’t be fooled – Biden is the real antisemite Don’t be fooled by Joe Biden’s recent speech on antisemitism. Biden doesn’t care about Jews unless they share his support for Zionism. The rest of us are enemies of the state.

US-Präsident Joe Biden hält eine Rede im Weißen Haus im Oktober 2023. (Foto: Büro des Weißen Hauses via APA Images)

Lassen Sie sich nicht von Joe Bidens jüngster Rede über Antisemitismus täuschen. Biden interessiert sich nicht für Juden, es sei denn, sie teilen seine Unterstützung für den Zionismus. Der Rest von uns sind Staatsfeinde.

Lassen Sie sich nicht täuschen – Biden ist der wahre Antisemit

Von Maura Finkelstein

8. MAI, 2024

Am 6. Mai 2024 sagte US-Präsident Joe Biden in einer Rede zum Thema Antisemitismus: „An die jüdische Gemeinschaft: Ich möchte, dass Sie wissen, dass ich Ihren Schmerz, Ihre Angst und Ihr Leid sehe. Lassen Sie mich Ihnen versichern. Als Ihr Präsident sind Sie nicht allein. Sie gehören dazu. Das habt ihr immer und werdet ihr immer.“ Ich bin jüdischer Amerikaner, aber als Biden sich an „die jüdische Gemeinschaft“ wandte, sprach er nicht zu mir. Als Biden sagte: „Sie sind nicht allein, Sie gehören dazu“, hat er mich nicht beruhigt. Ich gehöre nicht zu Bidens imaginärer monolithischer jüdischer Gemeinschaft, und das machte er sehr deutlich, als er fortfuhr: „Mein Engagement für die Sicherheit des jüdischen Volkes, die Sicherheit Israels und sein Recht, als unabhängiger jüdischer Staat zu existieren, ist unumstößlich.“ Für Biden sind die einzigen guten Juden die Zionisten – diejenigen, die Israel und sein Siedlerkolonialprojekt unterstützen. Aber was ist mit dem Rest von uns? Wir Juden, die eine Verquickung von Judentum und Zionismus ablehnen? Wir Juden, die sagen: „Nie wieder“, und die damit meinen: „Nie wieder“ für alle? Wir Juden, die ein freies Palästina und ein Ende der israelischen Besatzung fordern?

Ich bin ein antizionistischer Jude. Dies ist der Kern meiner jüdischen Identität. Diese Klarheit, die von so vielen geteilt wird, ist in der ganzen Welt dämonisiert worden. Nirgendwo ist dies offensichtlicher als in den Vereinigten Staaten, wo unsere Regierung weiterhin Israels Völkermord in Palästina finanziert, wo amerikanische Medien israelische Propaganda wiedergeben und dies als Nachrichten bezeichnen, wo Universitätsverwaltungen jede abweichende Meinung unter dem Deckmantel des Antisemitismus zum Schweigen bringen. Wenn Sie aufmerksam sind, kommt ein Großteil dieses Dissenses von antizionistischen Juden, aber diese Identität und ethische politische Position wurde von den Machthabern als unmöglich dargestellt, die daran interessiert sind, Rassismus, Imperialismus und koloniale Gewalt der Siedler aufrechtzuerhalten, indem sie eine heterogene religiöse und ethnische Gruppe zu einem zionistischen Monolithen platt machen.

Im Moment nutzen Zionisten wie Biden den Antisemitismus als Waffe, um antizionistische Juden wie mich zum Schweigen zu bringen. Biden ist nicht allein. Ich bin Hochschulprofessor mit festem Lehrauftrag, der über Palästina lehrt und schreibt. Wegen dieser Arbeit habe ich Todesdrohungen, hasserfüllte E-Mails und Aufrufe von Studenten, Kollegen und Ehemaligen erhalten, mich zu entlassen. Fast alle diese Angriffe kamen von Juden, die sich als Zionisten identifizieren und mich als Bedrohung sehen. Im Januar 2024 beugte sich meine Hochschule diesem Druck und beurlaubte mich von der Verwaltung. Ich wurde aus meinem Klassenzimmer entfernt, vom Campus verbannt und von meinem College-E-Mail-Konto ausgesperrt. Vielleicht verliere ich bald meinen Job. All das, weil die Bequemlichkeit zionistischer Studenten über das Leben der Palästinenser gestellt wurde, die zu Zehntausenden abgeschlachtet werden, zu Hunderttausenden verhungern und zu Millionen vertrieben werden.

Leute wie Biden erzählen Juden, dass unsere einzige wirkliche Identität die des Opfers ist, sei es durch das Erbe des Holocausts oder das Gespenst des Antisemitismus. Dieses Narrativ der Opferrolle unterstützt Israels Besetzung Palästinas und den Völkermord in Gaza. Dieses Narrativ ist so tief verwurzelt, dass die Zionisten sich selbst davon überzeugt haben, dass sie Opfer der Palästinenser sind, des Volkes, dessen Land sie besetzen und an dem sie Völkermord begehen. Derzeit machen sich Präsident Biden und viele Kongressabgeordnete den Antisemitismus zu eigen, um abweichende Meinungen zum Schweigen zu bringen. Sie definieren Antisemitismus – eine sehr reale Form von Hass, Voreingenommenheit und Gewalt – neu, indem sie Judentum und Zionismus in einen Topf werfen. Das können wir nicht zulassen. Es untergräbt nicht nur unsere demokratischen Ideale, sondern erklärt auch, dass es nur einen Weg gibt, Jude zu sein, und macht alle anderen Juden entweder unmöglich oder selbst zu Antisemiten.

Trotz meiner Skepsis gab es Teile von Bidens Rede, die mich berührten. Er sagte: „Die Wahrheit ist, dass wir Gefahr laufen, dass die Menschen die Wahrheit nicht kennen“. Damit hat er Recht, aber nicht in Bezug auf den Holocaust. Gerade jetzt erleben wir, wie die Mächtigen – sei es in unserer Regierung, unseren Medien oder unseren Schulen – Israels Völkermord an den Palästinensern, der 1948 begann und bis in die Gegenwart andauert, aktiv leugnen. Antizionisten sind eine Bedrohung für dieses Projekt. Hier steht viel auf dem Spiel. Wir können nicht zulassen, dass unsere Regierung Antisemitismus neu definiert, um Antizionismus einzuschließen – dies würde die meisten Palästinenser und viele Juden als von Natur aus antisemitisch darstellen. Wir können nicht zulassen, dass unsere Politiker den sehr realen Völkermord in Gaza leugnen, der mit unseren Steuergeldern und in unserem Namen verübt wird. Dieser Krieg der Worte in den USA hat sehr reale Folgen – für das Leben aller Menschen in Gaza.

Biden hat deutlich gemacht, dass ihm die Palästinenser egal sind, ob sie nun in Gaza oder in den Vereinigten Staaten leben. Aber trotz seines Auftretens kümmert sich Biden auch nicht um die Juden. Er ist nur daran interessiert, Unterstützung von denjenigen zu erhalten, die sein weißes, supremacistisches, zionistisches Projekt im besetzten Palästina teilen. Zu diesem Zweck können Juden sehr hilfreich sein, solange sie Zionisten sind. Der Rest von uns ist ein Feind des Staates. Aber ich bin lieber ein Feind als ein Zionist – zumindest bin ich hier in guter Gesellschaft.

Übersetzt mit deepl.com

